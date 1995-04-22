Vantage Breakout

  • 专家
  • Alexandre Vincent Traber
    Alexandre Vincent Traber

    Alexandre Vincent Traber

    5 (1)
    专注于MetaTrader 5智能交易系统(EA)开发的量化交易开发者。拥有大宗商品交易研究背景,应用于外汇、黄金/白银及指数的系统化策略。专注于经过优化测试、具有平滑资金曲线的稳健交易机器人,而非单纯追求回测利润。自主研发的反过度优化评分系统(资金曲线稳定性、回撤控制、时间一致性)正逐步整合到整个EA产品线中,以在实盘使用前过滤掉过度优化的结果。欢迎反馈和提问——乐于为买家提供设置与参数指导支持。
    25 产品
  • 版本: 1.10
  • 更新: 30 七月 2026

将波动性扩张转化为结构化的分级获利了结 —— Vantage Breakout 交易自适应 ATR/SMA 突破,并通过严谨的三阶段离场系统管理每一笔持仓,已在外汇主要货币对和黄金上验证。

概览

Vantage Breakout 是一款自适应波动率突破型EA。当价格收盘价突破由简单移动平均线(SMA)加上真实波幅(ATR)倍数构建的动态通道时开仓,从而捕捉真正的动量扩张,同时过滤市场噪音。持仓开启后会被主动管理:利润会在三个基于账户余额百分比的阶段逐步锁定,并且在K线收盘时的保护机制会在浮动亏损达到设定阈值时平仓。内置的抗过度拟合评分系统确保优化结果在样本外依然稳健。

工作原理

  1. 在所选周期上计算SMA和ATR。
  2. 在SMA上下方按ATR的倍数构建突破通道。
  3. 当上一根K线收盘价高于上轨时开多单;当收盘价低于下轨时开空单。
  4. 持仓期间,浮动利润每达到三个账户余额百分比阶梯之一时,EA平掉约三分之一的仓位,让剩余仓位继续朝最终目标运行。
  5. 若在K线收盘时浮动亏损达到账户余额的设定百分比,则作为保护措施直接平仓。
  6. 开仓时始终附带硬性止损作为最后防线。
  7. 可选的移动止损功能可随行情发展收紧止损位。

输入参数

Strategy(策略)

  • ATR Period(ATR周期)
  • SMA Period(SMA周期)
  • ATR Multiplier(ATR倍数)

Money Management(资金管理)

  • Risk Percent(风险百分比)
  • Compounding(复利)

Risk Placement(风险设置)

  • Stop Loss Percent(止损百分比)
  • Use Trailing Stop(使用移动止损)

Active Position Management(主动持仓管理)

  • Tier 1 Take-Profit (% of balance)(第一阶段止盈,占余额百分比)
  • Tier 2 Take-Profit (% of balance)(第二阶段止盈,占余额百分比)
  • Tier 3 Take-Profit (% of balance)(第三阶段止盈,占余额百分比)
  • Soft Close Trigger (% of balance)(软平仓触发,占余额百分比)

Identification(识别信息)

  • Magic Number(魔术数字)
  • Order Comment(订单注释)

优化器评分系统

Vantage Breakout 内置自定义 OnTester() 评分函数,旨在奖励稳健、可实盘交易的资金曲线,而非单纯的净利润。该函数根据资金曲线平滑度(R²)、盈利速度(斜率)、时间稳定性(测试前后两半的差异)、单笔交易利润集中度(偏度)、回撤深度与持续时间(溃疡指数)、资本效率(MAR比率)以及交易笔数可靠性对优化结果进行排序。净利润为负、盈利因子不足、回撤过大或交易笔数过少的结果将被自动淘汰。运行优化前请将优化条件设置为 Custom max。

