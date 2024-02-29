Algo Gold EA Premium

Conçu spécifiquement pour les défis des sociétés d'accessoires et les comptes réels des sociétés d'accessoires, l'Algo Gold Premium Expert Advisor fonctionne comme un robot scalpeur, employant une stratégie innovante à faible risque.


Lorsqu'il est équipé d'un setfile choisi, ce conseiller expert relève efficacement un défi d'entreprise d'accessoires en une semaine, permettant l'acquisition rapide d'un compte financé.


Avec un système de gestion des risques robuste en place, l'EA arrête automatiquement les négociations une fois que l'objectif de profit fixé par votre société d'accessoires est atteint.


éléchargez le fichier set pour un défi propfirm/compte financé de 140k Si vous dépassez votre objectif de profit quotidien avec du temps libre, je vous recommande d'exécuter manuellement une transaction de 0.01 chaque jour pour atteindre vos objectifs.









Propfirm challenge/fichiers de comptes financés


Téléchargez le fichier set pour le défi propfirm de 20k / compte financé 20k.set


Téléchargez le fichier set pour le défi propfirm/compte financé de 35k personnes. 35k.set









 Informations utiles pour les commerçants :




1. **Sélection des instruments de trading :** Envisagez de trader le XAUUSD (or) en raison de sa liquidité et de sa volatilité élevées. Cela peut offrir de nombreuses opportunités commerciales et un potentiel de profit potentiellement plus élevé. Cependant, effectuez toujours une analyse approfondie et assurez-vous qu’elle correspond à votre stratégie de trading et à votre tolérance au risque.




2. **Utilisation d'un serveur privé virtuel (VPS) :** L'utilisation d'un serveur privé virtuel (VPS) est fortement recommandée aux traders, en particulier pour les systèmes ou stratégies de trading automatisés. Un VPS garantit des opérations de trading stables et ininterrompues en hébergeant votre plateforme de trading et vos conseillers experts dans un environnement sécurisé et fiable, quel que soit votre propre connexion Internet ou l'état de votre ordinateur.




3. **Sélection de la période :** Choisissez une période qui correspond à votre stratégie de trading, vos préférences et votre disponibilité temporelle. Que vous préfériez le trading à court terme avec des délais plus courts comme M1 ou M5, ou le trading à plus long terme avec des délais plus longs comme les graphiques H1 ou quotidiens, assurez-vous que le calendrier choisi prend en charge vos objectifs de trading et vos techniques d'analyse.




4. **Sélection d'une société de trading pour compte propre :** Lors de la sélection d'une société de trading pour compte propre pour participer à des défis de trading ou à des comptes financés, il est essentiel de vérifier sa légitimité et son autorisation. Assurez-vous que l'entreprise est reconnue et acceptée dans votre pays et qu'elle respecte les normes réglementaires. Effectuez des recherches approfondies, lisez les avis et tenez compte de facteurs tels que les frais, les conditions de négociation et les services d'assistance avant de vous engager dans une entreprise.




En prenant en compte ces facteurs et en utilisant les informations fournies, les traders peuvent améliorer leur expérience de trading, minimiser les risques et maximiser les opportunités de succès sur les marchés financiers.


Pour configurer le conseiller expert Algo Gold EA dans MetaTrader 4 (MT4), suivez ces instructions étape par étape :



Accès au fichier :


Ouvrez votre plateforme MetaTrader 4 et accédez au menu « Fichier » situé dans le coin supérieur gauche de l'écran.



Ouverture d'un nouveau graphique :


Dans le menu "Fichier", sélectionnez "Nouveau graphique" pour ouvrir une nouvelle fenêtre graphique.




Sélection de XAUUSD :


Dans la nouvelle fenêtre graphique, localisez et sélectionnez « XAUUSD » dans la liste des instruments de trading disponibles. Cela chargera le graphique des échanges d'or.




Ajout du conseiller expert :


Faites glisser le conseiller expert Algo Gold EA sur le graphique. Vous pouvez trouver l'expert-conseil soit dans la fenêtre "Navigateur" soit en effectuant une recherche dans le dossier "Experts".




Configuration des entrées :


Faites un clic droit sur le graphique avec Algo Gold EA appliqué et sélectionnez « Expert Advisors » -> « Propriétés ».


Dans l'onglet « Saisies », vous pouvez personnaliser les paramètres de l'expert-conseil selon vos préférences.




