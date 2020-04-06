Algo Gold EA Premium

Diseñado específicamente para los desafíos de las empresas de utilería y las cuentas reales de las empresas de utilería, el Asesor Experto Algo Gold Premium funciona como un robot de especulación, empleando una estrategia innovadora de bajo riesgo.


Cuando está equipado con un archivo de configuración elegido, este asesor experto completa con éxito un desafío de empresa de utilería en una semana, lo que permite la adquisición rápida de una cuenta financiada.


Con un sólido sistema de gestión de riesgos implementado, el EA detiene automáticamente las operaciones una vez que se alcanza el objetivo de ganancias establecido por su empresa de apoyo.


Si supera su objetivo de ganancias diarias con tiempo de sobra, le recomiendo ejecutar manualmente una operación de 0.01 cada día para alcanzar sus objetivos.









Archivos de configuración de cuenta financiada/desafío Propfirm


Descargue el archivo de configuración para el desafío propfirm de 20k / cuenta financiada 20k.set


Descargue el archivo de configuración para el desafío propfirm/cuenta financiada de 35k.35k.set









 Información útil para comerciantes:




1. **Selección de instrumentos comerciales:** Considere operar con XAUUSD (oro) debido a su alta liquidez y volatilidad. Esto puede brindar amplias oportunidades comerciales y un potencial de ganancias potencialmente mayor. Sin embargo, realice siempre un análisis exhaustivo y asegúrese de que se alinee con su estrategia comercial y tolerancia al riesgo.




2. **Utilización del servidor privado virtual (VPS):** La utilización de un servidor privado virtual (VPS) es muy recomendable para los operadores, especialmente para sistemas o estrategias comerciales automatizadas. Un VPS garantiza operaciones comerciales estables e ininterrumpidas al alojar su plataforma comercial y asesores expertos en un entorno seguro y confiable, independientemente de su propia conexión a Internet o el estado de su computadora.




3. **Selección de plazo:** Elija un plazo que se ajuste a su estrategia comercial, preferencias y disponibilidad de tiempo. Ya sea que prefiera operar a corto plazo con marcos de tiempo más bajos como M1 o M5, o operar a largo plazo con marcos de tiempo más altos como H1 o gráficos diarios, asegúrese de que el marco de tiempo elegido respalde sus objetivos comerciales y técnicas de análisis.




4. **Selección de empresa comercial propia:** Al seleccionar una empresa comercial propia para participar en desafíos comerciales o cuentas financiadas, es esencial verificar su legitimidad y autorización. Asegúrese de que la empresa sea reconocida y aceptada en su país y cumpla con los estándares regulatorios. Realice una investigación exhaustiva, lea reseñas y considere factores como tarifas, condiciones comerciales y servicios de soporte antes de comprometerse con una empresa.




Al considerar estos factores y utilizar la información proporcionada, los operadores pueden mejorar su experiencia comercial, minimizar los riesgos y maximizar las oportunidades de éxito en los mercados financieros.


Para configurar el asesor experto Algo Gold EA en MetaTrader 4 (MT4), siga estas instrucciones paso a paso:



Accediendo al archivo:


Abra su plataforma MetaTrader 4 y navegue hasta el menú "Archivo" ubicado en la esquina superior izquierda de la pantalla.



Abrir un nuevo gráfico:


En el menú "Archivo", seleccione "Nuevo gráfico" para abrir una nueva ventana de gráfico.




Seleccionando XAUUSD:


En la nueva ventana del gráfico, busque y seleccione "XAUUSD" de la lista de instrumentos comerciales disponibles. Esto cargará el gráfico de comercio de oro.




Agregar el Asesor Experto:


Arrastre el asesor experto de Algo Gold EA al gráfico. Puede encontrar el asesor experto en la ventana "Navegador" o buscándolo en la carpeta "Expertos".




Configuración de entradas:


Haga clic derecho en el gráfico con el EA Algo Gold aplicado y seleccione "Asesores expertos" -> "Propiedades".


En la pestaña "Entradas", puede personalizar los parámetros del asesor experto según sus preferencias.




Cargando archivo de configuración:


Haga clic en el botón "Cargar" en la pestaña "Entradas".

Localice y seleccione el archivo configurado que guardó previamente en su computadora. Esto cargará la configuración predefinida para Algo Gold EA.




Habilitación del comercio en vivo:


Haga clic en la pestaña "Común" en la ventana "Propiedades del asesor experto".

Marque la casilla denominada "Permitir operaciones en vivo" para habilitar las operaciones en vivo para el asesor experto.

Haga clic en "Aceptar" para confirmar sus cambios.


Habilitación del comercio automático:


Asegúrese de que el comercio automático esté habilitado en MetaTrader 4. Busque el botón "AutoTrading" en la barra de herramientas superior y asegúrese de que esté verde, lo que indica que está activado.



Una vez que haya completado estos pasos, el EA Algo Gold estará configurado y listo para ejecutar operaciones en el gráfico XAUUSD en función de sus parámetros y estrategia predefinidos. Recuerde monitorear el rendimiento del EA y ajustar la configuración según sea necesario para optimizar su rendimiento.










**Descargo de responsabilidad:**




Operar en los mercados financieros implica un riesgo significativo y es crucial abordar el comercio con cautela y prudencia. Es importante reconocer que siempre existe el riesgo de pérdida financiera al participar en actividades comerciales y, por lo tanto, nunca debe invertir más de lo que puede permitirse perder.




La naturaleza dinámica de los mercados financieros significa que los precios pueden fluctuar rápidamente y eventos o condiciones de mercado imprevistos pueden conducir a resultados inesperados. Si bien existe potencial de ganancias, es esencial ser consciente también del potencial de pérdidas.




Antes de emprender cualquier actividad comercial, se recomienda evaluar minuciosamente su situación financiera, su tolerancia al riesgo y sus objetivos de inversión. Además, es prudente buscar asesoramiento de profesionales financieros e informarse sobre los riesgos y recompensas asociados con el comercio.




Al participar en actividades comerciales, usted acepta toda la responsabilidad por cualquier ganancia o pérdida incurrida y acepta operar de manera responsable dentro de sus posibilidades. Recuerde nunca invertir más de lo que puede permitirse perder y siempre actúe con cautela y diligencia en sus esfuerzos comerciales.

