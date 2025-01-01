DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5MetaTrader für Pythonmarket_book_release 

market_book_release

Beenden des Abonnements der Markttiefe des MetaTrader 5-Terminals für ein bestimmtes Symbol ab.

market_book_release(
   symbol      // Name des Finanzinstruments
 

symbol

[in]  Name des Finanzinstruments. Benötigter unbenannter Parameter.

Rückgabewert

True im Erfolgsfall, ansonsten - False.

Hinweis

Die Funktion ist ähnlich wie MarketBookRelease.

Siehe auch

market_book_add, market_book_get, Market Depth structure