Chargement du fichier d'ensemble :


Cliquez sur le bouton « Charger » dans l'onglet « Entrées ».

Recherchez et sélectionnez le fichier défini que vous avez précédemment enregistré sur votre ordinateur. Cela chargera les paramètres prédéfinis pour Algo Gold EA.




Activation du trading en direct :


Cliquez sur l'onglet « Commun » dans la fenêtre « Propriétés d'Expert Advisor ».

Cochez la case intitulée « Autoriser le trading en direct » pour activer le trading en direct pour le conseiller expert.

Cliquez sur "OK" pour confirmer vos modifications.


Activation du trading automatique :


Assurez-vous que le trading automatique est activé dans MetaTrader 4. Recherchez le bouton « AutoTrading » dans la barre d'outils supérieure et assurez-vous qu'il est vert, indiquant qu'il est activé.



Une fois que vous aurez terminé ces étapes, l'Algo Gold EA sera configuré et prêt à exécuter des transactions sur le graphique XAUUSD en fonction de ses paramètres et de sa stratégie prédéfinis. N'oubliez pas de surveiller les performances de l'EA et d'ajuster les paramètres si nécessaire pour optimiser ses performances.










**Clause de non-responsabilité:**




Le trading sur les marchés financiers comporte des risques importants et il est crucial d'aborder le trading avec prudence et prudence. Il est important de reconnaître qu'il existe toujours un risque de perte financière lorsque vous participez à des activités de trading et que, par conséquent, vous ne devez jamais investir plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre.




La nature dynamique des marchés financiers signifie que les prix peuvent fluctuer rapidement et que des événements ou des conditions de marché imprévus peuvent entraîner des résultats inattendus. Même si le potentiel de profit existe, il est essentiel d’être également conscient du potentiel de perte.




Avant de vous lancer dans une activité de trading, il est recommandé d'évaluer minutieusement votre situation financière, votre tolérance au risque et vos objectifs d'investissement. De plus, il est prudent de demander conseil à des professionnels de la finance et de vous renseigner sur les risques et les avantages associés au trading.




En participant à des activités de trading, vous acceptez l'entière responsabilité de tout gain ou perte encouru et vous acceptez de négocier de manière responsable selon vos moyens. N'oubliez pas de ne jamais investir plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre et de toujours faire preuve de prudence et de diligence dans vos efforts de trading.

