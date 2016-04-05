Overview

Alligator Joe 是一款基于经典 Alligator 指标（Jaw、Teeth、Lips）构建的趋势对齐型智能交易系统。它会等待三条线出现全新的对齐——而不是已经持续了一段时间的对齐——然后顺着该趋势方向入场。持仓不是一次性固定平仓，而是随着价格逐步跌回每条线时分三个阶段逐步平仓。

How it works

EA 检查最近一根收盘K线：Lips、Teeth、Jaw 是否完全对齐（多头或空头）？ 确认该对齐是全新的——几根K线之前并未出现——从而避免在行情已经延伸很远时入场。 当价格收盘价突破 Lips 且方向与趋势一致时，确认入场。 在 Jaw 之外设置一个较宽的保护性止损，作为最后的安全网。 随着趋势减弱分三个阶段离场：价格收盘价跌回 Lips 时平掉三分之一仓位，跌回 Teeth 时再平掉三分之一，跌回 Jaw 时平掉剩余仓位。 内置面板实时显示三条线的对齐状态，以及当前回撤和净利润。

Inputs

General

Magic Number

Trade Comment

Alligator

Jaw Period

Jaw Shift

Teeth Period

Teeth Shift

Lips Period

Lips Shift

Moving Average Method

Applied Price

Signal

Alignment must be new within this many bars

Confirm signal bar closes beyond Lips

Risk

Risk percent per trade

Maximum spread in points

ATR period

Safety-net SL distance beyond Jaw, in ATR

Dashboard

Show dashboard

Dashboard X position

Dashboard Y position

Dashboard font size

Optimizer Score

Minimum profit factor

Maximum drawdown percent

Minimum trades

R2 weight

Slope weight

Split-half penalty

Skew penalty

Ulcer penalty

MAR weight

Trade count bonus weight

Optimizer scoring system

Alligator Joe 内置一套自定义评分公式，根据资金曲线质量而非单纯利润来对优化结果进行排序。它奖励平滑且稳定上升的资金曲线（R2 与斜率）、高效的回撤利用率（MAR 比率）以及合理的交易数量，同时对依赖单笔巨额交易、测试前后两段表现差异过大、以及回撤深或持续时间长的结果进行惩罚。请将 Optimizer Criterion 设置为 Custom max 以启用该评分系统。

Recommended setup

品种：XAUUSD。周期：M30。建模模式：主优化和最终验证使用 1 Minute OHLC；可先用 Open Prices 进行快速粗筛以缩小参数范围，再用 1 Minute OHLC 确认表现最佳的候选参数。实盘交易建议使用 VPS。

Screenshots

XAUUSD M30 上的策略测试报告与输入参数设置。

Disclaimer

历史回测结果不保证未来表现。在实盘使用前请在模拟账户上进行充分测试。杠杆交易存在亏损风险。