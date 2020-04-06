Algo Gold EA Premium

アルゴ ゴールド プレミアム エキスパート アドバイザーは、プロップ ファームのチャレンジとライブ プロップ ファームのアカウント向けに特別に調整されており、革新的な低リスク戦略を採用したスキャルピング ロボットとして機能します。


選択したセットファイルを装備すると、このエキスパートアドバイザーは 1 週間以内にプロップファームチャレンジを効率的に完了し、資金提供されたアカウントを迅速に取得できるようになります。


堅牢なリスク管理システムが導入されているため、プロップ会社が設定した利益目標が達成されると、EA は自動的に取引を停止します。


余裕を持って 1 日の利益目標を超えた場合は、目標を達成するために毎日 0.01 の取引を手動で実行することをお勧めします。









Propfirm チャレンジ/資金提供アカウントのセットファイル


20k propfirm チャレンジ / 資金提供済みアカウントのセットファイルをダウンロード   20k.set


35k propfirm チャレンジ/資金提供アカウントのセットファイルをダウンロードします。35k.set









 トレーダーにとって役立つ情報:




1. **取引商品の選択:** 流動性とボラティリティが高いため、XAUUSD (ゴールド) の取引を検討してください。これにより、十分な取引機会が得られ、潜在的により高い利益が得られる可能性があります。ただし、常に徹底的な分析を実施し、それが取引戦略とリスク許容度に合致していることを確認してください。




2. **仮想プライベート サーバー (VPS) の利用:** トレーダー、特に自動取引システムや戦略には、仮想プライベート サーバー (VPS) の利用を強くお勧めします。 VPS は、インターネット接続やコンピューターの状態に関係なく、安全で信頼できる環境で取引プラットフォームとエキスパートアドバイザーをホストすることで、安定した中断のない取引操作を保証します。




3. **時間枠の選択:** 取引戦略、好み、利用可能な時間に合わせて時間枠を選択します。 M1 や M5 などの短い時間枠での短期取引を好む場合でも、H1 や日足チャートなどの長い時間枠での長期取引を好む場合でも、選択した時間枠が取引目標と分析テクニックをサポートしていることを確認してください。




4. **独自取引会社の選択:** 取引チャレンジまたは資金提供口座に参加する独自取引会社を選択する場合、その正当性と認可を確認することが不可欠です。その会社があなたの国で認知され受け入れられており、規制基準を遵守していることを確認してください。会社と契約する前に、綿密な調査を実施し、レビューを読み、手数料、取引条件、サポート サービスなどの要素を検討してください。




これらの要素を考慮し、提供される情報を活用することで、トレーダーは取引経験を強化し、リスクを最小限に抑え、金融市場での成功の機会を最大化できます。


MetaTrader 4 (MT4) で Algo Gold EA エキスパート アドバイザを設定するには、次の段階的な手順に従ってください。



ファイルにアクセス中:


MetaTrader 4 プラットフォームを開き、画面の左上隅にある「ファイル」メニューに移動します。



新しいチャートを開く:


「ファイル」メニューから「新規チャート」を選択して、新しいチャートウィンドウを開きます。




XAUUSD の選択:


新しいチャート ウィンドウで、利用可能な取引商品のリストから「XAUUSD」を見つけて選択します。これにより、金取引チャートがロードされます。




Expert Advisor の追加:


Algo Gold EA Expert Advisor をチャート上にドラッグします。エキスパート アドバイザは、「ナビゲータ」ウィンドウまたは「エキスパート」フォルダ内で検索することで見つけることができます。




入力の構成:


Algo Gold EA が適用されたチャートを右クリックし、「Expert Advisors」→「Properties」を選択します。


「入力」タブでは、好みに応じてエキスパートアドバイザーのパラメータをカスタマイズできます。




セットファイルをロード中:


「入力」タブの「ロード」ボタンをクリックします。

以前にコンピュータに保存したセット ファイルを見つけて選択します。これにより、Algo Gold EA の事前定義された設定がロードされます。




ライブ取引の有効化:


「Expert Advisor のプロパティ」ウィンドウの「共通」タブをクリックします。

「ライブ取引を許可する」というラベルのボックスにチェックを入れて、エキスパートアドバイザーのライブ取引を有効にします。

「OK」をクリックして変更を確定します。


自動取引を有効にする:


MetaTrader 4 で自動取引が有効になっていることを確認します。上部のツールバーにある「自動取引」ボタンを探し、それが有効になっていることを示す緑色になっていることを確認します。



これらの手順を完了すると、Algo Gold EA がセットアップされ、事前定義されたパラメーターと戦略に基づいて XAUUSD チャートで取引を実行できるようになります。 EA のパフォーマンスを監視し、パフォーマンスを最適化するために必要に応じて設定を調整することを忘れないでください。










**免責事項:**




金融市場での取引には重大なリスクが伴い、慎重かつ慎重に取引に取り組むことが重要です。取引活動に参加する際には、常に経済的損失のリスクがあることを認識することが重要です。したがって、損失を許容できる以上の投資をすべきではありません。




金融市場の動的​​な性質は、価格が急速に変動する可能性があり、予期せぬ出来事や市場状況が予期せぬ結果を引き起こす可能性があることを意味します。利益が得られる可能性がある一方で、損失が発生する可能性も認識しておくことが重要です。




取引活動を行う前に、財務状況、リスク許容度、投資目的を徹底的に評価することをお勧めします。さらに、金融の専門家にアドバイスを求め、取引に伴うリスクと利益について自ら学ぶことが賢明です。




取引活動に参加することにより、お客様は発生した利益または損失に対して全責任を負い、自分の資力の範囲内で責任を持って取引することに同意するものとします。損失を許容できる以上に投資しないことを忘れずに、取引には常に注意と勤勉さを発揮してください。

