概述 Momentum Confluence EA 是一款多指标交易机器人，仅当多个独立指标同时朝同一方向排列时才开仓，并在这些指标显示动能衰竭时平仓——没有固定止盈目标。适用于任何品种和周期：外汇、黄金、白银、指数。

工作原理

每根新K线，分别检查RSI、MACD柱状图、ADX/DI、随机指标和CCI的上升或下降斜率。 分别为买入和卖出方向计算共振评分（0-5分）。 只有当评分达到最低共振阈值时才开仓。 持仓期间，同样的五个指标被用来检测衰竭迹象。 当衰竭评分达到其阈值时平仓，与任何价格目标无关。 基于ATR的宽止损始终附加，仅作为灾难性保护。

输入参数

Magic_Number：该EA交易的唯一识别码

Risk_PercentPerTrade：每笔交易承担的账户余额百分比风险

ATR_SL_Mult：灾难性止损的ATR倍数

ATR_Period：用于止损计算的ATR周期

RSI_Period：RSI指标周期

Stoch_K：随机指标%K周期

Stoch_D：随机指标%D周期

Stoch_Slow：随机指标减速周期

CCI_Period：CCI指标周期

ADX_Period：ADX/DI指标周期

MinConfluenceScore：开仓所需的最低指标共振数量

MinExhaustionScore：平仓所需的最低衰竭信号数量

Score_MinProfitFactor：保留优化结果所需的最低盈利因子

Score_MaxDrawdownPct：保留优化结果所允许的最大回撤百分比

Score_MinTrades：保留优化结果所需的最少交易数量

Score_R2Weight：资金曲线平滑度（R²）在评分中的权重

Score_SlopeWeight：盈利速度（资金曲线斜率）在评分中的权重

Score_SplitPenalty：测试前后两段不稳定性的惩罚

Score_SkewPenalty：利润集中于单笔交易的惩罚

Score_UlcerPenalty：回撤深度与持续时间的惩罚

Score_MARWeight：MAR比率（收益/最大回撤）在评分中的权重

Score_TradeBonusWeight：交易数量加成在评分中的权重

优化器评分系统 该EA包含自定义的OnTester()评分函数，旨在对抗曲线拟合。它会淘汰任何盈利为负、盈利因子过低、回撤过大或交易数量过少的优化结果。剩余结果按资金曲线平滑度、盈利速度、资金效率和交易数量排序，并扣除时间不稳定性、利润集中度和回撤痛苦的惩罚。请在MT5策略测试器中将优化标准设置为Custom max。

推荐设置 适用于您的经纪商数据支持的任何品种和周期。上线前请针对每个品种和周期分别测试和优化。建议使用VPS以确保不间断运行。

截图 .set 文件请见下方评论区。

免责声明 过往表现不保证未来收益。实盘交易前请务必在模拟账户上测试。交易存在亏损风险。