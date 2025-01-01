DokumentationKategorien
Create

Erstellt einen Indikator mit angegebenen Parameter. Um die Indikatorwerten zu aktualisieren und zu erhalten, verwenden Sie Refresh() und GetData().

bool  Create(
   string           symbol,      // Symbol
   ENUM_TIMEFRAMES  period,      // Periode
   double           step,        // Schritt
   double           maximum      // Faktor
   )

Parameter

symbol

[in]  Symbol des Indikators.

period

[in]  Die Arbeitsperiode des Indikators (ein Wert aus der Enumeration ENUM_TIMEFRAMES).

step

[in]  Schritt der Geschwindigkeitssteigerung.

maximum

[in]  Faktor vom Folgen nach dem Preis.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, und false wenn der Indikator nicht erstellt werden konnte.