Produits recommandés
Auto3M Pro MT4
Mr Anucha Maneeyotin
5 (3)
Experts
AUTO3M Pro MT4 – Trend & Hedging Expert Advisor Fully compliant with MQL5 Market regulations Strategy Overview AUTO3M Pro MT4 is an automated Expert Advisor combining trend-following, hedging, and news filtering strategies. It utilizes the following indicators: Trend Analysis: Moving Average, OBV, Standard Deviation (STD), ATR Entry Signals: Stochastic Oscillator (for Buy Stop/Sell Stop orders) Risk Management: Fibonacci-based TP/SL, Bollinger Bands for dynamic stops News Filter: Avoids high
Toumed
Mohamed Kamel Touati
Experts
EA TOUMED ****** Only   10 copies Availible for  $399 ******* ****** Final price  $1499 ***** EA Toumed is a professional  scalping expert with low-risk . the expert select the optimal entry points, a price analysis  is used. The expert does not use  grid, martingale, arbitrage. Every position is protected by a visual stop loss. All open transactions are accompanied by a control algorithm, which is based on trailing stop and a trailing step profit taking system. The expert also have a protect
Forex Juggernaut
Joel Protusada
Experts
F O R E X  J U G G E R N A U T  A highly powerful Expert Advisor even if used only with one currency pair, GBPJPY. The system structure is focused on the precision of the order entries and safety.   The EA is suitable and recommended for newbies.        V E R Y  I M P O R T A N T   This Expert Advisor can not run with any EAs in the same account. As part of the money management plan, it calculates and monitors the  Margin Level %  and assumes that all open trades are cre
HFT Golden
Geethika Rasnayake Mudiyanselage
Experts
HFT Golden EA: Advanced Precision Trading System Welcome to the next generation of algorithmic trading excellence HFT Golden EA represents a sophisticated approach to modern trading, executing precision trades with exceptional profit potential, fixed stop-loss protection, and remarkably low drawdown.  Does not rely on any indicators — purely based on price and market mechanics. DOWNLOAD SETFILES     |   Setfile 1     The special price of $750 is available for the first 10 buyers only. Buy HFT G
Multi Gold Ai Robot
Nirundorn Promphao
5 (1)
Experts
Multi Gold Ai Robot is a safe system for Forex and Crypto currencies trading. Developed exclusively for the XAUUSD pair(GOLD) and any currency pairs. Try now! Most Profitable Strategies Inside Close Order with Money Profit, CutOff technology, Cutloss by amount of trades. Super Special Edition for traders and Introducing Broker and Partners WOW!!! Special Price : $650 for 99 copies only, Normal Price $2,999 !!! Special Promotion every week. The Ai Robot is designed to operate in the XAUUSD (GOL
Secret Scalper
Burcak Sengezer
Experts
Secret Scalper EA is a fully automated Expert Advisor. The EA is a medium-term scalper. Our EA has been created to work confidentially. So, it can close orders with actual account currency value at profit or loss. Also works with stop loss. The EA's strategy has been improved to make reasonable and low-medium risk profit. But, you can also increase your risk, although we do not recommend doing that. The EA's logic is little bit complicated. However, easy to use. Most of settings are set by the E
UprZone 18 Forbidden
Shi Chao Ma
Experts
**DualStrategyEA pour MetaTrader 4 - Système de Trading Intelligent à Double Moteur**   **Concept Central**   DualStrategyEA combine :   - **Stratégie de Rupture de Range** : Capture le momentum des tendances naissantes   - **Stratégie de Grille Dynamique** : Verrouille les gains en marchés latéraux   Ces stratégies complémentaires forment un « moteur de trading tous marchés ».   Des **Réseaux Neuronaux Quantiques** optimisent les pondérations en temps réel (adaptation automatique à l'or XA
Magic EA MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
3 (1)
Experts
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA wo
LL Grid EA MT4
Leopoldo Licari
Experts
********** CHRISTMAS OFFER - LIMITED TIME ONLY 30$ ********** 6 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $35  ---> NEXT PRICE $55 UPDATED v1.8 IS OUT ON MARCH 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " PLEASE READ ALL THE DESCRIPTION BEFORE USE IT -  Grid EA with  selectable
Gegatrade Pro
David Zouein
4.66 (95)
Experts
Gegatrade Pro EA is a Cost Averaging System with a Sophisticated Algorithm. It is secured by a built-in “ News WatchDog ” system that suspends trading during news events. Trading Strategy Gegatrade Pro EA is based on the fact that most of the time the price usually moves between the upper and lower boundaries of the trading channel. Basing on this fact, Gegatrade Pro places its first trade, assuming that the price is going to return to its average value and take the profit which is defined. If
Intensive
Evgeniy Zhdan
Experts
