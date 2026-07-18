Heiken Ashi Smoothwave
- 指标
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Alexandre Vincent Traber专注于MetaTrader 5智能交易系统(EA)开发的量化交易开发者。拥有大宗商品交易研究背景,应用于外汇、黄金/白银及指数的系统化策略。专注于经过优化测试、具有平滑资金曲线的稳健交易机器人,而非单纯追求回测利润。自主研发的反过度优化评分系统(资金曲线稳定性、回撤控制、时间一致性)正逐步整合到整个EA产品线中,以在实盘使用前过滤掉过度优化的结果。欢迎反馈和提问——乐于为买家提供设置与参数指导支持。
- 版本: 1.0
概述
Heiken Ashi Smoothwave 将您的图表直接转换为平滑的平均K线（Heiken Ashi），并在主图表窗口中替代标准K线，呈现更清晰的趋势视图。无需单独窗口，界面简洁。
工作原理
- 每根K线根据真实价格数据计算 Heiken Ashi 的开高低收值。
- 直接在主图表上绘制彩色 Heiken Ashi K线。
- 自动隐藏原生图表K线，仅显示 Heiken Ashi K线。
- 移除指标时自动恢复标准K线。
输入参数
无可配置参数，添加即可使用。
推荐设置
适用于任何交易品种、任何时间周期。可在外汇、黄金、指数及MetaTrader 5支持的任何品种上使用。
截图
应用 Heiken Ashi Smoothwave 后的图表，原生K线已自动隐藏。
免责声明
本指标为趋势分析的可视化工具，并非交易信号生成器。过往表现及视觉平滑效果不保证未来结果。使用真实账户前请务必先在模拟账户上测试。