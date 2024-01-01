- FileSelectDialog
FileLoad
Liest alle Daten der angegebenen binären Datei in das Array numerischer Typen oder einfacher Strukturen. Die Funktion ermöglicht es, die Daten von einem bekannten Datentyp in das entsprechende Array zu lesen.
|
long FileLoad(
Parameter
file_name
[in] Name der Datei, aus welcher die Daten gelesen werden.
buffer
[out] Array numerischer Typen oder einfacher Strukturen.
common_flag=0
[in] Flag der Datei, zeigt den Modus an. Wenn der Parameter nicht angegeben ist, dann wird nach der Datei im Unterordner MQL5\Files (oder in <testing_agent_directory>\MQL5\Files beim Testen) gesucht.
Rückgabewert
Anzahl gelesener Elemente oder -1 im Fehlerfall.
Hinweis
Die Funktion FileLoad() liest die Anzahl der Bytes aus der Datei, die der Arraygröße aliquot ist. Zum Beispiel: die Dateigröße beträgt 10 Byte, und sie wird in ein Array vom Typ double (sizeof(double)=8) gelesen. In diesem Fall wird die Funktion nur 8 Byte lesen, 2 Byte vom Ende der Datei werden weggelassen, und die Funktion FileLoad() liefert 1 (1 Element wurde gelesen).
Beispiel:
|
//+------------------------------------------------------------------+
Sieh auch