おすすめのプロダクト
Toumed
Mohamed Kamel Touati
エキスパート
EA TOUMED ****** Only     10 copies Availible for  $399 ******* ****** Final price  $1499 ***** EA Toumed は、 リスクの低いプロのスキャルピングエキスパートです。 専門家が最適なエントリポイントを選択し、価格分析が使用されます。 専門家はグリッド、マルチンゲール、アービトラージを使用しません。 すべての位置は視覚的なストップロスによって保護されています。 すべてのオープントランザクションには、トレーリングストップとトレーリングステップの利益確定システムに基づく制御アルゴリズムが付属しています。 エキスパートはまた、スレッページ、NFPニュース、デイトレードフィルターに対する保護を備えており、固定ロットでの取引や、MMモジュールに基づく自動ロット計算の使用を可能にします。   ********非常に重要********  ：  デモでエキスパートをテストする前に、スプレッド（最大0.3ピップ）を確認し  スプレッドは0.3ピップを超えてはなりません（ECNまたはRawスプレッ
Forex Juggernaut
Joel Protusada
エキスパート
F O R E X  J U G G E R N A U T  A highly powerful Expert Advisor even if used only with one currency pair, GBPJPY. The system structure is focused on the precision of the order entries and safety.   The EA is suitable and recommended for newbies.        V E R Y  I M P O R T A N T   This Expert Advisor can not run with any EAs in the same account. As part of the money management plan, it calculates and monitors the  Margin Level %  and assumes that all open trades are cre
InfinX Classic MT4
Stanislav Shtiliyanov
エキスパート
For test Activate Power from False to True. Automatic and semi-automatic trading robot No grille Without Martingale Low management Long-term perspective Our priority is to keep capital with a long-term money management plan Semi-automatic and automatic control of daily trend trading with swing trading and price action. InfinX provides a balanced risk / reward ratio and survives easily in all market circumstances - even the most critical ones such as Corona, Brexit and others. This is a long-ter
Auto3M Pro MT4
Mr Anucha Maneeyotin
5 (3)
エキスパート
ボリンジャーバンドとストキャスティクスとの戦略取引 ボリンジャーバンドは主にトレンドを追うために使用されます。 オープン保留中の注文の購入または販売のための確率的メインラインおよびシグナルラインの使用 フィボナッチは目標利益、サポート、レジスタンスレベルの価格を使用しています アドバイザAuto3MProMT4はVPSで動作できます。 MT5 version :  Auto3M Pro MT5 特徴 マーチンゲールなし ハードストップロスと各ポジションの利益を取る ボリンジャーバンドによる柔軟なストップロス、固定小数点、以前の高さまたは低さ、フィボナッチレベル 柔軟な固定小数点間で利益を取り、フィボナッチレベルで利益を得る 固定小数点間の柔軟なトレーリングストップとストップレベルの乗算 資金管理 ニュースフィルター 保留中の注文をインターバル時間で自動的に削除 保留中の注文には買いストップと売りストップ機能を使用します 自動チャートにフィボナッチ、ボリンジャーバンド、ストキャスティクスを追加 市場が閉じる前に利益を閉じる バランスによる動的ロットサイズ ヘッジポジション
EA Catcher of paranormal activity GBPUSD
Sergey Demin
エキスパート
Fully automatic advisor,   GBPUSD . Timeframe   m15 . Terminal   MT4 ChatGPT O1   deeply analyzed all GBPUSD quotes I downloaded from high timeframes, in order to find a safe strategy; identified paranormal activity of this tool. The advisor tracks such atypical GBPUSD activities and will immediately react by trying to enter in the opposite direction. Each order is protected by a   stop loss . One order can be divided into a maximum of three orders. Each order has its own take profit and stop
King Binary Magnet Indicator
Md Meraz Mahmud
インディケータ
This indicator works on MT4 and is very easy to use. When you receive a signal from it, you wait for that candle with the signal to close and you enter your trade at the beginning of the next new candle . A red arrow means sell and a green arrow means buy. All arrows comes with Alert  like for easy identification of trade signal. Are you okay with that? 1 minute candle 1 minute expire
HFT Golden
Geethika Rasnayake Mudiyanselage
エキスパート
HFT Golden EA: Advanced Precision Trading System Welcome to the next generation of algorithmic trading excellence HFT Golden EA represents a sophisticated approach to modern trading, executing precision trades with exceptional profit potential, fixed stop-loss protection, and remarkably low drawdown.  Does not rely on any indicators — purely based on price and market mechanics. DOWNLOAD SETFILES     |   Setfile 1     The special price of $750 is available for the first 10 buyers only. Buy HFT G
Multi Gold30 Ai Robot
Nirundorn Promphao
エキスパート
Multi Gold30 Ai Robot is a safe system for Forex and Crypto currencies trading. Developed exclusively for the XAUUSD pair(GOLD) and any currency pairs. Try now! Most Profitable Strategies Inside Close Order with Money Profit, CutOff technology, Cutloss by amount of trades. Super Special Edition for traders and Introducing Broker and Partners The Ai Robot is designed to operate in the XAUUSD (GOLD) and any currencies market, entering only when there are high probabilities of success and certain
Way To Stars MT4
Wei Tu
5 (2)
エキスパート
