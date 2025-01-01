- initialize
- login
- shutdown
- version
- last_error
- account_info
- terminal_info
- symbols_total
- symbols_get
- symbol_info
- symbol_info_tick
- symbol_select
- market_book_add
- market_book_get
- market_book_release
- copy_rates_from
- copy_rates_frompos
- copy_rates_range
- copy_ticks_from
- copy_ticks_range
- orders_total
- orders_get
- order_calc_margin
- order_calc_profit
- order_check
- order_send
- positions_total
- positions_get
- history_orders_total
- history_orders_get
- history_deals_total
- history_deals_get
order_calc_margin
Rückgabe der Marge in der Kontowährung zur Durchführung der angegebenen Handelsoperation.
|
order_calc_margin(
Parameter
action
[in] Ordertyp akzeptiert Werte der Enumeration ORDER_TYPE. Benötigter unbenannter Parameter.
symbol
[in] Name des Finanzinstruments. Benötigter unbenannter Parameter.
volume
[in] Volumen der Handelsoperation. Benötigter unbenannter Parameter.
price
[in] Eröffnungspreis. Benötigter unbenannter Parameter.
Rückgabewert
Double-Wert im Erfolgsfall, andernfalls nichts. Die Fehlernummer kann über last_error() abgefragt werden.
Hinweis
Die Funktion ermöglicht das Schätzen der für eine bestimmte Auftragsart auf dem aktuellen Konto und im aktuellen Marktumfeld erforderlichen Marge, ohne die aktuell Pending-Orders und offenen Positionen zu berücksichtigen. Die Funktion ist ähnlich wie OrderCalcMargin.
|
ID
|
Beschreibung
|
ORDER_TYPE_BUY
|
Marktorder, Kauf
|
ORDER_TYPE_SELL
|
Marktorder, Verkauf
|
ORDER_TYPE_BUY_LIMIT
|
Pending-Order, Buy-Limit
|
ORDER_TYPE_SELL_LIMIT
|
Pending-Order, Sell-Limit
|
ORDER_TYPE_BUY_STOP
|
Pending-Order, Buy-Stop
|
ORDER_TYPE_SELL_STOP
|
Pending-Order Sell-Stop
|
ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT
|
Beim Erreichen des Order-Preis, wird eine Pending-Order Buy-Limit zum Preis von StopLimit platziert
|
ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT
|
Beim Erreichen des Order-Preis, wird eine Pending-Order Sell-Limit zum Preis von StopLimit platziert
|
ORDER_TYPE_CLOSE_BY
|
Auftrag eine Position durch eine entgegengesetzte zu schließen.
Beispiel:
|
import MetaTrader5 as mt5
