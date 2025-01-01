DokumentationKategorien
Abrufen der Anzahl der Orders in der Handelshistorie innerhalb des angegebenen Intervalls

history_orders_total(
   date_from,    // Zeitpunkt, ab dem die Orders abgerufen werden
   date_to       // Zeitpunkt, bis zu dem die Orders angefordert werden
   )

Parameter

date_from

[in]  Zeitpunkt, ab dem die Orders angefordert werden. Ausgewählt und gesetzt durch ein Objekt vom Typ 'datetime' oder der Anzahl der Sekunden seit dem 1970.01.01. Benötigter unbenannter Parameter.

date_to

[in]  Zeitpunkt, bis zu dem die Orders angefordert werden. Ausgewählt und gesetzt durch ein Objekt vom Typ 'datetime' oder der Anzahl der Sekunden seit dem 1970.01.01. Benötigter unbenannter Parameter.

Rückgabewert

Integer Wert

Hinweis

Die Funktion ist ähnlich wie HistoryOrdersTotal.

Beispiel:

from datetime import datetime
import MetaTrader5 as mt5
# Datenanzeige des Pakets von MetaTrader 5
print("MetaTrader5 package author: ",mt5.__author__)
print("MetaTrader5 package version: ",mt5.__version__)
 
# Verbindung herstellen zum MetaTrader 5 Terminal
if not mt5.initialize():
    print("initialize() failed, error code =",mt5.last_error())
    quit()
 
# Abrufen der Anzahl der Orders in der Historie
from_date=datetime(2020,1,1)
to_date=datetime.now()
history_orders=mt5.history_orders_total(from_date, datetime.now())
if history_orders>0:
    print("Total history orders=",history_orders)
else:
    print("Orders not found in history")
 
# Schließen der Verbindung zum MetaTrader 5
mt5.shutdown()

Siehe auch

history_orders_get, history_deals_total