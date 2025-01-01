Nachschlagewerk MQL5MetaTrader für Pythonorders_total
- initialize
- login
- shutdown
- version
- last_error
- account_info
- terminal_info
- symbols_total
- symbols_get
- symbol_info
- symbol_info_tick
- symbol_select
- market_book_add
- market_book_get
- market_book_release
- copy_rates_from
- copy_rates_frompos
- copy_rates_range
- copy_ticks_from
- copy_ticks_range
- orders_total
- orders_get
- order_calc_margin
- order_calc_profit
- order_check
- order_send
- positions_total
- positions_get
- history_orders_total
- history_orders_get
- history_deals_total
- history_deals_get
orders_total
Abrufen der Anzahl der aktiven Orders.
|
orders_total()
Rückgabewert
Integer Wert
Hinweis
Die Funktion ist ähnlich OrdersTotal.
Beispiel:
|
import MetaTrader5 as mt5
Siehe auch