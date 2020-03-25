orders_get

Abrufen der aktiven Orders mit der Fähigkeit nach Symbol oder Ticket zu Filtern Es gibt drei Aufrufoptionen.

Aufruf ohne Parameter. Rückgabe der aktiven Orders aller Symbole.

orders_get()

Ein Abruf der aktiven Orders mit angegebenem Symbol.

orders_get(

symbol="SYMBOL"

)

Ein Abruf der aktiven Orders mit einer angegebenen Symbolgruppe.

orders_get(

group="GROUP"

)

Aufruf unter Angabe des Orderticket.

orders_get(

ticket=TICKET

)

symbol="SYMBOL"

[in] Symbolname. Optionale benannte Parameter. Wein ein Symbol angegeben ist, wird das Ticket ignoriert.

group="GROUP"

[in] Der Filter für die Gruppe der angeforderten Symbole. Optionale benannte Parameter. Wenn die Gruppe angegeben ist, gibt die Funktion nur Orders zurück, die das angegebene Kriterium für Symbolnamen erfüllen.

ticket=TICKET

[in] Order ticket (ORDER_TICKET). Optionale benannte Parameter.

Rückgabewert

Rückgabe der Information als Struktur eines benannten Tupels (namedtuple). Im Falle eines Fehlers wird nichts zurückgegeben. Die Information über den Fehler kann über last_error() abgerufen werden.

Hinweis

Die Funktion ermöglicht den Empfang aller aktiven Orders innerhalb eines Anrufs, ähnlich wie bei dem Funktionspaar OrdersTotal und OrderSelect.

Der Parameter group erlaubt das Filtern von Orders nach Symbolen. '*' kann am Anfang und am Ende einer Zeichenkette verwendet werden.

Der Parameter group kann mehrere durch Komma getrennte Bedingungen enthalten. Eine Bedingung kann mit '*' als Maske gesetzt werden. Das logische Negationssymbol '!' kann für einen Ausschluss verwendet werden. Alle Bedingungen werden sequentiell angewendet, d.h. Bedingungen der Aufnahme in eine Gruppe sollten zuerst angegeben werden, gefolgt von einer Ausschlussbedingung. Zum Beispiel bedeutet group="*, !EUR", dass die Orders für alle Symbole zuerst ausgewählt werden sollten und diejenigen, die "EUR" in den Symbolnamen enthalten, danach ausgeschlossen werden sollten.

Beispiel:

import MetaTrader5 as mt5

import pandas as pd

pd.set_option('display.max_columns', 500) # darzustellende Spaltenanzahl

pd.set_option('display.width', 1500) # maximale darzustellende Tabellenbreite

# Datenanzeige des Pakets von MetaTrader 5

print("MetaTrader5 package author: ",mt5.__author__)

print("MetaTrader5 package version: ",mt5.__version__)

print()

# Verbindung zum MetaTrader 5 Terminal herstellen

if not mt5.initialize():

print("initialize() failed, error code =",mt5.last_error())

quit()



# Datenanzeige der Orders mit GBPUSD

orders=mt5.orders_get(symbol="GBPUSD")

if orders is None:

print("No orders on GBPUSD, error code={}".format(mt5.last_error()))

else:

print("Total orders on GBPUSD:",len(orders))

# Darstellung aller aktiven Orders

for order in orders:

print(order)

print()



# Abrufen der Orderliste aller Symbole mit "*GBP*" im Namen

gbp_orders=mt5.orders_get(group="*GBP*")

if gbp_orders is None:

print("No orders with group=\"*GBP*\", error code={}".format(mt5.last_error()))

else:

print("orders_get(group=\"*GBP*\")={}".format(len(gbp_orders)))

# Darstellung der Orders als Tabelle mittels pandas.DataFrame

df=pd.DataFrame(list(gbp_orders),columns=gbp_orders[0]._asdict().keys())

df.drop(['time_done', 'time_done_msc', 'position_id', 'position_by_id', 'reason', 'volume_initial', 'price_stoplimit'], axis=1, inplace=True)

df['time_setup'] = pd.to_datetime(df['time_setup'], unit='s')

print(df)



# Schließen der Verbindung zum MetaTrader 5

mt5.shutdown()



Ergebnis:

MetaTrader5 package author: MetaQuotes Software Corp.

MetaTrader5 package version: 5.0.29



Total orders on GBPUSD: 2

TradeOrder(ticket=554733548, time_setup=1585153667, time_setup_msc=1585153667718, time_done=0, time_done_msc=0, time_expiration=0, type=3, type_time=0, ...

TradeOrder(ticket=554733621, time_setup=1585153671, time_setup_msc=1585153671419, time_done=0, time_done_msc=0, time_expiration=0, type=2, type_time=0, ...



orders_get(group="*GBP*")=4

ticket time_setup time_setup_msc time_expiration type type_time type_filling state magic volume_current price_open sl tp price_current symbol comment external_id

0 554733548 2020-03-25 16:27:47 1585153667718 0 3 0 2 1 0 0.2 1.25379 0.0 0.0 1.16803 GBPUSD

1 554733621 2020-03-25 16:27:51 1585153671419 0 2 0 2 1 0 0.2 1.14370 0.0 0.0 1.16815 GBPUSD

2 554746664 2020-03-25 16:38:14 1585154294401 0 3 0 2 1 0 0.2 0.93851 0.0 0.0 0.92428 EURGBP

3 554746710 2020-03-25 16:38:17 1585154297022 0 2 0 2 1 0 0.2 0.90527 0.0 0.0 0.92449 EURGBP

Siehe auch

orders_total, positions_get