DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5MetaTrader für Pythonlogin 

login

Verbinden mit einem Handelskonto mittels der angegebenen Parameter.

login(
   login,                    // Kontonummer
   password="PASSWORD",      // Passwort
   server="SERVER",          // Servername wie im Terminal angegeben
   timeout=TIMEOUT           // Timeout
   )

Parameter

login

[in]  Nummer des Handelskontos. Benötigter unbenannter Parameter.

password

[in]  Passwort des Handelskontos. Optionale benannte Parameter. Wenn das Passwort nicht angegeben wurde, wird automatisch das in der Datenbank des Terminals verwendet.

server

[in]  Name des Handelsservers. Optionale benannte Parameter. Wenn der Server nicht angegeben wurde, wird automatisch der in der Datenbank des Terminals verwendet.

timeout=TIMEOUT

[in]  Timeout der Verbindung im Millisekunden. Optionale benannte Parameter. Falls nicht angegeben wir ein Wert von 60 000 (60 Sekunden) verwendet. Wenn die Verbindung nicht innerhalb der angegebenen Zeit hergestellte werden konnte, wird der Aufruf zwangsweise beendet und ein Fehler erzeugt.

Rückgabewert

True falls mit dem Handelskonto verbunden, andernfalls – False.

Beispiel:

import MetaTrader5 as mt5
# Datenanzeige des Pakets von MetaTrader 5
print("MetaTrader5 package author: ",mt5.__author__)
print("MetaTrader5 package version: ",mt5.__version__)
 
# Verbindung zum MetaTrader 5 Terminal herstellen
if not mt5.initialize():
    print("initialize() failed, error code =",mt5.last_error())
    quit()
 
# Anzeige der Version des MetaTrader 5
print(mt5.version())
# Verbindung mit dem Handelskonto unter Angabe von Passwort und Server herstellen
account=17221085
authorized=mt5.login(account)  # das Passwort der Datenbank des Terminals wird verwendet, wenn die Verbindungsdaten gesichert werden sollen
if authorized:
    print("connected to account #{}".format(account))
else:
    print("failed to connect at account #{}, error code: {}".format(account, mt5.last_error()))
 
# jetzt verbinden mit einem anderen Handelskonto mittels eines Passworts
account=25115284
authorized=mt5.login(accountpassword="gqrtz0lbdm")
if authorized:
    # Anzeige der Daten des Handelskontos 'as is'
    print(mt5.account_info())
    # Anzeige der Daten des Handelskontos als Liste
    print("Show account_info()._asdict():")
    account_info_dict = mt5.account_info()._asdict()
    for prop in account_info_dict:
        print("  {}={}".format(prop, account_info_dict[prop]))
else:
    print("failed to connect at account #{}, error code: {}".format(account, mt5.last_error()))
 
# Schließen der Verbindung zum MetaTrader 5
mt5.shutdown()
 
 
Ergebnis:
MetaTrader5 package author:  MetaQuotes Software Corp.
MetaTrader5 package version:  5.0.29
[500, 2367, '23 Mar 2020']
 
connected to account #17221085
 
connected to account #25115284
AccountInfo(login=25115284, trade_mode=0, leverage=100, limit_orders=200, margin_so_mode=0, ...
account properties:
   login=25115284
   trade_mode=0
   leverage=100
   limit_orders=200
   margin_so_mode=0
   trade_allowed=True
   trade_expert=True
   margin_mode=2
   currency_digits=2
   fifo_close=False
   balance=99588.33
   credit=0.0
   profit=-45.23
   equity=99543.1
   margin=54.37
   margin_free=99488.73
   margin_level=183084.6054809638
   margin_so_call=50.0
   margin_so_so=30.0
   margin_initial=0.0
   margin_maintenance=0.0
   assets=0.0
   liabilities=0.0
   commission_blocked=0.0
   name=James Smith
   server=MetaQuotes-Demo
   currency=USD
   company=MetaQuotes Software Corp.

Siehe auch

initialize, shutdown