KAIROS Session EA

概述

大多数EA试图在每根K线上捕捉每一次波动——结果在点差和虚假信号上不断消耗资金。KAIROS Session EA反其道而行之:每个交易时段只选择一次干净的方向性交易,耐心等待市场亮出底牌,然后果断出手。噪音更少,过度交易更少,信号更纯粹。

主要优化目标:USDJPY,M30周期。基于交易时段的逻辑可以清晰地适配任何外汇货币对——针对每个品种重新优化以获得最佳效果。

运行原理

定义交易时段窗口(开始时间+持续时长,服务器时间)。 在时段开盘后等待一个可配置的延迟(Decision Offset)再读取市场方向性偏好——避开时段开盘最初几分钟的噪音。 可选的基于ATR的确认过滤器要求价格相对时段开盘价有最小幅度的移动才验证信号,从而过滤掉横盘/犹豫不决的时段。 每个时段仅在确认方向上开仓一次。 基于ATR的紧急安全止损可防范跳空风险或时段意外拖延过长。 点差过滤器在点差超过设定阈值时阻止入场。

无马丁格尔,无网格,无套利,无过度拟合的高频剥头皮。一个决策,一笔交易,每个时段一个清晰的风险敞口。

输入参数

通用

Magic_Number:EA唯一标识符

EA_Comment:交易备注标签

Filter_MaxSpreadPoints:允许交易的最大点差

时段

Session_StartHour / Session_StartMinute:时段开始时间(服务器时间)

Session_DurationHours:时段总时长(小时)

Session_DecisionOffsetHours:时段开始后到确定方向前的延迟(上限12小时)

确认过滤器

Filter_UseConfirmation:入场前要求相对时段开盘价有最小幅度移动

Filter_MinDistanceATR:相对时段开盘价的最小距离(ATR倍数)

Filter_ATR_Period:过滤器所用的ATR周期

风险

Risk_UseAutoLots:启用基于百分比的手数计算

Risk_LotsFixed:固定手数(禁用自动手数时使用)

Risk_PercentPerTrade:每笔交易承担的余额百分比风险

Risk_UseSafetySL:紧急止损(跳空/时段超时保护)

Risk_SafetySL_ATR_Mult:安全止损距离(ATR倍数)

Risk_ATR_Period:安全止损所用的ATR周期

优化器评分(高级)

Score_MinProfitFactor、Score_MaxDrawdownPct、Score_MinTrades:淘汰筛选条件

Score_R2Weight、Score_SlopeWeight、Score_MARWeight、Score_TradeBonusWeight:质量权重

Score_SplitPenalty、Score_SkewPenalty、Score_UlcerPenalty:稳定性/风险惩罚项

内置优化器评分系统

不要只依赖原始净利润进行优化——这正是交易者最终得到一个上线三周就失效的过拟合EA的原因。KAIROS Session内置专有的OnTester()评分引擎,根据对长期生存真正重要的因素对每次优化结果进行排序:

权益曲线平滑度(R²)

长期盈利一致性(前后半段稳定性——优势在测试后半段是否依然保持,还是只是前半段的运气?)

回撤痛苦程度(溃疡指数)和资金使用效率(MAR比率)

利润集中风险(单笔交易偏度过滤器——剔除仅靠一笔幸运交易撑起的结果)

统计可靠性(最小交易数量,对数缩放奖励)

净利润为负、盈利因子过低、回撤过大或交易数量过少的优化结果会被自动淘汰。留下的是一份真正稳健、可交易的参数集精选列表——而不是优化报告上的一次幸运峰值。

将Optimizer Criterion设置为"Custom max"以激活此评分系统。

推荐设置

品种:USDJPY(测试中表现最佳的货币对)

周期:M30

经纪商:建议使用低点差ECN/RAW账户

VPS:建议使用以确保可靠的时段计时和24/5不间断运行

截图说明

附图展示了USDJPY M30上的实时时段入场示例,以及用于生成所示权益曲线的推荐参数设置截图。

免责声明

过往表现(包括回测和优化结果)不代表未来收益。外汇、金属和差价合约交易存在重大亏损风险,并非适合所有投资者。在实盘部署前请务必在模拟账户上测试,并使用适当的风险设置。作者对因使用本产品而产生的交易损失不承担任何责任。