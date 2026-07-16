YPERION EA — 一目均衡表趋势共振与自适应风险

基于一目均衡表(Ichimoku Kinko Hyo)趋势信号进行交易,并通过RSI共振过滤,配合ATR自适应止损止盈、内置金字塔加仓、保本止损和基于连胜连败的动态风险引擎。为追求规则化、以表现调整风险而非凭感觉交易的趋势跟随者而打造。

概述

YPERION EA 将完整的一目均衡表云图(转换线、基准线、先行线A/B、延迟线)与RSI共振结合,过滤掉弱信号,只交易已确认的趋势延续设置。止损止盈根据ATR自适应,系统会自动适配每个品种的波动性,而非使用固定点数。适用于任何品种和周期;最适合有趋势的外汇主要货币对(EURUSD、USDJPY、GBPUSD)以及黄金的H1-H4周期。

运行原理

每根新K线形成时检查一目均衡表排列:转换线/基准线交叉,加上价格相对云图的位置以及延迟线确认。 RSI共振过滤信号:只有高于牛市阈值的看多一目均衡表设置、低于熊市阈值的看空设置才会被交易。 ATR波动性过滤器会在波动性低于其均值某一比例时阻止入场,点差过滤器则在跳空或低流动性点差飙升期间跳过入场。 止损止盈设为入场价的ATR倍数。 已开仓位可按可配置的ATR步长加仓入场,达到设定盈利阈值后移动至保本,并可根据基于EMA的反转信号提前离场。 仓位大小基于风险比例计算(占余额百分比),风险百分比本身会在连胜时上调、连败时下调。

输入参数

通用

MagicNumber:用于区分此EA交易与其他交易的唯一标识

Slippage:订单执行时允许的最大价格偏差(点数)

ShowPanel:在图表上显示状态面板

一目均衡表设置

Ichimoku_Tenkan:转换线周期

Ichimoku_Kijun:基准线周期

Ichimoku_Senkou:先行线B周期

RSI共振

RSI_Period:RSI计算周期

RSI_BullThresh:做多信号要求RSI高于此值

RSI_BearThresh:做空信号要求RSI低于此值

ATR与波动性

ATR_Period:ATR计算周期

ATR_SL_Mult:止损 = ATR x 此倍数

ATR_TP_Mult:止盈 = 止损距离 x 此倍数(盈亏比)

Filter_VolOK:启用最低波动性过滤器

Filter_ATRSmaPer:波动性过滤器所用ATR均值的周期

Filter_MaxSpread:启用最大点差过滤器

Filter_MaxSpreadPoints:当点差超过此点数时跳过新入场

仓位管理

PM_UseBreakeven:盈利后将止损移至入场价

PM_BreakevenATR:触发保本所需的盈利(以ATR倍数计)

PM_UsePyramiding:允许对盈利仓位加仓

PM_PyramidLevels:每笔交易最大加仓次数

PM_PyramidATRStep:每次加仓之间的盈利间隔(以ATR倍数计)

PM_PyramidLotMult:每次加仓规模占初始手数的比例

反转离场

Filter_RevExit:启用基于EMA的趋势反转提前离场

Filter_RevEMAPer:用于检测反转的EMA周期

动态风险

Risk_BasePercent:每笔交易默认承担的余额百分比

Risk_MaxPercent:连胜期间可达到的风险百分比上限

Risk_MaxLotSize:无论风险计算结果如何,手数的硬性上限

Streak_WinsToUp:开始上调风险所需的连胜次数

Streak_RiskStepUp:每达到一次连胜条件增加的风险百分比

Streak_LosesToDn:开始下调风险所需的连败次数

Streak_RiskStepDn:每达到一次连败条件减少的风险百分比

优化器评分

Score_MinProfitFactor:低于此盈利因子的优化结果将被淘汰

Score_MaxDrawdownPct:高于此回撤百分比的结果将被淘汰

Score_MinTrades:低于此交易次数的结果将被淘汰

Score_R2Weight:权益曲线平滑度(R2)在评分中的权重

Score_SlopeWeight:盈利速度(标准化斜率)在评分中的权重

Score_SplitPenalty:测试前后半段R2差异的惩罚项

Score_SkewPenalty:利润集中在单笔交易的惩罚项

Score_UlcerPenalty:回撤深度与持续时间的惩罚项(溃疡指数)

Score_MARWeight:资金使用效率(MAR比率)在评分中的权重

Score_TradeBonusWeight:交易数量可靠性奖励的权重(递减)

优化器评分系统

YPERION EA 内置自定义的 OnTester() 评分函数,专为对抗过度拟合而设计。它不是按原始净利润对优化结果排序,而是综合评估权益曲线平滑度(R2)、盈利速度(斜率)、测试前后半段的稳定性(时间分歧度)、单笔交易利润集中度(偏度)、回撤深度与持续时间(溃疡指数)以及资金使用效率(MAR比率),并对交易数量的可靠性给予递减奖励。未达到最低盈利因子、最大回撤或最少交易次数标准的优化结果将被直接淘汰。请在优化时将 Optimizer Criterion 设为 Custom max 以启用此评分系统。

推荐设置

品种:XAUUSD、EURUSD、GBPUSD、USDJPY

周期:H6、H4 或 H1

经纪商:建议使用低点差ECN/RAW账户

VPS:建议使用以实现24/5不间断运行

截图说明

示例图表与回测结果展示于XAUUSD H6,采用1分钟OHLC建模模式测试:显示一目均衡表云图的实时图表、活跃信号面板以及带金字塔加仓的持仓。同时展示推荐的参数配置供参考。

免责声明

过往表现不代表未来收益。外汇及差价合约交易存在重大亏损风险。在实盘使用前请务必在模拟账户上充分测试。不保证任何利润。