order_send
Senden einer Auftrags zur Durchführung einer Handelsoperation vom Terminal zum Handelsserver. Die Funktion ist ähnlich wie OrderSend.
order_send(
Parameter
request
[in] MqlTradeRequest Strukturtyp, die die Handelsaktion definiert. Benötigter unbenannter Parameter. Ein Beispiel für das Ausfüllen einer Anfrage und der Inhalt der Enumeration werden im Folgenden beschrieben.
Rückgabewert
Ausführungsergebnis in der Struktur MqlTradeResult. Das Feld request in der Antwort enthält die Struktur einer an order_send() übergebenen Handelsanforderung. Die Information über den Fehler kann über last_error() abgerufen werden.
Die Struktur MqlTradeRequest der Handelsanfrage
Feld
Beschreibung
action
Typ er Handelsoperation. Der Wert kann einer der Werte der Enumeration TRADE_REQUEST_ACTIONS sein.
magic
EA-ID. Ermöglicht das Erkennen von Handelsaufträgen für eine anlytische Behandlung. Jeder EA kann beim Senden einer Handelsanfrage eine eindeutige ID festlegen.
order
Order-Ticket. Erforderlich für die Änderung von Pending-Orders
symbol
Der Name des Handelsinstruments, für das der Auftrag erteilt wird. Nicht erforderlich bei der Änderung von Aufträgen und Schließung von Positionen.
volume
Gefordertes Volumen eines Geschäfts in Losen. Das tatsächliche Volumen eines Deals hängt von einem Auftragstyp.
price
Preis, zu dem ein Auftrag ausgeführt werden soll. Der Preis wird nicht bei Marktorders für Instrumente des Typs "Market Execution" (SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET) mit dem Typ TRADE_ACTION_DEAL verwendet.
stoplimit
Ein Preis, zu dem ein Pending-Limit-Order aktiviert wird, wenn der Preis den Wert von "price" erreicht (diese Bedingung ist obligatorisch). Die Pending-Order wird erst dann an das Handelssystem weitergeleitet.
sl
Ein Preis, zu dem eine Stop-Loss-Order aktiviert wird, wenn sich der Preis in eine ungünstige Richtung bewegt.
tp
Ein Preis, zu dem ein Take-Profit-Auftrag aktiviert wird, wenn sich der Preis in eine günstige Richtung bewegt.
deviation
Maximal akzeptierte Abweichung vom gewünschten Preis, angegeben in Punkten
type
Auftragsart. Der Wert kann einer der Werte der Enumeration ORDER_TYPE sein.
type_filling
Typ der Auftragsfüllung. Der Wert kann einer der Werte der Enumeration ORDER_TYPE_FILLING sein.
type_time
Auftragsart nach Zeitablauf. Der Wert kann einer der folgenden Werte der Enumeration ORDER_TYPE_TIME sein.
expiration
Ablaufzeit der Pending-Order (für den Ordertyp TIME_SPECIFIED)
comment
Kommentar zu einem Auftrag
position
Positionsticket. Füllen Sie es beim Ändern und Schließen einer Position aus, um diese eindeutig zu identifizieren. Normalerweise ist es das gleiche wie das Ticket des Auftrags, der die Position eröffnet hat.
position_by
Ticket der entgegengesetzten Position. Es wird verwendet, wenn eine Position durch eine entgegengesetzte Position geschlossen wird (die mit demselben Symbol, aber in entgegengesetzter Richtung geöffnet wird).
Hinweis
Eine Handelsanfrage durchläuft mehrere Verifizierungsstufen auf dem Handelsserver. Zuerst wird die Gültigkeit aller notwendigen Felder der Anfrage überprüft. Wenn keine Fehler vorliegen, nimmt der Server den Auftrag zur weiteren Bearbeitung an. Siehe die Funktionsbeschreibung OrderSend für die Einzelheiten der Ausführung von Handelsoperationen.
Beispiel:
import time
Siehe auch
order_check, OrderSend,Trading operation types, Trading request structure, Structure of the trading request check results, Structure of the trading request result