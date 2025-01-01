Nachschlagewerk MQL5MetaTrader für Pythonmarket_book_release
- initialize
- login
- shutdown
- version
- last_error
- account_info
- terminal_info
- symbols_total
- symbols_get
- symbol_info
- symbol_info_tick
- symbol_select
- market_book_add
- market_book_get
- market_book_release
- copy_rates_from
- copy_rates_frompos
- copy_rates_range
- copy_ticks_from
- copy_ticks_range
- orders_total
- orders_get
- order_calc_margin
- order_calc_profit
- order_check
- order_send
- positions_total
- positions_get
- history_orders_total
- history_orders_get
- history_deals_total
- history_deals_get
market_book_release
Beenden des Abonnements der Markttiefe des MetaTrader 5-Terminals für ein bestimmtes Symbol ab.
|
market_book_release(
symbol
[in] Name des Finanzinstruments. Benötigter unbenannter Parameter.
Rückgabewert
True im Erfolgsfall, ansonsten - False.
Hinweis
Die Funktion ist ähnlich wie MarketBookRelease.
Siehe auch