way to starsは、市場のボラティリティが低い期間に低リスクの機会を活用して取引するために特別に設計された夜間スキャルピングeaです。この夜のスキャルピングeaは頻繁な取引のための小さな価格の動きをキャプチャすることに焦点を当て、それによって時間をかけて利益を蓄積します。1トレードあたりの潜在的な損失を抑制するために、厳格なストップロス対策を採用し、効果的なリスク管理を確保しています。way to starsは、ニューラルネットワーク、人工知能、chatgpt、または完全な直線バックテスト結果に依存しない、本物で正直な取引システムです。 MT5       マニュアル   signal :  https://www.mql5.com/en/signals/2302260 次価格: $ 699 setfile of Medium-low Risk  (signal's setfile) setfile of High Risk このeaの特徴: 適切な通貨ペア:GBPUSD 時間枠の読み込み:任意の時間枠です 格子なし、マーチンゲールなし、一度に単一の取引 リスクを低減するために
Tiger Locker
Yang Wu
エキスパート
ATTENTION : The Tiger Locker EA can not be tested in the MT4 strategy tester !!!  Tiger Locker EA  robot is a very Powerful tools and a fully automated robot for  Forex trade.  Tiger Locker EA  is a combination numerous special trend strategy ,that It provides the possibility the best entries of the trade . Tiger Locker EA robot is designed  for medium and long term trading ,the robot will help you deal with and manage emotions ,and you don't need worry about news release any more !!  The tren
Euro Pulse EA
Andreas Smigadis
エキスパート
Euro Pulse EA (Alpha Structure FX) Overview Prop Firm Robot is an automated Expert Advisor for MetaTrader 4 that trades 5 minute timeframe using a multi-indicator confirmation model and built-in protection limits. Entries are filtered by several standard indicators and are evaluated on new bars. The EA includes spread/position limits, daily loss and drawdown limits, and account equity protections that can suspend new entries when triggered. An optional news filter can pause new entries around sc
Scalper Warrior
Sevgi Bahtiyar Lyutfi
エキスパート
We are happy to show you our scalping EA - "Scalper Warrior". Based on the specific behavior of pair in combination with price action, RSI and generic algorithms we were able to extract one of the best scalping strategies possible for forex market. We don't use Martingale or Grid strategies when trading. We count on our decision algorithm for opening, tracking and closing the trades. We help him to this with tight stop-losses which leads to a very low drawdown of the EA and stable account growth
Magic EA MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
3 (1)
エキスパート
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA wo
TrendSight Pro EA
Andri Maulana
エキスパート
Maximize your gold trading potential with TrendSight Pro EA , a sophisticated and automated trading solution specifically engineered for the high-intensity XAUUSD (Gold) market. Designed for traders who value precision, safety, and consistent performance, this EA takes the guesswork out of technical analysis. Why Choose TrendSight Pro EA? TrendSight Pro EA isn't just another automated bot; it is a complete Gold Trading Strategy built on the foundation of the elite PaintBar trend-tracking system.
PureDailyEA
Ahmet Metin Yilmaz
エキスパート
Expert's signal link has been working on 25 different instruments since 09.07.2019. It will be stopped after a while. https://www.mql5.com/en/signals/605823 This expert advisor works well on daily charts. Opens a pending order based on daily price movements and may revise this pending order based on price movements during the day.  It can keep the current order by following the price movements and can open two different types of additional orders as soon as it sees the opportunity. If he sees t
Fidelity MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
3 (5)
エキスパート
Description : Fidelity EA is an Expert Advisor for trading on all Forex pairs and all timeframe. EA is powered with specific trend detection algorithms. The algorithm is fully smart and automatic. So the use and setup of EA is very simple and there is no need to have deep knowledge about the market. Growing the EA : The EA will be updated and supported always. New features will be added later for free. If you need a specific feature to be added to the EA, please write your idea on the comment
Multi Gold Ai Robot
Nirundorn Promphao
5 (1)
エキスパート
Multi Gold Ai Robot is a safe system for Forex and Crypto currencies trading. Developed exclusively for the XAUUSD pair(GOLD) and any currency pairs. Try now! Most Profitable Strategies Inside Close Order with Money Profit, CutOff technology, Cutloss by amount of trades. Super Special Edition for traders and Introducing Broker and Partners WOW!!! Special Price : $650 for 99 copies only, Normal Price $2,999 !!! Special Promotion every week. The Ai Robot is designed to operate in the XAUUSD (GOL
