Automatisieren von Handelsstrategien in MQL5 (Teil 32): Erstellung eines Price Action 5 Drives des harmonischen Mustersystems

Einführung

In unserem letzten Artikel (Teil 31) haben wir ein Muster-System aus 3 Drives in MetaQuotes Language 5 (MQL5) entwickelt, das die harmonische Muster aus steigenden und fallenden 3 Drives unter Verwendung von Fibonacci-Verhältnisse erkennt und Handelsgeschäfte mit anpassbaren Stop-Loss- und Take-Profit-Levels automatisiert, die durch Chartobjekte wie Dreiecke und Trendlinien visualisiert werden. In Teil 32 erstellen wir das Mustersystem mit 5 Drives, das die harmonischen Muster von steigenden und fallenden 5 Drives durch Umkehrpunkte und spezifische Fibonacci-Retracements und -Extensions identifiziert und Handelsgeschäfte mit flexiblen Einstiegs-, Stop-Loss- und Multi-Level-Take-Profit-Optionen ausführt, die durch visuelle Dreiecke, Trendlinien und Labels für eine klare Musterdarstellung ergänzt werden. Wir werden die folgenden Themen behandeln:

Am Ende haben Sie eine robuste MQL5-Strategie für den Handel mit harmonischen 5-Drives-Mustern, die Sie nur noch anpassen müssen – legen wir los!





Verstehen des harmonischen Musters 5 Drives

Das 5 Drives (5-0) Muster ist eine harmonische Handelsformation, die durch sechs wichtige Umkehrpunkte – A, B, C, D, E und F – definiert ist, die in aufsteigender und fallender Form existieren und dazu dienen, Umkehrzonen durch eine Sequenz von Drives (Kursbewegungen) und Retracements (Rücksetzer) mit spezifischen Fibonacci Retracement-Verhältnissen zu identifizieren. In einem steigenden 5-Drives-Muster bildet die Struktur eine Hoch-Tief-Hoch-Tief-Hoch-Tief-Sequenz, in der A ein hoher Umkehrpunkt, B ein tiefer, C ein hoher, D ein tiefer, E ein hoher und F ein tiefer Umkehrpunkt (über B) ist, wobei die Kanten AB und CD sich von 1.13 auf 1,618 der vorherigen Kanten, BC und DE verlängern 1,618 auf 2,24, und CD entspricht AB mit einem 0,5-Retracement; ein Abwärtsmuster kehrt diese Sequenz mit F unter B um:

Fallendes harmonisches 5 Drives Muster:

Steigendes harmonisches 5 Drives Muster:

Unser Ansatz umfasst die Erkennung dieser Umkehrpunkte innerhalb eines bestimmten Balkenbereichs, die Validierung der Kanten des Musters anhand von Fibonacci-Kriterien, die Visualisierung der A-B-C-D-E-F-Struktur mit Chart-Objekten wie Dreiecken und Trendlinien und die Ausführung von Handelsgeschäften am F-Punkt mit anpassbaren Stop-Loss- (Fibonacci-basiert oder fest) und Take-Profit-Levels (ein Drittel, zwei Drittel oder E-Pivot), um von erwarteten Umkehrungen zu profitieren. Kommen wir nun zur Umsetzung!





Implementation in MQL5

Um das Programm in MQL5 zu erstellen, öffnen wir den MetaEditor, gehen zum Navigator, suchen den Ordner der Indikatoren, klicken auf die Registerkarte „Neu“ und folgen den Anweisungen, um die Datei zu erstellen. Sobald das erledigt ist, müssen wir in der Programmierumgebung einige globale Variablen deklarieren, die wir im gesamten Programm verwenden werden.

#property copyright "Forex Algo-Trader, Allan" #property link "https://t.me/Forex_Algo_Trader" #property version "1.00" #property description "This EA trades based on 5 Drives Strategy" #property strict #include <Trade\Trade.mqh> CTrade obj_Trade; enum ENUM_TAKE_PROFIT_LEVEL { TP1 = 1 , TP2 = 2 , TP3 = 3 }; enum ENUM_STOP_LOSS_TYPE { SL_FIBO = 1 , SL_FIXED = 2 }; input int PivotLeft = 5 ; input int PivotRight = 5 ; input double Tolerance = 0.10 ; input double LotSize = 0.01 ; input bool AllowTrading = true ; input ENUM_TAKE_PROFIT_LEVEL TakeProfitLevel = TP2; input ENUM_STOP_LOSS_TYPE StopLossType = SL_FIBO; input double SL_FiboExtension = 1.618 ; input double SL_FixedPoints = 50 ; struct Pivot { datetime time; double price; bool isHigh; }; Pivot pivots[]; int g_patternFormationBar = - 1 ; datetime g_lockedPatternA = 0 ; datetime tradedPatterns[];

