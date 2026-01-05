Diskussion zum Artikel "Automatisieren von Handelsstrategien in MQL5 (Teil 33): Erstellung des Preisaktions-Systems des harmonischen Musters Shark"
Neuer Artikel Automatisieren von Handelsstrategien in MQL5 (Teil 33): Erstellung des Preisaktions-Systems des harmonischen Musters Shark :
Das Shark-Muster ist eine harmonische Handelsformation, die durch fünf wichtige Umkehrpunkte – X, A, B, C und D – definiert ist, die sowohl in einer steigenden als auch in einer fallenden Form existieren und dazu dienen, durch spezifische Fibonacci-Retracements und -Extensions wahrscheinliche Umkehrzonen zu identifizieren. Bei einem steigenden Shark-Muster bildet die Struktur eine Tief-Hoch-Tief-Hoch-Tief-Sequenz, bei der X ein tiefer Umkehrpunkt ist, A ein hoher Umkehrpunkt, B ein tiefer Umkehrpunkt (das sich auf 0,32 bis 0,50 von XA zurückzieht), C ein hoher Umkehrpunkt (das sich auf 1,13 bis 1,618 von AB erstreckt) und D ein tiefer Umkehrpunkt (das sich auf 1,618 bis 2,24 von BC erstreckt und unter B liegt); ein fallender Shark kehrt diese Sequenz um, wobei D über B liegt:
Fallendes harmonisches Shark-Muster:
Steigendes harmonisches Shark-Muster:
Unser Ansatz umfasst die Erkennung dieser Umkehrpunkt innerhalb eines bestimmten Balkenbereichs, die Validierung der Schenkel des Musters anhand nutzerdefinierter Fibonacci-Kriterien, die Visualisierung der X-A-B-C-D-Struktur mit Chart-Objekten wie Dreiecken und Trendlinien und die Ausführung von Handelsgeschäften am D-Punkt mit anpassbaren Stop-Loss- (Fibonacci-basiert oder fest) und Take-Profit-Levels (ein Drittel, zwei Drittel oder C-Pivot), um von erwarteten Umkehrungen zu profitieren. Kommen wir nun zur Umsetzung!
Autor: Allan Munene Mutiiria