The Expert Advisor algorithm determines on daily charts those candlestick patterns, which set the intraday trading direction. The trading EA determines how long the price is moving in overbought/oversold zones and starts working in the direction of the expected trend movement. Each position is accompanied with a tight stop loss and take profit. Only one active position can be open in the market. The EA was developed and tested using 99% quality quotes. The Expert Advisor has a built-in news filt
InfinX Classic MT4
Stanislav Shtiliyanov
Experts
For test Activate Power from False to True. Automatic and semi-automatic trading robot No grille Without Martingale Low management Long-term perspective Our priority is to keep capital with a long-term money management plan Semi-automatic and automatic control of daily trend trading with swing trading and price action. InfinX provides a balanced risk / reward ratio and survives easily in all market circumstances - even the most critical ones such as Corona, Brexit and others. This is a long-ter
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.39 (84)
Experts
L'Expert Advisor est un système conçu pour récupérer les positions non rentables. L'algorithme de l'auteur verrouille une position perdante, la divise en plusieurs parties distinctes et ferme chacune d'elles séparément. Une configuration facile, un lancement différé en cas de baisse, un verrouillage, la désactivation d'autres Expert Advisors, une moyenne avec filtrage des tendances et la fermeture partielle d'une position perdante sont intégrés dans un seul outil C'est l'utilisation des pertes
Super Night Scalper
Md Raohanul Haque
Experts
Super Night    Scalper  is the advanced  scalping system  which utilizes smart entry/exit algorithms with sophisticated filtering methods to identify only the safest entry points during calm periods of the market. This system is focused on a  long-term  stable growth. It is a professional tool developed by me years ago that is constantly updated, incorporating all the latest innovations in the trading area. Nothing fancy here, no testing Holy Grails, no "risk-free martingale", only strict rule-b
Regression Channel double
Vadim Zotov
3.4 (5)
Experts
Trading robot for a real account. It is a continuation of the idea used as the basis of the popular Regression Channel EA. Unlike its predecessor, it uses a bidirectional trading algorithm. The robot trades inside a channel formed by regression curves. Deals are always by stop losses. Strategy Features The robot trades inside a trend channel bound by the curves of a polynomial regression. The trend direction and strength are determined by the gradient of the channel cures during the trading. Ma
Lemm Scalper EA MT4
Fabio Sanna
Experts
Lemm is a scalper designed for intraday trading in M1 timeframe, therefore very fast and aggressive. It can be configured in a quieter version with higher timeframes or on different assets simultaneously using different magic numbers. The default configuration is for  forex pairs, but by changing the parameters, it can be used on any pair (it has had excellent results on XauUsd and DjiUsd). It is equipped with a movable and minimized summary panel and push notifications on the smartphone. Recom
Success Forex
Mr Teerawoot Aonlamool
Experts
Way  to success  EA EA used to trade gold, try to get up to 10000 points of chart drag Trade according to trends, use up to 5 indicators to set values. It is a Martingale system. Fixed when the first lot lost by multiplying not over There is a trailing system. Stop comes when there is a profit. Max drawdown only 24.18% Testing Through the Crisis of War Within 6 months the profit reaches 128.74%
Forex Daily Scalping EA
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Forex Daily Scalping EA is a professional scalping advisor for daily work on the FOREX currency market. In trading, along with experience, traders usually come to understand that the levels of accumulation of stop orders, price and time play a significant role in the market. - Recommend ECN broker with LOW SPREAD: IC Market , Exness, NordFX , FXPRIMUS , Alpari , FXTM PARAMETERS: PRICE - the price distance to be covered in the allotted time period; TIME - time allotted in seconds; HL_PERIOD - n
Way To Stars MT4
Wei Tu
5 (2)
Experts
Way To Stars est une EA de scalping nuit spécifiquement conçu pour trader pendant les périodes de faible volatilité du marché pour capitaliser sur les opportunités à faible risque. Cette nuit scalping EA se concentre sur la capture de petits mouvements de prix pour le trading fréquent, accumulant ainsi des bénéfices au fil du temps. Il utilise des mesures strictes de stop-loss pour limiter les pertes potentielles par transaction, assurant ainsi une gestion efficace des risques. Way To Stars est
Santa Scalping
Morten Kruse
2.84 (19)
Experts
Santa Scalping is a fully automated Expert Advisor with no use of martingale. Night scalping strategy. The SMA indicator filter are used for entries. This EA can be run from very small accounts. As small as 50 EUR. General Recommendations The minimum deposit is 50 USD,  default settings reccomend for eurusd m5 gmt +2 . Please use max spread 10 if you will not have orders change it to -1. Use a broker with good execution and with a spread of 2-5 points. A very fast VPS is required, preferably w