Um die Grundlage für das Muster5 Drives zu schaffen, binden wir zunächst die Bibliothek „<Trade\Trade.mqh>“ ein und instanziieren „obj_Trade“ als CTrade-Objekt, um Handelsoperationen wie die Ausführung von Kauf- und Verkaufsaufträgen zu verwalten. Dann definieren wir die Enumerationen „ENUM_TAKE_PROFIT_LEVEL“ (TP1 für ein Drittel, TP2 für zwei Drittel, TP3 für den Pivot-E-Preis) und „ENUM_STOP_LOSS_TYPE“ (SL_FIBO für die Fibonacci-Extension, SL_FIXED für Fixpunkte) für flexible Handelseinstellungen und setzen Eingabeparameter: „PivotLeft“ und „PivotRight“ bei 5 Balken für die Pivot-Erkennung, „Tolerance“ bei 0.10 für die Fibonacci-Abweichung, „LotSize“ bei 0.01, „AllowTrading“ auf true, „TakeProfitLevel“ auf TP2, „StopLossType“ auf SL_FIBO, „SL_FiboExtension“ auf 1.618, und „SL_FixedPoints“ auf 50. Sie sollten dies je nach dem Währungspaar, mit dem Sie handeln, optimieren.

Als Nächstes definieren wir die Struktur „Pivot“ mit „time“, „price“ und „isHigh“, um Umkehrpunkte zu speichern, deklarieren „pivots“ als dynamisches Array und initialisieren die globalen Variablen „g_patternFormationBar“ auf -1, um die Musterbildung zu verfolgen, „g_lockedPatternA“ auf 0, um die Pivot-Zeit von A zu sperren, und „tradedPatterns“ als Array, um gehandelte Muster unter Verwendung der Zeit von A zu verfolgen. Dieser Aufbau bildet das Grundgerüst für die Erkennung und den Handel mit 5 Drives-Mustern. Zur Visualisierung können wir Funktionen zum Zeichnen von Linien, Beschriftungen und Dreiecken verwenden.

void DrawTriangle( string name, datetime t1, double p1, datetime t2, double p2, datetime t3, double p3, color cl, int width, bool fill, bool back) { if ( ObjectCreate ( 0 , name, OBJ_TRIANGLE , 0 , t1, p1, t2, p2, t3, p3)) { ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_COLOR , cl); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_STYLE , STYLE_SOLID ); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_WIDTH , width); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_FILL , fill); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_BACK , back); } } void DrawTrendLine( string name, datetime t1, double p1, datetime t2, double p2, color cl, int width, int style) { if ( ObjectCreate ( 0 , name, OBJ_TREND , 0 , t1, p1, t2, p2)) { ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_COLOR , cl); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_STYLE , style); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_WIDTH , width); } } void DrawDottedLine( string name, datetime t1, double p, datetime t2, color lineColor) { if ( ObjectCreate ( 0 , name, OBJ_TREND , 0 , t1, p, t2, p)) { ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_COLOR , lineColor); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_STYLE , STYLE_DOT ); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_WIDTH , 1 ); } } void DrawTextEx( string name, string text, datetime t, double p, color cl, int fontsize, bool isHigh) { if ( ObjectCreate ( 0 , name, OBJ_TEXT , 0 , t, p)) { ObjectSetString ( 0 , name, OBJPROP_TEXT , text); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_COLOR , cl); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_FONTSIZE , fontsize); ObjectSetString ( 0 , name, OBJPROP_FONT , "Arial Bold" ); if (isHigh) ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_ANCHOR , ANCHOR_BOTTOM ); else ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_ANCHOR , ANCHOR_TOP ); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_ALIGN , ALIGN_CENTER ); } }

Wir fahren fort mit der Implementierung von Visualisierungsfunktionen, um klare Chartdarstellungen des harmonischen Musters der 5 Drives und seiner Handelsstufen zu erstellen. Zunächst entwickeln wir die Funktion „DrawTriangle“, die ObjectCreate verwendet, um ein gefülltes Dreieck (OBJ_TRIANGLE) zu zeichnen, das durch drei Punkte mit Zeiten („t1“, „t2“, „t3“) und Preisen („p1“, „p2“, „p3“), wobei OBJPROP_COLOR auf die angegebene Farbe, „OBJPROP_STYLE“ auf „STYLE_SOLID“, „OBJPROP_WIDTH“ auf die angegebene Breite, „OBJPROP_FILL“ zum Aktivieren oder Deaktivieren des Füllens und „OBJPROP_BACK“ zum Festlegen der Hintergrund- oder Vordergrundplatzierung mit der Funktion ObjectSetInteger gesetzt werden.

