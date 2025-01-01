DokumentationKategorien
symbols_total

Abrufen der Anzahl aller Finanzinstrumente des MetaTrader 5 Terminals.

symbols_total()

Rückgabewert

Integer Wert

Hinweis

Die Funktion ist ähnlich SymbolsTotal. Sie gibt jedoch die Anzahl aller Symbole zurück, einschließlich der nutzerdefinierten und der im Fenster MarketWatch deaktivierten Symbole.

Beispiel:

import MetaTrader5 as mt5
# Datenanzeige des Pakets von MetaTrader 5
print("MetaTrader5 package author: ",mt5.__author__)
print("MetaTrader5 package version: ",mt5.__version__)
 
# Verbindung zum MetaTrader 5 Terminal herstellen
if not mt5.initialize():
    print("initialize() failed, error code =",mt5.last_error())
    quit()
 
# Abrufen der Anzahl der Finanzinstrumente
symbols=mt5.symbols_total()
if symbols>0:
    print("Total symbols =",symbols)
else:
    print("symbols not found")
 
# Schließen der Verbindung zum MetaTrader 5
mt5.shutdown()

