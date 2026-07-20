PivotForge
- 指标
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Alexandre Vincent Traber专注于MetaTrader 5智能交易系统(EA)开发的量化交易开发者。拥有大宗商品交易研究背景,应用于外汇、黄金/白银及指数的系统化策略。专注于经过优化测试、具有平滑资金曲线的稳健交易机器人,而非单纯追求回测利润。自主研发的反过度优化评分系统(资金曲线稳定性、回撤控制、时间一致性)正逐步整合到整个EA产品线中,以在实盘使用前过滤掉过度优化的结果。欢迎反馈和提问——乐于为买家提供设置与参数指导支持。
- 版本: 1.0
概述
PivotForge 直接在图表上计算并绘制日线或周线枢轴点，支持经典或斐波那契方法。每个新周期开始时自动更新水平线。
工作原理
- 选取上一个完整的日线或周线蜡烛作为参考周期
- 使用经典或斐波那契公式计算枢轴点(PP)、阻力位(R1-R3)和支撑位(S1-S3)
- 绘制贯穿当前周期的水平线，并标注价格
- 每个新周期(日或周)自动重绘
输入参数
- Pivot_Timeframe: 日线或周线计算周期
- Pivot_Method: 经典或斐波那契
- Show_S3_R3: 显示外部水平线
- Line_Style: 线型
- Line_Width: 线宽
- Show_Price_Labels: 在标签旁显示价格
- Color_PP: 枢轴线颜色
- Color_R1 / Color_R2 / Color_R3: 阻力线颜色
- Color_S1 / Color_S2 / Color_S3: 支撑线颜色
推荐设置
适用于任何品种和周期。日线枢轴适合日内交易(M15-H1)，周线枢轴适合波段交易(H4-D1)。该指标无需VPS。
截图
截图展示了使用默认经典设置的实盘图表，以及推荐参数的输入面板。
免责声明
仅供参考和教育用途。过往表现不代表未来结果。实盘使用前请务必在模拟账户上测试。