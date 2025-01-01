- initialize
- login
- shutdown
- version
- last_error
- account_info
- terminal_info
- symbols_total
- symbols_get
- symbol_info
- symbol_info_tick
- symbol_select
- market_book_add
- market_book_get
- market_book_release
- copy_rates_from
- copy_rates_frompos
- copy_rates_range
- copy_ticks_from
- copy_ticks_range
- orders_total
- orders_get
- order_calc_margin
- order_calc_profit
- order_check
- order_send
- positions_total
- positions_get
- history_orders_total
- history_orders_get
- history_deals_total
- history_deals_get
Abrufen der Anzahl der Orders in der Handelshistorie innerhalb des angegebenen Intervalls
history_orders_total(
Parameter
date_from
[in] Zeitpunkt, ab dem die Orders angefordert werden. Ausgewählt und gesetzt durch ein Objekt vom Typ 'datetime' oder der Anzahl der Sekunden seit dem 1970.01.01. Benötigter unbenannter Parameter.
date_to
[in] Zeitpunkt, bis zu dem die Orders angefordert werden. Ausgewählt und gesetzt durch ein Objekt vom Typ 'datetime' oder der Anzahl der Sekunden seit dem 1970.01.01. Benötigter unbenannter Parameter.
Rückgabewert
Integer Wert
Hinweis
Die Funktion ist ähnlich wie HistoryOrdersTotal.
Beispiel:
from datetime import datetime
Siehe auch