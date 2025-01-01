DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5MetaTrader für Pythonmarket_book_add 

market_book_add

Abonniert das MetaTrader 5-Terminal auf die Markttiefe-Änderungsereignisse für ein angegebenes Symbol.

Market_book_add(
   symbol      // Name des Finanzinstruments
 

symbol

[in]  Name des Finanzinstruments. Benötigter unbenannter Parameter.

Rückgabewert

True im Erfolgsfall, ansonsten - False.

Hinweis

Die Funktion ist ähnlich wie MarketBookAdd.

Siehe auch

market_book_get, market_book_release, Market Depth structure