Anschließend erstellen wir die Funktion „DrawTrendLine“, die eine Trendlinie (OBJ_TREND) zwischen zwei Punkten zeichnet. Als Nächstes implementieren wir die Funktion „DrawDottedLine“, die eine horizontale gepunktete Linie („OBJ_TREND“) zu einem bestimmten Kurs erzeugt. Zuletzt entwickeln wir die Funktion „DrawTextEx“, die ein Textlabel (OBJ_TEXT) an den Koordinaten („t“, „p“) mit „ObjectCreate“ erstellt, wobei „OBJPROP_TEXT“ auf den angegebenen Text, „OBJPROP_COLOR“, „OBJPROP_FONTSIZE““OBJPROP_COLOR“, „OBJPROP_FONTSIZE“ und „OBJPROP_FONT“ mit „ObjectSetString“ und „ObjectSetInteger“ auf „Arial Bold“ setzen, mit „OBJPROP_ANCHOR“ für Hochs und Tiefs auf der Grundlage von „isHigh“ oberhalb bzw. unterhalb verankern und mit „OBJPROP_ALIGN“ zentrieren. Wir können nun mit OnTick fortfahren und versuchen, Umkehrpunkte zu identifizieren, die wir später für die Mustererkennung verwenden können. Hier ist die Logik, mit der wir das erreichen.

void OnTick () { static datetime lastBarTime = 0 ; datetime currentBarTime = iTime ( _Symbol , _Period , 1 ); if (currentBarTime == lastBarTime) return ; lastBarTime = currentBarTime; ArrayResize (pivots, 0 ); int barsCount = Bars ( _Symbol , _Period ); int start = PivotLeft; int end = barsCount - PivotRight; for ( int i = end - 1 ; i >= start; i--) { bool isPivotHigh = true ; bool isPivotLow = true ; double currentHigh = iHigh ( _Symbol , _Period , i); double currentLow = iLow ( _Symbol , _Period , i); for ( int j = i - PivotLeft; j <= i + PivotRight; j++) { if (j < 0 || j >= barsCount) continue ; if (j == i) continue ; if ( iHigh ( _Symbol , _Period , j) > currentHigh) isPivotHigh = false ; if ( iLow ( _Symbol , _Period , j) < currentLow) isPivotLow = false ; } if (isPivotHigh || isPivotLow) { Pivot p; p.time = iTime ( _Symbol , _Period , i); p.price = isPivotHigh ? currentHigh : currentLow; p.isHigh = isPivotHigh; int size = ArraySize (pivots); ArrayResize (pivots, size + 1 ); pivots[size] = p; } } }

Hier implementieren wir die anfängliche Logik der Funktion OnTick, um Umkehrpunkte zu erkennen, die für die Identifizierung des Musters wesentlich sind. Zunächst deklarieren wir ein statische Variable „lastBarTime“, die auf 0 initialisiert wird, um den letzten verarbeiteten Balken zu verfolgen und ihn mit der „currentBarTime“ zu vergleichen, die von iTime bei Shift 1 für das aktuelle Symbol und die aktuelle Periode erhalten wird, wobei wir den Vorgang beenden, wenn er unverändert bleibt, um redundante Verarbeitung zu vermeiden, und die „lastBarTime“ aktualisieren, wenn ein neuer Balken entdeckt wird. Dann leeren wir das Array „pivots“ mit ArrayResize, um eine neue Analyse zu gewährleisten. Als Nächstes rufen wir die Gesamtzahl der Balken mit Bars ab, legen den Pivot-Erkennungsbereich mit „Start“ als „PivotLeft“ und „Ende“ als Gesamtbalken minus „PivotRight“ fest und iterieren durch die ausgewählten Balken.

Für jeden Balken nehmen wir an, dass es sich um einen hohen („isPivotHigh“ = true) und einen tiefen Umkehrpunkt („isPivotLow“ = true) handelt, wir ermitteln sein Hoch und Tief mit iHigh und iLow und validieren den Umkehrpunkt, indem wir die umliegenden Balken innerhalb von „PivotLeft“ und „PivotRight“ mit „iHigh“ und „iLow“ überprüfen und den Umkehrpunkt ungültig machen, wenn ein benachbarter Balken ein höheres Hoch oder ein niedrigeres Tief aufweist. Wenn sich der Balken als Umkehrpunkt qualifiziert, erstellen wir die Struktur „Pivot“, setzen „time“ mit „iTime“, den „price“ auf das Hoch oder Tief auf der Grundlage von „isPivotHigh“ und dem „isHigh“-Flag und fügen ihn dann mit ArrayResize an das Array „pivots“ an und speichern ihn. Wenn wir die Pivot-Struktur ausdrucken, erhalten wir das folgende Array von Daten.

Aus den Daten können wir die Umkehrpunkte extrahieren, und wenn wir genügend Umkehrpunkte haben, können wir die Muster analysieren und erkennen. Hier ist die Logik, mit der wir das erreichen.

