DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekIndikatorenOszillatorenCiStochasticCreate 

Create

Erstellt einen Indikator mit angegebenen Parameter. Um die Indikatorwerten zu aktualisieren und zu erhalten, verwenden Sie Refresh() und GetData().

bool  Create(
   string           symbol,          // Symbol
   ENUM_TIMEFRAMES  period,          // Periode
   int              Kperiod,         // Periode %K
   int              Dperiod,         // Periode %D
   int              slowing,         // Verlangsamung-Periode
   ENUM_MA_METHOD   ma_method,       // Mittelungsverfahren
   ENUM_STO_PRICE   price_field      // Verwendung
   )

Parameter

symbol

[in]  Symbol des Indikators.

period

[in]  Die Arbeitsperiode des Indikators (ein Wert aus der Enumeration ENUM_TIMEFRAMES).

Kperiod

[in]  Mittelwertzeitraum %K des Indikators.

Dperiod

[in]  Mittelwertzeitraum %D des Indikators.

slowing

[in]  Periode von Verlangsamung des Indikators.

ma_method

[in]  Mittelungsverfahren des Indikators (ein Wert der Enumeration ENUM_MA_METHOD).

price_field

[in]  Ein Verwendungsobjekt (Tief/Hoch oder Schluss/Schluss) des Indikators (ein Wert der Enumeration ENUM_STO_VOLUME)..

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, und false wenn der Indikator nicht erstellt werden konnte.