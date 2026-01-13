Slayer Scalping

Dieser Indikator konzentriert sich auf zwei Take-Profit-Niveaus und einen sehr engen Stop-Loss. Die ganze Idee ist, den Markt in höheren Zeiträumen ab m15 und höher zu scalpieren, da diese Zeitrahmen nicht stark durch Spread und Broker-Provisionierung beeinflusst werden. Der Indikator gibt Kauf-/Verkaufssignale basierend auf der Preisdivergenzstrategie, bei der er einen Kaufpfeil mit tp/sl-Niveaus zeichnet, wenn bullische Divergenzbedingungen vollständig erfüllt sind. Dasselbe gilt für Verkaufspfeile: Der Pfeil wird auf Candle Close gedruckt und wird nicht live neu lackiert, manche Signale kommen etwas spät, werden aber vom Indikator ignoriert und geben keine Warnung, da dies die Natur der Divergenz bei bestimmten Marktbedingungen ist (hohe Volatilität/Nachrichtenauswirkung).





Warum funktioniert es?

. Gute Strategie hinter jedem Signal

.Kein Live-Neulackieren.

. Funktioniert bei jedem Paar.

. Bietet eine stabile Leistung

Empfehlungen :





. Verwendung in längeren Zeiträumen





. Die Änderung der Indikator-Hauptperiode verändert die Signalqualität, es ist eine Eingabe, also versuchen Sie, für jedes Paar die beste Periode zu finden





. Bitte keine hohen Spreads handeln, versucht das Raw Spread-Konto zu verwenden



