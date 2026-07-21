Renko subwindow
- 指标
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Alexandre Vincent Traber专注于MetaTrader 5智能交易系统(EA)开发的量化交易开发者。拥有大宗商品交易研究背景,应用于外汇、黄金/白银及指数的系统化策略。专注于经过优化测试、具有平滑资金曲线的稳健交易机器人,而非单纯追求回测利润。自主研发的反过度优化评分系统(资金曲线稳定性、回撤控制、时间一致性)正逐步整合到整个EA产品线中,以在实盘使用前过滤掉过度优化的结果。欢迎反馈和提问——乐于为买家提供设置与参数指导支持。
- 版本: 1.0
Overview
Renko SubWindow 在独立的指标窗口中以彩色蜡烛显示Renko砖块图,不影响主图表。砖块大小可设置为固定点数,也可根据ATR动态计算,实现基于波动性的自适应砖块。
How it works
- 根据当前品种/周期的收盘价重建Renko砖块。
- 当价格相对上一砖块收盘价超过设定的砖块大小时,形成新砖块。
- 砖块以彩色蜡烛显示:上涨与下跌颜色区分明显。
- 仅在新K线形成或周期/历史数据变化时重新计算,保持指标轻量稳定。
Inputs
- Renko_BrickPoints: 固定砖块大小(点数);设为0则使用ATR
- Renko_ATR_Period: BrickPoints为0时使用的ATR周期
- Renko_MaxBricks: 窗口中显示的最大砖块数量
Recommended setup
适用于任何品种和周期。对于外汇主要货币对,50-150点的砖块大小是不错的起点;对于黄金/白银或指数,建议使用ATR模式以适应波动性。
Screenshots
默认设置下的实盘图表示例,以及输入参数面板截图。
Disclaimer
本指标仅为可视化/分析工具,不进行任何交易操作。截图中显示的历史表现不代表未来收益。实盘使用前请先在模拟账户测试。