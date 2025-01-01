order_calc_margin

Rückgabe der Marge in der Kontowährung zur Durchführung der angegebenen Handelsoperation.

order_calc_margin(

action,

symbol,

volume,

price

)

Parameter

action

[in] Ordertyp akzeptiert Werte der Enumeration ORDER_TYPE. Benötigter unbenannter Parameter.

symbol

[in] Name des Finanzinstruments. Benötigter unbenannter Parameter.

volume

[in] Volumen der Handelsoperation. Benötigter unbenannter Parameter.

price

[in] Eröffnungspreis. Benötigter unbenannter Parameter.

Rückgabewert

Double-Wert im Erfolgsfall, andernfalls nichts. Die Fehlernummer kann über last_error() abgefragt werden.

Hinweis

Die Funktion ermöglicht das Schätzen der für eine bestimmte Auftragsart auf dem aktuellen Konto und im aktuellen Marktumfeld erforderlichen Marge, ohne die aktuell Pending-Orders und offenen Positionen zu berücksichtigen. Die Funktion ist ähnlich wie OrderCalcMargin.

ORDER_TYPE

ID Beschreibung ORDER_TYPE_BUY Marktorder, Kauf ORDER_TYPE_SELL Marktorder, Verkauf ORDER_TYPE_BUY_LIMIT Pending-Order, Buy-Limit ORDER_TYPE_SELL_LIMIT Pending-Order, Sell-Limit ORDER_TYPE_BUY_STOP Pending-Order, Buy-Stop ORDER_TYPE_SELL_STOP Pending-Order Sell-Stop ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT Beim Erreichen des Order-Preis, wird eine Pending-Order Buy-Limit zum Preis von StopLimit platziert ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT Beim Erreichen des Order-Preis, wird eine Pending-Order Sell-Limit zum Preis von StopLimit platziert ORDER_TYPE_CLOSE_BY Auftrag eine Position durch eine entgegengesetzte zu schließen.

Beispiel:

import MetaTrader5 as mt5

# Anzeige der Daten des Pakets MetaTrader 5

print("MetaTrader5 package author: ",mt5.__author__)

print("MetaTrader5 package version: ",mt5.__version__)



# Verbindung herstellen zum MetaTrader 5 Terminal

if not mt5.initialize():

print("initialize() failed, error code =",mt5.last_error())

quit()



# Abrufen der Kontowährung

account_currency=mt5.account_info().currency

print("Account сurrency:",account_currency)



# Auflistung der Symbole

symbols=("EURUSD","GBPUSD","USDJPY", "USDCHF","EURJPY","GBPJPY")

print("Symbols to check margin:", symbols)

action=mt5.ORDER_TYPE_BUY

lot=0.1

for symbol in symbols:

symbol_info=mt5.symbol_info(symbol)

if symbol_info is None:

print(symbol,"not found, skipped")

continue

if not symbol_info.visible:

print(symbol, "is not visible, trying to switch on")

if not mt5.symbol_select(symbol,True):

print("symbol_select({}}) failed, skipped",symbol)

continue

ask=mt5.symbol_info_tick(symbol).ask

margin=mt5.order_calc_margin(action,symbol,lot,ask)

if margin != None:

print(" {} buy {} lot margin: {} {}".format(symbol,lot,margin,account_currency));

else:

print("order_calc_margin failed: , error code =", mt5.last_error())



# Schließen der Verbindung zum MetaTrader 5

mt5.shutdown()





Ergebnis:

MetaTrader5 package author: MetaQuotes Software Corp.

MetaTrader5 package version: 5.0.29



Account сurrency: USD



Symbols to check margin: ('EURUSD', 'GBPUSD', 'USDJPY', 'USDCHF', 'EURJPY', 'GBPJPY')

EURUSD buy 0.1 lot margin: 109.91 USD

GBPUSD buy 0.1 lot margin: 122.73 USD

USDJPY buy 0.1 lot margin: 100.0 USD

USDCHF buy 0.1 lot margin: 100.0 USD

EURJPY buy 0.1 lot margin: 109.91 USD

GBPJPY buy 0.1 lot margin: 122.73 USD

Siehe auch

order_calc_profit, order_check