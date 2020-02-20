- initialize
history_deals_get
Abrufen der Deals aus der Handelshistorie innerhalb des angegebenen Intervalls mit der Möglichkeit, nach Ticket oder Position zu filtern.
Aufruf unter Angabe eines Zeitintervalls. Rückgabe aller Deals, die in das angegebene Intervall fallen.
|
history_deals_get(
Aufruf unter Angabe des Auftragsticket. Rückgabe aller Deals mit dem angegebenen Auftragsticket der Eigenschaft DEAL_ORDER.
|
history_deals_get(
Aufruf unter Angabe des Positionsticket. Rückgabe aller Deals mit dem angegebenen Positionsticket der Eigenschaft DEAL_POSITION_ID.
|
history_deals_get(
Parameter
date_from
[in] Zeitpunkt, ab dem die Orders angefordert werden. Ausgewählt und gesetzt durch ein Objekt vom Typ 'datetime' oder der Anzahl der Sekunden seit dem 1970.01.01. Benötigter unbenannter Parameter werden als erstes angegeben.
date_to
[in] Zeitpunkt, bis zu dem die Orders angefordert werden. Ausgewählt und gesetzt durch ein Objekt vom Typ 'datetime' oder der Anzahl der Sekunden seit dem 1970.01.01. Benötigter unbenannter Parameter werden als zweites angegeben.
group="GROUP"
[in] Der Filter für die Gruppe der angeforderten Symbole. Optionale benannte Parameter. Wenn die Gruppe angegeben wurde, liefert die Funktion nur die Deals, die die angegebenen Kriterien für das Symbol erfüllen.
ticket=TICKET
[in] Ticket eines Deals (gespeichert in DEAL_ORDER), die alle Deals erhalten sollen. Optionaler Parameter. Wenn nicht angegeben, wird der Filter nicht angewendet.
position=POSITION
[in] Ticket einer Position (gespeichert in DEAL_POSITION_ID), die alle Positionen erhalten sollen. Optionaler Parameter. Wenn nicht angegeben, wird der Filter nicht angewendet.
Rückgabewert
Rückgabe der Information als Struktur eines benannten Tupels (namedtuple). Im Falle eines Fehlers wird nichts zurückgegeben. Die Information über den Fehler kann über last_error() abgerufen werden.
Hinweis
Die Funktion ermöglicht den Erhalt aller Deals in der Historie innerhalb eines angegebenen Zeitraums in einem einzigen Aufruf, ähnlich wie bei HistoryDealsTotal und HistoryDealSelect.
Der Parameter group erlaubt das Aussortieren von Deals nach Symbolen. '*' kann am Anfang und am Ende einer Zeichenkette verwendet werden.
Der Parameter group kann mehrere durch Komma getrennte Bedingungen enthalten. Eine Bedingung kann mit '*' als Maske gesetzt werden. Das logische Negationssymbol '!' kann für einen Ausschluss verwendet werden. Alle Bedingungen werden sequentiell angewendet, d.h. Bedingungen der Aufnahme in eine Gruppe sollten zuerst angegeben werden, gefolgt von einer Ausschlussbedingung. Zum Beispiel bedeutet group="*, !EUR", dass zuerst alle Deals aller Symbole ausgewählt und diejenigen, die "EUR" in den Symbolnamen enthalten, danach ausgeschlossen werden.
Beispiel:
|
import MetaTrader5 as mt5
