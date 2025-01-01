- initialize
- login
- shutdown
- version
- last_error
- account_info
- terminal_info
- symbols_total
- symbols_get
- symbol_info
- symbol_info_tick
- symbol_select
- market_book_add
- market_book_get
- market_book_release
- copy_rates_from
- copy_rates_frompos
- copy_rates_range
- copy_ticks_from
- copy_ticks_range
- orders_total
- orders_get
- order_calc_margin
- order_calc_profit
- order_check
- order_send
- positions_total
- positions_get
- history_orders_total
- history_orders_get
- history_deals_total
- history_deals_get
login
Verbinden mit einem Handelskonto mittels der angegebenen Parameter.
|
login(
Parameter
login
[in] Nummer des Handelskontos. Benötigter unbenannter Parameter.
password
[in] Passwort des Handelskontos. Optionale benannte Parameter. Wenn das Passwort nicht angegeben wurde, wird automatisch das in der Datenbank des Terminals verwendet.
server
[in] Name des Handelsservers. Optionale benannte Parameter. Wenn der Server nicht angegeben wurde, wird automatisch der in der Datenbank des Terminals verwendet.
timeout=TIMEOUT
[in] Timeout der Verbindung im Millisekunden. Optionale benannte Parameter. Falls nicht angegeben wir ein Wert von 60 000 (60 Sekunden) verwendet. Wenn die Verbindung nicht innerhalb der angegebenen Zeit hergestellte werden konnte, wird der Aufruf zwangsweise beendet und ein Fehler erzeugt.
Rückgabewert
True falls mit dem Handelskonto verbunden, andernfalls – False.
Beispiel:
|
import MetaTrader5 as mt5
