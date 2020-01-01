- initialize
- login
- shutdown
- version
- last_error
- account_info
- terminal_info
- symbols_total
- symbols_get
- symbol_info
- symbol_info_tick
- symbol_select
- market_book_add
- market_book_get
- market_book_release
- copy_rates_from
- copy_rates_frompos
- copy_rates_range
- copy_ticks_from
- copy_ticks_range
- orders_total
- orders_get
- order_calc_margin
- order_calc_profit
- order_check
- order_send
- positions_total
- positions_get
- history_orders_total
- history_orders_get
- history_deals_total
- history_deals_get
history_orders_get
Abrufen der Orders in der Handelshistorie, mit der Fähigkeit nach Ticket oder Position zu filtern Es gibt drei Aufrufoptionen.
Aufruf unter Angabe eines Zeitintervalls. Rückgabe aller Orders innerhalb des angegebenen Zeitraums.
|
history_orders_get(
Aufruf unter Angabe des Orderticket. Rückgabe einer Order mit dem angegebenen Ticket.
|
history_orders_get(
Aufruf unter Angabe des Positionsticket. Rückgabe aller Orders mit dem angebenden Positionsticket der Eigenschaft ORDER_POSITION_ID.
|
history_orders_get(
Parameter
date_from
[in] Zeitpunkt, ab dem die Orders angefordert werden. Ausgewählt und gesetzt durch ein Objekt vom Typ 'datetime' oder der Anzahl der Sekunden seit dem 1970.01.01. Benötigter unbenannter Parameter werden als erstes angegeben.
date_to
[in] Zeitpunkt, bis zu dem die Orders angefordert werden. Ausgewählt und gesetzt durch ein Objekt vom Typ 'datetime' oder der Anzahl der Sekunden seit dem 1970.01.01. Benötigter unbenannter Parameter werden als zweites angegeben.
group="GROUP"
[in] Der Filter für die Gruppe der angeforderten Symbole. Optionale benannte Parameter. Wenn die Gruppe angegeben ist, gibt die Funktion nur Orders zurück, die ein bestimmtes Kriterium für einen Symbolnamen erfüllen.
ticket=TICKET
[in] Order-Ticket, das erhalten werden sollte. Optionaler Parameter. Wenn nicht angegeben, wird der Filter nicht angewendet.
position=POSITION
[in] Ticket einer Position (gespeichert in ORDER_POSITION_ID), die alle Orders erhalten sollen. Optionaler Parameter. Wenn nicht angegeben, wird der Filter nicht angewendet.
Rückgabewert
Rückgabe der Information als Struktur eines benannten Tupels (namedtuple). Im Falle eines Fehlers wird nichts zurückgegeben. Die Information über den Fehler kann über last_error() abgerufen werden.
Hinweis
Die Funktion ermöglicht den Empfang aller Orders der Historie innerhalb eines bestimmten Zeitraums in einem einzigen Aufruf, ähnlich wie bei HistoryOrdersTotal und HistoryOrderSelect.
Der Parameter group kann mehrere durch Komma getrennte Bedingungen enthalten. Eine Bedingung kann mit '*' als Maske gesetzt werden. Das logische Negationssymbol '!' kann für einen Ausschluss verwendet werden. Alle Bedingungen werden sequentiell angewendet, d.h. Bedingungen der Aufnahme in eine Gruppe sollten zuerst angegeben werden, gefolgt von einer Ausschlussbedingung. Zum Beispiel bedeutet group="*, !EUR", dass zuerst alle Deals aller Symbole ausgewählt und diejenigen, die "EUR" in den Symbolnamen enthalten, danach ausgeschlossen werden.
Beispiel:
|
from datetime import datetime
Siehe auch