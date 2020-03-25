- initialize
- login
- shutdown
- version
- last_error
- account_info
- terminal_info
- symbols_total
- symbols_get
- symbol_info
- symbol_info_tick
- symbol_select
- market_book_add
- market_book_get
- market_book_release
- copy_rates_from
- copy_rates_frompos
- copy_rates_range
- copy_ticks_from
- copy_ticks_range
- orders_total
- orders_get
- order_calc_margin
- order_calc_profit
- order_check
- order_send
- positions_total
- positions_get
- history_orders_total
- history_orders_get
- history_deals_total
- history_deals_get
orders_get
Abrufen der aktiven Orders mit der Fähigkeit nach Symbol oder Ticket zu Filtern Es gibt drei Aufrufoptionen.
Aufruf ohne Parameter. Rückgabe der aktiven Orders aller Symbole.
|
orders_get()
Ein Abruf der aktiven Orders mit angegebenem Symbol.
|
orders_get(
Ein Abruf der aktiven Orders mit einer angegebenen Symbolgruppe.
|
orders_get(
Aufruf unter Angabe des Orderticket.
|
orders_get(
symbol="SYMBOL"
[in] Symbolname. Optionale benannte Parameter. Wein ein Symbol angegeben ist, wird das Ticket ignoriert.
group="GROUP"
[in] Der Filter für die Gruppe der angeforderten Symbole. Optionale benannte Parameter. Wenn die Gruppe angegeben ist, gibt die Funktion nur Orders zurück, die das angegebene Kriterium für Symbolnamen erfüllen.
ticket=TICKET
[in] Order ticket (ORDER_TICKET). Optionale benannte Parameter.
Rückgabewert
Rückgabe der Information als Struktur eines benannten Tupels (namedtuple). Im Falle eines Fehlers wird nichts zurückgegeben. Die Information über den Fehler kann über last_error() abgerufen werden.
Hinweis
Die Funktion ermöglicht den Empfang aller aktiven Orders innerhalb eines Anrufs, ähnlich wie bei dem Funktionspaar OrdersTotal und OrderSelect.
Der Parameter group erlaubt das Filtern von Orders nach Symbolen. '*' kann am Anfang und am Ende einer Zeichenkette verwendet werden.
Der Parameter group kann mehrere durch Komma getrennte Bedingungen enthalten. Eine Bedingung kann mit '*' als Maske gesetzt werden. Das logische Negationssymbol '!' kann für einen Ausschluss verwendet werden. Alle Bedingungen werden sequentiell angewendet, d.h. Bedingungen der Aufnahme in eine Gruppe sollten zuerst angegeben werden, gefolgt von einer Ausschlussbedingung. Zum Beispiel bedeutet group="*, !EUR", dass die Orders für alle Symbole zuerst ausgewählt werden sollten und diejenigen, die "EUR" in den Symbolnamen enthalten, danach ausgeschlossen werden sollten.
Beispiel:
|
import MetaTrader5 as mt5
Siehe auch