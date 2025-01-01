DokumentationKategorien
symbol_info

Abrufen der Daten des angegebenen Finanzinstruments.

symbol_info(
   symbol      // Name des Finanzinstruments
)

symbol

[in]  Name des Finanzinstruments. Benötigter unbenannter Parameter.

Rückgabewert

Rückgabe der Information als Struktur eines benannten Tupels (namedtuple). Im Falle eines Fehlers wird nichts zurückgegeben. Die Information über den Fehler kann über last_error() abgerufen werden.

Hinweis

Die Funktion gibt alle Daten in einem Aufruf zurück, die einzeln mit SymbolInfoInteger, SymbolInfoDouble und SymbolInfoString erhalten werden könnten.

Beispiel:

import MetaTrader5 as mt5
# Datenanzeige des Pakets von MetaTrader 5
print("MetaTrader5 package author: ",mt5.__author__)
print("MetaTrader5 package version: ",mt5.__version__)
 
# Verbindung zum MetaTrader 5 Terminal herstellen
if not mt5.initialize():
    print("initialize() failed, error code =",mt5.last_error())
    quit()
 
# Versuch das Symbol EURJPY im MarketWatch anzuzeigen
selected=mt5.symbol_select("EURJPY",True)
if not selected:
    print("Failed to select EURJPY")
    mt5.shutdown()
    quit()
 
# Darstellung der Eigenschaften des Symbols EURJPY
symbol_info=mt5.symbol_info("EURJPY")
if symbol_info!=None:
    # Anzeige der Terminaldaten 'as is'    
    print(symbol_info)
    print("EURJPY: spread =",symbol_info.spread,"  digits =",symbol_info.digits)
    # Anzeige der Symboleigenschaften als Liste
    print("Show symbol_info(\"EURJPY\")._asdict():")
    symbol_info_dict = mt5.symbol_info("EURJPY")._asdict()
    for prop in symbol_info_dict:
        print("  {}={}".format(prop, symbol_info_dict[prop]))
 
# Schließen der Verbindung zum MetaTrader 5
mt5.shutdown()
 
 
Ergebnis:
MetaTrader5 package author:  MetaQuotes Software Corp.
MetaTrader5 package version:  5.0.29
SymbolInfo(custom=False, chart_mode=0, select=True, visible=True, session_deals=0, session_buy_orders=0, session_sell_orders=0, ...
EURJPY: spread = 17   digits = 3
Show symbol_info()._asdict():
  custom=False
  chart_mode=0
  select=True
  visible=True
  session_deals=0
  session_buy_orders=0
  session_sell_orders=0
  volume=0
  volumehigh=0
  volumelow=0
  time=1585069682
  digits=3
  spread=17
  spread_float=True
  ticks_bookdepth=10
  trade_calc_mode=0
  trade_mode=4
  start_time=0
  expiration_time=0
  trade_stops_level=0
  trade_freeze_level=0
  trade_exemode=1
  swap_mode=1
  swap_rollover3days=3
  margin_hedged_use_leg=False
  expiration_mode=7
  filling_mode=1
  order_mode=127
  order_gtc_mode=0
  option_mode=0
  option_right=0
  bid=120.024
  bidhigh=120.506
  bidlow=118.798
  ask=120.041
  askhigh=120.526
  asklow=118.828
  last=0.0
  lasthigh=0.0
  lastlow=0.0
  volume_real=0.0
  volumehigh_real=0.0
  volumelow_real=0.0
  option_strike=0.0
  point=0.001
  trade_tick_value=0.8977708350166538
  trade_tick_value_profit=0.8977708350166538
  trade_tick_value_loss=0.8978272580355541
  trade_tick_size=0.001
  trade_contract_size=100000.0
  trade_accrued_interest=0.0
  trade_face_value=0.0
  trade_liquidity_rate=0.0
  volume_min=0.01
  volume_max=500.0
  volume_step=0.01
  volume_limit=0.0
  swap_long=-0.2
  swap_short=-1.2
  margin_initial=0.0
  margin_maintenance=0.0
  session_volume=0.0
  session_turnover=0.0
  session_interest=0.0
  session_buy_orders_volume=0.0
  session_sell_orders_volume=0.0
  session_open=0.0
  session_close=0.0
  session_aw=0.0
  session_price_settlement=0.0
  session_price_limit_min=0.0
  session_price_limit_max=0.0
  margin_hedged=100000.0
  price_change=0.0
  price_volatility=0.0
  price_theoretical=0.0
  price_greeks_delta=0.0
  price_greeks_theta=0.0
  price_greeks_gamma=0.0
  price_greeks_vega=0.0
  price_greeks_rho=0.0
  price_greeks_omega=0.0
  price_sensitivity=0.0
  basis=
  category=
  currency_base=EUR
  currency_profit=JPY
  currency_margin=EUR
  bank=
  description=Euro vs Japanese Yen
  exchange=
  formula=
  isin=
  name=EURJPY
  page=http://www.google.com/finance?q=EURJPY
  path=Forex\EURJPY

Siehe auch