Multi Gold30 Ai Robot
Nirundorn Promphao
Experts
Multi Gold30 Ai Robot is a safe system for Forex and Crypto currencies trading. Developed exclusively for the XAUUSD pair(GOLD) and any currency pairs. Try now! Most Profitable Strategies Inside Close Order with Money Profit, CutOff technology, Cutloss by amount of trades. Super Special Edition for traders and Introducing Broker and Partners The Ai Robot is designed to operate in the XAUUSD (GOLD) and any currencies market, entering only when there are high probabilities of success and certain
Forex Vampire
Chiedozie Titus Ugwu
1 (1)
Experts
Forex Vampire  is a professional automatic trading system designed and optimized for the MT4 platform and the  EUR/USD, GBPUSD, USDCAD   currency pairs. This system works independently on your terminal, you can run it on your computer or on a VPS because the computer must be turned on while the robot is running. The robot analyzes the market 24 hours a day, thanks to which it is more effective than a human. Updates and optimizations are made on an ongoing basis and will be available to the buyer
King David RSI expert
David Nkwuda Ovuoba
Experts
King David Scalper – Master the Markets with Royal Precision   Summon the commanding power of the "King David Scalper," a finely tuned trading weapon forged to reign supreme in the high-speed realm of scalping. Drawing inspiration from the storied cunning and accuracy of King David, this expert advisor strikes with lethal precision, capturing fleeting market opportunities with unmatched finesse. Tailored for traders hungry for swift profits, King David Scalper excels in turbulent waters, chasi
Scalper Warrior
Sevgi Bahtiyar Lyutfi
Experts
We are happy to show you our scalping EA - "Scalper Warrior". Based on the specific behavior of pair in combination with price action, RSI and generic algorithms we were able to extract one of the best scalping strategies possible for forex market. We don't use Martingale or Grid strategies when trading. We count on our decision algorithm for opening, tracking and closing the trades. We help him to this with tight stop-losses which leads to a very low drawdown of the EA and stable account growth
EA Powerful Candle
Zafar Iqbal Sheraslam
Experts
For Live Results with the same EA Powerful Candle click the link below for signal copying and see the live trades as well. https://www.mql5.com/en/signals/2073310 The "Powerful Candle Strategy" is a trading strategy commonly used in financial markets, especially in the realm of technical analysis. This strategy relies on identifying specific candlestick patterns to make trading decisions. Candlestick patterns are graphical representations of price movements in a given time frame, typically on a
Pound sterling M5 scalping
Andrey Kozak
Experts
Robot scalpeur pour la période M5. Négocie sur la paire de devises GBPUSD. Ce robot a été spécialement développé par une société de traders professionnels pour le trading de la livre sterling. Le robot ouvre environ 5 à 15 transactions par jour. Il est préférable de négocier avec des courtiers qui ont un faible écart sur GBPUSD jusqu'à 10 pips. Le dépôt minimum recommandé pour commencer est de 500 $ ou plus. Avantages : n'utilise pas de martingale. pas un filet. chaque transaction a un stop lo
Team Trading Eur Aud Nzd Jpy
Hulya Cinar
Experts
Team Trading System     is based on the logic of order strategies and profit-taking strategies working as a team.  In general, EA consists of two parts as strategies and take profits section. Strategies section are special strategies that we create for symbols. Strategies continue to open buy and sell orders independently.  Takeprofits closes orders that are opened by working as a team. Take Profits logic is that profitable orders go by closing lost orders. They never work selfishly. In this wa
Breakout Lookback Bars
Yeoh Kia Gee
Experts
Breakout Lookback Bars EA 1. OVERVIEW Breakout Lookback Bars EA is a specialized trading algorithm designed to identify and trade price breakouts based on historical high and low levels over a defined period (LookbackBars). The EA ensures systematic trade entries using a FloatingPips mechanism, which helps optimize trade placement and risk management. 2. Trading Strategy The EA detects breakout levels by analyzing the highest and lowest price over a defined period (LookbackBars). A Buy trade is
Quantum Gold Bot
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experts
Quantum Gold Bot MT4 is a high-frequency trading robot (advisor) for the gold market (XAUUSD), working on the scalping principle. It is designed to instantly capture and use price impulses - sharp price movements in short periods of time. the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Introducing the Quantum Gold Bot robot, your indispensable assistant in the complex world of XAUUSD trading. Quantum Gold Bot is a forex robot designed with high
