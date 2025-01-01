- initialize
last_error
Datenrückgabe des letzten Fehlers.
|
last_error()
Rückgabewert
Es wird die letzte Fehlernummer mit Beschreibung als Tupel zurückgegeben.
Hinweis
last_error() erlaubt denn Erhalt der Fehlernummer im Falle einer fehlgeschlagenen Ausführung einer Bibliotheksfunktion des MetaTrader 5. Sie ist ähnlich GetLastError(). Jedoch werden eigene Fehlernummern verwendet. Mögliche Werte:
|
Konstante
|
Wert
|
Beschreibung
|
RES_S_OK
|
1
|
allgemeiner Erfolg
|
RES_E_FAIL
|
-1
|
allgemeiner Fehler
|
RES_E_INVALID_PARAMS
|
-2
|
ungültige Argumente/Parameter
|
RES_E_NO_MEMORY
|
-3
|
kein ausreichender Speicher
|
RES_E_NOT_FOUND
|
-4
|
Keine Historie
|
RES_E_INVALID_VERSION
|
-5
|
ungültige Version
|
RES_E_AUTH_FAILED
|
-6
|
fehlgeschlagene Authentifizierung
|
RES_E_UNSUPPORTED
|
-7
|
nicht unterstütze Methode
|
RES_E_AUTO_TRADING_DISABLED
|
-8
|
Auto-Trading deaktiviert
|
RES_E_INTERNAL_FAIL
|
-10000
|
interner IPC, allgemeiner Fehler
|
RES_E_INTERNAL_FAIL_SEND
|
-10001
|
interner IPC, Senden ist fehlgeschlagen
|
RES_E_INTERNAL_FAIL_RECEIVE
|
-10002
|
interner IPC, Empfang fehlgeschlagen
|
RES_E_INTERNAL_FAIL_INIT
|
-10003
|
interner IPC, Initialisierung fehlgeschlagen
|
RES_E_INTERNAL_FAIL_CONNECT
|
-10003
|
interner IPC, kein ipc
|
RES_E_INTERNAL_FAIL_TIMEOUT
|
-10005
|
interner Timeout
Beispiel:
|
import MetaTrader5 as mt5
Siehe auch