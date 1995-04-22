Sar Scaler EA
- 专家
-
Alexandre Vincent Traber专注于MetaTrader 5智能交易系统(EA)开发的量化交易开发者。拥有大宗商品交易研究背景,应用于外汇、黄金/白银及指数的系统化策略。专注于经过优化测试、具有平滑资金曲线的稳健交易机器人,而非单纯追求回测利润。自主研发的反过度优化评分系统(资金曲线稳定性、回撤控制、时间一致性)正逐步整合到整个EA产品线中,以在实盘使用前过滤掉过度优化的结果。欢迎反馈和提问——乐于为买家提供设置与参数指导支持。
- 版本: 1.10
- 更新: 30 七月 2026
概述
SAR Scaler EA 基于抛物线转向指标（Parabolic SAR）交易：价格高于 SAR 点时触发卖出，低于时触发买入。它不会在每次反转时都入场，而是根据 SAR 点与信号K线最高价或最低价之间的距离（以ATR标准化）来过滤信号，然后通过金字塔式加仓和分批平仓逐步建仓与平仓。
工作原理
- 每根新K线，EA读取抛物线SAR值并与价格比较以确定方向。
- 计算SAR点与K线最低价（买入信号）或最高价（卖出信号）之间的差距，并除以ATR。
- 只有当该差距达到最小ATR阈值时才允许入场，从而过滤掉较弱/临界的反转信号。
- 若启用，随着价格在同一方向上相对上次入场移动最小ATR距离，会加仓（金字塔式），直至达到最大入场次数。
- 若启用，随着价格达到连续的基于ATR的止盈目标，仓位最多分三次部分平仓。
- 可选的基于SAR的移动止损会逐K线收紧止损。
- 反转信号会在考虑新入场前，平掉当前方向的所有仓位。
输入参数
常规
- Magic Number：本EA所开交易的唯一识别码
- Order Comment：附加在每笔交易上的注释标签
- Trading Timeframe：用于SAR/ATR信号计算的时间周期
- Risk Percent：每次入场所承担的账户权益风险百分比，根据止损距离计算仓位
- Max Spread Points：允许开新仓的最大点差（点数）
抛物线SAR
- SAR Step：抛物线SAR的加速因子步长
- SAR Maximum：抛物线SAR的最大加速因子
入场过滤
- ATR Period：用于标准化SAR与价格差距的ATR周期
- Entry Min Distance ATR：允许入场所需的SAR与K线极值之间的最小距离（以ATR计）
多重入场（金字塔加仓）
- Use Multi Entry：启用同方向金字塔式加仓
- Max Entries：每个方向同时持有的最大入场次数
- Pyramid Min Distance ATR：自上次入场以来加仓所需的最小价格变动（以ATR计）
多重离场（分批平仓）
- Use Multi Exit：启用分阶段部分平仓
- TP1 ATR：第一个分批止盈水平（以ATR计）
- TP1 Percent Close：TP1时平仓的仓位百分比
- TP2 ATR：第二个分批止盈水平（以ATR计）
- TP2 Percent Close：TP2时平仓的仓位百分比
- TP3 ATR：第三个分批止盈水平（以ATR计）
- TP3 Percent Close：TP3时平仓的仓位百分比
风险/离场
- SL ATR Mult：以ATR倍数表示的止损距离
- Use SAR Trailing：启用基于抛物线SAR数值的移动止损
优化器评分
- Score Min Profit Factor：保留该优化结果所需的最低盈利因子
- Score Max Drawdown Pct：保留该优化结果所允许的最大回撤百分比
- Score Min Trades：保留该优化结果所需的最少交易次数
- Score R2 Weight：权益曲线R²（平滑度）在评分中的权重
- Score Slope Weight：标准化权益斜率（盈利速度）在评分中的权重
- Score Split Penalty：曲线前后半段R²差异（稳定性）的惩罚系数
- Score Skew Penalty：单笔交易利润集中度的惩罚系数
- Score Ulcer Penalty：Ulcer指数（回撤深度与持续时间）的惩罚系数
- Score MAR Weight：MAR比率（净利润% / 最大回撤%）在评分中的权重
- Score Trade Bonus Weight：交易次数对数奖励在评分中的权重
优化器评分系统
SAR Scaler EA内置了专为防止曲线过拟合而设计的自定义评分函数（OnTester）。它会淘汰任何净利润为负、盈利因子低于最小值、回撤超过最大值或交易次数不足的优化结果。剩余结果按权益曲线R²（平滑度）、标准化斜率（盈利速度）、MAR比率（资金效率）与递减的交易次数奖励的加权组合排序，并扣除前后半段R²差异（时间稳定性）、单笔利润集中度（集中风险）和Ulcer指数（回撤痛苦度）的惩罚。运行优化前请将优化条件设置为Custom max。
推荐设置
回测采用OHLC 1分钟建模模式，使用以下品种/周期组合：
- XAUUSD，H3
- USDJPY，M30
- XAUEUR，H6
- XAUJPY，H8
- USDCAD，H6
截图
以上五种组合的策略测试器报告。
免责声明
回测中显示的历史表现不保证未来结果。实盘使用前请先在模拟账户上测试。杠杆交易存在亏损风险。