推荐设置

USDCAD — M30 USDJPY — M30 XAUUSD — M30

回测周期:2025.07.01 – 2026.07.01。使用1分钟OHLC建模进行优化,并通过Every Tick(历史质量100%)进行确认。

截图

USDCAD、USDJPY和XAUUSD在M30周期的策略测试报告,包含参数设置、完整的表现统计数据以及一年测试期内的资金增长曲线。

免责声明

上述截图和统计数据中显示的过往表现不保证未来结果。在实盘交易前,请始终在您经纪商的实际条件下(点差、佣金、执行速度)使用模拟账户进行测试。外汇和差价合约交易具有高风险,可能并不适合所有投资者。


推荐产品
Steady Runner NP EA
Theo Robert Gottwald
2.5 (2)
专家
Introducing Steady Runner NP EA (Free Version): Precision Trading for GBPUSD M5 What is Steady Runner NP EA? Steady Runner NP EA is a   mathematically designed Expert Advisor (EA)   exclusively crafted for the   GBPUSD M5 timeframe . Built with advanced algorithms and statistical models, this EA automates your trading strategy to deliver   precision, consistency, and discipline   in every trade. Whether you're a seasoned trader or just starting out, Steady Runner NP EA is your reliable par
FREE
Nikkei225 Gap ContinuationEA
Francesc Jordi Mallol Nolden
专家
Nikkei 225 Gap Continuation EA Automated opening-gap continuation strategy for the Nikkei 225 Nikkei 225 Gap Continuation EA is an automated trading system for MetaTrader 5 designed specifically for the Japanese stock index. It searches for significant opening gaps and enters only when price action confirms a possible continuation in the same direction. The strategy combines the opening gap, a configurable opening range and session VWAP confirmation. It also includes risk-based position sizing,
FREE
Best Scalper XAUUSD 30min
Bruno Alexandre Azevedo Dantas
专家
Este robô foi criado exclusivamente para operar no ouro (XAUUSD) e funciona melhor em timeframes médios (M30, H1) . Diferente de scalpers tradicionais, o Best Scalper XAUUSD 30min foca em reversões de tendência , utilizando indicadores avançados como RSI, Bandas de Bollinger e Price Action . A estratégia é baseada em detectar níveis críticos de suporte e resistência , onde o mercado tem uma grande probabilidade de inverter a tendência. Ele combina essa análise com volatilidade intradiária , gar
FREE
Prop News Filter
Joao Jara Carvalho
实用工具
Prop News Filter is a free Expert Advisor that helps traders on prop firm and funded accounts avoid violating the 2-minute news rule that most major prop firms enforce. It uses a precise two-stage protection model: pre-block new trades 15 minutes before the restricted window, then close everything 2 minutes before the news. Most news filter tools either block trading too aggressively and kill your edge, or rely on the MQL5 native calendar which is often disabled on prop firm terminals. This EA u
FREE
Artemis Gold HFT Throttle EA MT5
Nathan James Gilks
专家
Artemis Gold HFT Throttle EA MT5 等待结束了 — Artemis Gold HFT Throttle EA 现已支持 MetaTrader 5。 Artemis Gold HFT Throttle EA MT5 是一款专注于黄金交易的智能交易系统，面向希望在 XAUUSD 上进行快速短线自动化交易，同时拥有受控执行、智能保护机制和清晰仪表盘显示的交易者。 大多数快速交易机器人只关注速度。但在真实经纪商环境中，没有控制的速度可能会成为问题。黄金点差可能迅速扩大，流动性可能快速变化，订单修改可能被拒绝，而过于激进的交易请求行为可能导致不稳定的结果。 Artemis 基于一个不同的原则： 受控速度比失控速度更具可持续性。 此 MT5 版本基于经过验证的 MT4 v1.4 Artemis Gold HFT Throttle EA 构建，并将产品带到 MetaTrader 5 平台，提供更清晰的仪表盘、更强的诊断功能、兼容 MT5 的执行处理，并支持 hedging 和 netting 两种账户环境。 在 netting 账户中，持仓作为该交易品种的合并风险敞口进
