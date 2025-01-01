DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekIndikatorenBill Williams Indikatoren 

Eine Gruppe von technischen Indikatoren von Bill Williams

Dieser Abschnitt enthält die Details der Arbeit mit einer Gruppe von Klassen von Bill Williams technischen Indikatoren und die Beschreibungen der relevanten Komponenten der Standardbibliothek MQL5.

Klasse/Gruppe

Beschreibung

CiAC

Indikator "Accelerator Oscillator"

CiAlligator

Indikator "Alligator"

CiAO

Indikator "Awesome Oscillator"

CiFractals

Indikator "Fractals"

CiGator

Indikator "Gator Oscillator"

CiBWMFI

Indikator "Market Facilitation Index"