Forex Diamond EA
Lachezar Krastev
5 (5)
Experts
LIMITED TIME OFFER ->> Buy Forex Diamond EA with -65% OFF! NOTE: Promo price: $197 (Regular Price: $547) - The offer ends soon! Forex Diamond EA – Reliable Automated Trading Powered by Smart Algorithms Forex Diamond EA is a proven expert advisor designed to deliver consistent results using a combination of trend and counter-trend strategies. Trusted by thousands of traders since its launch, Forex Diamond EA stands out with its intelligent trading logic, adaptive money management, and ability t
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.78 (23)
Experts
Goldex AI : le succès d'aujourd'hui sera le fruit de demain SUPER RÉDUCTION POUR UNE DURÉE LIMITÉE ! 2 DERNIERS EXEMPLAIRES POUR 299 USD AVANT QUE LE PRIX N'AUGMENTE. Live Signal > IC Markets Real : Goldex AI High risk set Manuel et fichiers de configuration : Contactez-moi après l'achat pour recevoir le manuel et les fichiers de configuration. Prix : Le prix de départ est de 899 $ et augmentera de 199 $ toutes les dix ventes. Exemplaires disponibles : 2 Goldex AI - Robot de trading avancé av
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.39 (36)
Experts
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (170)
Experts
Présentation       Quantum Emperor EA   , le conseiller expert MQL5 révolutionnaire qui transforme la façon dont vous négociez la prestigieuse paire GBPUSD ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Achetez Quantum Emperor EA et vous pourriez obtenir Quantum StarMan gratuitement !*** Demandez en privé pour pl
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (4)
Experts
Vortex - votre investissement dans l'avenir Le conseiller expert Vortex Gold EA a été conçu spécialement pour négocier l'or (XAU/USD) sur la plateforme Metatrader. Construit à l'aide d'indicateurs exclusifs et d'algorithmes secrets de l'auteur, cet EA utilise une stratégie de négociation complète conçue pour capturer les mouvements rentables sur le marché de l'or. Les éléments clés de cette stratégie comprennent des indicateurs classiques tels que l'indicateur CCI et l'indicateur parabolique, q
Diamond PRO
Fanur Galamov
4.85 (61)
Experts
1 copy left for $225 Next price  --> $249  Diamond PRO is enhanced powerful version of Diamond for advanced traders. Pro version includes optimized cores, new impoved entry points filters, new multistage profit closure algorithm and сontains number of external control parameter that allows build and fine tune own tradind decisions and algorithms. The system provides more accurate market entries, analyzes and filters upcoming economic news, contains spread protection and an advanced position man
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.43 (21)
Experts
Aura Black Edition est un EA entièrement automatisé conçu pour trader uniquement l'OR. L'expert a montré des résultats stables sur XAUUSD sur la période 2011-2020. Aucune méthode dangereuse de gestion de l'argent n'est utilisée, pas de martingale, pas de grille ou de scalp. Convient à toutes les conditions de courtier. EA formé avec un réseau neuronal perceptron multicouche (MLP) est une classe de réseau neuronal artificiel à rétroaction (ANN). Le terme MLP est utilisé de manière ambiguë, parfoi
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experts
PROP FIRM PRÊT !   (   télécharger SETFILE   ) PROMO DE LANCEMENT : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final : 990$ Obtenez 1 EA gratuitement (pour 2 comptes commerciaux) -> contactez-moi après l'achat Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bienvenue chez le Faucheur d'Or ! S'appuyant sur le très réussi Goldtrade Pro, cet EA a été conçu pour fonctionner sur plusieurs périodes en même temps et a la possibilité de définir la f
GbpUsd Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.74 (90)
Experts
The GBPUSD Robot MT4 is an advanced automated trading system meticulously designed for the specific dynamics of the  GBP/USD  currency pair. Utilizing advanced technical analysis, the robot assesses historical and real-time data to  identify potential trends , key support and resistance levels, and other relevant market signals specific to GBP/USD. The Robot opens positions  every day,  from Monday to Friday, and  all positions are secured  with Take Profit, Stop Loss, Trailing Stop, Break-Even
EA Forex Scalper
Lo Thi Mai Loan
Experts
EA Forex Scalping est un Expert Advisor conçu spécifiquement pour trois paires de devises majeures : EURUSD, USDJPY et GBPUSD. Signaux Il ne reste plus que 1 exemplaire sur 10 à ce prix. Prochain prix : $599.99 Disponible pour MT4 et MT5 MT5 Ne fait appel ni au grid, ni au martingale, ni à l’IA, ni aux réseaux neuronaux, ni à l’arbitrage. Chaque transaction est protégée par un Stop Loss (SL) fixe, adapté à chaque paire. Les profits sont sécurisés par un Trailing Stop. Cet EA fonctionne sur co
