Klassengruppe "Oszillatoren"

Dieser Abschnitt enthält die Details der Arbeit mit der Klassengruppe "Oszillatoren" und die Beschreibungen der relevanten Komponenten der Standardbibliothek MQL5.

Klasse/Gruppe

Beschreibung

CiATR

Oszillator "Average True Range"

CiBearsPower

Oszillator "Bears Power"

CiBullsPower

Oszillator "Bulls Power"

CiCCI

Oszillator "Commodity Channel Index"

CiChaikin

Oszillator "Chaikin Oscillator"

CiDeMarker

Oszillator "DeMarker"

CiForce

Oszillator "Force Index"

CiMACD

Oszillator "Moving Averages Convergence-Divergence"

CiMomentum

Oszillator "Momentum"

CiOsMA

Oszillator "Moving Average of Oscillator (MACD histogram)"

CiRSI

Oszillator "Relative Strength Index"

CiRVI

Oszillator "Relative Vigor Index"

CiStochastic

Oszillator "Stochastic Oscillator"

CiWPR

Oszillator "Williams' Percent Range"

CiTriX

Oszillator "Triple Exponential Moving Averages Oscillator"