FxWorldGodfather
Afjal Hussain Swapan
エキスパート
Product Overview Smart Grid Hedging EA is an advanced algorithmic trading system that combines   trend filtering ,   grid trading , and   hedging strategies   to create a robust automated trading solution. This Expert Advisor is designed for forex and commodity markets with special optimization for gold (XAUUSD) trading.   Core Features Dual Engine System Engine A : Specialized for buy (long) positions with independent magic number Engine B : Specialized for sell (short) positions with indepen
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
エキスパート
Expert Advisor は、不採算ポジションを回復するために設計されたシステムです。 著者のアルゴリズムは、負けポジションをロックし、それを多くの別々の部分に分割し、それぞれを別々に決済します。簡単なセットアップ、ドローダウンの場合のローンチ遅延、ロック、他の Expert Advisor の無効化、トレンド フィルタリングによる平均化、負けポジションの部分決済が 1 つのツールに組み込まれています。 グループ全体でのみ注文をクローズするグリッド戦略とは対照的に、より低い預金負荷で損失を減らすことができ、損失をより安全に処理できるようにするのは、部分的に損失をクローズすることです。 注文が復元される方法: 1 EA は、選択した商品の他のウィンドウを閉じて、不採算の EA をオフにします (オプション)。 2 EA は、処理されたすべての注文のテイクプロフィットとストップロスのレベルをリセットし、対応する識別子を持つ保留中の注文を削除します。 3 EA は、利益を利用して不採算注文の一部をカバーし、総ポジション量を減らすために、すべての処理された採算性のある注文をクローズします
Forex Vampire
Chiedozie Titus Ugwu
1 (1)
エキスパート
Forex Vampireは、MT4プラットフォームとEUR / USD、GBPUSD、USDCAD通貨ペア向けに設計および最適化されたプロの自動取引システムです。 このシステムは端末上で独立して動作します。ロボットの実行中にコンピューターの電源をオンにする必要があるため、コンピューターまたはVPSで実行できます。 ロボットは24時間市場を分析しているため、人間よりも効果的です。 更新と最適化は継続的に行われ、購入者が利用できるようになります。 ロボットはさらに開発され、将来さらに良い取引効果を達成するのに役立ちます。 危険な戦略を使用しないでください。本当のストップロスとテイクプロフィットのみ。 あなたがあなたのインターネット接続または電気を失ったとしても、あなたの注文は保護されたストップロスです。 ロボット外国為替ヴァンパイアの動作原理。 ロボットが取引を行うことはめったにありませんが、品質は良いので、しばらくお待ちください。ロボットを起動して、数か月以内に結果を確認してください。 ロボットの動作は、ロボットが最適に動作するために、端末のEUR / USD、GB
Aixauusd
AURELIE HAI-SIEU SOUKANH
3 (2)
エキスパート
AIXAUUSD/XAUAUD EA Strategy is specifically designed to scalp gold exclusively on the H1 chart. The EA uses a DCA approach, averaging positions gradually using the multiplier value EA operates in aggressive mode which require a minimum capital of $3,000 per pair.Best pair to trade :XAUAUD . If you intent to trade XAUAUD+XAUUSD make sure to use 2 different accounts for each(Do not trade 2 pairs with 1 single account) and always use of a 0.01 lot size with a leverage of 1:500+ alongside a low-spre
King David RSI expert
David Nkwuda Ovuoba
エキスパート
King David Scalper – Master the Markets with Royal Precision   Summon the commanding power of the "King David Scalper," a finely tuned trading weapon forged to reign supreme in the high-speed realm of scalping. Drawing inspiration from the storied cunning and accuracy of King David, this expert advisor strikes with lethal precision, capturing fleeting market opportunities with unmatched finesse. Tailored for traders hungry for swift profits, King David Scalper excels in turbulent waters, chasi
Phoenix Alpha Pro EA
Justice Chinemelum Clement
エキスパート
Phoenix Alpha Pro EA is based on Price Action combined with some powerful strategy and a very advanced secretive trading algorithm. The strategy of  Phoenix Alpha Pro EA is a combination of a secretive custom indicator, price action, and most important secretive trading algorithm mentioned previously. Phoenix Alpha Pro EA can trade any account size it does not use any risky strategy like martingale or grid. It uses a fix stop loss for every trade. However, an ECN BROKER with Low spread Is highly
LL Grid EA MT4
Leopoldo Licari
エキスパート
********** CHRISTMAS OFFER - LIMITED TIME ONLY 30$ ********** 6 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $35  ---> NEXT PRICE $55 UPDATED v1.8 IS OUT ON MARCH 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " PLEASE READ ALL THE DESCRIPTION BEFORE USE IT -  Grid EA with  selectable
Yen Scalp Master
Augustine Kamatu
エキスパート
Yen Scalp Master is an advanced Expert Advisor (EA) designed for high-frequency trading, specializing in JPY currency pairs with low spreads. It is optimized for scalping, offering traders a robust tool to capitalize on small price movements within short timeframes. With built-in features like dynamic trailing stops, risk management, and a Martingale strategy, this EA is customizable to fit both aggressive and conservative trading styles. Key Features: Scalping Strategy Optimization: Currency Pa
Intensive
Evgeniy Zhdan
エキスパート
