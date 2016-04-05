Alligator Joe
- 专家
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Alexandre Vincent Traber专注于MetaTrader 5智能交易系统(EA)开发的量化交易开发者。拥有大宗商品交易研究背景,应用于外汇、黄金/白银及指数的系统化策略。专注于经过优化测试、具有平滑资金曲线的稳健交易机器人,而非单纯追求回测利润。自主研发的反过度优化评分系统(资金曲线稳定性、回撤控制、时间一致性)正逐步整合到整个EA产品线中,以在实盘使用前过滤掉过度优化的结果。欢迎反馈和提问——乐于为买家提供设置与参数指导支持。
- 版本: 1.10
- 更新: 30 七月 2026
Overview
Alligator Joe 是一款基于经典 Alligator 指标（Jaw、Teeth、Lips）构建的趋势对齐型智能交易系统。它会等待三条线出现全新的对齐——而不是已经持续了一段时间的对齐——然后顺着该趋势方向入场。持仓不是一次性固定平仓，而是随着价格逐步跌回每条线时分三个阶段逐步平仓。
How it works
- EA 检查最近一根收盘K线：Lips、Teeth、Jaw 是否完全对齐（多头或空头）？
- 确认该对齐是全新的——几根K线之前并未出现——从而避免在行情已经延伸很远时入场。
- 当价格收盘价突破 Lips 且方向与趋势一致时，确认入场。
- 在 Jaw 之外设置一个较宽的保护性止损，作为最后的安全网。
- 随着趋势减弱分三个阶段离场：价格收盘价跌回 Lips 时平掉三分之一仓位，跌回 Teeth 时再平掉三分之一，跌回 Jaw 时平掉剩余仓位。
- 内置面板实时显示三条线的对齐状态，以及当前回撤和净利润。
Inputs
General
- Magic Number
- Trade Comment
Alligator
- Jaw Period
- Jaw Shift
- Teeth Period
- Teeth Shift
- Lips Period
- Lips Shift
- Moving Average Method
- Applied Price
Signal
- Alignment must be new within this many bars
- Confirm signal bar closes beyond Lips
Risk
- Risk percent per trade
- Maximum spread in points
- ATR period
- Safety-net SL distance beyond Jaw, in ATR
Dashboard
- Show dashboard
- Dashboard X position
- Dashboard Y position
- Dashboard font size
Optimizer Score
- Minimum profit factor
- Maximum drawdown percent
- Minimum trades
- R2 weight
- Slope weight
- Split-half penalty
- Skew penalty
- Ulcer penalty
- MAR weight
- Trade count bonus weight
Optimizer scoring system
Alligator Joe 内置一套自定义评分公式，根据资金曲线质量而非单纯利润来对优化结果进行排序。它奖励平滑且稳定上升的资金曲线（R2 与斜率）、高效的回撤利用率（MAR 比率）以及合理的交易数量，同时对依赖单笔巨额交易、测试前后两段表现差异过大、以及回撤深或持续时间长的结果进行惩罚。请将 Optimizer Criterion 设置为 Custom max 以启用该评分系统。
Recommended setup
品种：XAUUSD。周期：M30。建模模式：主优化和最终验证使用 1 Minute OHLC；可先用 Open Prices 进行快速粗筛以缩小参数范围，再用 1 Minute OHLC 确认表现最佳的候选参数。实盘交易建议使用 VPS。
Screenshots
XAUUSD M30 上的策略测试报告与输入参数设置。
Disclaimer
历史回测结果不保证未来表现。在实盘使用前请在模拟账户上进行充分测试。杠杆交易存在亏损风险。