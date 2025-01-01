- initialize
- login
- shutdown
- version
- last_error
- account_info
- terminal_info
- symbols_total
- symbols_get
- symbol_info
- symbol_info_tick
- symbol_select
- market_book_add
- market_book_get
- market_book_release
- copy_rates_from
- copy_rates_frompos
- copy_rates_range
- copy_ticks_from
- copy_ticks_range
- orders_total
- orders_get
- order_calc_margin
- order_calc_profit
- order_check
- order_send
- positions_total
- positions_get
- history_orders_total
- history_orders_get
- history_deals_total
- history_deals_get
Abrufen der Anzahl der Deals aus der Handelshistorie innerhalb des angegebenen Zeitraums.
|
history_deals_total(
Parameter
date_from
[in] Zeitpunkt, ab dem die Deals abgerufen werden. Ausgewählt und gesetzt durch ein Objekt vom Typ 'datetime' oder der Anzahl der Sekunden seit dem 1970.01.01. Benötigter unbenannter Parameter.
date_to
[in] Zeitpunkt, bis zu dem die Deals abgerufen werden. Ausgewählt und gesetzt durch ein Objekt vom Typ 'datetime' oder der Anzahl der Sekunden seit dem 1970.01.01. Benötigter unbenannter Parameter.
Rückgabewert
Integer Wert
Hinweis
Die Funktion ist ähnlich HistoryDealsTotal.
Beispiel:
|
from datetime import datetime
Siehe auch