The Expert Advisor algorithm determines on daily charts those candlestick patterns, which set the intraday trading direction. The trading EA determines how long the price is moving in overbought/oversold zones and starts working in the direction of the expected trend movement. Each position is accompanied with a tight stop loss and take profit. Only one active position can be open in the market. The EA was developed and tested using 99% quality quotes. The Expert Advisor has a built-in news filt
Team Trading Eur Aud Nzd Jpy
Hulya Cinar
エキスパート
Team Trading System     is based on the logic of order strategies and profit-taking strategies working as a team.  In general, EA consists of two parts as strategies and take profits section. Strategies section are special strategies that we create for symbols. Strategies continue to open buy and sell orders independently.  Takeprofits closes orders that are opened by working as a team. Take Profits logic is that profitable orders go by closing lost orders. They never work selfishly. In this wa
Gegatrade Pro
David Zouein
4.66 (95)
エキスパート
Gegatrade Pro EA is a Cost Averaging System with a Sophisticated Algorithm. It is secured by a built-in “ News WatchDog ” system that suspends trading during news events. Trading Strategy Gegatrade Pro EA is based on the fact that most of the time the price usually moves between the upper and lower boundaries of the trading channel. Basing on this fact, Gegatrade Pro places its first trade, assuming that the price is going to return to its average value and take the profit which is defined. If
Wonderful
Yvan Musatov
エキスパート
Trend Expert. It works by entering the market with only one buy order and another sell order. It does not form a series of rendering, and therefore you can work with them starting from $ 100! Which is great for beginners. To enter, it uses a system of indicators and a system of dynamic correction of stops depending on volatility, which can be disabled in the settings, but in this case, you will significantly reduce the efficiency of the bot. The bot implements a money management system, which c
Nostradamus X Scalper
Burak Baltaci
エキスパート
ノストラダムス X スキャルパー 推奨ペア： ゴールド 推奨時間枠： M15 プロフェッショナルロボットが市場のピークと底値を狩る ノストラダムスは、市場の転換点を正確に捉える完全自動取引システムです。昼夜を問わず稼働し、感情に左右されない判断を行い、あなたの利益を最大化します！ ノストラダムスを選ぶ理由 スマートエントリーシステム トレンド反転ポイントを自動検出 高値・安値レベルでの正確なエントリー ストップ注文と指値注文によるリスク管理 ️ 高度なリスク管理 スマートストップロス＆テイクプロフィット - 利益を保護 トレーリングストップ - 利益を伸ばし、損失を止める ブレークイーブン - オープン取引を自動的に確保 最大ドローダウン - 口座を損失から保護 柔軟なロット管理 固定ロット - クラシックな方法 オートロット - リスク率に基づいて計算 バランスロット - 残高に基づく比率 プロフェッショナルダッシュボード ライブ損益追跡 勝率と統計 インスタントスプレッドとステー
このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (17)
エキスパート
Vortex - 未来への投資 Vortex Gold EAはメタトレーダープラットフォーム上で金（XAU/USD）を取引するために特別に作られたエキスパートアドバイザーです。独自の指標と作者の秘密のアルゴリズムを用いて構築されたこのEAは、金市場の有益な動きを捉えるように設計された包括的な取引戦略を採用しています。その戦略の主要な構成要素には、CCIやパラボリックインジケーターなどの古典的なインジケーターが含まれており、これらは理想的なエントリーポイントとエグジットポイントを正確に知らせるために連動します。Vortex Gold EAの核心は、高度なニューラルネットワークと機械学習テクノロジーです。これらのアルゴリズムは、過去のデータとリアルタイムのデータの両方を継続的に分析し、EAがより高い精度で進化する市場トレンドに適応し対応することを可能にします。ディープラーニングを活用することで、Vortex Gold EAはパターンを認識し、指標パラメーターを自動的に調整し、時間の経過とともにパフォーマンスを向上させます。Vortex Gold EAは、独自の指標、機械学習、適応可能な取
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.64 (11)
エキスパート
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial i
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
エキスパート
ご紹介     Quantum Empire EA は 、有名な GBPUSD ペアの取引方法を変革する画期的な MQL5 エキスパート アドバイザーです。 13年以上の取引経験を持つ経験豊富なトレーダーのチームによって開発されました。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EAを購入すると、Quantum StarMan が無料で手に入る可能性があります！*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください 検証済み信号:   こちらをクリック MT5バージョン：  ここをクリック 量子EAチャネル:       ここをクリック 10 回購入するごとに価格が 50 ドル上がります。最終価格 1999 ドル 量子皇帝EA       EAは、1つの取引を5つの小さな取引に継続的に分割する独自の戦略を採用していま
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
エキスパート
プロップしっかり準備完了!   (   SETFILEをダウンロード ) ローンチプロモーション: 現在の価格で残りわずかです！ 最終価格: 990ドル EA を 1 つ無料で入手 (2 取引アカウント用) -> 購入後に連絡してください Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ゴールドリーパーへようこそ！ 非常に成功した Goldtrade Pro を基にして構築されたこの EA は、複数の時間枠で同時に実行できるように設計されており、取引頻度を非常に保守的なものから非常に不安定なものまで設定するオプションがあります。 EA は複数の確認アルゴリズムを使用して最適なエントリー価格を見つけ、内部で複数の戦略を実行して取引のリスクを分散します。 すべての取引にはストップロスとテイクプロフィットがありますが、リスクを最小限に抑え、各取引の可能性を最大化するために、トレーリングストップロスとトレーリングテイプロフィットも使用します。 このシステムは、重要なサポート
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
エキスパート
