symbols_get

Abrufen aller Finanzinstrumente des MetaTrader 5 Terminals.

symbols_get(

group="GROUP"

)

group="GROUP"

[in] Der Filter für die Gruppe der angeforderten Symbole. Optionaler Parameter. Wenn die Gruppe angegeben wurde, liefert die Funktion nur die Symbole, die das angegebene Kriterium erfüllen.

Rückgabewert

Rückgabe der Symbole als Tupel. Im Falle eines Fehlers wird nichts zurückgegeben. Die Information über den Fehler kann über last_error() abgerufen werden.

Hinweis

Der Parameter group erlaubt das Filtern der Deals nach Symbolen. '*' kann am Anfang und am Ende einer Zeichenkette verwendet werden.

Der Parameter group kann als benannter oder unbenannter Parameter verwendet werden. Beide Optionen funktionieren auf die gleiche Weise. Die benannte Option (group="GROUP") macht den Code leichter lesbar.

Der Parameter group kann mehrere durch Komma getrennte Bedingungen enthalten. Eine Bedingung kann mit '*' als Maske gesetzt werden. Das logische Negationssymbol '!' kann für einen Ausschluss verwendet werden. Alle Bedingungen werden sequentiell angewendet, d.h. Bedingungen der Aufnahme in eine Gruppe sollten zuerst angegeben werden, gefolgt von einer Ausschlussbedingung. Zum Beispiel bedeutet group="*, !EUR", dass alle Symbole zuerst ausgewählt werden sollen und diejenigen, die "EUR" im Namen enthalten, danach ausgeschlossen werden sollen.

Im Gegensatz zu symbol_info(), gibt die Funktion symbols_get() Daten zu allen angeforderten Symbolen innerhalb eines einzigen Aufrufs zurück.

Beispiel:

import MetaTrader5 as mt5

# Datenanzeige des Pakets von MetaTrader 5

print("MetaTrader5 package author: ",mt5.__author__)

print("MetaTrader5 package version: ",mt5.__version__)



# Verbindung zum MetaTrader 5 Terminal herstellen

if not mt5.initialize():

print("initialize() failed, error code =",mt5.last_error())

quit()



# Abruf aller Symbole

symbols=mt5.symbols_get()

print('Symbols: ', len(symbols))

count=0

# Anzeige der ersten Fünf

for s in symbols:

count+=1

print("{}. {}".format(count,s.name))

if count==5: break

print()



# Abruf aller Symbole mit RU im Namen

ru_symbols=mt5.symbols_get("*RU*")

print('len(*RU*): ', len(ru_symbols))

for s in ru_symbols:

print(s.name)

print()



# Abrufen der Symbole, deren Name nicht USD, EUR, JPY und GBP beinhalten.

group_symbols=mt5.symbols_get(group="*,!*USD*,!*EUR*,!*JPY*,!*GBP*")

print('len(*,!*USD*,!*EUR*,!*JPY*,!*GBP*):', len(group_symbols))

for s in group_symbols:

print(s.name,":",s)



# Schließen der Verbindung zum MetaTrader 5

mt5.shutdown()



Ergebnis:

MetaTrader5 package author: MetaQuotes Software Corp.

MetaTrader5 package version: 5.0.29

Symbols: 84

1. EURUSD

2. GBPUSD

3. USDCHF

4. USDJPY

5. USDCNH



len(*RU*): 8

EURUSD

USDRUB

USDRUR

EURRUR

EURRUB

FORTS.RUB.M5

EURUSD_T20

EURUSD4



len(*,!*USD*,!*EUR*,!*JPY*,!*GBP*): 13

AUDCAD : SymbolInfo(custom=False, chart_mode=0, select=True, visible=True, session_deals=0, session_buy_orders=0, session...

AUDCHF : SymbolInfo(custom=False, chart_mode=0, select=False, visible=False, session_deals=0, session_buy_orders=0, sessi...

AUDNZD : SymbolInfo(custom=False, chart_mode=0, select=False, visible=False, session_deals=0, session_buy_orders=0, sessi...

CADCHF : SymbolInfo(custom=False, chart_mode=0, select=False, visible=False, session_deals=0, session_buy_orders=0, sessi...

NZDCAD : SymbolInfo(custom=False, chart_mode=0, select=False, visible=False, session_deals=0, session_buy_orders=0, sessi...

NZDCHF : SymbolInfo(custom=False, chart_mode=0, select=False, visible=False, session_deals=0, session_buy_orders=0, sessi...

NZDSGD : SymbolInfo(custom=False, chart_mode=0, select=False, visible=False, session_deals=0, session_buy_orders=0, sessi...

CADMXN : SymbolInfo(custom=False, chart_mode=0, select=False, visible=False, session_deals=0, session_buy_orders=0, sessi...

CHFMXN : SymbolInfo(custom=False, chart_mode=0, select=False, visible=False, session_deals=0, session_buy_orders=0, sessi...

NZDMXN : SymbolInfo(custom=False, chart_mode=0, select=False, visible=False, session_deals=0, session_buy_orders=0, sessi...

FORTS.RTS.M5 : SymbolInfo(custom=True, chart_mode=0, select=False, visible=False, session_deals=0, session_buy_orders=0, ...

FORTS.RUB.M5 : SymbolInfo(custom=True, chart_mode=0, select=False, visible=False, session_deals=0, session_buy_orders=0, ...

FOREX.CHF.M5 : SymbolInfo(custom=True, chart_mode=0, select=False, visible=False, session_deals=0, session_buy_orders=0, ...

Siehe auch

symbols_total, symbol_select, symbol_info