FREE
Grid Assistent
Vadym Slobodeniuk
实用工具
Grid Assistant Vadyxa v3 (MQL5) Специализированный торговый помощник, разработанный для автоматизации ручной торговли сеточными стратегиями (Grid) на платформе MetaTrader 5 (работает исключительно на хеджинговых счетах).   Основные возможности и логика работы 1. Интерактивная кнопка экстренного закрытия («ЗАКРЫТЬ ВСЁ») На графике отображается крупная информативная кнопка темно-красного цвета. При нажатии на неё советник мгновенно закрывает все открытые рыночные позиции и удаляет все отложенные о
FREE
Gold Emperor AI
Abdulrahman Saad
专家
Gold Emperor is a fully automated Expert Advisor (EA) designed exclusively for trading the gold pair (XAUUSD) on the MetaTrader 5 platform. Technical Specifications of Gold Emperor: Strategy Type: Relies on artificial intelligence (AI) algorithms to identify entry and exit points based on market structure and momentum. It does not use risky Martingale or Grid strategies. Timeframe: Works optimally on H1 Risk Management: Every trade is protected by automatic Stop Loss and Take Profit orders. It
FREE
Smart FVG Stats
- Md Rashidul Hasan
5 (1)
指标
The  Smart FVG Statistics Indicator  is a powerful MetaTrader 5 tool designed to automatically identify, track, and analyze Fair Value Gaps (FVGs) on your charts. Love it? Hate it? Let me know in a review! Feature requests and ideas for new tools are highly appreciated. :) Try "The AUDCAD Trader": https://www.mql5.com/en/market/product/151841 Key Features Advanced  Fair Value Gap  Detection Automatic Identification : Automatically scans for both bullish and bearish FVGs across specified histo
FREE
Auric Mohd iK
Md Iqbal Kaiser
专家
AURIC MOHD-iK is a dynamic, logic-based Expert Advisor (EA) engineered specifically for trading XAUUSD (Gold). Unlike standard trading systems that rely on lagging, unreliable indicators, this EA operates purely on clean price logic—executing trades the way an experienced human trader naturally reads the market. This version is completely free with limitations, offering permanent value to your trading setup with zero hidden costs. Active Auric Mode That's it!!!!!!!!!! Core Trading Parameters Ac
FREE
Pullback EA xau
Katja Nordhausen
专家
EA 描述（簡短、清晰、適合市場） EA_XAU_Fibo_M15_FINAL_TTP_MODERN_v2_00 是一款基於規則的 XAUUSD（黃金）回調 EA，適用於 M15 圖表，專門針對回調至定義的斐波那契區域（0.500–0.667， 可選接近 0.618）的回調進行交易——但只有當 H1 上的總體趨勢過濾器確認明確方向時才會進行交易。 該 EA 將結構（波動範圍 + 斐波那契回調）與趨勢偏好（EMA20/50、RSI 和可選 MACD）相結合，並採用現代、經紀商安全的執行和風險管理： 停損/凍結級別安全、填補後備方案（RETURN→IOC→FOK）、帶有硬上限的真實停損風險評估，以及每筆交易可選的美元硬損失上限。 交易默認僅在新 M15 柱上評估。 策略邏輯 1）市場和設置識別（M15） 通過 SwingBars 確定相關的波動高/低範圍。 據此計算斐波那契回調區： 標準：0.500 至 0.667 可選：額外接近 0.618（以點為單位的容差） 2）方向設定（H1 偏好） 只有滿足 H1 偏好時，才會釋放交易方向： EMA20/EMA50 趨勢方向
FREE
Axilgo PipPiper CoPilot
Theory Y Technologies Pty Ltd
5 (2)
实用工具