int pivotCount = ArraySize (pivots); if (pivotCount < 6 ) { g_patternFormationBar = - 1 ; g_lockedPatternA = 0 ; return ; } Pivot A = pivots[pivotCount - 6 ]; Pivot B = pivots[pivotCount - 5 ]; Pivot C = pivots[pivotCount - 4 ]; Pivot D = pivots[pivotCount - 3 ]; Pivot E = pivots[pivotCount - 2 ]; Pivot F = pivots[pivotCount - 1 ]; bool patternFound = false ; string patternType = "" ; if (A.isHigh && (!B.isHigh) && C.isHigh && (!D.isHigh) && E.isHigh && (!F.isHigh)) { double XA_length = C.price - B.price; double AB_length = C.price - D.price; if (AB_length >= 1.13 * XA_length && AB_length <= 1.618 * XA_length) { double BC_length = E.price - D.price; if (BC_length >= 1.618 * AB_length && BC_length <= 2.24 * AB_length) { double CD_length = E.price - F.price; double ideal_retrace = 0.5 * BC_length; if ( MathAbs (CD_length - ideal_retrace) <= Tolerance * BC_length) { if ( MathAbs (CD_length - AB_length) <= Tolerance * AB_length) { if (E.price > C.price && F.price > B.price) { patternFound = true ; patternType = "Bullish" ; } } } } } } if ((!A.isHigh) && B.isHigh && (!C.isHigh) && D.isHigh && (!E.isHigh) && F.isHigh) { double XA_length = B.price - C.price; double AB_length = D.price - C.price; if (AB_length >= 1.13 * XA_length && AB_length <= 1.618 * XA_length) { double BC_length = D.price - E.price; if (BC_length >= 1.618 * AB_length && BC_length <= 2.24 * AB_length) { double CD_length = F.price - E.price; double ideal_retrace = 0.5 * BC_length; if ( MathAbs (CD_length - ideal_retrace) <= Tolerance * BC_length) { if ( MathAbs (CD_length - AB_length) <= Tolerance * AB_length) { if (E.price < C.price && F.price < B.price) { patternFound = true ; patternType = "Bearish" ; } } } } } }

Zunächst wird die Gesamtzahl der Umkehrpunkte mit „ArraySize(pivots)“ ermittelt, die in „pivotCount“ gespeichert ist. Werden weniger als 6 Umkehrpunkte gefunden, werden „g_patternFormationBar“ und „g_lockedPatternA“ auf -1 und 0 zurückgesetzt, da für das 5-Drives-Muster die Punkte A, B, C, D, E und F erforderlich sind.

Dann extrahieren wir die letzten sechs Umkehrpunkte aus dem Array „pivots“ und ordnen sie „A“ (früheste), „B“, „C“, „D“, „E“ und „F“ (späteste) zu. Als Nächstes berechnen wir für ein Aufwärtsmuster (A hoch, B tief, C hoch, D tief, E hoch, F tief) die Länge XA („C.Preis – B.Preis“), die Länge AB („C.Preis – D.Preis“), um sicherzustellen, dass sie sich über 1,13 bis 1,618 von XA erstreckt, die Länge BC („E.Preis – D.Preis“), um sich über 1.618 bis 2,24 von AB, und CD Länge („E.price – F.price“), um 0,5 von BC zurückzugehen und AB innerhalb der „Toleranz“ zu entsprechen, wobei bestätigt wird, dass E ein höheres Hoch als C ist und F über B liegt, wobei „patternFound“ auf true und „patternType“ auf „Bullish“ gesetzt wird. Zuletzt wenden wir für ein Abwärtsmuster (A tief, B hoch, C tief, D hoch, E tief, F hoch) ähnliche Validierungen für XA („B.price – C.price“), AB („D.price – C.price“), BC („D.Preis – E.Preis“) und CD („F.Preis – E.Preis“) an, wobei wir sicherstellen, dass E ein niedrigeres Tief als C und F unter B liegt, und setzen „patternFound“ auf true und „patternType“ auf „Bearish“. Wenn das Muster gefunden wurde, können wir es im Chart visualisieren.

if (patternFound) { Print (patternType, " 5 Drives pattern detected at " , TimeToString (F.time, TIME_DATE | TIME_MINUTES | TIME_SECONDS )); string signalPrefix = "5D_" + IntegerToString (A.time); color triangleColor = (patternType== "Bullish" ) ? clrBlue : clrRed ; DrawTriangle(signalPrefix+ "_Triangle1" , B.time, B.price, C.time, C.price, D.time, D.price, triangleColor, 2 , true , true ); DrawTriangle(signalPrefix+ "_Triangle2" , D.time, D.price, E.time, E.price, F.time, F.price, triangleColor, 2 , true , true ); }

Hier wird die Visualisierung der erkannten Muster im Chart eingeleitet. Wenn ein gültiges Muster erkannt wird („patternFound“ ist true), protokollieren wir zunächst die Erkennung mit Print und geben den „patternType“ („Bullish“ oder „Bearish“) und die mit TimeToString formatierte Zeit des F-Umkehrpunkts aus, einschließlich Datum, Minuten und Sekunden. Anschließend erstellen wir einen eindeutigen Bezeichner „signalPrefix“ durch Verkettung von „5D_“ mit „A.time“, der mit IntegerToString in eine Zeichenkette umgewandelt wird, um eine eindeutige Benennung der Chart-Objekte zu gewährleisten.