Daytrade Pro Algo
Profalgo Limited
5 (5)
Experts
Promotion de lancement : Nombre limité d'exemplaires disponibles au prix actuel Prix ​​final : 990$ NOUVEAU : obtenez 1 EA gratuitement !   (pour 2 comptes commerciaux) Ultimate Combo Deal   ->   click here LIVE RESULTS:   https://www.mql5.com/en/signals/1949810 JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Set Files Bienvenue sur DayTrade Pro Algo !   Après des années d'étude des marchés et de programmation de différentes stratégies, j'ai trouvé un algorithme qui a tout ce dont un bon système de trading a
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
5 (1)
Experts
VERSION ULTRA-OPTIMISÉE – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , dans sa version MT4, est la version la plus puissante, stable et aboutie à ce jour. HFT est un scalpeur haute fréquence qui négocie exclusivement l'or (XAUUSD) sur l’unité de temps M1, exécutant un grand nombre de trades chaque jour. Il prend en charge un effet de levier allant jusqu'à 1:500 et fonctionne avec des tailles de lot très raisonnables , adaptées à une véritable stratégie de scalping. Pour cette raison, il nécessite des com
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Experts
Lancer la promo ! Plus que quelques exemplaires à 449$! Prochain prix : 599$ Prix ​​final : 999$ Obtenez 1 EA gratuitement (pour 2 comptes commerciaux) -> contactez-moi après l'achat Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro rejoint le club des EA de Gold trading, mais avec une
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.54 (26)
Experts
Technologie basée sur l'IA avec ChatGPT Turbo Infinity EA est un conseiller expert en trading avancé conçu pour GBPUSD et XAUUSD. Il met l'accent sur la sécurité, des rendements constants et une rentabilité infinie. Contrairement à de nombreux autres EA, qui s'appuient sur des stratégies à haut risque telles que la martingale ou le trading en grille. Infinity EA utilise une stratégie de scalping disciplinée et rentable basée sur un réseau neuronal intégré à l'apprentissage automatique, une tech
Bitcoin Robot Grid MT4
MQL TOOLS SL
5 (17)
Experts
Bitcoin Robot Grid MT4 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot   continuously monitors market   conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the   perfect solution  
Waka Waka EA
Valeriia Mishchenko
4.31 (48)
Experts
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT5 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
Cherma Mt4
Hicham Chergui
3.15 (13)
Experts
CHERMA MT4 – Expert Advisor professionnel pour le trading de l’or basé sur l’intelligence artificielle Cherma MT4 est un système de trading automatisé avancé, conçu spécifiquement pour trader l’or (XAUUSD) en unité de temps de 5 minutes. Il repose entièrement sur l’intelligence artificielle pour analyser le marché et identifier les points d’entrée et de sortie avec précision. Ce robot de trading s’adresse aux traders en quête d’une stratégie de scalping rapide et efficace, en exécutant des diza
Golden Blitz MT4
Lo Thi Mai Loan
4.75 (4)
Experts
EA Gold Blitz   – Une solution de trading de l'or sûre et efficace Promotion de lancement Il ne reste que 1 copies au prix actuel !  Prochain prix : 699.99 $  Prix final : 1999.99 $  Version MT5 Bonjour ! Je suis EA Gold Blitz   , le deuxième EA de la famille Diamond Forex Group, spécialement conçu pour le trading de l'or (XAU/USD). Avec des fonctionnalités exceptionnelles et une approche axée sur la sécurité, je promets de fournir une expérience de trading de l'or durable et efficace pour les
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
5 (3)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours when the EA
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.5 (8)
Experts
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.8 (41)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database
AI Gold Sniper
Ho Tuan Thang
Experts
Forex EA Trading Channel on MQL5:  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 14,000 members on MQL5 . ONLY 3 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $399! After that, the price will be raised to $499. EA will be sold in limited quantities to ensure the rights of all customers who have purchased. - REAL SIGNAL  Default Setting:  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 AI Gold Sniper applies the latest GPT-4o model (GPT-4o by OpenAI) in XAU/USD trading designed based on a
M1 Gold Scalper
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experts
"M1 Gold Scalper" is a high frequency scalper trading exclusively gold (XAUUSD) on the M1 time frame, performing many trades daily. It works with very reasonable lot sizes, consistent with a true scalping strategy. the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller This strategy is designed to profit from small fluctuations in the gold price, using micro trends and short-term impulses. The algorithm carefully analyzes market data, including price act