Axilgo Pip Piper CoPilot Elevate your trading game with the Axilgo Pip Piper CoPilot, the first in our revolutionary Pip Piper Series. This all-inclusive toolset is meticulously crafted for serious traders, focusing on key areas such as Risk Management, Trade Management, Prop Firm Rule Compliance, and Advanced Account Management . With CoPilot, you’re not just investing in a tool—you’re gaining a strategic partner in the intricate world of trading. Important Notice: To ensure you receive the fu
FREE
Dumangan MT5
Jose Lagayan
5 (1)
专家
Introducing Dumangan MT5 - The Philippine God Of Harvest (MT4 Version -  https://www.mql5.com/en/market/product/98661 ) Experience the abundance of successful trades with Dumangan MT5, our new Expert Advisor available on MQL5.com. Named after the revered Philippine God of Harvest, Dumangan, this tool embodies the essence of reaping profits from the fertile ground of the markets, just like Dumangan blessed the fields with bountiful crops. A Focused Strategy with Customizable Settings Dumangan MT5
FREE
SR Breakout EA MT5
Timo Roth
专家
SR Breakout EA MT4 Launch Promo: Depending on the demand, the EA may become a paid product in the future. Presets:  Click Here Key Features: Easy Installation : Ready to go in just a few steps - simply drag the EA onto any chart and load the settings. Safe Risk Management:   No martingale, grid, or other high-risk money management techniques. Risk management, stop loss, and take profit levels can be adjusted in the settings. Customizable Parameters:   Flexible configuration for individual tradin
FREE
Ares Quantum EA
Leonardo Ceci
专家
️ Limited Free Access ! ️ Ares Quantum EA is currently available for free as part of an early‑tester release. This phase is designed to gather real user feedback, performance reports, and honest reviews from traders who try the EA on their own accounts. After the first 100 downloads, the EA will switch to a lifetime price of $229.99, increasing automatically by $50 every 5 copies sold until reaching the final retail value of $1,029.99. Anyone who downloads now keeps permanent access to the cur
Correlation Matrix Pro by AlgoSphere Quant
Muharrem Rogova
指标
Correlation Matrix Pro - 多货币相关性分析 实时了解货币对之间的相关性！ 一款强大的分析工具，可帮助您同时可视化多达6个货币对之间的统计关系。非常适合投资组合管理、风险分散和对冲策略。 主要功能 - 使用对数收益率的实时皮尔逊相关性 - 同时监控多达6个货币对 - 自动时间框架检测 - 可调回溯周期（5-200根K线） - 自动对冲机会检测 - 简约可折叠面板设计 - 颜色编码矩阵，即时解读 颜色编码 绿色 (+0.70 至 +1.00) = 强正相关 浅绿色 (+0.50 至 +0.69) = 中等正相关 灰色 (-0.49 至 +0.49) = 弱/无相关 橙色 (-0.50 至 -0.69) = 中等负相关 红色 (-0.70 至 -1.00) = 强负相关（对冲） 为什么要关注相关性？ 风险管理 避免通过高度相关的头寸使风险加倍。 对冲策略 自动找到具有强负相关性的货币对进行有效对冲。 投资组合多元化 使用低相关性货币对构建多元化投资组合。 相关性突破 检测背离——通常是即将到来的市场变动信号。 输入参数 显示设置： - 面板 X/Y 位置 - 启动时
FREE
Dow theory Snowball Martingale
Rachyut Senakool
专家
Expert Advisor (EA) that utilizes the basic Dow Theory strategy along with RSI for take profit, and employs support and resistance levels from the Zigzag indicator as stop-loss and take-profit points, you can follow these guidelines: Dow Theory Strategy : This involves analyzing trends using the Dow Theory principles, mainly focusing on identifying primary trends (bullish or bearish) and secondary trends (corrections). You'll need to implement rules for identifying these trends based on price ac