Als Nächstes setzen wir „triangleColor“ auf blau für Aufwärtsmuster oder rot für Abwärtsmuster, um sie visuell zu unterscheiden. Zuletzt rufen wir „DrawTriangle“ zweimal auf, um das Muster zu visualisieren: zuerst, um das BCD-Dreieck zu zeichnen, das die Umkehrpunkte B, C und D verbindet, und dann, um das DEF-Dreieck zu zeichnen, das die Umkehrpunkte D, E und F verbindet, wobei „signalPrefix“ mit den Suffixen „_Triangle1“ und „_Triangle2“, den jeweiligen Zeiten der Umkehrpunkte und -preisen, „triangleColor“, einer Breite von 2 und der Aktivierung der Füll- und Hintergrundanzeige mit true-Flags verwendet wird. Wir kommen zu folgendem Ergebnis.

Anhand des Bildes können wir sehen, dass wir das erkannte Muster korrekt abbilden und visualisieren können. Jetzt müssen wir die Trendlinien weiter kartieren, um sie innerhalb der Grenzen vollständig sichtbar zu machen und eine Beschriftung hinzuzufügen, damit die Ebenen leichter zu identifizieren sind.

DrawTrendLine(signalPrefix+ "_TL_AB" , A.time, A.price, B.time, B.price, clrBlack , 2 , STYLE_SOLID ); DrawTrendLine(signalPrefix+ "_TL_BC" , B.time, B.price, C.time, C.price, clrBlack , 2 , STYLE_SOLID ); DrawTrendLine(signalPrefix+ "_TL_CD" , C.time, C.price, D.time, D.price, clrBlack , 2 , STYLE_SOLID ); DrawTrendLine(signalPrefix+ "_TL_DE" , D.time, D.price, E.time, E.price, clrBlack , 2 , STYLE_SOLID ); DrawTrendLine(signalPrefix+ "_TL_EF" , E.time, E.price, F.time, F.price, clrBlack , 2 , STYLE_SOLID ); double point = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_POINT ); double offset = 15 * point; double textY_A = (A.isHigh ? A.price + offset : A.price - offset); double textY_B = (B.isHigh ? B.price + offset : B.price - offset); double textY_C = (C.isHigh ? C.price + offset : C.price - offset); double textY_D = (D.isHigh ? D.price + offset : D.price - offset); double textY_E = (E.isHigh ? E.price + offset : E.price - offset); double textY_F = (F.isHigh ? F.price + offset : F.price - offset); DrawTextEx(signalPrefix+ "_Text_A" , "A" , A.time, textY_A, clrBlack , 11 , A.isHigh); DrawTextEx(signalPrefix+ "_Text_B" , "B" , B.time, textY_B, clrBlack , 11 , B.isHigh); DrawTextEx(signalPrefix+ "_Text_C" , "C" , C.time, textY_C, clrBlack , 11 , C.isHigh); DrawTextEx(signalPrefix+ "_Text_D" , "D" , D.time, textY_D, clrBlack , 11 , D.isHigh); DrawTextEx(signalPrefix+ "_Text_E" , "E" , E.time, textY_E, clrBlack , 11 , E.isHigh); DrawTextEx(signalPrefix+ "_Text_F" , "F" , F.time, textY_F, clrBlack , 11 , F.isHigh); datetime centralTime = (A.time + D.time) / 2 ; double centralPrice = F.price; if ( ObjectCreate ( 0 , signalPrefix+ "_Text_Center" , OBJ_TEXT , 0 , centralTime, centralPrice)) { ObjectSetString ( 0 , signalPrefix+ "_Text_Center" , OBJPROP_TEXT , (patternType== "Bullish" ) ? "Bullish 5 Drives" : "Bearish 5 Drives" ); ObjectSetInteger ( 0 , signalPrefix+ "_Text_Center" , OBJPROP_COLOR , clrBlack ); ObjectSetInteger ( 0 , signalPrefix+ "_Text_Center" , OBJPROP_FONTSIZE , 11 ); ObjectSetString ( 0 , signalPrefix+ "_Text_Center" , OBJPROP_FONT , "Arial Bold" ); ObjectSetInteger ( 0 , signalPrefix+ "_Text_Center" , OBJPROP_ALIGN , ALIGN_CENTER ); }

Wir verbessern die Visualisierung der erkannten Muster weiter, indem wir detaillierte Chart-Objekte hinzufügen, um die Struktur der Muster klar darzustellen. Zunächst zeichnen wir mit „DrawTrendLine“ fünf durchgezogene Trendlinien mit dem eindeutigen „signalPrefix“, um wichtige Umkehrpunkte zu verbinden: AB, BC, CD, DE und EF, unter Verwendung von Pivot-Zeiten und -Preisen (z. B., „A.time“, „A.price“), wobei OBJPROP_COLOR auf „clrBlack“, „OBJPROP_WIDTH“ auf 2 und „OBJPROP_STYLE“ auf „STYLE_SOLID“ mit ObjectSetInteger gesetzt wird, um die Kanten des Musters zu umreißen. Dann wird die Punktgröße des Symbols mit „SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_POINT)“ abgerufen und ein 15-Punkte-Offset für die Positionierung des Etiketts berechnet, wobei die Y-Koordinaten („textY_A“, „textY_B“, „textY_C“, „textY_D“, „textY_E“, „textY_F“) durch Addieren oder Subtrahieren des Offsets, je nachdem, ob es sich bei dem jeweiligen Pivot um einen hohen („isHigh“ true) oder tiefen Umkehrpunkt handelt, um die Beschriftungen über den Hochs oder unter den Tiefs zu platzieren.

