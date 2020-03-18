- initialize
- login
- shutdown
- version
- last_error
- account_info
- terminal_info
- symbols_total
- symbols_get
- symbol_info
- symbol_info_tick
- symbol_select
- market_book_add
- market_book_get
- market_book_release
- copy_rates_from
- copy_rates_frompos
- copy_rates_range
- copy_ticks_from
- copy_ticks_range
- orders_total
- orders_get
- order_calc_margin
- order_calc_profit
- order_check
- order_send
- positions_total
- positions_get
- history_orders_total
- history_orders_get
- history_deals_total
- history_deals_get
positions_get
Abrufen der offenen Positionen, mit der Fähigkeit nach Symbol oder Ticket zu filtern. Es gibt drei Aufrufoptionen.
Aufruf ohne Parameter. Rückgabe der offenen Positionen aller Symbole.
|
positions_get()
Ein Abruf der offenen Positionen mit angegebenem Symbol.
|
positions_get(
Ein Abruf der offenen Positionen der angegebenen Symbolgruppe.
|
positions_get(
Aufruf unter Angabe des Positionsticket.
|
positions_get(
Parameter
symbol="SYMBOL"
[in] Symbolname. Optionale benannte Parameter. Wein ein Symbol angegeben ist, wird das Ticket ignoriert.
group="GROUP"
[in] Der Filter für die Gruppe der angeforderten Symbole. Optionale benannte Parameter. Wenn die Gruppe angegeben wurde, liefert die Funktion nur die Positionen, die die angegebenen Kriterien für das Symbol erfüllen.
ticket=TICKET
[in] Position ticket (POSITION_TICKET). Optionale benannte Parameter.
Rückgabewert
Rückgabe der Information als Struktur eines benannten Tupels (namedtuple). Im Falle eines Fehlers wird nichts zurückgegeben. Die Information über den Fehler kann über last_error() abgerufen werden.
Hinweis
Die Funktion ermöglicht den Empfang aller offenen Positionen innerhalb eines Anrufs, ähnlich wie bei dem Funktionspaar PositionsTotal und PositionSelect.
Der Parameter group kann mehrere durch Komma getrennte Bedingungen enthalten. Eine Bedingung kann mit '*' als Maske gesetzt werden. Das logische Negationssymbol '!' kann für einen Ausschluss verwendet werden. Alle Bedingungen werden sequentiell angewendet, d.h. Bedingungen der Aufnahme in eine Gruppe sollten zuerst angegeben werden, gefolgt von einer Ausschlussbedingung. Zum Beispiel bedeutet group="*, !EUR", dass zuerst alle Positionen aller Symbole ausgewählt und diejenigen, die "EUR" in den Symbolnamen enthalten, danach ausgeschlossen werden.
Beispiel:
|
import MetaTrader5 as mt5
Siehe auch