Aura Black Edition は、GOLD のみを取引するように設計された完全自動化 EA です。エキスパートは、2011 年から 2020 年の期間に XAUUSD で安定した結果を示しました。危険な資金管理方法は使用されていません。マーチンゲール、グリッド、スキャルプも使用されていません。あらゆるブローカーの条件に適しています。多層パーセプトロンでトレーニングされた EA ニューラル ネットワーク (MLP) は、フィードフォワード人工ニューラル ネットワーク (ANN) のクラスです。MLP という用語は、曖昧に使用され、フィードフォワード ANN に緩く使用される場合もあれば、複数のパーセプトロン層 (しきい値アクティベーション付き) で構成されるネットワークを厳密に指す場合もあります。多層パーセプトロンは、特に単一の隠し層がある場合、口語的に「バニラ」ニューラル ネットワークと呼ばれることがあります。MLP は、入力層、隠し層、出力層の少なくとも 3 つのノード層で構成されます。入力ノードを除き、各ノードは非線形アクティベーション関数を使用するニューロンです。MLP
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
エキスパート
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Jesko
Cence Jk Oizeijoozzisa
エキスパート
Jesko EA – Jesko は、 長年にわたり検証され最適化された戦略 に基づいて構築された特別なエキスパートアドバイザー（EA）です。 すでに 実際の口座でテストされており 、一貫して 利益性と低リスク を示しています。 今回、ついに一般公開することにしました。 Signal live    ライブアカウントの4ヶ月  簡単インストール  すべてのブローカーで利用可能（ECN口座推奨）  最低入金額: 100 USD  24時間365日サポート  Jesko を一度購入すると、他の製品を無料で入手可能！ 1,5年前 バックテスト用: チャートに INCORRECT が表示されないようにしてください。 表示された場合は、設定を変更する必要があります。 オプションは True/False のみです — チャートに緑の OK が表示されるまで調整してください。これは問題ないことを意味します 入力パラメータの説明 基本設定 AccountType – 口座タイプの選択 (Normal / ECN / その他)。 RiskMode – リスク管理モードの選択 (低 / 中 / 高)。 ロ
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
エキスパート
Quantum King EA — あらゆるトレーダーのために洗練されたインテリジェントパワー IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 発売記念特別価格 ライブ信号:       ここをクリック MT5バージョン：   こちらをクリック クォンタムキングチャンネル:       ここをクリック ***Quantum King MT4 を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます!*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください! ルール   正確さと規律をもって取引を行ってください。 クォンタムキング EA     構造化グリッドの強さと適応型マーチンゲールのインテリジェンスを 1 つのシームレスなシステムに統合しました。M5 上の AUDCAD 用に設計されており、安定した制御された成長を望む初心者とプロフェッショナルの両
Gold Medalist
Dmitriq Evgenoeviz Ko
エキスパート
Gold Medalist is an intelligent system focused on volatile trading on the XAUUSD market. It aims to identify and effectively exploit short-term price impulses, providing traders with new profit opportunities. Special offer for the first 10 buyers! Next price: $1,495 The full list is available for your convenience at https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller The Gold Medalist's key advantage lies in its unique price action analysis system. By accurately measuring price movement, it can id
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
エキスパート
Aura Neuron は、Aura シリーズのトレーディング システムを引き継ぐ独特のエキスパート アドバイザーです。高度なニューラル ネットワークと最先端のクラシック トレーディング戦略を活用することで、Aura Neuron は優れた潜在的パフォーマンスを備えた革新的なアプローチを提供します。完全に自動化されたこのエキスパート アドバイザーは XAUUSD (GOLD) などの通貨ペアを取引するように設計されています。1999 年から 2023 年まで、これらのペアで一貫した安定性が実証されています。このシステムは、マーチンゲール、グリッド、スキャルピングなどの危険な資金管理手法を回避しているため、あらゆるブローカーの条件に適しています。Aura Neuron は、多層パーセプトロン (MLP) ニューラル ネットワークを搭載しており、これを利用して市場のトレンドと動きを予測します。MLP はフィードフォワード人工ニューラル ネットワーク (ANN) の一種で、特に単一の隠し層で構成されている場合は「バニラ」ニューラル ネットワークと呼ばれることがよくあります。MLP には、入力
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
エキスパート
2025年を代表する最強クラスの自動売買戦 略の一つ 私たちは、2025年における最も強力な裁量トレード戦略の一つを、 TMA（トライアングル移動平均）とCGロジック に基づいた **完全自動化エキスパートアドバイザー（EA）**へと変換しました。 550ドルで購入できるのは残り1本のみです。その後、価格は650ドル、750ドルへと上がり、最終価格は1200ドルになります ライブシグナル >>>>>  https://www.mql5.com/en/signals/2347208   クリック 本EAは、 高精度なエントリー、スマートな指値注文、厳格なリスク管理 を目的として設計されており、 **すべてのFX通貨ペアおよびゴールド（XAUUSD）**に対応しています。 最適なパフォーマンスを得るため、 スプレッドが10ポイント未満のECN口座 での使用を推奨します。 これにより、正確な注文執行と最小限のスリッページが実現されます。 チャートに適用し、リスクに応じて設定を調整するだけで、 プロレベルの自動売買を体験できます。  主な特徴 **全てのFX通貨ペアおよびゴールド（XAUUS
FXbot mt4
Marek Kvarda
5 (1)
エキスパート
This robot uses its own built-in oscillator and other tools to measure market movements (volatility, speed, power, and direction). At an appropriate time, it places an invisible pending order on the market, which it continues to work with according to the set TradingMode. It is recommended to use a fast broker with low fees, accurate quotes and no limitation of stop loss size. You can use any timeframe. Features spread protection slippage protection no grid no martingale a small SL for every tr
Gold Garden MT4
Chen Jia Qi
5 (3)
エキスパート
深層学習が金の取引を再構築し、インテリジェントアシスタントが庭師のように取引の庭を手入れします。「ゴールドガーデン」EAは、深層学習の知的技術を採用し、20年分のデータトレーニングにより、戦略のパフォーマンスを大幅に向上させます。これにより、取引がより簡単でインテリジェントになります。一緒にインテリジェント化の時代を切り開き、取引を幸せな庭園に変えましょう。これはあなただけのGold Garden Stewardになります。 MT5バージョン： Gold Garden MT5   618セール、期間限定で200ドル割引 現在、EAの試用キャンペーンが行われています。購入後にご連絡いただくと、「TrendMaster FX」または「AI TradingVision GPX」の使用権を得ることができます。詳細についてはお問い合わせください。 現在の発売記念価格は699ドルで、販売目標に達すると999ドルに値上げされます。 現在、EAの試用キャンペーンが行われています。購入後にご連絡いただくと、「TrendMaster FX」または「AI TradingVision GPX」の使用権を得
Swap Master MT4
Thang Chu
エキスパート
