Create
Erstellt einen Indikator mit angegebenen Parameter. Um die Indikatorwerten zu aktualisieren und zu erhalten, verwenden Sie Refresh() und GetData().
|
bool Create(
Parameter
symbol
[in] Symbol des Indikators.
period
[in] Die Arbeitsperiode des Indikators (ein Wert aus der Enumeration ENUM_TIMEFRAMES).
Kperiod
[in] Mittelwertzeitraum %K des Indikators.
Dperiod
[in] Mittelwertzeitraum %D des Indikators.
slowing
[in] Periode von Verlangsamung des Indikators.
ma_method
[in] Mittelungsverfahren des Indikators (ein Wert der Enumeration ENUM_MA_METHOD).
price_field
[in] Ein Verwendungsobjekt (Tief/Hoch oder Schluss/Schluss) des Indikators (ein Wert der Enumeration ENUM_STO_VOLUME)..
Rückgabewert
Gibt bei Erfolg true zurück, und false wenn der Indikator nicht erstellt werden konnte.