FREE
TradeVision Pro
Ian Nganga Comba
专家
TradeVisonPro Forex Analyzer Pro MT5 交易账户分析与监控仪表板 TradeVisonPro Forex Analyzer Pro 是一款专为 MetaTrader 5 用户设计的交易分析和账户监控解决方案。 本产品将 MT5 交易数据整理到结构化的网页仪表板中，使交易者能够查看账户信息、监控未平仓头寸、分析交易历史、跟踪策略、记录交易日志以及查看绩效统计数据。 TradeVisonPro Forex Analyzer Pro 旨在帮助交易者整理交易信息，并通过受支持的桌面和移动网页浏览器访问这些数据。 主要功能 • MT5 账户仪表板 • 未平仓头寸监控 • 交易历史分析 • 交易日历 • 策略跟踪 • 交易日志 • 账户绩效统计 • 绩效报告 • 交易通知 • 多账户支持 • 可分享的只读报告 MT5 账户仪表板 在一个结构化的仪表板中查看 MetaTrader 5 交易账户的重要信息。 可显示的信息包括： • 账户余额 • 净值 • 可用保证金 • 保证金水平 • 未平仓头寸 • 浮动盈亏 • 交易量 • 经纪商信息 • 账户信息 仪表板集中显示
FREE
Chinggey Untung
Saiful Izham Bin Hassan
专家
Chinggey Untung 是一款面向机构级的多策略智能交易系统（EA），专为 MetaTrader 5 平台设计。它结合了神经趋势引擎与量子矩阵恢复系统，以绝对的技术精度管理市场波动。 该系统利用统计学的三维向量相关矩阵监控市场失衡，并通过资本保护电路在高影响事件中保障资金安全。 主要策略特点 神经趋势分析：采用高速移动平均线和动量滤波器，基于统计概率识别主要市场方向。 量子矩阵引擎：实现在非趋势市场中管理交易篮子所需的结构化恢复逻辑。 相关矩阵同步：监控主品种与辅助资产之间的关系，以确认入场信号并中和风险。 数据韧性：内置二进制状态持久引擎，使 EA 能在终端重启或系统故障后恢复运行。 本地化仪表盘：图表上的显示面板支持英语、马来语和中文，清晰展示运行状态。 推荐环境 账户类型：必须使用对冲账户（Hedging）。 杠杆：建议 1:100 或更高。 品种：针对高流动性品种优化，如黄金（XAUUSD）和主要货币对。 VPS：建议使用低延迟的虚拟专用服务器以保证持续运行。 输入参数 神经与情绪矩阵 分析时间框架：用于神经趋势计算的时间框架。 神经阈值：确认信号所需的最小
FREE
Babel Assistant
Iurii Bazhanov
4.33 (9)
专家
Babel assistant 1     The MT5 netting “Babel_assistant_1” robot uses the ZigZag indicator to generate Fibonacci levels on M1, M5, M15, H1, H4, D1, W1  periods of the charts , calculates the strength of trends for buying and selling. It opens a position with "Lot for open a position" if the specified trend level 4.925 is exceeded. Then Babel places pending orders at the some Fibonacci levels and places specified Stop Loss , Take Profit. The screen displays current results of work on the position
FREE
Osiris Royal Arises
Victor Chege Macharia
专家
Osiris Royal Arises is an integration of the Python programming language, deep learning machine and mql5 code to be able to predict USDCAD,USDCHF and EURUSD price movements so as to produce the most profitable entries and exits with minimal average risk per order. Why  Osiris Royal Arises ? +   Osiris Royal Arises has been through the research and development stage for almost 1 year, and has passed the testing phase. +   Osiris Royal Arises uses martingale only when it is deemed to be an ideal
FREE
Gold Polaris AI
Shota Watanabe
5 (2)
专家
Gold Polaris AI Non-Martingale / Non-Grid Design AI Trading System for Gold (XAUUSD H1) Overview Gold Polaris AI is an AI-based trading system specifically designed for XAUUSD (Gold) on the H1 timeframe. The model was trained using multiple ATR-based volatility features, allowing it to adapt to expanding and contracting volatility structures. The AI evaluates market conditions dynamically and automatically switches between trend-following and counter-trend logic. When the system detects trend
FREE
BlackHole Breakout EA
Manh Toan Do
3 (1)
专家