Als Nächstes erstellen wir mit „DrawTextEx“ Textbeschriftungen für die Umkehrpunkte A, B, C, D, E und F mit „signalPrefix“ und Suffixen wie „_Text_A“, die den jeweiligen Buchstaben anzeigen, an der Pivot-Zeit und der eingestellten Y-Koordinate positioniert sind und „clrBlack“, Schriftgröße 11 und den „isHigh“-Status des Umkehrpunkts zur Verankerung verwenden. Zuletzt berechnen wir die Position der zentralen Kennzeichnung mit „centralTime“ als Mittelwert von „A.time“ und „D.time“ und „centralPrice“ bei „F.price“, erstellen ein Textobjekt mit „ObjectCreate“ mit dem Namen „signalPrefix + '_Text_Center'“, setzen OBJPROP_TEXT auf „Bullish 5 Drives“ oder „Bearish 5 Drives“ basierend auf „patternType“ und konfigurieren „OBJPROP_COLOR“ auf „clrBlack“, „OBJPROP_FONTSIZE“ auf 11, OBJPROP_FONT auf „Arial Bold“ und „OBJPROP_ALIGN“ auf „ALIGN_CENTER“ mit den Funktionen ObjectSetString und „ObjectSetInteger“. Wenn wir das Programm ausführen, sehen Sie hier eine Visualisierung der Ausgabe, die wir erhalten.

Auf dem Bild können wir sehen, dass wir die Kanten und die Kennzeichnung zum Muster hinzugefügt haben, um es aufschlussreicher und anschaulicher zu machen. Als Nächstes müssen wir die Handelsniveaus für dieses Muster bestimmen.

datetime lineStart = F.time; datetime lineEnd = F.time + PeriodSeconds ( _Period )* 2 ; double entryPriceLevel, TP1Level, TP2Level, TP3Level, tradeDiff; if (patternType== "Bullish" ) { entryPriceLevel = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ); TP3Level = E.price; tradeDiff = TP3Level - entryPriceLevel; TP1Level = entryPriceLevel + tradeDiff/ 3 ; TP2Level = entryPriceLevel + 2 *tradeDiff/ 3 ; } else { entryPriceLevel = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ); TP3Level = E.price; tradeDiff = entryPriceLevel - TP3Level; TP1Level = entryPriceLevel - tradeDiff/ 3 ; TP2Level = entryPriceLevel - 2 *tradeDiff/ 3 ; } DrawDottedLine(signalPrefix+ "_EntryLine" , lineStart, entryPriceLevel, lineEnd, clrMagenta ); DrawDottedLine(signalPrefix+ "_TP1Line" , lineStart, TP1Level, lineEnd, clrForestGreen ); DrawDottedLine(signalPrefix+ "_TP2Line" , lineStart, TP2Level, lineEnd, clrGreen ); DrawDottedLine(signalPrefix+ "_TP3Line" , lineStart, TP3Level, lineEnd, clrDarkGreen ); datetime labelTime = lineEnd + PeriodSeconds ( _Period )/ 2 ; string entryLabel = (patternType== "Bullish" ) ? "BUY (" : "SELL (" ; entryLabel += DoubleToString (entryPriceLevel, _Digits ) + ")" ; DrawTextEx(signalPrefix+ "_EntryLabel" , entryLabel, labelTime, entryPriceLevel, clrMagenta , 11 , true ); string tp1Label = "TP1 (" + DoubleToString (TP1Level, _Digits ) + ")" ; DrawTextEx(signalPrefix+ "_TP1Label" , tp1Label, labelTime, TP1Level, clrForestGreen , 11 , true ); string tp2Label = "TP2 (" + DoubleToString (TP2Level, _Digits ) + ")" ; DrawTextEx(signalPrefix+ "_TP2Label" , tp2Label, labelTime, TP2Level, clrGreen , 11 , true ); string tp3Label = "TP3 (" + DoubleToString (TP3Level, _Digits ) + ")" ; DrawTextEx(signalPrefix+ "_TP3Label" , tp3Label, labelTime, TP3Level, clrDarkGreen , 11 , true );

