Prüfung auf ausreichende Geldmittel zur Durchführung der gewünschten Handelsoperation. Das Prüfungsergebnis wird als Struktur MqlTradeCheckResult zurückgegeben.
order_check(
Parameter
request
[in] MqlTradeRequest Strukturtyp, die die Handelsaktion definiert. Benötigter unbenannter Parameter. Ein Beispiel für das Ausfüllen einer Anfrage und der Inhalt der Enumeration werden im Folgenden beschrieben.
Rückgabewert
Prüfungsergebnis als Struktur MqlTradeCheckResult. Das Feld request in der Antwort enthält die Struktur einer an order_check() übergebenen Handelsanfrage.
Hinweis
Erfolgreiches Senden einer Anfrage hat nicht zur Folge, dass die angeforderte Handelsoperation erfolgreich ausgeführt wird. Die Funktion order_check ist ähnlich wie OrderCheck.
ID
Beschreibung
TRADE_ACTION_DEAL
Platzieren Sie eine Order für einen sofortigen Deal mit den angegebenen Parametern (setzen Sie eine Marktorder)
TRADE_ACTION_PENDING
Einen Auftrag zur Durchführung eines Deals zu bestimmten Bedingungen erteilen (Pending-Order)
TRADE_ACTION_SLTP
Stop-Loss und Take-Profit offener Positionen ändern
TRADE_ACTION_MODIFY
Parameter des zuvor platzierten Handelsauftrags ändern
TRADE_ACTION_REMOVE
Entfernen Sie zuvor aufgegebene Pending-Orders
TRADE_ACTION_CLOSE_BY
Schließen einer Position durch eine entgegengesetzte
ID
Beschreibung
ORDER_FILLING_FOK
Diese Ausführungspolitik bedeutet, dass ein Auftrag nur im angegebenen Volumen ausgeführt werden kann. Wenn die erforderliche Menge eines Finanzinstruments derzeit nicht auf dem Markt verfügbar ist, wird der Auftrag nicht ausgeführt. Das gewünschte Volumen kann sich aus mehreren verfügbaren Angeboten zusammensetzen.
ORDER_FILLING_IOC
Eine Vereinbarung zur Ausführung eines Deals zum maximal auf dem Markt verfügbaren Volumen innerhalb des in der Order angegebenen Volumens. Wenn die Anfrage nicht vollständig erfüllt werden kann, wird ein Auftrag mit dem verfügbaren Volumen ausgeführt und das verbleibende Volumen wird annulliert.
ORDER_FILLING_RETURN
Diese Politik wird nur für Markt- (ORDER_TYPE_BUY und ORDER_TYPE_SELL), Limit- und Stop-Limit-Orders (ORDER_TYPE_BUY_LIMIT, ORDER_TYPE_SELL_LIMIT, ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT und ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT) und nur für Symbole mit den Modi Markt- oder Börsenausführung verwendet. Bei teilweiser Ausführung wird eine Markt- oder Limitorder mit dem Restvolumen nicht storniert und weiter verarbeitet.
Bei der Aktivierung einer Order vom Typ ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT und ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT wird ein entsprechender Limitauftrag ORDER_TYPE_BUY_LIMIT/ORDER_TYPE_SELL_LIMIT mit dem Typ ORDER_FILLING_RETURN angelegt.
ID
Beschreibung
ORDER_TIME_GTC
Der Auftrag bleibt in der Warteschlange, bis er manuell storniert wird.
ORDER_TIME_DAY
Die Order ist nur während des aktuellen Handelstages aktiv.
ORDER_TIME_SPECIFIED
Der Auftrag ist bis zum angegebenen Datum aktiv
ORDER_TIME_SPECIFIED_DAY
Die Order ist bis 23:59:59 Uhr des angegebenen Tages aktiv. Wenn diese Zeit außerhalb einer Handelssitzung zu liegen scheint, wird der Verfall in der nächstgelegenen Handelszeit verarbeitet.
Beispiel:
import MetaTrader5 as mt5
