last_error

Datenrückgabe des letzten Fehlers.

last_error()

Rückgabewert

Es wird die letzte Fehlernummer mit Beschreibung als Tupel zurückgegeben.

Hinweis

last_error() erlaubt denn Erhalt der Fehlernummer im Falle einer fehlgeschlagenen Ausführung einer Bibliotheksfunktion des MetaTrader 5. Sie ist ähnlich GetLastError(). Jedoch werden eigene Fehlernummern verwendet. Mögliche Werte:

Konstante

Wert

Beschreibung

RES_S_OK

1

allgemeiner Erfolg

RES_E_FAIL

-1

allgemeiner Fehler

RES_E_INVALID_PARAMS

-2

ungültige Argumente/Parameter

RES_E_NO_MEMORY

-3

kein ausreichender Speicher

RES_E_NOT_FOUND

-4

Keine Historie

RES_E_INVALID_VERSION

-5

ungültige Version

RES_E_AUTH_FAILED

-6

fehlgeschlagene Authentifizierung

RES_E_UNSUPPORTED

-7

nicht unterstütze Methode

RES_E_AUTO_TRADING_DISABLED

-8

Auto-Trading deaktiviert

RES_E_INTERNAL_FAIL

-10000

interner IPC, allgemeiner Fehler

RES_E_INTERNAL_FAIL_SEND

-10001

interner IPC, Senden ist fehlgeschlagen

RES_E_INTERNAL_FAIL_RECEIVE

-10002

interner IPC, Empfang fehlgeschlagen

RES_E_INTERNAL_FAIL_INIT

-10003

interner IPC, Initialisierung fehlgeschlagen

RES_E_INTERNAL_FAIL_CONNECT

-10003

interner IPC, kein ipc

RES_E_INTERNAL_FAIL_TIMEOUT

-10005

interner Timeout

Beispiel:

import MetaTrader5 as mt5
# Datenanzeige des Pakets von MetaTrader 5
print("MetaTrader5 package author: ",mt5.__author__)
print("MetaTrader5 package version: ",mt5.__version__)
 
# Verbindung zum MetaTrader 5 Terminal herstellen
if not mt5.initialize():
    print("initialize() failed, error code =",mt5.last_error())
    quit()
 
# Schließen der Verbindung zum MetaTrader 5
mt5.shutdown()

Siehe auch

version, GetLastError