Algo Gold EA Premium

Özellikle pervane firmasının zorlukları ve canlı pervane firması hesapları için özel olarak tasarlanmış olan Algo Gold Premium Uzman Danışman, yenilikçi bir düşük riskli strateji kullanan bir ölçeklendirme robotu olarak işlev görür.


Bu uzman danışman, seçilen bir set dosyasıyla donatıldığında, bir destek firması mücadelesini verimli bir şekilde bir hafta içinde tamamlayarak, finanse edilen bir hesabın hızlı bir şekilde edinilmesini sağlar.


Sağlam bir risk yönetimi sistemi uygulandığında EA, destek firmanız tarafından belirlenen kar hedefine ulaşıldığında ticareti otomatik olarak durdurur.


Kalan zamanla günlük kar hedefinizi aşarsanız, hedeflerinize ulaşmak için her gün manuel olarak 0.01'lik bir işlem gerçekleştirmenizi öneririm.









Propfirm mücadelesi/finanse edilen hesap ayar dosyaları


20k propfirm mücadelesi / finanse edilen hesap için setfile'ı indirin 20k.set


35k propfirm mücadelesi/finansal hesap için setfile'ı indirin. 35k.set









 Tüccarlar için faydalı bilgiler:




1. **Ticaret Enstrümanı Seçimi:** Yüksek likidite ve volatilite nedeniyle XAUUSD (Altın) ile işlem yapmayı düşünün. Bu, geniş ticaret fırsatları ve potansiyel olarak daha yüksek kar potansiyeli sağlayabilir. Ancak her zaman kapsamlı bir analiz yapın ve bunun ticaret stratejiniz ve risk toleransınızla uyumlu olduğundan emin olun.




2. **Sanal Özel Sunucu (VPS) Kullanımı:** Yatırımcılara, özellikle otomatik ticaret sistemleri veya stratejilerine yönelik olarak Sanal Özel Sunucu (VPS) kullanılması önemle tavsiye edilir. VPS, kendi internet bağlantınız veya bilgisayar durumunuz ne olursa olsun, ticaret platformunuzu ve uzman danışmanlarınızı güvenli ve güvenilir bir ortamda barındırarak istikrarlı ve kesintisiz ticaret işlemleri sağlar.




3. **Zaman Çerçevesi Seçimi:** Ticaret stratejinize, tercihlerinize ve zaman uygunluğunuza uygun bir zaman aralığı seçin. İster M1 veya M5 gibi daha düşük zaman dilimleriyle kısa vadeli ticareti, ister H1 veya günlük grafikler gibi daha yüksek zaman dilimleriyle uzun vadeli ticareti tercih edin, seçtiğiniz zaman diliminin ticaret hedeflerinizi ve analiz tekniklerinizi desteklediğinden emin olun.




4. **Tescilli Ticaret Firması Seçimi:** Ticaret yarışmalarına veya finanse edilen hesaplara katılmak için tescilli bir ticaret firması seçerken, onun meşruiyetini ve yetkisini doğrulamak önemlidir. Firmanın ülkenizde tanındığından ve kabul edildiğinden ve düzenleyici standartlara uyduğundan emin olun. Bir firmaya taahhütte bulunmadan önce kapsamlı bir araştırma yapın, yorumları okuyun ve ücretler, ticaret koşulları ve destek hizmetleri gibi faktörleri göz önünde bulundurun.




Yatırımcılar, bu faktörleri göz önünde bulundurarak ve sağlanan bilgilerden yararlanarak ticaret deneyimlerini geliştirebilir, riskleri en aza indirebilir ve finansal piyasalarda başarı fırsatlarını en üst düzeye çıkarabilir.


MetaTrader 4'te (MT4) Algo Gold EA uzman danışmanını kurmak için aşağıdaki adım adım talimatları izleyin:



Dosyaya Erişim:


MetaTrader 4 platformunuzu açın ve ekranın sol üst köşesinde bulunan "Dosya" menüsüne gidin.



