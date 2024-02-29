Algo Gold EA Premium

Conçu spécifiquement pour les défis des sociétés d'accessoires et les comptes réels des sociétés d'accessoires, l'Algo Gold Premium Expert Advisor fonctionne comme un robot scalpeur, employant une stratégie innovante à faible risque.





Lorsqu'il est équipé d'un setfile choisi, ce conseiller expert relève efficacement un défi d'entreprise d'accessoires en une semaine, permettant l'acquisition rapide d'un compte financé.





Avec un système de gestion des risques robuste en place, l'EA arrête automatiquement les négociations une fois que l'objectif de profit fixé par votre société d'accessoires est atteint.





éléchargez le fichier set pour un défi propfirm/compte financé de 140k Si vous dépassez votre objectif de profit quotidien avec du temps libre, je vous recommande d'exécuter manuellement une transaction de 0.01 chaque jour pour atteindre vos objectifs.

































Propfirm challenge/fichiers de comptes financés





Téléchargez le fichier set pour le défi propfirm de 20k / compte financé 20k.set





Téléchargez le fichier set pour le défi propfirm/compte financé de 35k personnes. 35k.set

































Informations utiles pour les commerçants :













1. **Sélection des instruments de trading :** Envisagez de trader le XAUUSD (or) en raison de sa liquidité et de sa volatilité élevées. Cela peut offrir de nombreuses opportunités commerciales et un potentiel de profit potentiellement plus élevé. Cependant, effectuez toujours une analyse approfondie et assurez-vous qu’elle correspond à votre stratégie de trading et à votre tolérance au risque.













2. **Utilisation d'un serveur privé virtuel (VPS) :** L'utilisation d'un serveur privé virtuel (VPS) est fortement recommandée aux traders, en particulier pour les systèmes ou stratégies de trading automatisés. Un VPS garantit des opérations de trading stables et ininterrompues en hébergeant votre plateforme de trading et vos conseillers experts dans un environnement sécurisé et fiable, quel que soit votre propre connexion Internet ou l'état de votre ordinateur.













3. **Sélection de la période :** Choisissez une période qui correspond à votre stratégie de trading, vos préférences et votre disponibilité temporelle. Que vous préfériez le trading à court terme avec des délais plus courts comme M1 ou M5, ou le trading à plus long terme avec des délais plus longs comme les graphiques H1 ou quotidiens, assurez-vous que le calendrier choisi prend en charge vos objectifs de trading et vos techniques d'analyse.













4. **Sélection d'une société de trading pour compte propre :** Lors de la sélection d'une société de trading pour compte propre pour participer à des défis de trading ou à des comptes financés, il est essentiel de vérifier sa légitimité et son autorisation. Assurez-vous que l'entreprise est reconnue et acceptée dans votre pays et qu'elle respecte les normes réglementaires. Effectuez des recherches approfondies, lisez les avis et tenez compte de facteurs tels que les frais, les conditions de négociation et les services d'assistance avant de vous engager dans une entreprise.













En prenant en compte ces facteurs et en utilisant les informations fournies, les traders peuvent améliorer leur expérience de trading, minimiser les risques et maximiser les opportunités de succès sur les marchés financiers.





Pour configurer le conseiller expert Algo Gold EA dans MetaTrader 4 (MT4), suivez ces instructions étape par étape :









Accès au fichier :





Ouvrez votre plateforme MetaTrader 4 et accédez au menu « Fichier » situé dans le coin supérieur gauche de l'écran.









Ouverture d'un nouveau graphique :





Dans le menu "Fichier", sélectionnez "Nouveau graphique" pour ouvrir une nouvelle fenêtre graphique.













Sélection de XAUUSD :





Dans la nouvelle fenêtre graphique, localisez et sélectionnez « XAUUSD » dans la liste des instruments de trading disponibles. Cela chargera le graphique des échanges d'or.













Ajout du conseiller expert :





Faites glisser le conseiller expert Algo Gold EA sur le graphique. Vous pouvez trouver l'expert-conseil soit dans la fenêtre "Navigateur" soit en effectuant une recherche dans le dossier "Experts".













Configuration des entrées :





Faites un clic droit sur le graphique avec Algo Gold EA appliqué et sélectionnez « Expert Advisors » -> « Propriétés ».





Dans l'onglet « Saisies », vous pouvez personnaliser les paramètres de l'expert-conseil selon vos préférences.













Chargement du fichier d'ensemble :





Cliquez sur le bouton « Charger » dans l'onglet « Entrées ».

Recherchez et sélectionnez le fichier défini que vous avez précédemment enregistré sur votre ordinateur. Cela chargera les paramètres prédéfinis pour Algo Gold EA.













Activation du trading en direct :





Cliquez sur l'onglet « Commun » dans la fenêtre « Propriétés d'Expert Advisor ».

Cochez la case intitulée « Autoriser le trading en direct » pour activer le trading en direct pour le conseiller expert.

Cliquez sur "OK" pour confirmer vos modifications.





Activation du trading automatique :





Assurez-vous que le trading automatique est activé dans MetaTrader 4. Recherchez le bouton « AutoTrading » dans la barre d'outils supérieure et assurez-vous qu'il est vert, indiquant qu'il est activé.









Une fois que vous aurez terminé ces étapes, l'Algo Gold EA sera configuré et prêt à exécuter des transactions sur le graphique XAUUSD en fonction de ses paramètres et de sa stratégie prédéfinis. N'oubliez pas de surveiller les performances de l'EA et d'ajuster les paramètres si nécessaire pour optimiser ses performances.





































**Clause de non-responsabilité:**













Le trading sur les marchés financiers comporte des risques importants et il est crucial d'aborder le trading avec prudence et prudence. Il est important de reconnaître qu'il existe toujours un risque de perte financière lorsque vous participez à des activités de trading et que, par conséquent, vous ne devez jamais investir plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre.













La nature dynamique des marchés financiers signifie que les prix peuvent fluctuer rapidement et que des événements ou des conditions de marché imprévus peuvent entraîner des résultats inattendus. Même si le potentiel de profit existe, il est essentiel d’être également conscient du potentiel de perte.













Avant de vous lancer dans une activité de trading, il est recommandé d'évaluer minutieusement votre situation financière, votre tolérance au risque et vos objectifs d'investissement. De plus, il est prudent de demander conseil à des professionnels de la finance et de vous renseigner sur les risques et les avantages associés au trading.













En participant à des activités de trading, vous acceptez l'entière responsabilité de tout gain ou perte encouru et vous acceptez de négocier de manière responsable selon vos moyens. N'oubliez pas de ne jamais investir plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre et de toujours faire preuve de prudence et de diligence dans vos efforts de trading.