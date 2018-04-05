Volatility Doctor Professional Edition

专业版专家顾问发布

当我们在2023年9月发布原版专家顾问时，我们的目标只有一个：提供一个可靠且易于使用的交易工具，带来真正的价值。自那时以来，感谢来自全球数百位交易者的反馈，我们的免费版本已经实现了超过 500次下载，并在社区中获得了 4.5星的评价。





我们倾听了，进行了改进。现在，我们自豪地推出专业版—一款更强大、更具功能性的版本，旨在将您的交易提升到一个新的水平。





专业版有哪些新功能？

增强功能： 基于全球社区的反馈，专业版包含了所有最受欢迎的功能，使您的交易体验更加高效和灵活。





性能提升： 新版通过先进的功能和优化，提升了交易执行、策略适应性和稳定性。





更清晰、统一的代码结构： 虽然这一点对大多数交易者可能不重要，但我们在幕后努力打造了一个更好的、易于维护的代码结构——确保为您提供顺畅、稳定的体验。这意味着更少的错误、更容易更新，以及更一致的表现。





以客户为中心的开发： 凭借在超过 40个国家 中的坚实成功记录和积极的反馈，我们继续完善这个EA，专注于帮助用户在真实市场条件下取得成功。





为什么选择信任专业版？

为长远打算： 我们的EA已经证明了它的价值，并持续发展，以满足来自不同地区和策略的交易者的需求。无论您身在美国、巴西、日本还是肯尼亚，专业版都旨在为您提供支持。





社区驱动的创新： 我们忠实的用户群体在塑造新功能方面发挥了重要作用。每一次更新，都是他们深入反馈和实际使用经验的直接结果。





成功的历史： 拥有超过500次下载、4.5星评价和来自全球交易者的积极反馈，专业版不仅仅是一个工具——它是您交易旅程中值得信赖的伙伴。





全球影响，本地价值

从 肯尼亚 到 德国，从 阿根廷 到 日本，原版EA已经在全球范围内赢得了用户的青睐。我们为能够继续成长并为不断扩大的交易者社区提供服务而感到自豪，我们提供的工具帮助新手和经验丰富的交易者共同驾驭金融市场。





加入我们新旅程的下一章

专业版现已发布，它是经得起时间和反馈考验的交易工具的下一步发展。不论您是想提高交易策略、优化结果，还是希望拥有一个可靠、与您共同成长的工具——这款版本都适合您。





今天就下载专业版

准备好释放您交易的全部潜力了吗？立即下载 专业版，加入成千上万的成功交易者，他们已经将信任交给我们。





保持联系

我们承诺倾听并不断改进。如果您有任何反馈、功能请求或问题，请随时联系我们。您的成功是我们的使命。