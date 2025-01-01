- initialize
- login
- shutdown
- version
- last_error
- account_info
- terminal_info
- symbols_total
- symbols_get
- symbol_info
- symbol_info_tick
- symbol_select
- market_book_add
- market_book_get
- market_book_release
- copy_rates_from
- copy_rates_frompos
- copy_rates_range
- copy_ticks_from
- copy_ticks_range
- orders_total
- orders_get
- order_calc_margin
- order_calc_profit
- order_check
- order_send
- positions_total
- positions_get
- history_orders_total
- history_orders_get
- history_deals_total
- history_deals_get
Rückgabe des Gewinns in Kontowährung für die angegebene Handelsoperation.
order_calc_profit(
Parameter
action
[in] Ordertyp kann eine der beiden Werte der Enumeration ORDER_TYPE annehmen: ORDER_TYPE_BUY or ORDER_TYPE_SELL. Benötigter unbenannter Parameter.
symbol
[in] Name des Finanzinstruments. Benötigter unbenannter Parameter.
volume
[in] Volumen der Handelsoperation. Benötigter unbenannter Parameter.
price_open
[in] Eröffnungspreis. Benötigter unbenannter Parameter.
price_close
[in] SchließpreisClose price. Benötigter unbenannter Parameter.
Rückgabewert
Double-Wert im Erfolgsfall, andernfalls nichts. Die Fehlernummer kann über last_error() abgefragt werden.
Hinweis
Die Funktion ermöglicht die Schätzung des Ergebnisses einer Handelsoperation auf dem aktuellen Konto und der aktuellen Handelsumgebung. Die Funktion ist ähnlich wie OrderCalcProfit.
Beispiel:
import MetaTrader5 as mt5
Siehe auch