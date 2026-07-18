概述

Heiken Ashi Smoothwave 将您的图表直接转换为平滑的平均K线（Heiken Ashi），并在主图表窗口中替代标准K线，呈现更清晰的趋势视图。无需单独窗口，界面简洁。

工作原理

每根K线根据真实价格数据计算 Heiken Ashi 的开高低收值。 直接在主图表上绘制彩色 Heiken Ashi K线。 自动隐藏原生图表K线，仅显示 Heiken Ashi K线。 移除指标时自动恢复标准K线。

输入参数

无可配置参数，添加即可使用。

推荐设置

适用于任何交易品种、任何时间周期。可在外汇、黄金、指数及MetaTrader 5支持的任何品种上使用。

截图

应用 Heiken Ashi Smoothwave 后的图表，原生K线已自动隐藏。

免责声明

本指标为趋势分析的可视化工具，并非交易信号生成器。过往表现及视觉平滑效果不保证未来结果。使用真实账户前请务必先在模拟账户上测试。