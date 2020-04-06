Algo Gold EA Premium

Algo Gold Premium Expert Advisor 专为自营公司挑战和实时自营公司账户量身定制，充当倒卖机器人，采用创新的低风险策略。


当配备选定的设置文件时，该专家顾问可以在一周内有效地完成自营公司挑战，从而能够快速获取资金账户。


凭借强大的风险管理系统，一旦达到您的自营公司设定的利润目标，EA 就会自动停止交易。


如果您有空闲时间超出每日利润目标，我建议每天手动执行 0.01 笔交易来实现您的目标。









Propfirm 挑战/资助帐户设置文件


下载 20k propfirm 挑战/资金帐户的 setfile 20k.set


下载 35k propfirm 挑战/资助帐户的 setfile 35k.set









 对交易者有用的信息：




1. **交易工具选择：** 考虑交易 XAUUSD（黄金），因为其高流动性和波动性。这可以提供充足的交易机会和潜在的更高利润潜力。但是，请始终进行彻底的分析，并确保其符合您的交易策略和风险承受能力。




2. **虚拟专用服务器（VPS）的使用：** 强烈建议交易者使用虚拟专用服务器（VPS），特别是对于自动交易系统或策略。 VPS 通过在安全可靠的环境中托管您的交易平台和专家顾问，确保稳定且不间断的交易操作，无论您自己的互联网连接或计算机状态如何。




3. **时间范围选择：** 选择符合您的交易策略、偏好和可用时间的时间范围。无论您喜欢 M1 或 M5 等较低时间范围的短期交易，还是 H1 或日线图等较高时间范围的长期交易，请确保您选择的时间范围支持您的交易目标和分析技术。




4. **自营交易公司选择：** 在选择自营交易公司参与交易挑战或资金账户时，必须验证其合法性和授权。确保该公司在您所在国家/地区得到认可和接受，并遵守监管​​标准。在加入一家公司之前，进行彻底的研究、阅读评论并考虑费用、交易条件和支持服务等因素。




通过考虑这些因素并利用所提供的信息，交易者可以增强他们的交易经验，最大限度地降低风险，并最大限度地提高在金融市场上取得成功的机会。


要在 MetaTrader 4 (MT4) 中设置 Algo Gold EA 智能交易系统，请按照以下分步说明操作：



访问文件：


打开您的 MetaTrader 4 平台并导航至位于屏幕左上角的“文件”菜单。



打开新图表：


从“文件”菜单中，选择“新建图表”以打开新图表窗口。




选择 XAUUSD：


在新的图表窗口中，从可用交易工具列表中找到并选择“XAUUSD”。这将加载黄金交易图表。




添加 EA 交易：


将 Algo Gold EA 智能交易系统拖到图表上。您可以在“导航器”窗口中或通过在“专家”文件夹中搜索来找到专家顾问。




配置输入：


右键单击应用了 Algo Gold EA 的图表，然后选择“EA 交易”->“属性”。


在“输入”选项卡中，您可以根据您的喜好自定义智能交易系统的参数。




加载设置文件：


单击“输入”选项卡中的“加载”按钮。

找到并选择您之前保存在计算机上的设置文件。这将加载 Algo Gold EA 的预定义设置。




启用实时交易：


单击“EA 交易属性”窗口中的“常用”选项卡。

选中标有“允许实时交易”的框以启用专家顾问的实时交易。

单击“确定”确认您的更改。


启用自动交易：


确保在 MetaTrader 4 中启用自动交易。在顶部工具栏查找“自动交易”按钮，并确保它是绿色的，表示它已激活。



完成这些步骤后，Algo Gold EA 将被设置并准备好根据其预定义的参数和策略在 XAUUSD 图表上执行交易。请记住监控 EA 的性能并根据需要调整设置以优化其性能。










**免责声明：**




金融市场交易涉及重大风险，谨慎进行交易至关重要。重要的是要认识到，参与交易活动时始终存在财务损失的风险，因此，您的投资永远不应超过您可以承受的损失。




金融市场的动态本质意味着价格可能会迅速波动，不可预见的事件或市场状况可能会导致意想不到的结果。虽然存在盈利的潜力，但也必须意识到潜在的损失。




在进行任何交易活动之前，建议彻底评估您的财务状况、风险承受能力和投资目标。此外，明智的做法是向金融专业人士寻求建议，并让自己了解与交易相关的风险和回报。




通过参与交易活动，您对所产生的任何收益或损失承担全部责任，并同意在您的能力范围内负责任地进行交易。请记住，投资永远不要超过您能承受的损失，并且在交易过程中始终保持谨慎和勤勉。


