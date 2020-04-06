Algo Gold EA Premium

Adaptado especificamente para desafios de prop firmes e contas de prop firmes ativas, o Algo Gold Premium Expert Advisor funciona como um robô scalping, empregando uma estratégia inovadora de baixo risco.


Quando equipado com um setfile escolhido, este consultor especialista conclui com eficiência um desafio de prop firme em uma semana, permitindo a aquisição rápida de uma conta financiada.


Com um sistema robusto de gestão de risco em vigor, o EA interrompe automaticamente a negociação assim que a meta de lucro definida pela sua empresa de apoio for alcançada.


Se você exceder sua meta de lucro diário com tempo de sobra, recomendo executar manualmente uma negociação de 0.01 por dia para atingir seus objetivos.









Propfirmar arquivos de configuração de conta financiada/desafio


Baixe o setfile para o desafio propfirm de 20k / conta financiada 20k.set


Baixe o setfile para o desafio propfirm/conta financiada de 35k. 35k.set






Para configurar o consultor especialista Algo Gold EA no MetaTrader 4 (MT4), siga estas instruções passo a passo:



Acessando arquivo:


Abra sua plataforma MetaTrader 4 e navegue até o menu “Arquivo” localizado no canto superior esquerdo da tela.



Abrindo um novo gráfico:


No menu “Arquivo”, selecione “Novo Gráfico” para abrir uma nova janela de gráfico.




Selecionando XAUUSD:


Na nova janela do gráfico, localize e selecione "XAUUSD" na lista de instrumentos de negociação disponíveis. Isso carregará o gráfico de negociação de ouro.




Adicionando o Expert Advisor:


Arraste o consultor especialista Algo Gold EA para o gráfico. Você pode encontrar o consultor especialista na janela "Navegador" ou pesquisando na pasta "Especialistas".




Configurando entradas:


Clique com o botão direito no gráfico com o Algo Gold EA aplicado e selecione “Expert Advisors” -> “Propriedades”.


Na aba “Entradas”, você pode personalizar os parâmetros do consultor especialista de acordo com suas preferências.




Carregando arquivo de conjunto:


Clique no botão “Carregar” na aba “Entradas”.

Localize e selecione o arquivo definido que você salvou anteriormente em seu computador. Isso carregará as configurações predefinidas do Algo Gold EA.




Habilitando negociação ao vivo:


Clique na guia “Comum” na janela “Propriedades do Expert Advisor”.

Marque a caixa "Permitir negociação ao vivo" para permitir a negociação ao vivo para o consultor especialista.

Clique em “OK” para confirmar suas alterações.


Habilitando a negociação automática:


Certifique-se de que a negociação automática esteja habilitada no MetaTrader 4. Procure o botão "AutoTrading" na barra de ferramentas superior e certifique-se de que esteja verde, indicando que está ativado.



Depois de concluir essas etapas, o Algo Gold EA estará configurado e pronto para executar negociações no gráfico XAUUSD com base em seus parâmetros e estratégia predefinidos. Lembre-se de monitorar o desempenho do EA e ajustar as configurações conforme necessário para otimizar seu desempenho.










**Isenção de responsabilidade:**




A negociação nos mercados financeiros envolve riscos significativos e é crucial abordar a negociação com cautela e prudência. É importante reconhecer que existe sempre um risco de perda financeira ao participar em atividades de negociação e, portanto, nunca deve investir mais do que pode perder.




A natureza dinâmica dos mercados financeiros significa que os preços podem flutuar rapidamente e que acontecimentos ou condições de mercado imprevistos podem levar a resultados inesperados. Embora exista potencial de lucro, é essencial estar ciente também do potencial de perdas.




Antes de iniciar qualquer atividade comercial, é recomendável avaliar minuciosamente a sua situação financeira, tolerância ao risco e objetivos de investimento. Além disso, é prudente procurar aconselhamento de profissionais financeiros e informar-se sobre os riscos e recompensas associados à negociação.




Ao participar em atividades de negociação, você aceita total responsabilidade por quaisquer ganhos ou perdas incorridos e concorda em negociar de forma responsável dentro de suas possibilidades. Lembre-se de nunca investir mais do que você pode perder e sempre tenha cautela e diligência em seus esforços comerciais.





 Informações úteis para comerciantes:




1. **Seleção de instrumentos de negociação:** Considere negociar XAUUSD (ouro) devido à sua alta liquidez e volatilidade. Isto pode proporcionar amplas oportunidades de negociação e potencial de lucro potencialmente maior. No entanto, sempre conduza uma análise completa e certifique-se de que ela esteja alinhada com sua estratégia de negociação e tolerância ao risco.




2. **Utilização de servidor virtual privado (VPS):** A utilização de um servidor virtual privado (VPS) é altamente recomendada para traders, especialmente para sistemas ou estratégias de negociação automatizadas. Um VPS garante operações de negociação estáveis ​​e ininterruptas, hospedando sua plataforma de negociação e consultores especializados em um ambiente seguro e confiável, independentemente da sua conexão com a Internet ou do status do computador.




3. **Seleção de prazo:** Escolha um prazo que se alinhe com sua estratégia de negociação, preferências e disponibilidade de tempo. Quer você prefira negociações de curto prazo com prazos mais baixos, como M1 ou M5, ou negociações de longo prazo com prazos mais altos, como H1 ou gráficos diários, certifique-se de que o prazo escolhido atenda aos seus objetivos de negociação e técnicas de análise.




4. **Seleção de empresa de negociação proprietária:** Ao selecionar uma empresa de negociação proprietária para participar de desafios de negociação ou contas financiadas, é essencial verificar sua legitimidade e autorização. Certifique-se de que a empresa seja reconhecida e aceita em seu país e cumpra os padrões regulatórios. Realize pesquisas completas, leia as avaliações e considere fatores como taxas, condições comerciais e serviços de suporte antes de se comprometer com uma empresa.




Ao considerar estes fatores e utilizar as informações fornecidas, os traders podem melhorar a sua experiência de negociação, minimizar riscos e maximizar oportunidades de sucesso nos mercados financeiros.


Mais do autor
Algo Gold EA
Stuart James Winter
5 (1)
Experts
Apresentando o Algo Gold EA, um consultor especializado sofisticado e de baixo risco, meticulosamente elaborado para traders que buscam uma estratégia de scalping poderosa. Com foco na minimização de rebaixamentos e na implementação de um gerenciamento de risco robusto, este sistema de negociação automatizado foi projetado para fornecer resultados consistentes em contas reais e demo. Uma das características de destaque do Algo Gold EA é sua capacidade de interromper a atividade comercial ao
