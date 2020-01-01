history_orders_get

Abrufen der Orders in der Handelshistorie, mit der Fähigkeit nach Ticket oder Position zu filtern Es gibt drei Aufrufoptionen.

Aufruf unter Angabe eines Zeitintervalls. Rückgabe aller Orders innerhalb des angegebenen Zeitraums.

history_orders_get(

date_from,

date_to,

group="GROUP"

)

Aufruf unter Angabe des Orderticket. Rückgabe einer Order mit dem angegebenen Ticket.

history_orders_get(

ticket=TICKET

)

Aufruf unter Angabe des Positionsticket. Rückgabe aller Orders mit dem angebenden Positionsticket der Eigenschaft ORDER_POSITION_ID.

history_orders_get(

position=POSITION

)

Parameter

date_from

[in] Zeitpunkt, ab dem die Orders angefordert werden. Ausgewählt und gesetzt durch ein Objekt vom Typ 'datetime' oder der Anzahl der Sekunden seit dem 1970.01.01. Benötigter unbenannter Parameter werden als erstes angegeben.

date_to

[in] Zeitpunkt, bis zu dem die Orders angefordert werden. Ausgewählt und gesetzt durch ein Objekt vom Typ 'datetime' oder der Anzahl der Sekunden seit dem 1970.01.01. Benötigter unbenannter Parameter werden als zweites angegeben.

group="GROUP"

[in] Der Filter für die Gruppe der angeforderten Symbole. Optionale benannte Parameter. Wenn die Gruppe angegeben ist, gibt die Funktion nur Orders zurück, die ein bestimmtes Kriterium für einen Symbolnamen erfüllen.

ticket=TICKET

[in] Order-Ticket, das erhalten werden sollte. Optionaler Parameter. Wenn nicht angegeben, wird der Filter nicht angewendet.

position=POSITION

[in] Ticket einer Position (gespeichert in ORDER_POSITION_ID), die alle Orders erhalten sollen. Optionaler Parameter. Wenn nicht angegeben, wird der Filter nicht angewendet.

Rückgabewert

Rückgabe der Information als Struktur eines benannten Tupels (namedtuple). Im Falle eines Fehlers wird nichts zurückgegeben. Die Information über den Fehler kann über last_error() abgerufen werden.

Hinweis

Die Funktion ermöglicht den Empfang aller Orders der Historie innerhalb eines bestimmten Zeitraums in einem einzigen Aufruf, ähnlich wie bei HistoryOrdersTotal und HistoryOrderSelect.

Der Parameter group kann mehrere durch Komma getrennte Bedingungen enthalten. Eine Bedingung kann mit '*' als Maske gesetzt werden. Das logische Negationssymbol '!' kann für einen Ausschluss verwendet werden. Alle Bedingungen werden sequentiell angewendet, d.h. Bedingungen der Aufnahme in eine Gruppe sollten zuerst angegeben werden, gefolgt von einer Ausschlussbedingung. Zum Beispiel bedeutet group="*, !EUR", dass zuerst alle Deals aller Symbole ausgewählt und diejenigen, die "EUR" in den Symbolnamen enthalten, danach ausgeschlossen werden.

Beispiel:

from datetime import datetime

import MetaTrader5 as mt5

import pandas as pd

pd.set_option('display.max_columns', 500) # darzustellende Spaltenanzahl

pd.set_option('display.width', 1500) # maximale darzustellende Tabellenbreite

# Datenanzeige des Pakets von MetaTrader 5

print("MetaTrader5 package author: ",mt5.__author__)

print("MetaTrader5 package version: ",mt5.__version__)

print()

# Verbindung zum MetaTrader 5 Terminal herstellen

if not mt5.initialize():

print("initialize() failed, error code =",mt5.last_error())

quit()



# Abrufen der Anzahl der Orders in der Historie

from_date=datetime(2020,1,1)

to_date=datetime.now()

history_orders=mt5.history_orders_get(from_date, to_date, group="*GBP*")

if history_orders==None:

print("No history orders with group=\"*GBP*\", error code={}".format(mt5.last_error()))

elif len(history_orders)>0:

print("history_orders_get({}, {}, group=\"*GBP*\")={}".format(from_date,to_date,len(history_orders)))

print()



# Anzeige aller historischen Orders nach dem Positionsticket

position_id=530218319

position_history_orders=mt5.history_orders_get(position=position_id)

if position_history_orders==None:

print("No orders with position #{}".format(position_id))

print("error code =",mt5.last_error())

elif len(position_history_orders)>0:

print("Total history orders on position #{}: {}".format(position_id,len(position_history_orders)))

# Anzeige aller historischen Orders mit dem angegebenen Positionsticket

for position_order in position_history_orders:

print(position_order)

print()

# Darstellung der Orders als Tabelle mittels pandas.DataFrame

df=pd.DataFrame(list(position_history_orders),columns=position_history_orders[0]._asdict().keys())

df.drop(['time_expiration','type_time','state','position_by_id','reason','volume_current','price_stoplimit','sl','tp'], axis=1, inplace=True)

df['time_setup'] = pd.to_datetime(df['time_setup'], unit='s')

df['time_done'] = pd.to_datetime(df['time_done'], unit='s')

print(df)



# Schließen der Verbindung zum MetaTrader 5

mt5.shutdown()



Ergebnis:

MetaTrader5 package author: MetaQuotes Software Corp.

MetaTrader5 package version: 5.0.29



history_orders_get(2020-01-01 00:00:00, 2020-03-25 17:17:32.058795, group="*GBP*")=14



Total history orders on position #530218319: 2

TradeOrder(ticket=530218319, time_setup=1582282114, time_setup_msc=1582282114681, time_done=1582303777, time_done_msc=1582303777582, time_expiration=0, ...

TradeOrder(ticket=535548147, time_setup=1583176242, time_setup_msc=1583176242265, time_done=1583176242, time_done_msc=1583176242265, time_expiration=0, ...



ticket time_setup time_setup_msc time_done time_done_msc type type_filling magic position_id volume_initial price_open price_current symbol comment external_id

0 530218319 2020-02-21 10:48:34 1582282114681 2020-02-21 16:49:37 1582303777582 2 2 0 530218319 0.01 0.97898 0.97863 USDCHF

1 535548147 2020-03-02 19:10:42 1583176242265 2020-03-02 19:10:42 1583176242265 1 0 0 530218319 0.01 0.95758 0.95758 USDCHF

Siehe auch

history_deals_total, history_deals_get