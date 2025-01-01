last_error

Datenrückgabe des letzten Fehlers.

last_error()

Rückgabewert

Es wird die letzte Fehlernummer mit Beschreibung als Tupel zurückgegeben.

Hinweis

last_error() erlaubt denn Erhalt der Fehlernummer im Falle einer fehlgeschlagenen Ausführung einer Bibliotheksfunktion des MetaTrader 5. Sie ist ähnlich GetLastError(). Jedoch werden eigene Fehlernummern verwendet. Mögliche Werte:

Konstante Wert Beschreibung RES_S_OK 1 allgemeiner Erfolg RES_E_FAIL -1 allgemeiner Fehler RES_E_INVALID_PARAMS -2 ungültige Argumente/Parameter RES_E_NO_MEMORY -3 kein ausreichender Speicher RES_E_NOT_FOUND -4 Keine Historie RES_E_INVALID_VERSION -5 ungültige Version RES_E_AUTH_FAILED -6 fehlgeschlagene Authentifizierung RES_E_UNSUPPORTED -7 nicht unterstütze Methode RES_E_AUTO_TRADING_DISABLED -8 Auto-Trading deaktiviert RES_E_INTERNAL_FAIL -10000 interner IPC, allgemeiner Fehler RES_E_INTERNAL_FAIL_SEND -10001 interner IPC, Senden ist fehlgeschlagen RES_E_INTERNAL_FAIL_RECEIVE -10002 interner IPC, Empfang fehlgeschlagen RES_E_INTERNAL_FAIL_INIT -10003 interner IPC, Initialisierung fehlgeschlagen RES_E_INTERNAL_FAIL_CONNECT -10003 interner IPC, kein ipc RES_E_INTERNAL_FAIL_TIMEOUT -10005 interner Timeout

Beispiel:

import MetaTrader5 as mt5

# Datenanzeige des Pakets von MetaTrader 5

print("MetaTrader5 package author: ",mt5.__author__)

print("MetaTrader5 package version: ",mt5.__version__)



# Verbindung zum MetaTrader 5 Terminal herstellen

if not mt5.initialize():

print("initialize() failed, error code =",mt5.last_error())

quit()



# Schließen der Verbindung zum MetaTrader 5

mt5.shutdown()

Siehe auch

version, GetLastError