Yeni Grafik Açma:


Yeni bir grafik penceresi açmak için "Dosya" menüsünden "Yeni Grafik"i seçin.




XAUUSD'yi Seçmek:


Yeni grafik penceresinde mevcut işlem araçları listesinden "XAUUSD"yi bulun ve seçin. Bu altın ticaret tablosunu yükleyecektir.




Uzman Danışmanın Eklenmesi:


Algo Gold EA uzman danışmanını tabloya sürükleyin. Uzman danışmanı "Navigatör" penceresinde veya "Uzmanlar" klasöründe arama yaparak bulabilirsiniz.




Girişleri Yapılandırma:


Algo Gold EA'nın uygulandığı grafiğe sağ tıklayın ve "Uzman Danışmanlar" -> "Özellikler"i seçin.


"Girdiler" sekmesinde uzman danışmanın parametrelerini tercihlerinize göre özelleştirebilirsiniz.




Set Dosyası Yükleniyor:


"Girişler" sekmesinde "Yükle" düğmesine tıklayın.

Daha önce bilgisayarınıza kaydettiğiniz ayar dosyasını bulun ve seçin. Bu, Algo Gold EA için önceden tanımlanmış ayarları yükleyecektir.




Canlı Ticareti Etkinleştirme:


"Uzman Danışman Özellikleri" penceresinde "Ortak" sekmesine tıklayın.

Uzman danışman için canlı ticareti etkinleştirmek amacıyla "Canlı ticarete izin ver" etiketli kutuyu işaretleyin.

Değişikliklerinizi onaylamak için "Tamam"ı tıklayın.


Otomatik Ticareti Etkinleştirme:


MetaTrader 4'te otomatik ticaretin etkinleştirildiğinden emin olun. Üst araç çubuğundaki "Otomatik Ticaret" düğmesini arayın ve etkinleştirildiğini belirten yeşil renkte olduğundan emin olun.



Bu adımları tamamladıktan sonra Algo Gold EA kurulacak ve önceden tanımlanmış parametrelerine ve stratejisine dayalı olarak XAUUSD grafiğinde alım satımları gerçekleştirmeye hazır olacaktır. EA'nın performansını izlemeyi ve performansını optimize etmek için ayarları gerektiği gibi değiştirmeyi unutmayın.










**Sorumluluk reddi beyanı:**




Finansal piyasalarda alım satım yapmak önemli riskler içerir ve alım satıma dikkatli ve basiretli yaklaşmak çok önemlidir. Ticaret faaliyetlerine katılırken her zaman mali kayıp riskinin bulunduğunu ve bu nedenle asla kaybetmeyi göze alabileceğinizden daha fazla yatırım yapmamanız gerektiğini kabul etmek önemlidir.




Finansal piyasaların dinamik doğası, fiyatların hızla dalgalanabileceği ve öngörülemeyen olayların veya piyasa koşullarının beklenmeyen sonuçlara yol açabileceği anlamına gelir. Kâr potansiyeli mevcut olsa da kayıp potansiyelinin de farkında olmak önemlidir.




Herhangi bir alım satım faaliyetine başlamadan önce mali durumunuzu, risk toleransınızı ve yatırım hedeflerinizi kapsamlı bir şekilde değerlendirmeniz önerilir. Ayrıca, finans uzmanlarından tavsiye almak ve ticaretle ilgili riskler ve ödüller konusunda kendinizi eğitmek akıllıca olacaktır.




Ticaret faaliyetlerine katılarak, ortaya çıkan tüm kazanç veya kayıpların tüm sorumluluğunu kabul edersiniz ve imkanlarınız dahilinde sorumlu bir şekilde ticaret yapmayı kabul edersiniz. Hiçbir zaman kaybetmeyi göze alabileceğinizden daha fazla yatırım yapmamayı unutmayın ve ticaret çabalarınızda her zaman dikkatli ve dikkatli olun.