Um die Handelsniveaus für das erkannte Muster zu definieren und zu visualisieren, setzen wir „lineStart“ auf den Zeitpunkt des Umkehrpunkts F („F.time“) und „lineEnd“ auf zwei Perioden im Voraus mit „PeriodSeconds(_Period) * 2“ und deklarieren die Variablen „entryPriceLevel“, „TP1Level“, „TP2Level“, „TP3Level“ und „tradeDiff“ für die Handelsberechnungen. Dann, für ein Aufwärtsmuster („patternType == 'Bullish'“), setzen wir „entryPriceLevel“ auf den aktuellen Briefkurs (Ask) mit „SymbolInfoDouble“, „TP3Level“ auf den Preis des Umkehrpunkts E, berechnen „tradeDiff“ als „TP3Level – entryPriceLevel“ und berechnen „TP1Level“ und „TP2Level“ als ein Drittel und zwei Drittel von „tradeDiff“, addiert zu „entryPriceLevel“; für ein Abwärtsmuster verwenden wir den Geldkurs (Bid), setzen „TP3Level“ auf den Preis von E, berechnen „tradeDiff“ als „entryPriceLevel – TP3Level“ und berechnen „TP1Level“ und „TP2Level“ durch Subtraktion von einem Drittel und zwei Dritteln der Handelsdifferenz.

Als Nächstes zeichnen wir mit „DrawDottedLine“ vier gepunktete horizontale Linien: eine Einstiegslinie bei „entryPriceLevel“ in Magenta und Take-Profit-Linien bei „TP1Level“ (forest green), „TP2Level“ (green) und „TP3Level“ (dark green), die sich von „lineStart“ bis „lineEnd“ erstrecken. Zuletzt setzen wir „labelTime“ auf „lineEnd“ plus eine halbe Periode, erstellen Texte mit Preisen, die mit der Funktion DoubleToString formatiert werden (z.B., „BUY (price)“ oder „SELL (price)“ für den Einstieg, „TP1 (price)“ usw.), und verwenden „DrawTextEx“, um diese Kennzeichnungen zum „labelTime“ mit entsprechenden Farben, Schriftgröße 11 und verankert über den Kursniveaus zu zeichnen. Nach dem Kompilieren erhalten wir folgendes Ergebnis.

Abwärtsmuster:

Aufwärtsmuster:

Anhand der Bilder können wir sehen, dass wir die Handelsstufen richtig zugeordnet haben. Was wir jetzt tun müssen, ist, die eigentlichen Handelspositionen zu initiieren, und das ist alles.

int currentBarIndex = Bars ( _Symbol , _Period ) - 1 ; if (g_patternFormationBar == - 1 ) { g_patternFormationBar = currentBarIndex; g_lockedPatternA = A.time; Print ( "Pattern detected on bar " , currentBarIndex, ". Waiting for confirmation on next bar." ); return ; } if (currentBarIndex == g_patternFormationBar) { Print ( "Pattern is repainting; still on locked formation bar " , currentBarIndex, ". No trade yet." ); return ; } if (currentBarIndex > g_patternFormationBar) { if (g_lockedPatternA == A.time) { Print ( "Confirmed pattern (locked on bar " , g_patternFormationBar, "). Opening trade on bar " , currentBarIndex, "." ); g_patternFormationBar = currentBarIndex; if (AllowTrading && ! PositionSelect ( _Symbol )) { bool alreadyTraded = false ; for ( int k = 0 ; k < ArraySize (tradedPatterns); k++) { if (tradedPatterns[k] == A.time) { alreadyTraded = true ; break ; } } if (alreadyTraded) { Print ( "This pattern has already been traded. No new trade executed." ); return ; } double entryPriceTrade = 0 , stopLoss = 0 , takeProfit = 0 ; point = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_POINT ); bool tradeResult = false ; switch (TakeProfitLevel) { case TP1: takeProfit = TP1Level; break ; case TP2: takeProfit = TP2Level; break ; case TP3: takeProfit = TP3Level; break ; default : takeProfit = TP2Level; } if (patternType== "Bullish" ) { entryPriceTrade = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ); if (StopLossType == SL_FIBO) { double third_drive = E.price - F.price; stopLoss = F.price - (SL_FiboExtension - 1.0 ) * third_drive; } else { stopLoss = entryPriceTrade - SL_FixedPoints * point; } if (stopLoss >= entryPriceTrade) { stopLoss = entryPriceTrade - 10 * point; } tradeResult = obj_Trade.Buy(LotSize, _Symbol , entryPriceTrade, stopLoss, takeProfit, "5 Drives Signal" ); if (tradeResult) Print ( "Buy order opened successfully." ); else Print ( "Buy order failed: " , obj_Trade.ResultRetcodeDescription()); } else if (patternType== "Bearish" ) { entryPriceTrade = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ); if (StopLossType == SL_FIBO) { double third_drive = F.price - E.price; stopLoss = F.price + (SL_FiboExtension - 1.0 ) * third_drive; } else { stopLoss = entryPriceTrade + SL_FixedPoints * point; } if (stopLoss <= entryPriceTrade) { stopLoss = entryPriceTrade + 10 * point; } tradeResult = obj_Trade.Sell(LotSize, _Symbol , entryPriceTrade, stopLoss, takeProfit, "5 Drives Signal" ); if (tradeResult) Print ( "Sell order opened successfully." ); else Print ( "Sell order failed: " , obj_Trade.ResultRetcodeDescription()); } if (tradeResult) { int size = ArraySize (tradedPatterns); ArrayResize (tradedPatterns, size + 1 ); tradedPatterns[size] = A.time; } } else { Print ( "A position is already open for " , _Symbol , ". No new trade executed." ); } } else { g_patternFormationBar = currentBarIndex; g_lockedPatternA = A.time; Print ( "Pattern has changed; updating lock on bar " , currentBarIndex, ". Waiting for confirmation." ); return ; } } else { g_patternFormationBar = - 1 ; g_lockedPatternA = 0 ; }