BlackHole Breakout EA: Unleash Precision Trading with Breakout Mastery Discover the Power of Intelligent Breakouts The BlackHole Breakout EA is a cutting-edge Expert Advisor designed for MetaTrader 5, empowering traders to capitalize on market momentum with pinpoint accuracy. Built by Ngoa Long Tien Sinh (@blackholequantumpro on Telegram), this EA detects high-potential breakout (upward) and breakdown (downward) patterns, transforming volatility into profitable opportunities. Whether you're a
FREE
Stop Loss Magic Number by juravvlik
Alexandru Gisca
实用工具
Stop Loss Magic Number  Description All offsets in this utility are calculated in USD. A reliable Stop Loss manager for loss protection, auto trailing and profit locking. Suitable for both beginners and advanced traders thanks to simple and extended modes. Fully automates trade management and helps eliminate emotional decision-making. Utility Features   Default Mode — simple mode Designed for quick and easy use. Includes basic trade management logic: • loss protection (Loss Protection Offset)
FREE
Strategy Matrix Builder
Christopher Calmerin
专家
Strategy Matrix Builder MT5 is a highly customizable Expert Advisor created for traders who want to build, test, and automate their own trading strategies without programming. Instead of forcing traders to use one fixed strategy, this EA provides a flexible modular system where users can combine multiple indicators, timeframes, entry conditions, filters, risk-management methods, and trade-management tools. The EA includes popular indicators such as Moving Averages, RSI, MACD, ADX, Stochastic, Bo
FREE
Zerion
Mate Patrik Toth
专家
ZERION: Mathematical Precision for Gold (XAUUSD) ZERION is an institutional-grade automated trading system specifically engineered for the unique volatility of Gold. Unlike traditional "black box" EAs, ZERION uses a transparent, 12-feature Linear Regression Filter and a Volatility-Adaptive Exit system to provide professional-level execution for retail traders. Our Mission: Professional Power, Accessible Price High-frequency firms and institutional desks spend thousands on proprietary math model
FREE
SMC Market Structure Pro
Twin Fitersya
专家
What is SMC Market Structure Pro? SMC Market Structure Pro is an automated trading Expert Advisor for MetaTrader 5 , developed based on Smart Money Concept (SMC) and market structure analysis . The EA is designed to help traders follow the natural flow of the market , focusing on price structure instead of indicators or lagging signals. How Does the EA Work? The EA analyzes market structure changes using pure price action: Detects higher highs & higher lows for bullish structure Detects l
FREE
PZ Goldfinch Scalper EA MT5
PZ TRADING SLU
3.33 (57)
专家
这是我著名的剥头皮机Goldfinch EA的最新版本，它是十年前首次发布。它以短期内突然出现的波动性扩张为市场提供了头条：它假设并试图在突然的价格加速后利用价格变动的惯性。这个新版本已经过简化，使交易者可以轻松使用测试仪的优化功能来找到最佳交易参数。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 简单的输入参数可简化优化 可定制的贸易管理设置 交易时段选择 工作日选择 金钱管理 谨防... ick牛黄牛是危险的，因为许多因素都会破坏收益。可变的点差和滑点降低了交易的数学期望，经纪人的低报价密度可能导致幻像交易，止损位破坏了您获取利润的能力，并且网络滞后意味着重新报价。建议注意。 回溯测试 EA交易仅使用报价数据。请以“每笔交易”模式回测。 它根本不使用HLOC（高-低-开-关）数据 交易时间无关紧要 为了获得更好的性能，请为您希望在每个刻度线模式下交易的每个交易品种运行云优化。稍后分享！ 输入参数 触发点：触发点差所需的价格变动。 （预设= 10） 最小时间窗口：价格波动发生的最短时间。 （默认= 3） 最长时间窗口：价格波动发生的最长时间。
