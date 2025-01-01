Create

Erstellt einen Indikator mit angegebenen Parameter. Um die Indikatorwerten zu aktualisieren und zu erhalten, verwenden Sie Refresh() und GetData().

bool Create(

string symbol,

ENUM_TIMEFRAMES period,

int Kperiod,

int Dperiod,

int slowing,

ENUM_MA_METHOD ma_method,

ENUM_STO_PRICE price_field

)

Parameter

symbol

[in] Symbol des Indikators.

period

[in] Die Arbeitsperiode des Indikators (ein Wert aus der Enumeration ENUM_TIMEFRAMES).

Kperiod

[in] Mittelwertzeitraum %K des Indikators.

Dperiod

[in] Mittelwertzeitraum %D des Indikators.

slowing

[in] Periode von Verlangsamung des Indikators.

ma_method

[in] Mittelungsverfahren des Indikators (ein Wert der Enumeration ENUM_MA_METHOD).

price_field

[in] Ein Verwendungsobjekt (Tief/Hoch oder Schluss/Schluss) des Indikators (ein Wert der Enumeration ENUM_STO_VOLUME)..

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, und false wenn der Indikator nicht erstellt werden konnte.