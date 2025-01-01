Create

Erstellt einen Indikator mit angegebenen Parameter. Um die Indikatorwerten zu aktualisieren und zu erhalten, verwenden Sie Refresh() und GetData().

bool Create(

string symbol,

ENUM_TIMEFRAMES period,

int jaw_period,

int jaw_shift,

int teeth_period,

int teeth_shift,

int lips_period,

int lips_shift,

ENUM_MA_METHOD ma_method,

int applied

)

Parameter

symbol

[in] Symbol des Indikators.

period

[in] Die Arbeitsperiode des Indikators (ein Wert aus der Enumeration ENUM_TIMEFRAMES).

jaw_period

[in] Mittelungszeitraum von "Jaws".

jaw_shift

[in] Versatz von "Jaws" entlang der Preisachse.

teeth_period

[in] Mittelungszeitraum von "Teeth".

teeth_shift

[in] Versatz von "Teeth" entlang der Preisachse.

lips_period

[in] Mittelungszeitraum von "Lips".

lips_shift

[in] Versatz von "Lips" entlang der Preisachse.

ma_method

[in] Mittelungsverfahren des Indikators (ein Wert der Enumeration ENUM_MA_METHOD).

applied

[in] Verwendungsobjekt (Preistyp, Handle) des Indikators.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, und false wenn der Indikator nicht erstellt werden konnte.