Unlike most other EAs in the market, I always assure every single of my EAs are of highest quality: Real trades will match backtesting. No loss hiden techniques to hide historical losses, no manipulated backtest to make backtesting curve smooth without loss (only naive traders believe in smooth upward curve with no risk - they are most likely scamming). My EA always have multi-years verified statistical trading edge. Robust and long term stable with sensible risk management. Not sensitive to sp
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
エキスパート
ChatGPT TurboによるAI駆動テクノロジー Infinity EA は、GBPUSD および XAUUSD 向けに設計された高度な取引エキスパート アドバイザーです。安全性、一貫したリターン、無限の収益性に重点を置いています。マーチンゲールやグリッド取引などの高リスク戦略に依存する他の多くの EA とは異なり、Infinity EA は、機械学習に組み込まれたニューラル ネットワーク、ChatGPT の最新バージョンによって提供されるデータ分析 AI ベースのテクノロジーに基づく、規律ある収益性の高いスキャルピング戦略を採用し、全体的な取引体験を卓越したものにします。 6,000 人を超えるメンバーが参加する MQL5 コミュニティ に参加して、他のトレーダーとつながりましょう。最新の製品アップデート、ヒント、独占コンテンツを常に入手しましょう。 MT5バージョン Infinity EAの設定方法 特徴 Infinity EA は AI 主導のスキャルピング戦略を活用します。 EA はリアルタイムのデータ分析のために ChatGPT-4 Turbo と統合されています。 I
GoldZ AI
Mohamed Baseer Mohamed Sabraj
エキスパート
GoldZ AI – Advanced Gold Trading Expert Advisor for XAUUSD GoldZ AI is a systematic trading Expert Advisor designed specifically for XAUUSD (Gold), utilizing price action analysis, trend detection, and session-based trading logic. Trading Approach GoldZ AI focuses on key trading sessions (Asian close, London open, New York open) and identifies potential breakout opportunities at support and resistance levels. The EA typically executes 1-2 trades per day maximum, targeting high-probability setups
One Gold MT4
Stanislav Tomilov
4.6 (15)
エキスパート
One Gold EA をご紹介します。これは、Meta Trader プラットフォーム上の洗練された金取引ロボットで、高度な市場分析でトレーダーを支援するために開発されました。当社の独自のテクノロジーは、ニューラル ネットワークとデータ駆動型アルゴリズムを活用して、過去およびリアルタイムの金市場データを分析し、意思決定に役立つ洞察を提供します。従来の手動戦略とは異なり、One Gold EA は最小限の介入で動作し、取引プロセスを合理化し、関連するリスクの削減を目指しています。高度なニューラル プラグインの使用によりロボットの分析機能が強化されますが、他の取引ツールと同様に、One Gold EA は利益を保証するものではないことに留意することが重要です。ただし、より情報に基づいたデータに裏打ちされた洞察を提供することで、取引パフォーマンスを向上させる可能性を考慮して設計されています。One Gold EA は、金市場を継続的に監視して、人間のトレーダーが見つけるのが難しいパターンや傾向を検出します。このシステムはさまざまな市場状況に適応できるため、特に金取引のような非常に不安定な環
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
エキスパート
CyNera：あなたの取引、私たちの技術 マニュアルとセットファイル: 購入後にご連絡いただければ、マニュアルとセットファイルをお送りします 価格: 価格は販売されたライセンスの数に応じて上昇します 利用可能なコピー: 4 金取引は、市場で最も変動の激しい金融商品であり、精密さ、徹底した分析、そして強力なリスク管理が求められます。CyNeraエキスパートアドバイザーは、これらの要素を巧みに組み合わせ、最適な金取引を実現するために設計された高度なシステムです。CyNeraの高度な戦略と技術は、経験豊富なトレーダーだけでなく、初心者にも、金取引がもたらす独自の課題やチャンスを乗り越えるための支援を提供します。 CyNeraは、金市場の複雑さに対応した信頼できるソリューションを提供します。適応性に優れたインテリジェントな戦略と、多時間枠分析、自動取引調整、そして正確なリスク管理などの高度な機能を組み合わせています。この柔軟性により、CyNeraは市場の急速な変化に即座に対応しつつ、長期的に資本を守るための強力なツールとなります。 シンボル XAUUSD (ゴールド) 時間枠 M30  
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
エキスパート
プロモーションを開始します! 449ドルで残りわずかです! 次の価格: 599ドル 最終価格: 999ドル EA を 1 つ無料で入手 (2 取引アカウント用) -> 購入後に連絡してください Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro はゴールド取引 EA の仲間入りですが、大きな違いが 1 つあります。それは、これが本物の取引戦略であるということです。 「実際の取引戦略」とは何を意味しますか?   おそらくお気づきかと思いますが、市場に出回っているほぼすべてのゴールド EA は単純なグリッド/マーチンゲール
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
エキスパート
超最適化バージョン – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 （MT4バージョン）は、これまでで最も強力で、安定性が高く、洗練されたリリースです。 HFTは高頻度スキャルピングEAであり、ゴールド（XAUUSD）のM1タイムフレームのみで取引を行います。毎日多数の取引を実行し、 非常に現実的なロットサイズ でスキャルピング戦略を実現します。そのため、専用のスキャルピング口座（RAWまたはECN）が必要です。 ICMarkets のRAW口座が特に推奨されており、低スプレッドかつ他社よりもスリッページが少ないのが特長です。 安定したインターネット接続またはVPSが必要です。 ご注意ください：ターミナルが停止すると、 FAST M1 は口座の制御を失います 。 公式チャンネル:  https://www.mql5.com/en/channels/binaryforexea 主な改善点 エントリーロジックの改善 EAは主要トレンド方向のみでエントリーします。逆張りは一切行いません。 勝率の向上 内部ロジックが調整され、トレードの成功率が上昇しました。 口
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
エキスパート
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
エキスパート
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
エキスパート
AlphaCore System   is a professional trading advisor for   MetaTrader 4 , utilizing a trading strategy based on   dynamic analysis of local extremes   and   statistical breakout forecasting . === Buy AlphaCore System for MT5 and get AlphaCore System for MT5 for free! === For more details, contact me via private message! Trading Concept The advisor operates using the methodology of   adaptive price corridors . The system continuously monitors the formation of   local liquidity accumulation zones
GaMBLeRs
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
