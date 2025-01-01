- CiATR
- CiBearsPower
- CiBullsPower
- CiCCI
- CiChaikin
- CiDeMarker
- CiForce
- CiMACD
- CiMomentum
- CiOsMA
- CiRSI
- CiRVI
- CiStochastic
- CiTriX
- CiWPR
Klassengruppe "Oszillatoren"
Dieser Abschnitt enthält die Details der Arbeit mit der Klassengruppe "Oszillatoren" und die Beschreibungen der relevanten Komponenten der Standardbibliothek MQL5.
Klasse/Gruppe
Beschreibung
Oszillator "Average True Range"
Oszillator "Bears Power"
Oszillator "Bulls Power"
Oszillator "Commodity Channel Index"
Oszillator "Chaikin Oscillator"
Oszillator "DeMarker"
Oszillator "Force Index"
Oszillator "Moving Averages Convergence-Divergence"
Oszillator "Momentum"
Oszillator "Moving Average of Oscillator (MACD histogram)"
Oszillator "Relative Strength Index"
Oszillator "Relative Vigor Index"
Oszillator "Stochastic Oscillator"
Oszillator "Williams' Percent Range"
Oszillator "Triple Exponential Moving Averages Oscillator"