アルゴ ゴールド プレミアム エキスパート アドバイザーは、プロップ ファームのチャレンジとライブ プロップ ファームのアカウント向けに特別に調整されており、革新的な低リスク戦略を採用したスキャルピング ロボットとして機能します。





選択したセットファイルを装備すると、このエキスパートアドバイザーは 1 週間以内にプロップファームチャレンジを効率的に完了し、資金提供されたアカウントを迅速に取得できるようになります。





堅牢なリスク管理システムが導入されているため、プロップ会社が設定した利益目標が達成されると、EA は自動的に取引を停止します。





余裕を持って 1 日の利益目標を超えた場合は、目標を達成するために毎日 0.01 の取引を手動で実行することをお勧めします。

































Propfirm チャレンジ/資金提供アカウントのセットファイル





20k propfirm チャレンジ / 資金提供済みアカウントのセットファイルをダウンロード 20k.set





35k propfirm チャレンジ/資金提供アカウントのセットファイルをダウンロードします。35k.set

































トレーダーにとって役立つ情報:













1. **取引商品の選択:** 流動性とボラティリティが高いため、XAUUSD (ゴールド) の取引を検討してください。これにより、十分な取引機会が得られ、潜在的により高い利益が得られる可能性があります。ただし、常に徹底的な分析を実施し、それが取引戦略とリスク許容度に合致していることを確認してください。













2. **仮想プライベート サーバー (VPS) の利用:** トレーダー、特に自動取引システムや戦略には、仮想プライベート サーバー (VPS) の利用を強くお勧めします。 VPS は、インターネット接続やコンピューターの状態に関係なく、安全で信頼できる環境で取引プラットフォームとエキスパートアドバイザーをホストすることで、安定した中断のない取引操作を保証します。













3. **時間枠の選択:** 取引戦略、好み、利用可能な時間に合わせて時間枠を選択します。 M1 や M5 などの短い時間枠での短期取引を好む場合でも、H1 や日足チャートなどの長い時間枠での長期取引を好む場合でも、選択した時間枠が取引目標と分析テクニックをサポートしていることを確認してください。













4. **独自取引会社の選択:** 取引チャレンジまたは資金提供口座に参加する独自取引会社を選択する場合、その正当性と認可を確認することが不可欠です。その会社があなたの国で認知され受け入れられており、規制基準を遵守していることを確認してください。会社と契約する前に、綿密な調査を実施し、レビューを読み、手数料、取引条件、サポート サービスなどの要素を検討してください。













これらの要素を考慮し、提供される情報を活用することで、トレーダーは取引経験を強化し、リスクを最小限に抑え、金融市場での成功の機会を最大化できます。





MetaTrader 4 (MT4) で Algo Gold EA エキスパート アドバイザを設定するには、次の段階的な手順に従ってください。









ファイルにアクセス中:





MetaTrader 4 プラットフォームを開き、画面の左上隅にある「ファイル」メニューに移動します。









新しいチャートを開く:





「ファイル」メニューから「新規チャート」を選択して、新しいチャートウィンドウを開きます。













XAUUSD の選択:





新しいチャート ウィンドウで、利用可能な取引商品のリストから「XAUUSD」を見つけて選択します。これにより、金取引チャートがロードされます。













Expert Advisor の追加:





Algo Gold EA Expert Advisor をチャート上にドラッグします。エキスパート アドバイザは、「ナビゲータ」ウィンドウまたは「エキスパート」フォルダ内で検索することで見つけることができます。













入力の構成:





Algo Gold EA が適用されたチャートを右クリックし、「Expert Advisors」→「Properties」を選択します。





「入力」タブでは、好みに応じてエキスパートアドバイザーのパラメータをカスタマイズできます。













セットファイルをロード中:





「入力」タブの「ロード」ボタンをクリックします。

以前にコンピュータに保存したセット ファイルを見つけて選択します。これにより、Algo Gold EA の事前定義された設定がロードされます。













ライブ取引の有効化:





「Expert Advisor のプロパティ」ウィンドウの「共通」タブをクリックします。

「ライブ取引を許可する」というラベルのボックスにチェックを入れて、エキスパートアドバイザーのライブ取引を有効にします。

「OK」をクリックして変更を確定します。





自動取引を有効にする:





MetaTrader 4 で自動取引が有効になっていることを確認します。上部のツールバーにある「自動取引」ボタンを探し、それが有効になっていることを示す緑色になっていることを確認します。









これらの手順を完了すると、Algo Gold EA がセットアップされ、事前定義されたパラメーターと戦略に基づいて XAUUSD チャートで取引を実行できるようになります。 EA のパフォーマンスを監視し、パフォーマンスを最適化するために必要に応じて設定を調整することを忘れないでください。





































**免責事項:**













金融市場での取引には重大なリスクが伴い、慎重かつ慎重に取引に取り組むことが重要です。取引活動に参加する際には、常に経済的損失のリスクがあることを認識することが重要です。したがって、損失を許容できる以上の投資をすべきではありません。













金融市場の動的​​な性質は、価格が急速に変動する可能性があり、予期せぬ出来事や市場状況が予期せぬ結果を引き起こす可能性があることを意味します。利益が得られる可能性がある一方で、損失が発生する可能性も認識しておくことが重要です。













取引活動を行う前に、財務状況、リスク許容度、投資目的を徹底的に評価することをお勧めします。さらに、金融の専門家にアドバイスを求め、取引に伴うリスクと利益について自ら学ぶことが賢明です。













取引活動に参加することにより、お客様は発生した利益または損失に対して全責任を負い、自分の資力の範囲内で責任を持って取引することに同意するものとします。損失を許容できる以上に投資しないことを忘れずに、取引には常に注意と勤勉さを発揮してください。