エキスパート
GaMBLeRs – 指数関数的な口座成長を実現するスマートトレーディングマシン [   Quantum Trading Machine]   D   I   S   C   R     I   P   T   I  0  N   GaMBLeRsは、金融市場で成功するには勇気、リスクテイク、そして規律ある戦略が必要であることを理解している、強い精神的強さを持つトレーダーのために設計されたエキスパートアドバイザー（EA）です。この製品は、人工知能、インタラクティブパネル、そして自動取引システムを組み合わせることで、口座残高を飛躍的に増やす機会を提供します。 主な特徴: スマート コアと高度なプロセッサ : 確率と統計の原理を使用してアカウントを最適化するために自動的に動作します。 マシン複製 : 時間オフセットを使用して複数のアカウント間でアクティブ化し、成功確率を高めます。 リアルタイム手動制御 : ドラッグ アンド ドロップ機能を使用して、位置を即座に調整またはリダイレクトします。 インタラクティブ パネル : 収益性の高い取引を強化す
Fundamental hunter
Sara Sabaghi
エキスパート
Fundamental Hunter – The Smart Money Tracking Expert Advisor You buy a unique opportunity not an EA. Early buyers get the power first... at a price they'll never get back. Next price will be:   $1200   |   2/10   spot remains Next price will be: $1600 | 10/10 spot remains Next price will be: $2000   | 10/10 Final price: $2400 Live result If you are looking for an Expert Advisor that goes beyond indicators and actually understands the market through real economic data , Fundamental Hunter is
Dark Algo
Marco Solito
4.66 (62)
エキスパート
Last copy at 399$ -> next price 499$ Dark Algo  is a fully automatic Expert Advisor for Scalping Trading on Eurusd and Gbpusd . This Expert Advisor is based on the latest generation of algorithm and is highly customizable to suit your trading needs.  If you   Buy this Expert   Advisor you can   write a feedback   at market and   get   a second EA for   Free , for More info contact me The basic strategy of this EA is built on a sophisticated algorithm  that allows it to identify and follow market
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
エキスパート
24時間のフラッシュセール - たった$199.99 "HFT Pass Prop Firms"は、特にUS30ペアで取引するために設計された高頻度取引（HFT）の挑戦に対応した専用のエキスパートアドバイザー（EA）です。 他のトップエキスパートアドバイザーやインジケーターについては、以下を参照してください： https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller 私はロス（Los）です。詳細な情報を受け取るためには、こちらに登録してください： https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ HFTとは？ 高頻度取引（HFT）は、強力なコンピュータプログラムを使用して数分の一秒で大量の注文を実行する取引手法です。HFTは複数の市場を分析し、現行の市況に基づいて注文を実行するために高度なアルゴリズムを利用します。最も高速な実行速度を持つトレーダーがより利益を上げやすく、HFTは高い売買回転率と注文対取引比率が特徴です。 したがって、このEAは1段階または2段階の挑戦にのみ適してお
The Tinga Tinga EA Updated
Allistair Kabelo Mandow
エキスパート
$10 to $13 000 Broker:Hija Global Markets Ltd Platform:MT5 Account Type:Live Login number:40912 Investor Password:Leclote123# Dear users, I would like to introduce you to my new trading advisor The Tinga EA. The Tinga advisor operates on the platform of the  advisor, yet unlike it, it operates on lower timeframes of M15 and uses other indicators to generate trades, while also trading on two currency pairs, XAUUSD and USDJPY, which provides us with a slight diversification
Opening Range Breakout Master
Thushara Dissanayake
エキスパート
その   オープニングレンジブレイクアウトマスター は、次のような機関投資家の取引コンセプトを活用するために設計されたプロフェッショナルなアルゴリズム取引システムです。       ICT（インナーサークルトレーダー）、スマートマネーコンセプト（SMC）、流動性ベースの戦略など 。このエキスパートアドバイザーは、以下の取引の検出と実行を自動化します。     オープニングレンジブレイクアウト（ORB）     主要な世界為替セッションでは、     ロンドン、ニューヨーク、東京、そして深夜のキルゾーン でトレーダーが   マーケットメーカーの動き、流動性ハンティング、セッション主導のボラティリティ 。 トレーダーのために構築された   時間ベースの価格アクション、注文フローダイナミクス、および機関取引手法に基づいて 、このEAは価格がブレイクしたときに体系的に取引を開始することで感情的な意思決定を排除します。     初期残高が高いか低いか   セッションの焦点は   きれいな吹き出物   調整可能なリスクパラメータを組み込むことで、     セッションの選択、ブレイクアウトの確認フィ
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
エキスパート
KonokaSysteｍNEO は、KonokaSystemをベースに、新たな個性を持つ3姉妹( NEO・JOY・FUN )の1つで、オリジナルのEAです。 トレードスタイルは日本時間の夜中から日中をターゲットにしたデイトレードです。 通貨ペアは”USDJPY”で、M5の始値でエントリーします。 3姉妹はそれぞれに異なったロジックで、2種類のエントリーと、2種類のエグジットを装備しています。 グリッドやマーチンゲールのロジックは使用していません。 内部ロジックにより利益と損失を繰り返し、損失を飲み込んで成長します。 KonokaSystemNEO は、勝率重視ではありません。 TPとSLは共に100Pipsでやや大きくしています。(ストップ狩りの対策) その損失は大きいですが、本来最も危険なのは、損失が連続で発生する事です。 KonokaSystemNEO は、逆張りの弱点である暴騰や暴落による連続の損失を減らす様に設計しています。 NEOの元になったEA: https://www.mql5.com/ja/signals/573517                      
作者のその他のプロダクト
Algo Gold EA
Stuart James Winter
5 (1)
エキスパート
Algo Gold EA は、強力なスキャルピング戦略を求めるトレーダーのために細心の注意を払って作成された、洗練された低リスクのエキスパートアドバイザーです。 ドローダウンの最小化と堅牢なリスク管理の実装に重点を置いて、この自動取引システムはライブ口座とデモ口座の両方で一貫した結果を提供するように設計されています。 Algo Gold EA の際立った特徴の 1 つは、利益目標に達したときに取引活動を停止できることです。 これにより、ライブ口座から利益を引き出したり、デモ口座の設定ファイルに調整を加えたりすることができます。 これらのアクションが完了すると、EA は初期段階から取引を再開し、トレーダーが投資のコントロールを維持できるようになります。 あなたがプロのトレーダーであっても、初心者であっても、Algo Gold EA は、リスクを軽減しながら収益を最大化するための信頼性の高い効率的なソリューションを提供します。 この革新的なエキスパートアドバイザーを使用して、取引を次のレベルに引き上げましょう。   口座残高が 1000 ～ 9000
フィルタ:
レビューなし
レビューに返信