order_calc_margin

Rückgabe der Marge in der Kontowährung zur Durchführung der angegebenen Handelsoperation.

order_calc_margin(
   action,      // Ordertyp (ORDER_TYPE_BUY oder ORDER_TYPE_SELL)
   symbol,      // Symbolname
   volume,      // Volumen
   price        // Eröffnungspreis
   )

Parameter

action

[in]  Ordertyp akzeptiert Werte der Enumeration ORDER_TYPE. Benötigter unbenannter Parameter.

symbol

[in]  Name des Finanzinstruments. Benötigter unbenannter Parameter.

volume

[in]  Volumen der Handelsoperation. Benötigter unbenannter Parameter.

price

[in]  Eröffnungspreis. Benötigter unbenannter Parameter.

Rückgabewert

Double-Wert im Erfolgsfall, andernfalls nichts. Die Fehlernummer kann über last_error() abgefragt werden.

Hinweis

Die Funktion ermöglicht das Schätzen der für eine bestimmte Auftragsart auf dem aktuellen Konto und im aktuellen Marktumfeld erforderlichen Marge, ohne die aktuell Pending-Orders und offenen Positionen zu berücksichtigen. Die Funktion ist ähnlich wie OrderCalcMargin.

ORDER_TYPE

ID

Beschreibung

ORDER_TYPE_BUY

Marktorder, Kauf

ORDER_TYPE_SELL

Marktorder, Verkauf

ORDER_TYPE_BUY_LIMIT

Pending-Order, Buy-Limit

ORDER_TYPE_SELL_LIMIT

Pending-Order, Sell-Limit

ORDER_TYPE_BUY_STOP

Pending-Order, Buy-Stop

ORDER_TYPE_SELL_STOP

Pending-Order Sell-Stop

ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT

Beim Erreichen des Order-Preis, wird eine Pending-Order Buy-Limit zum Preis von StopLimit platziert

ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT

Beim Erreichen des Order-Preis, wird eine Pending-Order Sell-Limit zum Preis von StopLimit platziert

ORDER_TYPE_CLOSE_BY

Auftrag eine Position durch eine entgegengesetzte zu schließen.

Beispiel:

import MetaTrader5 as mt5
# Anzeige der Daten des Pakets MetaTrader 5
print("MetaTrader5 package author: ",mt5.__author__)
print("MetaTrader5 package version: ",mt5.__version__)
 
# Verbindung herstellen zum MetaTrader 5 Terminal
if not mt5.initialize():
    print("initialize() failed, error code =",mt5.last_error())
    quit()
 
# Abrufen der Kontowährung
account_currency=mt5.account_info().currency
print("Account сurrency:",account_currency)
 
# Auflistung der Symbole
symbols=("EURUSD","GBPUSD","USDJPY""USDCHF","EURJPY","GBPJPY")
print("Symbols to check margin:", symbols)
action=mt5.ORDER_TYPE_BUY
lot=0.1
for symbol in symbols:
    symbol_info=mt5.symbol_info(symbol)
    if symbol_info is None:
        print(symbol,"not found, skipped")
        continue
    if not symbol_info.visible:
        print(symbol, "is not visible, trying to switch on")
        if not mt5.symbol_select(symbol,True):
            print("symbol_select({}}) failed, skipped",symbol)
            continue
    ask=mt5.symbol_info_tick(symbol).ask
    margin=mt5.order_calc_margin(action,symbol,lot,ask)
    if margin != None:
        print("   {} buy {} lot margin: {} {}".format(symbol,lot,margin,account_currency));
    else:
        print("order_calc_margin failed: , error code ="mt5.last_error())
 
# Schließen der Verbindung zum MetaTrader 5
mt5.shutdown()
 
 
Ergebnis:
MetaTrader5 package author:  MetaQuotes Software Corp.
MetaTrader5 package version:  5.0.29
 
Account сurrency: USD
 
Symbols to check margin: ('EURUSD', 'GBPUSD', 'USDJPY', 'USDCHF', 'EURJPY', 'GBPJPY')
   EURUSD buy 0.1 lot margin: 109.91 USD
   GBPUSD buy 0.1 lot margin: 122.73 USD
   USDJPY buy 0.1 lot margin: 100.0 USD
   USDCHF buy 0.1 lot margin: 100.0 USD
   EURJPY buy 0.1 lot margin: 109.91 USD
   GBPJPY buy 0.1 lot margin: 122.73 USD

