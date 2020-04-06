Algo Gold EA Premium

Советник Algo Gold Premium, созданный специально для задач проп-фирм и реальных счетов проп-компаний, действует как скальпирующий робот, применяя инновационную стратегию с низким уровнем риска.





При оснащении выбранным установочным файлом этот экспертный советник эффективно решает задачу проп-фирмы в течение недели, позволяя быстро получить финансируемый счет.





Благодаря надежной системе управления рисками советник автоматически останавливает торговлю, как только цель прибыли, установленная вашей фирмой, будет достигнута.





Если вы превысите свою дневную цель по прибыли, имея в запасе время, я рекомендую вручную заключать сделку на 0.01 каждый день для достижения ваших целей.





Включение автоматической торговли:





Убедитесь, что в MetaTrader 4 включена автоматическая торговля. Найдите кнопку «Автоторговля» на верхней панели инструментов и убедитесь, что она зеленого цвета, что означает, что она активирована.









После того, как вы выполните эти шаги, советник Algo Gold будет настроен и готов совершать сделки на графике XAUUSD на основе предопределенных параметров и стратегии. Не забывайте следить за производительностью советника и при необходимости корректировать настройки для оптимизации его работы.





































**Отказ от ответственности:**













Торговля на финансовых рынках сопряжена со значительным риском, и очень важно подходить к ней осторожно и осмотрительно. Важно осознавать, что при участии в торговой деятельности всегда существует риск финансовых потерь, и поэтому никогда не следует инвестировать больше, чем вы можете позволить себе потерять.













Динамичный характер финансовых рынков означает, что цены могут быстро колебаться, а непредвиденные события или рыночные условия могут привести к неожиданным результатам. Несмотря на то, что существует потенциал прибыли, важно также осознавать потенциал убытков.













Прежде чем заниматься какой-либо торговой деятельностью, рекомендуется тщательно оценить свое финансовое положение, устойчивость к риску и инвестиционные цели. Кроме того, разумно обратиться за советом к профессионалам в области финансов и узнать о рисках и выгодах, связанных с торговлей.













Участвуя в торговой деятельности, вы принимаете на себя полную ответственность за любую понесенную прибыль или убытки и соглашаетесь вести торговлю ответственно в пределах своих возможностей. Помните, что никогда не следует инвестировать больше, чем вы можете позволить себе потерять, и всегда проявляйте осторожность и усердие в своих торговых начинаниях.

























Файлы настроек Propfirm Challenge/Fined Account





Скачать установочный файл для 20-тысячного вызова/пополняемого счета 20k.set





Загрузите установочный файл для 35-тысячного проблемного/пополняемого аккаунта. 35k.set

































Полезная информация для трейдеров:













1. **Выбор торгового инструмента.** Рассмотрите возможность торговли XAUUSD (золото) из-за его высокой ликвидности и волатильности. Это может предоставить широкие торговые возможности и потенциально более высокий потенциал прибыли. Тем не менее, всегда проводите тщательный анализ и убедитесь, что он соответствует вашей торговой стратегии и толерантности к риску.













2. **Использование виртуального частного сервера (VPS):** Использование виртуального частного сервера (VPS) настоятельно рекомендуется трейдерам, особенно для автоматических торговых систем или стратегий. VPS обеспечивает стабильные и бесперебойные торговые операции, размещая вашу торговую платформу и советников в безопасной и надежной среде, независимо от вашего собственного подключения к Интернету или состояния компьютера.













3. **Выбор таймфрейма.** Выберите таймфрейм, который соответствует вашей торговой стратегии, предпочтениям и свободному времени. Предпочитаете ли вы краткосрочную торговлю на более низких таймфреймах, таких как M1 или M5, или долгосрочную торговлю на более высоких таймфреймах, таких как H1 или дневные графики, убедитесь, что выбранный вами таймфрейм соответствует вашим торговым целям и методам анализа.













4. **Выбор собственной торговой фирмы.** При выборе собственной торговой фирмы для участия в торговых задачах или пополняемых счетах важно проверить ее легитимность и авторизацию. Убедитесь, что фирма признана и принята в вашей стране и соблюдает нормативные стандарты. Прежде чем обращаться в фирму, проведите тщательное исследование, прочитайте обзоры и учтите такие факторы, как комиссии, торговые условия и услуги поддержки.













Учитывая эти факторы и используя предоставленную информацию, трейдеры могут улучшить свой торговый опыт, минимизировать риски и максимизировать возможности для успеха на финансовых рынках.





Чтобы настроить советник Algo Gold EA в MetaTrader 4 (MT4), следуйте этим пошаговым инструкциям:









Доступ к файлу:





Откройте платформу MetaTrader 4 и перейдите в меню «Файл», расположенное в верхнем левом углу экрана.









Открытие новой диаграммы:





В меню «Файл» выберите «Новая диаграмма», чтобы открыть новое окно диаграммы.













Выбор XAUUSD:





В новом окне графика найдите и выберите «XAUUSD» из списка доступных торговых инструментов. Это загрузит график торговли золотом.













Добавляем советник:





Перетащите советник Algo Gold EA на график. Найти советник можно либо в окне «Навигатор», либо с помощью поиска в папке «Эксперты».













Настройка входов:





Щелкните правой кнопкой мыши на графике с примененным советником Algo Gold и выберите «Советники» -> «Свойства».





Во вкладке «Входы» вы можете настроить параметры советника по своему усмотрению.













Загрузка файла набора:





Нажмите кнопку «Загрузить» на вкладке «Входы».

Найдите и выберите установочный файл, который вы ранее сохранили на своем компьютере. Это загрузит предопределенные настройки для советника Algo Gold.













Включение реальной торговли:





Нажмите на вкладку «Общие» в окне «Свойства советника».

Установите флажок «Разрешить торговлю в реальном времени», чтобы разрешить торговлю в реальном времени для экспертного советника.

Нажмите «ОК», чтобы подтвердить изменения.







