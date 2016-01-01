- FileSelectDialog
- FileFindFirst
- FileFindNext
- FileFindClose
- FileIsExist
- FileOpen
- FileClose
- FileCopy
- FileDelete
- FileMove
- FileFlush
- FileGetInteger
- FileIsEnding
- FileIsLineEnding
- FileReadArray
- FileReadBool
- FileReadDatetime
- FileReadDouble
- FileReadFloat
- FileReadInteger
- FileReadLong
- FileReadNumber
- FileReadString
- FileReadStruct
- FileSeek
- FileSize
- FileTell
- FileWrite
- FileWriteArray
- FileWriteDouble
- FileWriteFloat
- FileWriteInteger
- FileWriteLong
- FileWriteString
- FileWriteStruct
- FileLoad
- FileSave
- FolderCreate
- FolderDelete
- FolderClean
FileSave
Schreibt alle Elemente des als Parameter übermittelten Arrays in eine binäre Datei. Die Funktion ermöglicht es, Arrays numerischer Typen oder einfacher Strukturen als einen String zu schreiben.
|
bool FileSave(
Parameter
file_name
[in] Name der Datei, in welche das Array geschrieben wird.
buffer
[in] Array numerischer Typen oder einfacher Strukturen.
common_flag=0
[in] Flag der Datei, zeigt den Modus an. Wenn der Parameter nicht angegeben wurde, dann wird die Datei in den Unterordner MQL5\Files (oder in <testing_agent_directory>\MQL5\Files beim Testen) geschrieben.
Rückgabewert
Im Fehlerfall liefert die Funktion false.
Beispiel:
|
//+------------------------------------------------------------------+
Sieh auch
Strukturen und Klassen, FileWriteArray, FileWriteStruct, FileLoad, FileWrite