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.69 (64)
Experts
The Bitcoin Robot  MT4 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled   efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our   Bitcoin Robot   employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with   M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities.   No grid, no martingale, no hedging,   EA only open one position at the sa
Sequoia v4
Yvan Musatov
1 (1)
Experts
The Sequoia Expert Advisor is a professional market analyst working using a specialized algorithm. Based on the analysis of prices over a specific time interval, it reveals the strength and amplitude of prices using a unique indication system based on real data. When the strength of the trend and its direction changes, the expert closes the current position and opens a new one. The bot's algorithms include signals about overbought and oversold markets. A purchase occurs if the signal falls belo
Dynamic Pips MT4
Thi Thu Ha Hoang
5 (1)
Experts
️ Déjà propriétaire du Boring Pips EA ? Vous êtes éligible à une réduction supplémentaire de 30 % ! Contactez-nous pour en savoir plus : Comment réclamer votre remise (rebate) Le second mandat de Trump a ravivé une vague de politiques commerciales agressives, commençant par le retour de tarifs douaniers massifs qui secouent les marchés mondiaux. Les tensions au Moyen-Orient se sont intensifiées — plus récemment entre Israël et l’Iran — ce qui pourrait influencer la hausse des prix du
MM Flip CodePro
Allistair Kabelo Mandow
Experts
"MM 3.0 FLIP CODEPRO IS DESIGNED TO MULTIPLY YOUR CAPITAL UP TO 300 TIMES OR MORE A WEEK ON SMALL ACCOUNTS USING 1:UNLIMITED THIS POWERFUL TRADING ROBOT CAN TURN SMALL INVESTMENTS INTO MASSIVE RETURNS DEPENDING ON MARKET CONDITIONS" "WITH JUST $100 FOR FORISTANCE YOU HAVE THE POTENTIAL TO GENERATE $30 000+ IN A SINGLE WEEK....BASED ON OUR EXPERIENCE CONSTANT CONSISTENT PROFITS WITHIN 7 TRADING DAYS DAYSARE ACHIEVABLE" "OUR TEAM IS HERE TO GUIDE AND SUPPORT YOU EVERY STEP OF THE WAY WITH MM3
Gold Trend Scalping MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (4)
Experts
Bienvenue à Gold Trend Scalping PROMOTION DE LANCEMENT : Prochain prix : 899 $ Prix final : 1999$   Gold Trend Scalping est le premier EA que j'ai conçu spécifiquement pour l'or. L'EA utilise une stratégie de trading suivant la tendance basée sur des périodes de temps plus grandes. Il utilise un super trend pour détecter la tendance principale du plus grand cadre temporel, puis ouvre des trades sur des cadres temporels plus petits. L'EA utilise toujours un stop loss fixe pour chaque trade, fix
NEXON Ai
Hicham Chergui
3.25 (4)
Experts
NEXON – Expert Advisor de Scalping pour l’Or propulsé par l’IA (XAUUSD M5) NEXON est un Expert Advisor avancé et 100% automatisé, conçu pour le trading de l’or (XAUUSD) sur l’unité de temps M5. Grâce à l’Intelligence Artificielle, l’apprentissage automatique et les réseaux neuronaux, il s’adapte continuellement au marché pour prendre des décisions rapides et précises. Caractéristiques clés :  Cœur basé sur l’IA et le Machine Learning  Architecture neuronale intelligente  Moteur de scalping ultr
Scipio Gold Bot
Stefano Frisetti
Experts
BEWARE of SCAM! SCIPIO GOLD BOT is only distributed by MQL5.com. Please note: this is not a commercial BOT, but a professional one. Distribution is limited to 100 copies in total, and the price may increase without notice. Thisi is MT4 versione, Mt5 version is here:  https://www.mql5.com/it/market/product/148820 The differences that make SCIPIO EA unique are: + no variable settings or settings that the TRADER must enter + only opens one trade at a time + always uses close and fixed STOP LOSSES
Gold Scalper Market DNA Robot
Harsh Tiwari
Experts
A gold trading expert advisor is a sophisticated software program designed to analyze market trends and execute trades on behalf of the user in the gold market. This type of expert advisor utilizes advanced algorithms to identify profitable trading opportunities and make decisions based on pre-defined criteria and parameters. The gold trading expert advisor is capable of monitoring the gold market 24/7, identifying potential entry and exit points, managing risk levels, and executing trades aut
Plus de l'auteur
Algo Gold EA
Stuart James Winter
5 (1)
Experts
Présentation d'Algo Gold EA, un conseiller expert sophistiqué et à faible risque, méticuleusement conçu pour les traders à la recherche d'une stratégie de scalping puissante. En mettant l'accent sur la minimisation des pertes et la mise en œuvre d'une gestion solide des risques, ce système de trading automatisé est conçu pour fournir des résultats cohérents dans les comptes réels et démos. L'une des caractéristiques remarquables d'Algo Gold EA est sa capacité à interrompre l'activité commerc
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis