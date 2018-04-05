Volatility Doctor Professional Edition

专业版专家顾问发布
建立在信任基础上，精心打磨以求卓越

当我们在2023年9月发布原版专家顾问时，我们的目标只有一个：提供一个可靠且易于使用的交易工具，带来真正的价值。自那时以来，感谢来自全球数百位交易者的反馈，我们的免费版本已经实现了超过 500次下载，并在社区中获得了 4.5星的评价。

我们倾听了，进行了改进。现在，我们自豪地推出专业版—一款更强大、更具功能性的版本，旨在将您的交易提升到一个新的水平。

专业版有哪些新功能？
增强功能： 基于全球社区的反馈，专业版包含了所有最受欢迎的功能，使您的交易体验更加高效和灵活。

性能提升： 新版通过先进的功能和优化，提升了交易执行、策略适应性和稳定性。

更清晰、统一的代码结构： 虽然这一点对大多数交易者可能不重要，但我们在幕后努力打造了一个更好的、易于维护的代码结构——确保为您提供顺畅、稳定的体验。这意味着更少的错误、更容易更新，以及更一致的表现。

以客户为中心的开发： 凭借在超过 40个国家 中的坚实成功记录和积极的反馈，我们继续完善这个EA，专注于帮助用户在真实市场条件下取得成功。

为什么选择信任专业版？
为长远打算： 我们的EA已经证明了它的价值，并持续发展，以满足来自不同地区和策略的交易者的需求。无论您身在美国、巴西、日本还是肯尼亚，专业版都旨在为您提供支持。

社区驱动的创新： 我们忠实的用户群体在塑造新功能方面发挥了重要作用。每一次更新，都是他们深入反馈和实际使用经验的直接结果。

成功的历史： 拥有超过500次下载、4.5星评价和来自全球交易者的积极反馈，专业版不仅仅是一个工具——它是您交易旅程中值得信赖的伙伴。

全球影响，本地价值
从 肯尼亚 到 德国，从 阿根廷 到 日本，原版EA已经在全球范围内赢得了用户的青睐。我们为能够继续成长并为不断扩大的交易者社区提供服务而感到自豪，我们提供的工具帮助新手和经验丰富的交易者共同驾驭金融市场。

加入我们新旅程的下一章
专业版现已发布，它是经得起时间和反馈考验的交易工具的下一步发展。不论您是想提高交易策略、优化结果，还是希望拥有一个可靠、与您共同成长的工具——这款版本都适合您。

今天就下载专业版
准备好释放您交易的全部潜力了吗？立即下载 专业版，加入成千上万的成功交易者，他们已经将信任交给我们。

保持联系
我们承诺倾听并不断改进。如果您有任何反馈、功能请求或问题，请随时联系我们。您的成功是我们的使命。
推荐产品
GoldRushX
Mateus Barboza De Paula
专家
GoldRushX - 您不可错过的交易机器人 介绍GoldRushX，这是您在金融市场上实现利润最大化的新自动化伙伴。GoldRushX基于强大的算法开发，并直接从Pine Script转换，为寻求高效、精准和先进风险控制的交易者提供完整的解决方案。 主要功能： 布林带和移动平均线： 准确的布林带计算使该机器人能够根据市场波动和可调节的移动平均线（SMA或EMA）识别买卖机会，为您的操作带来更多清晰度。 集成的风险管理： 您可以轻松设定每笔交易的风险，基于账户余额的百分比。GoldRushX自动计算理想的手数，并确保您在经纪商允许的交易量范围内进行操作。 自动化买卖操作： 机器人会根据全面的技术分析自动开仓买卖单。您可以根据自己的策略自定义买卖操作的激活条件。 移动止损和固定止损： GoldRushX为喜欢使用移动止损的人提供了灵活性，确保您尽可能多地捕获利润，同时也为喜欢固定止损的人提供了操作安全性。 运动和回调预测： 通过运动和回调预测，机器人基于调整后的百分比自动计算潜在的移动目标，增强您的策略，以充分利用趋势反转或延续。 订单的全面控制： 通过订单类型限制和操作之间的时间管理
Quantum RSI Divergence Pro
VALU VENTURES LTD
专家
Okay, here is the amended version of your description for "Prism Divergence PRO MT5." This version has been revised to be fully compliant with the MQL5 marketplace rules. The changes are primarily focused on removing all special characters and emojis while preserving your well-structured content. Amended Product Description Prism Divergence PRO MT5 - Professional Multi-Strategy Trading System Revolutionary 15-Strategy RSI Divergence EA with Marketplace Validation Prism Divergence PRO MT5 is a s
Galaxy MT5
Marta Gonzalez
专家
GALAXY it is a Secure Automated Software for trade Forex market and indices. Architecture is a Fully Automatic Autonomous Robot Expert capable Independently analyzing the market and making trading decisions   GALAXY     It is an advanced trading system. This is a fully automatic Expert Advisor.      NO INPUT TO SELECT FOR THE TRADER ALL AUTOMATED THIS SYSTEM IS ALWAIS IN THE MARKET IN THE TWO DIRECCTION MAKE WINING CYCLES  GALAXY . It is a 100% automatic system, the system controls both
Scalper Master Pro
VALU VENTURES LTD
专家
Scalper Master PRO - Multi-Strategy Scalping System Scalper Master PRO is an Expert Advisor that combines multiple trading strategies into a single system designed for high-frequency trading across various market conditions. Trading Strategies: Mean Reversion Strategy:   Utilizes Bollinger Bands and RSI for trading range-bound market conditions. Market Maker Strategy:   A liquidity-based strategy designed for spread capture and order flow analysis. Momentum Strategy:   Uses MACD and volume conf
HFT Evaluation MT5
Geethika Rasnayake Mudiyanselage
专家
Only 6 copies out of 10 left at $30! This is a limited introductory offer: Buy EA at a special Discount price of   only $30   The offer will end when the first 10 copies are sold... After that, the price will be raised to $60 !. HFT Evaluation System is a state-of-the-art algorithmic trading strategy that has been running on live accounts for several years. Unlike conventional systems that are optimized to fit historical data, HFT Evaluation Trading is designed to exploit current market ineffic
Moving Average EA Plus
Ka Bond Hsu
专家
Moving Average EA Plus   is a fully automated Expert Advisor that takes the trading of Moving Average to a whole new level.  Moving Average EA Plus  can either open one buy trade when MA turns up (blue color MA) or one sell trade when MA turns down (red color MA) or can open a new same direction trade on every new candle, as long as the slope direction of the Moving Average remains unchanged. A series of unique settings make this EA extremely versatile. This EA comes with provided set files for
Grid Trading Brasil EN
Vladimir Aleksei Mendonca Carvalho
专家
This is the technical document for GTB (Grid Trader Brazil) for the Market version. It details the strategic operation and the complete dictionary of available parameters. ️ IMPORTANT: DEFAULT SETTINGS   The default settings of this EA are calibrated to be   Ultra-Conservative   (Low Frequency) to strictly comply with MQL5 Market Validation rules.   For Real Trading Results:   You MUST load a valid   .set   file.   Check the Comments Section   for the official Set Files or   Send me a Priva
FREE
Mercury MT5
Marta Gonzalez
专家
Mercury MT5    it is a Secure Automated Software for trade Forex market and indices.The architecture is a Fully Automatic Autonomous Robot Expert. Mercury MT5       It is an advanced trading system.  The system is ideal for consolidated market.       You can download the demo and test it yourself. Very stable growth curve as result of smart averaging techniques. "Safety first" approach in development. Stress-tests on historical data  for         multiple  pairs. Broker type: Low spread, fast
LL Grid EA MT5
Leopoldo Licari
专家
********** CHRISTMAS OFFER - LIMITED TIME ONLY 30$ ********** 6 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $35  ---> NEXT PRICE $55 UPDATED v1.8 IS OUT ON MARCH 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " PLEASE READ ALL THE DESCRIPTION BEFORE USE IT -  Grid EA with  selectabl
Rock Digger
Taha Saber Ashour Kamel
专家
Rock Digger Mt5 EA is is an automated trading system designed for  forex pairs , gold and also BTC it is using smart Ai advanced strategy to predict market trends by many accurate calculations it is supported by so many options in parameters also it has advantage of symbol loop you can open one chart only apply that ea and add symbols names in inputs it will switch trading between all these pairs by following strong signals
Max
Carlos Alfonso Barboza Espinoza
专家
·          MAX   En este producto se utiliza una estrategia de trading con uno de los indicadores comúnmente utilizados en el mercado, esto en conjunto con otro indicador no tan utilizado en el mercado, pero al utilizarlo en conjunto con el primer indicador entrega resultados que podrá ver a continuación. Los indicadores de los que hablamos son SMMA y ADX. Por otro lado, el Take Profit, así como el Stop Loss serán fijados en ciertos pips que pueden ser modificados por el usuario si este así lo
AuricSkeeter
Ioannidis Alexandre Anatolevitch
专家
AuricSkeeter - Professional Breakout EA Fully automated Expert Advisor that identifies and trades breakout opportunities using custom indicator. No external indicators required - everything is built-in for maximum performance and reliability. KEY FEATURES Smart Breakout Detection - Automatically identifies significant highs and lows, placing pending orders at optimal levels Built-in News Filter - Protects your trades during high-impact economic events using the MQL5 Economic Calendar Advanced Ri
Nwersiasf Forex by Gerega
Illia Hereha
专家
This strategy integrates the  Nadaraya-Watson Envelope , Relative Strength Index (RSI) ,and  ATR Stop Loss Finder to identify high-probability trade setups with dynamic stop-loss placement. It is suitable for both  trend-following and mean-reversion trading styles . How It Works: • Nadaraya-Watson Envelope: A non-parametric regression-based indicator that smooths price action and identifies dynamic support and resistance zones. • RSI: Measures momentum and helps detect overbought/oversold cond
FREE
Srfire Hedge Position
Javier Antonio Gomez Miranda
专家
SRFire Hedge Position - Automated Trading Strategy SRFire Hedge Position is an Expert Advisor (EA) designed to ensure trades always close in profit using a hedging and scaling technique. Here’s how it works: How It Works: Trade Initiation: The EA opens a Buy position within a predefined channel. Simultaneously, it places a Sell Stop order below the channel with double the lot size of the Buy position. If the Buy position hits the Take Profit (TP), the Sell Stop order is canceled, and the proces
SmartWay
Gooi Meng Liang
专家
SmartWay EA   (formerly SmartTrade EA) is a professional Expert Advisor created specifically for trading   XAUUSD (Gold)   on MT5. With the release of   V2.0 , SmartWay introduces a powerful new feature:   Smart Step Size Boost with Spike Detection . This upgrade makes the EA more adaptive in volatile markets and especially effective in   one-way markets   (bullish or bearish trends). It combines   cycle-based money management ,   drawdown protection , and   profit control   to deliver stable an
Scalping Power EA MT5
Andrew Fedotov
专家
Scalping Power EA - 功能强大、全自动的剥头皮交易顾问，带有交易信息面板。 工作逻辑是主动多向交易。当其中一个订单关闭时，顾问会增加未平仓头寸，等待价格回归平均值，同时按照价格变动的方向进行交易。 适用于任何时间范围，适合交易任何货币对：货币、指数、金属等。 顾问交易监控以及其他发展 -   此处 设置文件和其他有用信息 -   此处 优点： 该顾问易于设置和使用。 内置自动手数计算。 内置恢复模式。 适用于任何金融工具。 用于打开额外订单或关闭所有未结订单的便捷面板。 提供设置文件。 监控顾问的实际工作。 该顾问拥有系统内置的专有方法   尾随。 经典追踪 - 在距离盈亏平衡价位“       Trailing Start”   ，工作开始   尾随 。在这种情况下，止损水平设置为盈亏平衡价格水平加上“尾随步长”。然后，随着价格继续移动，当价格移动到“ 尾随起点” 时，止损将以等于“尾随步长”值的步长跟随价格移动   點。 在我的顾问   剥头皮力量 EA     添加变量“     从 BE 到开始跟踪的距离”   ，这是从跟踪开始工作的盈亏平衡水平开始的
SIR IchiMoku with Lot Control
Sergio Izquierdo Rodriguez
专家
Trend-following Expert Advisor that acts based on Ichimoku indicators, programmed to respond for identify strong trend moments and ensure greater precision in entry decisions for better perfomance in ops. It features optional stop-loss control based on the percentage of price change, or "stop and reverse" between these moments, and lot scaling based on balance growth. Learn what parameters are with better performance for each symbol in the strategy tester and find a good linear regression making
CryptoSlayer
VALU VENTURES LTD
专家
Crypto Slayer EA v2.3 - Multi-Strategy Crypto Trading System Crypto Slayer EA v2.3 is a comprehensive trading system designed for cryptocurrency markets, featuring multiple integrated strategies and advanced risk management. Trading Strategies The system includes 25 trading strategies organized into three categories: Technical Analysis Strategies: MA Crossover RSI Momentum MACD Signal Bollinger Bands Market Structure Multi-timeframe Analysis Breakout Trading ATR Position Sizing Support/Resista
Maxi Daxi
Malhar Utpalkumar Jivrajani
专家
Introducing Maxi Daxi, a meticulously crafted Expert Advisor designed for consistent, long-term success in the Germany Index (DAX) market. Maxi Daxi will NOT BLOW your account. No Grid, No Martingale, No Averaging, No AI/ML, No Quantum gimmicks. We made it to be steady and not risky. DO NOT WORRY! WE ARE NOT GOING TO INCREASE THE PRICE! Instead, we will stop selling this once we reach to the 30 sales. After purchasing, DM me for LIVE SIGNAL (myfxbook).  LIVE TRADES match 100% with myfxbook . In
Easy Funded MT5
Barbaros Bulent Kortarla
4.74 (34)
专家
Easy Funded MT5是专为通过允许使用的HFT（高频交易）挑战而设计的专家顾问，适用于MT5。 我可以使用哪些HFT专有公司？到目前为止，它已在Kortana FX和Nova Funding上进行了测试和验证。我将继续在其他HFT专有公司测试其使用情况，并在需要时进行更新。 那么MT4的HFT呢？请查看 Smart Funded HFT ，适用于所有允许HFT的MT4专有公司。 选择哪家HFT专有公司？我也是一位交易员，和你一样，我对HFT专有公司、它们的支付、规则和独家折扣选项有着丰富的经验。请阅读下面基于我与HFT专有公司的真实经验编写的博客。 我被资助了，接下来呢？ 1）我有一款数量有限的资助EA，您可以在您的资助账户中使用，并且符合所有HFT专有公司的规则，包括一致性规则。请给我发私信以获取更多信息。 2）通过我的链接购买挑战并撰写评论的所有人都将免费获得一个月的 Smart Funded Signals 。 我需要VPS、配置文件或频繁调整设置吗？不需要，该EA旨在简化操作，不需要VPS、配置文件或复杂的设置调整。只需加载、设置手数并运行即可。请查看下面的简易设置视
Keltner Grid Scalper MT5 EA
Allan Munene Mutiiria
5 (2)
专家
The Keltner Grid Scalper MT5 EA is an automated trading system for MetaTrader 5 platforms. It uses the Keltner Channel indicator for entry signals in a grid-based strategy. This EA generates trades based on Keltner Channel crossovers and manages them through baskets. We designed it for forex pairs on timeframes from M5 to H1 but you can test and optimize on any other. The system organizes trades into baskets, with options for lot sizing, breakeven adjustments, and trailing stops. It includes da
FREE
Build Your Own EA
Giam Zhen Rong Colin
专家
Build My Own EA is a configurable MetaTrader 5 Expert Advisor designed for traders who want a clean, flexible framework to assemble and test their own rule-based approach without changing code. It provides an RSI-based entry module with optional trend filtering (Off / Moving Average / ADX), and includes risk controls such as configurable Stop Loss and Take Profit, plus trailing stop management. Each module can be enabled or disabled via simple inputs, making it easy to experiment with different
NexTrade Crash Spike Detector
Jacoues Lukas Olivier
专家
The Best Spike Detector I am pleased to introduce NexTrade Spike Detector , a cutting-edge tool designed to navigate crash markets with precision and confidence. Our spike detector leverages advanced algorithms to identify optimal entry points amidst market volatility, empowering traders to make informed decisions with clarity and foresight. In today's ever-changing financial landscape, having a reliable and strategic approach to entering crash markets is essential for mitigating risks and maxi
ICT Kill Zone Trader
Usiola Oluwadamilol Olagundoye
专家
YouTube Channel:   https://www.youtube.com/@trenddaytrader FREE EA   for   GOLD ,   M1 Gold  Trader   can be found here:  https://www.mql5.com/en/market/product/120543 TimeFrame: 1 minute ONLY .set file in the comment section. This EA is far from perfect.   https://www.youtube.com/watch?v=plNN9n7nrxc Overview: This powerful Expert Advisor (EA) for MetaTrader 5 is designed to automatically identify and trade the high-probability setups that occur during the ICT Kill Zones. Harnessing the market
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (236)
专家
Hamster Scalping 是一个完全自动化的交易顾问，不使用鞅。夜间剥头皮策略。 RSI 指标和 ATR 过滤器用作输入。顾问需要对冲账户类型。 可以在此处找到对实际工作以及我的其他发展的监控： https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller 一般建议 最低入金 100 美元，使用点差最小的 ECN 账户，默认设置为 eurusd M5 gmt + 3。 输入参数 EA 适用于四位数和五位数报价。在输入参数中，我们以点为单位表示5个字符的值，它会自动按4个字符重新计算所有内容。 NewCycle - 模式开启时，顾问工作不停止，模式关闭时，完成一系列交易后，顾问不会开新订单； 周期指标1 - 第一个指标的周期； Up level - 第一个指标的上限，顾问将在其上方打开卖出； Down Level - 第一个指标的较低水平，低于该水平 EA 将开始买入； Period indicator2 - 第二个指标的周期； From - 第二个指标值范围的下限，EA 允许在该范围内建仓； To - 第二个指标值范围的上限，EA 允
Mabrouk News Sniper PRO
Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
专家
Headline: Mabrouk News Sniper PRO: The Ultimate High-Speed News Trading EA Description: Master the markets during high-impact news events with Mabrouk News Sniper PRO. This Expert Advisor is engineered specifically for traders who want to capitalize on the massive volatility that follows economic releases like NFP, CPI, and Interest Rate decisions. Unlike standard EAs, the News Sniper PRO uses a proprietary "Price Action Breakout" logic combined with a sophisticated Smart Margin Managemen
MAM White
Matei-Alexandru Mihai
4 (1)
专家
仅剩 7/10 份，首发价格 $85！ 理念 — “只有当市场说可以时才构建。” 大多数网格只是随意放置水平然后祈祷。MAM White 会先请求许可——来自趋势、来自波动率、来自您的经纪商。它只在快速 EMA 与强大的慢速 EMA 趋势一致，并且价格与中心保持适当距离时才会构建单向 LIMIT 网格。没有趋势？不构建。刚刚翻转？冷却期。点差过大或超出交易时间？暂停。 当它行动时，它会谨慎行事：LIMIT 订单在 EMA_fast 周围以精确的步长布置，每个订单都通过服务器验证，并考虑止损/冻结水平。如果无法在下单时安全附加止盈，则在成交后再附加，无需任何麻烦。最终结果是一个像纪律助手一样的网格：与走势一致、受控、且避免经纪商错误。冷静的结构 > 混乱的成交。 (其余技术部分同样精准翻译，不失吸引力)
FREE
Autoclose Position
Eduard-mihai Hucai
专家
Expert Advisor Overview: This Expert Advisor (EA) is specifically crafted for traders who want to efficiently manage their open trades on a specific symbol by ensuring that all positions are closed once a predefined profit target is achieved. Whether you are trading forex, stocks, or commodities, this tool offers a streamlined and automated way to lock in profits, minimizing risk and maximizing control. Key Features: Profit Target Control: The EA monitors the total net profit of all open positio
FSilverTrend
Francisco Jesus Alonso Martin
专家
FSilverTrend - Expert Advisor for USDJPY Trading FSilverTrend is an Expert Advisor (EA) designed to trade USDJPY, taking advantage of market trends with precision and efficiency. Based on an advanced algorithmic approach, this EA identifies the prevailing market direction and executes optimized trades to capture sustainable movements. Key Features: Trend-Based Strategy: Uses indicators and price action patterns to identify the predominant USDJPY trend and trade in its direction.  Smart Filters
UtazimaFiboOrderBlockPro
Anastase Byiringiro
专家
Utazima Fibo Order Block Pro is a professional Smart Money Concepts (SMC) Expert Advisor that combines Order Blocks, Fibonacci retracement , and Higher Timeframe trend confirmation to deliver high-precision trade entries. Built with prop firm rules and live account safety in mind, this EA focuses on controlled risk, smart execution, and disciplined trade management rather than over-trading. ️ Core Strategy Smart Money Concepts (Order Blocks) Fibonacci Premium / Discount Zones Higher Timef
该产品的买家也购买
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (397)
专家
各位交易员好！我是 量子女王 ，整个量子生态系统的璀璨明珠，也是MQL5历史上评分最高、销量最好的智能交易系统。凭借超过20个月的实盘交易记录，我已然成为XAUUSD当之无愧的女王。 我的专长？黄金。 我的使命？持续、精准、智能地交付交易结果。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣 价。 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号：   点击此处 Quantum Queen mql5 公共频道：   点击此处 ***购买 Quantum Queen MT5，即可免费获得 Quantum StarMan！*** 详情请私信咨询！ 为什么交易员称我为有史以来最好的黄金EA交易系统 我是新一代交易引擎，由精准的计算、远见卓识和多年真实的市场经验精心打造而成。世界各地的交易员都信赖我，因为我的构造与众不同： 6 种先进的内置
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.86 (28)
专家
真实交易账户实时信号： 默认 MT4（超过 10 个月的实盘交易）： https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5（超过 7 个月的实盘交易）： https://www.mql5.com/en/signals/2340132 MQL5上的外汇EA交易频道： 加入我的MQL5频道，获取我的最新消息。 我在MQL5上拥有超过14,000名成员的社区 。 仅剩3份（共10份），售价399美元！ 之后，价格将上涨至499美元。 EA将限量销售，以确保所有已购买客户的权益。 AI Gold Sniper应用了最新的GPT-4o模型（OpenAI的GPT-4o），基于多层算法框架设计，集成了非结构化数据处理，用于XAU/USD交易。并进行跨市场分析以优化交易决策。集成于AI Gold Sniper中的GPT-4o将利用卷积神经网络（CNN）和循环神经网络（RNN），通过自然语言处理（NLP）技术，同时分析历史价格数据序列、宏观波动（利率、通胀）、多时间框架技术信号和实时新闻数据。深度强化学习机制使EA能够通过评估XAU/U
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.77 (56)
专家
AOT MT5 - 下一代AI多货币系统 Live Signal: [Main Account] | [Minor Account]  |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   重要提示!购买后,请向我发送私信以获取安装手册和设置说明: 资源 描述 了解AOT的交易频率 为什么机器人不是每天都交易 如何设置AOT机器人 分步安装指南 Set files AOT MT5是一款先进的Expert Advisor,采用 AI情绪分析 和 自适应优化算法 。经过多年的完善开发,这个全自动系统使用风险管理,从单个AUDCAD M15图表交易16个货币对。 AI驱动技术 与使用静态指标的传统EA不同,AOT通过Claude API集成采用实时AI情绪过滤。这种下一代方法分析多维市场模式,提供卓越的入场时机和自适应回撤控制。该系统24/5运行,不使用危险的方法,如过度网格或马丁格尔策略。 专有的智能损失减少(SLR)系统持续监控持仓,在市场反转期间自动调整止损。版本2.2引入了增强的入场信号暂停控制和改进的恢复距离管理,优化了不同市场条
CryonX EA MT5
Solomon Din
4.5 (18)
专家
Cryon X-9000 — 量子驱动的自动化交易系统 真实信号： https://www.mql5.com/en/signals/2347543 如今，许多交易者通过在 美分账户 或 极小资金账户 上运行智能交易系统来制造“好看”的成绩 —— 这实际上表明他们 并不真正信任自己的系统 。 而本信号运行在一笔 20,000 美元的真实账户 上。 这代表了 真实的资金投入 ，并提供 透明、无造假成分的表现 ，没有美分账户常见的 人为放大效果 或 低风险失真 。 Cryon X-9000 是一款新一代自主交易架构，专为在高波动市场环境中实现高精度、稳定性和持续性执行而打造。系统基于多层量子分析核心，能够实时重构市场结构，并以冷静的数学逻辑识别最优入场点。 系统的核心是 Cryon Core Engine，它融合了高级形态分析、基于波动性的行为建模以及结构化风险防护逻辑。每一次交易决策都经过多层验证：过滤市场噪音、排除不稳定场景，并仅在结构一致性达到最佳状态时执行。Cryon X-9000 完全基于数据运行，并且 不使用马丁策略、不使用网格、不进行任何形式的非受控加仓 。其架构旨在提供长期
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (102)
专家
Quantum King EA — 智能力量，为每一位交易者精炼 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 特别推出价格 直播信号：       点击这里 MT4版本：   点击此处 量子王者频道：       点击这里 ***购买 Quantum King MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私讯询问！ 用精确和纪律来管理您的交易。 Quantum King EA 将结构化网格的优势和自适应 Martingale 的智能融入一个无缝系统 - 专为 M5 上的 AUDCAD 设计，专为希望实现稳定、可控增长的初学者和专业人士打造。 Quantum King EA 是针对 M5 时间范围内的 AUDCAD 对开发的全自动交易系统。 它将网格策略的结构与马丁格尔的自适应恢复逻辑相结合，形成了一个在所有市场阶段智能管理交易的系
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.64 (22)
专家
直播信号每增加10%，价格就会上涨，以保持Zenox的独家地位并保护该策略。最终价格为2999美元。 实时信号 IC Markets 账户，亲自查看其实时表现作为证明！ 下载用户手册（英文版） Zenox是一款先进的人工智能多货币对波段交易机器人，能够追踪趋势，并在16种货币对之间分散风险。多年的专注开发造就了强大的交易算法。 我使用了一个高质量的数据集，时间跨度从2000年至今。人工智能系统在服务器上使用最新的机器学习技术进行训练，随后进行了强化学习。这个过程耗时数周，但结果令人印象深刻。训练周期涵盖2000年至2020年。2020年至今的数据为样本外数据。能够保持多年样本外数据的卓越性能实属罕见。这证明人工智能层能够毫无问题地适应新的市场环境，这一点至关重要。许多智能交易系统只是硬编码的、经过优化的定时炸弹，迟早会失效，而Zenox能够适应新的市场环境。 Zenox 始终使用预设的止损和止盈水平，并采用买入/卖出止损单来获得高回报率。每对交易只允许一个买入仓位和一个卖出仓位，以确保严格的风险管理。不使用追踪止损，从而减少滑点，提高利润和稳定性。避免使用危险的网格策略或马丁格尔
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
4.87 (15)
专家
使用真实交易账户的实时信号： 默认设置： https://www.mql5.com/en/signals/2344271 MQL5上的外汇EA交易频道： 加入我的 MQL5 频道，获取我的最新消息。 我在 MQL5 上拥有超过 14,000 名成员的社区 。 仅剩 3 套（共 10 套），售价 399 美元！ 之后价格将上涨至 499 美元。 EA为保障所有已购客户的权益，本产品将限量发售。 AI黄金交易系统利用先进的GPT-4o模型，在XAU/USD市场执行复杂的趋势跟踪策略。该系统采用多时间框架收敛分析，结合小波变换降噪和分数阶积分技术来识别真正的趋势持续性。我们专有的算法将动量聚类分析与状态转换检测相结合，从而能够动态适应市场波动状态。该EA利用贝叶斯概率模型评估趋势延续的可能性，并纳入收益率曲线动态、实际利率预期和地缘政治风险溢价。分层风险管理框架基于趋势强度量化和波动状态分类，实施非对称仓位管理。该系统通过广泛的前瞻性分析和机制调整回测，展现了稳健的性能，在各种市场环境下均保持了稳定的风险调整后收益。 EA 实施了多层保护，包括波动率调整止损、基于相关性的仓位限制和回撤
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (15)
专家
概览 Golden Hen EA 是一款专为 XAUUSD （黄金）设计的智能交易系统（Expert Advisor）。它通过结合 九种 独立的交易策略来运行，每种策略都由不同的市场条件和时间周期（M5, M30, H2, H4, H6, H12, W1）触发。 该 EA 旨在自动管理其入场和过滤。EA 的核心逻辑专注于识别特定的信号。Golden Hen EA 不使用网格（grid）、马丁格尔（martingale）或均摊成本（averaging）技术 。 EA 开启的所有交易都使用预定义的 止损 (Stop Loss) 和 止盈 (Take Profit) 。 实时信号   |   公告频道  | 下载设置文件 (Set File) v2.5 九种策略概览 EA 同时在多个时间周期上分析 XAUUSD 图表： 策略 1 (M30):   该策略分析特定的近期 K 线序列，以识别在定义的看跌形态之后的潜在看涨反转信号。 策略 2 (H4):   该策略在持续下跌趋势后识别强劲的看涨动能。它使用前一根 H4 K 线的低点作为分析的参考点。 策略 3 (M30):   这是一种基于时
X Fusion AI
Chen Jia Qi
4.8 (35)
专家
X Fusion AI — 神经自适应混合交易系统 限时折扣。 20 个名额仅剩 7 个 —— 几乎售罄。价格即将上涨至 999 美元 。 运行演示 实盘表现 购买后，请记得私信我们以获取推荐参数、使用说明、注意事项和使用技巧等信息。 非常感谢你的支持。 1. 产品概述 X Fusion AI 是一款结合经典交易逻辑与类神经自适应机制的自动化交易系统。 系统并不尝试预测市场，而是根据实际市场结构变化调整内部参数，使策略在不同环境中保持稳定性与适应性。 系统重点关注： 适应不同市场环境 在多种行情条件下保持一致性 控制潜在回撤风险 过滤低质量信号与噪音 默认最佳参数，开箱即用。 核心目标是根据市场流动变化进行动态调整，而不是依赖固定模式。 我们已经把最佳配置设置为了默认配置，所以对于普通人，那是开箱即用。对于进阶用户有丰富的个性化配置选项。我们还编写了使用说明购买后联系我们 即可 获取。 2. 实盘参考（MQL5 内部信号） 您可通过以下 MQL5 官方信号服务了解系统的运行表现： 主信号： https://www.mql5.com/en/signals/2347683 建议用户
Nova Gold X
Hicham Chergui
2.72 (29)
专家
重要提示： 为确保完全透明，我提供与此EA关联的真实投资者账户的访问权限，使您能够实时监控其表现，无任何操纵。 仅在5天内，整个初始资金已全额提取，此后EA仅使用利润资金进行交易，完全不涉及原始余额。 当前价格$199是限时发布优惠，将在售出10份后或发布下一次更新时提高。 现在获取您的副本可保证以此折扣价格终身访问，无论未来如何涨价。 Contact :    t.me/ Novagoldx     or   t.me/NOVA_GOLDX 实时信号： LIVE SIGNAL:   BITCOIN LIVE SIGNAL:   XAUUSD    NOVA GOLD X 1H  Broker: Exness Server: Exness-MT5Real34 Account Number: 253171379 Investor Password:  111@Meta   NOVA GOLD X 5Min  Broker: Exness Server: Exness-MT5Real34 Account Number:   253198898 Investor Password: 
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (497)
专家
介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan  !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT4版本：   点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
4.6 (10)
专家
LIVE SIGNAL（真實交易帳戶） IC MARKETS： https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My   本 EA 所使用的交易邏輯與執行規則，與 MQL5 上展示的 已驗證真實交易訊號 完全一致。 在使用 建議且已優化的參數設定 ，並搭配 信譽良好的 ECN / RAW 點差經紀商 的情況下，實盤交易行為在結構與表現上應與該真實訊號高度相符。 請注意，由於經紀商條件、點差、執行品質以及 VPS 環境的差異，不同使用者的實際結果可能會有所不同。 本 EA 采用限量销售方式，目前仅剩 2 个名额，价格为 USD 499；购买完成后，请通过私信联系我，以获取用户手册及推荐参数设置。 不使用過度網格，不採用高風險馬丁格爾策略，不進行虧損加倉（攤平）。 本 EA 為早期限量階段價格；後續將視銷售與維護階段進行價格調整，預計每個階段價格上調約 $100，年度目標上限價格為 $1899。 重要說明：GoldWave 是專為真實市場環境所設計。 系統採用   AI 輔助的自適應邏輯   以及   新聞過濾機
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.52 (77)
专家
交易品种 XAUUSD（金/美元） 时间周期 (周期) H1-M15（任意） 支持单仓位交易 是 最低入金 500 美元 （或其他货币等值） 兼容任何经纪商 是（支持两位或三位小数报价，任何账户货币、符号名称和 GMT 时间） 无需预先配置即可运行 是 如果您对机器学习感兴趣，请订阅频道： 订阅！ Mad Turtle 项目的主要特点： 真正的机器学习 此智能交易系统 (EA) 不会连接到任何 GPT 网站或类似服务。 模型通过内置于 MT5 的 ONNX 库部署。在首次初始化时，您将看到一个系统消息，这是无法伪造的。 CLICK 参见：ONNX（开放神经网络交换格式）。 资金安全性 不使用日切前交易、微型剥头皮或基于低统计样本的窄幅交易； 不使用高风险策略，例如网格或马丁格尔； 也不使用任何可能长时间运行并在一天内失去全部利润甚至全部资金的策略。 独特性 EA 基于我独特的 特征工程 ，采用自定义的奖励与惩罚训练方法，结合元模型级联筛选与多种集成方法。 模型在完整的 24 小时交易格式下于大型 H4 时间框架上训练，可持仓数小时到数天。 它们以点数（pips）而非手数
HTTP ea
Yury Orlov
5 (9)
专家
How To Trade Pro (HTTP) EA — 来自拥有25年以上经验的作者的专业交易顾问，用于交易任何资产，无需马丁格尔或网格。 大多数顶级顾问处理上涨黄金。它们在测试中看起来出色……只要黄金上涨。但当趋势耗尽时会怎样？谁来保护您的存款？HTTP EA 不相信永恒增长 — 它适应不断变化的市场，并旨在广泛分散您的投资组合并保护您的存款。它是一个纪律严明的算法，在任何模式下都能同样成功：上涨、下跌、横盘。它像专业人士一样交易。HTTP EA 是精确的风险和时间管理系统。不要根据历史上的漂亮图表选择顾问。根据工作原理选择。 资产 任意，每种资产购买后有自己的 .set 文件 时间框架 M5-H4（在顾问设置中指定） 原理 处理动态价格缺失区域 存款 从 $100 起。杠杆 1:25+ 经纪商 任意，ECN/Raw 低点差 测试 策略测试器：EURUSD，01.01.2025 — 今天，每跳 特性 SL/TP，追踪止损，保本，紧急模式，图形面板。 How To Trade Pro EA 不猜测 — 它跟随变化并适应。这是一个纪律严明、活的算法，随着市场变化而变化，并在其他算法崩溃
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (6)
专家
live signal  https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site +Signals+My Public Channel https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Ultimate Pulse ****5 copies remaining at this price**** Overview Ultimate Pulse is an Expert Advisor designed to extract profit from natural market movement. It takes profit on each position individually or in grids depending on conditions. Simple, methodical, effective. Optimized for XAUUSD (Gold) on the 30-minute timeframe. How It Works The EA identifies t
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.45 (66)
专家
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence
Vortex Turbo EA
Stanislav Tomilov
5 (6)
专家
Vortex Turbo——“驾驭风暴——掌控漩涡” Vortex Turbo代表了智能交易的下一个进化阶段——它融合了尖端人工智能架构、自适应市场逻辑和精准的风险控制，是一项独特的创新。Vortex Turbo基于成熟的算法原理，将多种策略整合到一个统一的高速生态系统中，并以全新的预测智能为驱动。Vortex Turbo专为黄金XAUUSD(GOLD)的超短线交易而设计，采用受控马丁格尔和均价网格，同时每个 仓位都受到内置止损的全面保护 ——确保了力量、精准度和安全性之间的完美平衡。 非常重要！购买专家服务后请给我发私信。我会把所有必要的建议和操作指南发给你。 价格 $555 有效至 1 月 19 日（星期一）。之后价格将上涨至 $675。（最终价格 $1999） 购买 Vortex Turbo 智能交易系统后，您将有机会获得 我的其他任何一款智能交易系统的免费授权 ，该系统可关联到您选择的 三个交易账户  （赠送的智能交易系统将以 .ex 格式的文件直接发送）。  请私信询问具体条件 https://www.mql5.com/en/users/stanislav110685  
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
4.14 (28)
专家
特 惠价格  $109  (原价: $365) 。 设置和使用指南 :  ABS Channel 。 实时监控:   ABS Signal 。  实盘信号设置文件 基础设置文件 什么是ABS EA? ABS EA是一款专业交易机器人,专为H1时间框架上的 XAUUSD(黄金) 开发。 它基于 马丁格尔系统 ,具有 内置风险控制 . ABS EA专为新手和经验丰富的交易者设计,易于设置,完全自动化,并可根据不同的交易风格进行定制。 主要特点 马丁格尔策略,具有用户自定义的安全设置 灵活的手数管理:固定手数或自动手数 最大回撤限制,在您选择的阈值处暂停交易 简单设置:附加到图表,配置设置并开始交易 技术规格 交易品种: XAUUSD 时间框架: H1 最低存款: $300 推荐存款: $1,000 账户类型: ECN / Raw Spread 杠杆: 1:50或更高(推荐1:100+) VPS: 建议用于持续运行 免责声明 交易涉及重大风险,损失可能超过您的初始投资。 马丁格尔策略具有高风险,过去的表现不能保证未来的结果。使用需自行承担风险。 如需支持或有疑问,请通过评论区或
Cheat Engine
Connor Michael Woodson
3.71 (7)
专家
Cheat Engine 是一个中等频率的黄金剥头皮交易系统，可通过基于网络的 API 根据全球外汇市场情绪做出决策。 Cheat Engine 实时信号即将上线。当前价格将上调。限时价格 199  USD 仅进行单笔交易。从不使用网格或马丁格尔策略。 智能追踪止盈，根据每日波动率进行自适应调整 全球外汇市场情绪是对数十万名交易者持仓的统计，总账户价值超过 10 亿美元。Cheat Engine 可以通过 API 即时获取这些数据，并在决策时加以利用。此功能为可选项，且可由用户完全自定义。 推荐 图表：XAUUSD 时间周期：H1 参数 手数计算方式 — 选择自动手数或固定手数 固定手数 — 固定的交易手数 自动手数 — 每指定账户货币金额使用 0.01 手 最大点差 — 设置允许开仓的最大点差 自动 GMT 检测 — 自动计算经纪商的 GMT 偏移 固定止损 — 止损数值输入 Magic Number — 每个订单的魔术编号 备注 — 订单备注 市场情绪过滤器 URL — 用于 API 请求 情绪买入/卖出过滤器 — 启用或禁用 情绪过滤器行为
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.74 (92)
专家
Aura Ultimate — The Apex of Neural Networks trading, and path to financial freedom. Aura Ultimate is the next evolutionary step in the Aura family — a synthesis of cutting-edge AI architecture, market-adaptive intelligence, and risk-controlled precision. Built on the proven DNA of Aura Black Edition and Aura Neuron, it goes further, fusing their strengths into one unified multi-strategy ecosystem, while introducing a completely new layer of predictive logic. It is very important!, please write
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.16 (19)
专家
XAUUSD 混合交易策略 – 新闻情绪分析与订单簿失衡相结合 该策略结合了两种罕见但极其有效的交易方法，打造出一种专为 XAUUSD（黄金） 在 30 分钟图表 上交易而设计的混合系统。 传统的智能交易系统（EA）往往依赖固定指标或简单的图表结构，而本系统采用一种智能市场接入模型， 在决策过程中融合了实时数据与上下文分析。 经济新闻的实时情绪分析 （基于 GPT-5） 基于 Tick 数据的订单簿失衡（DOM）模拟 这两个组成部分的结合为精准的进出场决策提供了坚实的基础，考虑到了基本面和市场微观结构信息。 请您在购买后立即联系我，以获取设置文件和使用手册。 [特点与建议] 交易品种 ：XAUUSD（黄金） 时间周期 ：30 分钟（响应速度与信号质量的最佳平衡） 杠杆 ：至少 1:50（高效利用波动，同时控制风险） 起始资金 ：230 美元起（允许使用小手数进行保守风险管理） [新闻标题情绪分析] 黄金对通胀报告、就业数据和美联储利率决议等宏观经济数据反应强烈。 与大多数系统在这些时间段回避交易不同，本策略主动将原始新闻标题中的情绪作为交易决策的依据： 美元情绪偏多 （鹰派美联
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
专家
重要的 ： 此套装将仅以当前价格出售，且数量非常有限。    价格很快就会涨到 1499 美元    包含 +100 种策略 ，未来还会有更多！ 奖励 ：价格为 999 美元或更高 --> 免费选择我的其他  5  个EA！ 所有设置文件 完整的设置和优化指南 视频指南 实时信号 审查（第三方） 欢迎来到终极突破系统！ 我很高兴向您介绍终极突破系统，这是经过八年精心开发的先进且专有的专家顾问 (EA)。 该系统已成为 MQL5 市场上多个顶级 EA 的基础，包括广受好评的 Gold Reaper EA、 连续七个多月保持第一的位置，以及 Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement 和 Daytrade Pro。 终极突破系统不仅仅是另一个 EA。 它是一种专业级工具，旨在帮助交易者在任何市场和时间范围内创建无限数量的突破策略。 无论您专注于波段交易、剥头皮交易还是构建多元化投资组合，该系统都能提供无与伦比的灵活性和定制性。 可能性无穷无尽！ 对于自营公司交易者：   有了这个系统，您最终可以创建自己独特的交易策略和投资组合，而不会被标记为复制交易
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.48 (90)
专家
道具準備就緒！ （ 下載SETFILE ） WARNING ： 目前價格只剩幾本！ 最終價格：990$ 免費取得 1 個 EA（適用於 2 個交易帳號）-> 購買後聯絡我 Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal 歡迎來到黃金收割者！ 該 EA 以非常成功的 Goldtrade Pro 為基礎，設計為同時在多個時間框架上運行，並且可以選擇將交易頻率從非常保守到極端波動設定。 EA 使用多種確認演算法來找到最佳入場價格，並在內部運行多種策略來分散交易風險。 所有交易都有停損和止盈，但也使用追蹤停損和追蹤停盈來最小化風險並最大化每筆交易的潛力。 該系統建立在非常流行且經過驗證的策略之上：交易突破重要的支撐位和阻力位。   黃金非常適合這種策略，因為它是一種波動性很大的貨幣對。 系統根據您的帳戶規模和最大允許提款設定自動調整交易頻率和手數！ 回測顯示出非常穩定的成長曲線，回撤非常可控且恢復很快。  該 EA 已針對黃金的最長可用期限進行了壓力測試，為不同經紀商使
Pivot Killer
BLODSALGO LIMITED
4.63 (24)
专家
长期增长。稳定性。韧性。 Pivot Killer EA 不是一个快速获利的系统，而是一个 为长期可持续增长而设计的专业级交易算法 。 专为 XAUUSD（黄金） 研发，Pivot Killer 是多年研究、测试和系统化开发的结晶。它秉持一个简单的理念： 稳定胜于运气 。该系统经过多周期、波动性变化和流动性环境下的压力测试——它不是为了短期炫耀而生，而是为长期生存而设计。 为持久而生的策略。 无网格。无马丁格尔。无加仓。 100K Live account signal Small Live account signal 市场在变化，波动在改变，趋势来来去去。Pivot Killer EA 专为那些明白 真正的成长来自生存，而非投机 的交易者而设计。 停滞期是正常且预期中的。但随着时间推移，算法总会 重新崛起并变得更强 ，它会不断适应新的市场波动并稳步增长。 这不是一个快速致富的工具，而是一个 以控制、稳定和稳健为核心的长期资本增长引擎 。 核心原则 无网格。无马丁格尔。无加仓。 每笔交易都是独立的，风险明确且有限。EA 永远不会加仓来弥补亏损。生存与稳步增长是其设计核心。 自适应
XAU Master EA
Branislav Bridzik
5 (8)
专家
XAUUSD Master is a multi-system Expert Advisor designed specifically for gold (XAUUSD) trading. It combines 10 independent trading systems running simultaneously, each with different parameters to capture different market conditions. The EA includes advanced risk management features, prop firm spoofing features, and a simple information panel for real-time monitoring. After the purchase send me private message to recieve manual with instructions! Trading Approach & Strategies The EA employs a
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
专家
PROP FIRM READY!  推出促销： 当前价格仅提供数量极其有限！ 最终价格：990美元 349 美元起：免费选择 1 个 EA！（最多 2 个交易账户） 终极组合优惠   ->   点击此处 加入公共群组： 点击此处   LIVE RESULTS 独立审查 欢迎来到“ORB大师” ： 开盘区间突破的优势 利用 ORB Master EA 释放开盘区间突破 (ORB) 策略的力量：一款专为现代交易者设计的精致、高性能专家顾问。 ORB 因其能够捕捉早期市场势头而人气飙升，而这款 EA 代表了我对这种行之有效的方法的个人看法。 ORB Master 如何交付成果 ： ORB Master 在美国和欧洲股市开盘后立即开始行动，瞄准四大主要指数的关键开盘区间：SP500、US30（道琼斯）、纳斯达克和 DAX 这些突破通常预示着当天的主导趋势，提供可靠的方向偏差。 EA 精准地利用这一优势，进入顺势交易，以获得最大利润潜力。 对于每个指数，EA 部署三种不同的策略变化，创建一个由 12 种不相关方法组成的稳健投资组合。 这种多样化可以最大限度地降低风险，同时扩大机会。
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
专家
量子男爵EA 石油被称为黑金是有原因的——现在，有了 Quantum Baron EA，您可以以无与伦比的精度和信心来开采它。 Quantum Baron 旨在主宰 M30 图表上 XTIUSD（原油）的高辛烷值世界，是您升级和进行精英精度交易的终极武器。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣   价格 。     每购买10件，价格增加50美元。最终价格为4999美元 实时信号：       点击这里 量子男爵频道：       点击这里 ***购买 Quantum Baron MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私信询问！ 我是一款精心打造的网格EA，旨在最大限度地发挥您的交易潜力。我拥有超过15年的交易经验，经过精心设计，已近乎完美。我的创建者将他们丰富的市场知识和专业知识融入到我的每一行代码中，以确保我能
Gold Atlas
Jimmy Peter Eriksson
5 (7)
专家
房地产公司准备就绪！ 并非为短期账户买卖或快速获利而设计。 无马丁格尔/无网格/无人工智能 专为注重长期稳定性的交易者而设计 实时结果： 实时信号 | 主要投资组合 |   FTMO 结果   |  公共社区 首发价格：249美元，下次定价：349美元（仅剩6本） 什么是黄金地图集？ Gold Atlas 是一款专业的黄金 (XAUUSD) 自动交易系统。它采用多重突破入场策略，旨在捕捉日内波动和更大的趋势突破。 该系统不基于指标或固定时间范围，并采用最小的优化来减少曲线拟合并提高稳健性。 Gold Atlas 采用 5 个不同的突破水平，每个水平都有自己的止损和追踪止损逻辑，从而实现了强大的内部多元化。 该策略已从 2006 年起进行了近 10,000 笔交易的测试，涵盖了不同的市场机制和市场条件。 作为一种趋势跟踪系统，它不会赢得每一笔交易，但其设计目的是在长期内捕捉偶尔出现的大赢家。 加入社区！ 请私信 我 并附上购买凭证，即可获得加入我们私人社区的邀请。 设置 该系统即插即用。 Gold Atlas 的设计宗旨是 用户友好 、 易于操作 ，无需复杂的配置。 只需将EA
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.21 (14)
专家
Autorithm AI 技术说明   AUTORITHM 是一款为 MetaTrader 5 设计的先进人工智能交易系统，采用 10 个专用 AI 分析层 对市场进行全面分析。该智能交易顾问（EA）使用协同工作的高级 AI 算法来处理市场数据、识别交易机会，并以智能风险管理协议执行交易。 [guide line]     [SET FILES] 核心功能 该系统采用 10 个不同的 AI 分析层 协同分析市场状况并执行交易。每个 AI 层专注于市场分析的不同方面， 包括： • 技术分析 • 形态识别 • 价格行为分析 • 趋势分析 • 波动性分析 • 风险管理 • 新闻分析 • 时间分析 • 马丁格尔系统管理 • 最终决策制定 EA 包含可配置的基于时间的交易时段、新闻事件过滤以及 AI 驱动的波动性保护机制。 10 大 AI 智能分析层 1. 技术分析 AI 处理多种技术指标和振荡器，通过高级形态识别算法识别市场动能、超买/超卖状态及潜在反转点。 2. 形态识别 AI 识别和分析图表形态、K线形态及价格结构，基于历史市场数据的机器学习算法进行训练。 3. 价格行为分析 AI 在不
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.59 (27)
专家
新的前进步伐 | AI 驱动的精确性遇上市场逻辑 借助 Argos Rage ，推出了新的自动化交易水平--由嵌入式 DeepSeek AI 系统 提供支持，实时分析市场行为。 在继承 Argos Fury 优势的同时，这款 EA 采取了不同的战略路径：更灵活、更广泛的市场解读，以及更强的市场参与度。 Live Signal 时间周期: M30 杠杆:  最低 1:20 入金:  最低 $100 交易品种:  XAUUSD, EURUSD 经纪商:  不限 购买 Argos Rage 后，您将有机会免费获得 Argos Fury 。 购买完成后请直接与我联系。 Argos Rage 利用 DeepSeek AI 评估市场结构、节奏和压力--仅在概率一致时执行交易。 与 Argos Fury 相比，它带来更多机会，同时在不确定阶段仍保持智能保护。 当 Argos Fury 专注于干净的反转结构时， Argos Rage 扩大了交易范围。 它专为希望拥有更多信号、更多变化，同时不失去策略控制的交易者设计。 嵌入式 DeepSeek AI 集成的 AI 模型动态评估市场状况。
作者的更多信息
Volatility Doctor
Gamuchirai Zororo Ndawana
4.5 (2)
专家
波动性医生 - 您掌握市场节奏的专家顾问！ 您准备好解锁精准交易的力量了吗？认识波动性医生，您在外汇市场动态世界中的可靠伙伴。这款多货币专家顾问不仅是一种交易工具，更像是一位交响乐指挥家，以无与伦比的精度指导您的投资。 发现关键特点： 1. 寻找趋势的专业知识：波动性医生采用经过验证的方法来发现强劲的市场趋势。告别猜测，迎接明智的决策。 2. 全面控制：利用内置的资金管理工具掌握您的交易策略。决定在任何时候开多少个头寸以及增加交易规模的程度。这是您的剧本，您的方式。 3. 波动性大师：正如其名称所示，这款EA专注于测量和反映市场波动性。就像水会采取其容器的形状一样，它会无缝地适应市场条件。 4. 您的利润目标：设定您的利润目标，让波动性医生不知疲倦地努力实现它们。就像拥有金融GPS一样，引导您到达目的地。 5. 突破掌握：在其核心，这款EA依赖于复杂的移动平均通道策略。它耐心地等待价格突破，然后与市场波动性同步进行操作。 6. 账户友好：无论您是使用小型还是大型账户进行交易，波动性医生都会适应您的需求。这是您的财务平衡器。 为什么选择波动性医生？ 想象一下，您轻松地
FREE
Volatility Doctor Basic Edition
Gamuchirai Zororo Ndawana
专家
Представляем Вам Volatility Doctor Basic Edition: Вашего главного мага на рынке! Вы готовы отправиться в путешествие, чтобы разблокировать настоящий потенциал точной торговли? Позвольте нам представить Вам Volatility Doctor, Вашего надежного союзника в постоянно меняющемся мире рынков Forex. Этот выдающийся мультивалютный советник - это не просто инструмент для торговли; это виртуоз, дирижирующий Вашими инвестициями с непревзойденной точностью и изяществом. Откройте для себя функции, меняющие
FREE
Volatility Doctor Desert Eagle
Gamuchirai Zororo Ndawana
专家
介绍 Volatility Doctor Desert Eagle：您的终极高频交易算法，助您在爆炸性交易成功中一展身手！ 您准备革新您的交易游戏了吗？不用再寻找，就在 Volatility Doctor Desert Eagle - 旨在赋予您精确、控制和盈利能力的终极高频交易算法。以下是 Volatility Doctor Desert Eagle 胜出众多竞争者的原因： 1) 简单易懂：没有复杂术语或陡峭的学习曲线。我们的算法拥有简单易懂的参数，确保各技术水平的交易者都能运用其威力。 2) 数据驱动决策：利用市场波动率的稳健度量来指导您的交易决策。告别猜测，迎来基于数据的策略。 3) 全面掌控：通过完全控制每个单独设置来接管掌控权。调整算法以适应您独特的交易风格和喜好。 4) 无法匹敌的价值：我们相信为客户提供卓越价值。Volatility Doctor Desert Eagle 以极具竞争力的价格提供高级功能，使其适用于希望最大化投资回报的交易者。 5) 人性化的资金管理：通过以货币术语而非抽象点数或点（pips）来思考，简化资金管理。我们让您更轻松地有效管理您的
FREE
Volatility Doctor Compass
Gamuchirai Zororo Ndawana
5 (2)
指标
介绍《波动医生罗盘》 - 您在任何市场中赢利的可靠指南！ 揭示永恒数学定律的秘密：借助我们独家技术，深入探讨交易精髓，其根基稳固，扎根于超越所有市场的数学原则。虽然我们不会透露具体秘密，但请放心，这一创新是您在任何市场条件下取得卓越可靠性的通行证。 革命性的双重功能：想象一下拥有识别趋势方向和趋势力量的能力，而这一切都在一个图表中！我们的指标巧妙地结合了趋势方向和力量，为您节省宝贵时间，并保护您的利润免受错误进入的风险。告别困扰，迎接自信的交易决策。 为每个市场量身定制：我们明白每个市场都是独特的。因此，我们的《波动医生罗盘》灵活适应每个市场，确保它了解市场的微妙差异并做出相应调整。借助其依赖ATR（平均真实范围）的特性，它为每个市场建立了一个特定的阈值，证明其作为真正趋势指标的实力。 解码市场动态：白色柱状图述说着交易者渴望理解的故事。当价格行动未能突破ATR阈值时，这些白色柱状图发出警告信号。它们揭示了支撑这一动态的强大力量的缺失，表明可能出现反转或区间波动模式。由于ATR阈值参数默认设置为1，您可以轻松识别缺乏信心的动态，避免错误突破，保护您的投
FREE
Volatility Doctor RSI
Gamuchirai Zororo Ndawana
指标
Certainly! Here's the revised Chinese translation including the information about the indicator not repainting its signals and being resistant to market noise: 介绍 Volatility Doctor RSI，这是一款基于可信赖的RSI指标构建的突破性工具，旨在提升您的交易体验。 我们的指标不仅提供实时的RSI读数，还准确预测了未来10步内RSI读数的位置，适用于您选择的任何时间框架和任何偏好的交易符号。此外，我们强调指标不会重新绘制其信号，确保您获得可靠的交易指导，同时对市场噪音具有很强的抵抗力。 自适应智能：这个智能工具学习并动态调整，无缝融入您独特的交易策略，增强您的决策过程。 立即使用 Volatility Doctor RSI 提升您的交易。 祝您和平、繁荣和交易盈利。 Volatility Doctor.
FREE
筛选:
无评论
回复评论