Wir schließen die Implementierung ab, indem wir die Handelsausführung und die Musterbestätigung für das erkannte Muster verwalten. Zunächst wird der aktuelle Balken-Index mit „Bars(_Symbol, _Period) – 1“ ermittelt und in „currentBarIndex“ gespeichert. Wenn kein Muster gesperrt ist („g_patternformationbar == -1“), setzen wir „g_patternformationbar“ auf „currentbarindex“, sperren die a-Pivot-Zeit in „g_lockedpatterna“ mit „a.time“, protokollieren die Erkennung mit Print, warten auf Bestätigung und beenden den Vorgang.

Wenn wir uns dann immer noch auf dem Formationsbalken befinden („currentBarIndex == g_patternFormationBar“), protokollieren wir das Repainting und beenden die Funktion, um ein zu frühes Handelsgeschäft zu verhindern. Zuletzt, wenn sich ein neuer Balken gebildet hat („currentBarIndex > g_patternFormationBar“) und der A-Pivot mit „g_lockedPatternA“ übereinstimmt, bestätigen wir das Muster, protokollieren es, aktualisieren „g_patternFormationBar“ und prüfen, ob der Handel mit „AllowTrading“ zulässig ist und keine offenen Positionen über PositionSelect bestehen. Wir überprüfen, ob das Muster noch nicht gehandelt wurde, indem wir „tradedPatterns“ überprüfen, wählen das Take-Profit-Niveau („TP1Level“, „TP2Level“ oder „TP3Level“) basierend auf „TakeProfitLevel“ aus, berechnen den Stop-Loss mit „SL_FIBO“ („F.price ± (SL_FiboExtension - 1.0) * third_drive”) oder „SL_FIXED” („entryPriceTrade ± SL_FixedPoints * point”) berechnet, stellt sicher, dass der Stop-Loss gültig ist (unterhalb des Einstiegspreises für Kauf, oberhalb für Verkauf, bei Bedarf um 10 Punkte angepasst), führt einen Kauf oder Verkauf mit „obj_Trade. Buy” oder „obj_Trade.Sell” unter Verwendung von „LotSize” und „5 Drives Signal”, Protokollierung von Erfolg oder Misserfolg und Markierung des Musters als gehandelt in „tradedPatterns”; wenn der Handel nicht zulässig ist, eine Position besteht oder das Muster gehandelt wurde, protokollieren wir das Handelsverbot; wenn sich das Muster ändert, aktualisieren wir die Sperre und warten; wenn kein Muster gefunden wird, setzen wir die globalen Variablen zurück. Nach dem Kompilieren erhalten wir folgendes Ergebnis.

Abwärtssignal:

Aufwärtssignal:

Aus dem Bild können wir ersehen, dass wir das harmonische Muster aufzeichnen und in der Lage sind, es entsprechend zu handeln, sobald es bestätigt ist. Damit haben wir unser Ziel erreicht, das Muster zu identifizieren, aufzuzeichnen und zu handeln. Bleiben nur noch die Backtests des Programms, und das wird im nächsten Abschnitt behandelt.





Backtests

Nach einem gründlichen Backtest erhalten wir folgende Ergebnisse.

Backtest-Grafik:

Backtest-Bericht:





Schlussfolgerung

Abschließend haben wir ein 5 Drives (5-0) Mustersystem in MQL5 entwickelt, das die Preisbewegung nutzt, um steigende und fallende harmonische 5 Drives Muster mit präzisen Fibonacci-Verhältnissen zu erkennen, den Handel mit anpassbaren Einstiegs-, Stop-Loss- und mehrstufigen Take-Profit-Punkten zu automatisieren und die Muster mit Chart-Objekten wie Dreiecken und Trendlinien zu visualisieren.

Haftungsausschluss: Dieser Artikel ist nur für Bildungszwecke gedacht. Der Handel ist mit erheblichen finanziellen Risiken verbunden, und die Volatilität der Märkte kann zu Verlusten führen. Gründliche Backtests und sorgfältiges Risikomanagement sind entscheidend, bevor Sie dieses Programm auf den Live-Märkten einsetzen.

Indem Sie die vorgestellten Konzepte und deren Umsetzung nutzen, können Sie dieses 5-Drives-Muster-System an Ihren Handelsstil anpassen und Ihre algorithmischen Strategien verbessern. Viel Spaß beim Handeln!