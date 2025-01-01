from datetime import datetime

import MetaTrader5 as mt5

# Datenanzeige des Pakets von MetaTrader 5

print("MetaTrader5 package author: ",mt5.__author__)

print("MetaTrader5 package version: ",mt5.__version__)



# Verbindung herstellen zum MetaTrader 5 Terminal

if not mt5.initialize():

print("initialize() failed, error code =",mt5.last_error())

quit()



# Abrufen der Anzahl der Orders in der Historie

from_date=datetime(2020,1,1)

to_date=datetime.now()

history_orders=mt5.history_orders_total(from_date, datetime.now())

if history_orders>0:

print("Total history orders=",history_orders)

else:

print("Orders not found in history")



# Schließen der Verbindung zum MetaTrader 5

mt5.shutdown()