FREE
Morgen und Uhr open
Grigorii Isaakian
3 (1)
专家
Э ксперт создан для  скальпирования на  открытии торгов ММВБ ( начинает работу через несколько секунд после 10=00) и продолжает скальпировать на открытии каждого бара.. Является продолжением продукта  Morgen Open   https://www.mql5.com/ru/market/product/47596 Эксперту желательно работать на часовом  или M30 таймфрейме.  Эксперт работает на указанное пользователем целое количество лотов, проверка минимальна, мартингейл не предусмотрен!!!.  Эксперт при начале работы выставляет 2 отложенных ордера
FREE
Corazon
Nguyen Van Bo
5 (1)
专家
Corazon is an EA that operates using the martingale method, with carefully selected entry points. When a trade goes in the wrong direction, the EA will open martingale orders with increasing lot sizes and distances, then average the price and reset the overall TP for all the orders. Corazon EA also has options for trailing functionality for individual orders, trailing all martingale orders together, or only trailing the initial order.
FREE
Gold Rush MT5 EA
Matthew Lewis Beedle
专家
This EA was made for educational purposes.  You can find a full overview of how it was made in the YouTube video (Literally a step by step guide) We used AI and ML to create the whole thing, with no coding.  Can you trust this to make money? Possibly, but do so at your own risk.  It could be a nice addition to a large porfolio.  How to use: Add to H1 gold chart Make sure the subchart is correctly named to your broker name for Gold.  Big picture It’s a   trend + breakout system for buys , and a
FREE
该产品的买家也购买
Quantum Titan MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (2)
专家
Quantum Titan 将机构级交易引入 Quantum 生态系统，为精准度、纪律性和经证实的实时市场表现树立了新的标准。 Titan 是为那些对黄金智能交易系统有更高期望的交易者而开发的，代表了量子交易技术的下一个发展阶段。 全球终身授权数量严格限制在 1000 个。 当1000份全部售罄后，《量子泰坦》将不再发售。 特价上市优惠价。最终价格 1999 美元。 只需5万美元初始投资即可获得实时信号：   点击此处 Quantum Titan MQL5 公共频道：   点击此处 ***购买 Quantum Titan MT5，即有机会免费获得 Quantum Emperor、Quantum King、Quantum Bitcoin、Quantum Baron、Quantum Valkyrie、Quantum OmniGold、Quantum Athena X 或 Quantum Starman！*** 详情请私信咨询！ 隆重推出量子泰坦 Quantum Titan 是我从未打算公开发布的黄金级智能交易系统。 几个月来，我一直用自己的资金私下交易 Titan，并且
Quantum Queen X MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (29)
专家
传奇仍在继续。女王不断进化。 欢迎来到 Quantum Queen X——传奇黄金交易系统的下一代产品，它建立在 Quantum Queen 已证明的成功之上。 Quantum Queen X 基于与 Quantum Queen 相同的成熟核心引擎构建，引入了强大的全新自定义模式，允许交易者精确选择要启用或禁用的策略。 每项策略都经过单独审查、改进和优化，以在不同的市场环境下提供更佳的性能和适应性。默认预设也得到了增强，现在包含 9 项精心挑选的策略，而非之前的 7 项，从而提供更广泛的市场覆盖和更多交易机会，同时保留了使 Quantum Queen X 成为 MQL5 平台上最成功的黄金智能交易系统的严谨交易理念。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions 折扣价   价格 。     每购买 10 件，价格将上涨 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号 IC Ma
Smart Gold Hunter
Barbaros Bulent Kortarla
4.87 (30)
专家
Smart Gold Hunter 是一款用于 MetaTrader 5 的 XAUUSD / Gold 交易 Expert Advisor。它适合希望使用无网格、无马丁格尔、真实 Stop Loss 和 Take Profit 逻辑，并且重视风险控制的黄金交易者。 您可以在购买前查看实时信号： Live Signal - IC Markets: https://www.mql5.com/en/signals/2365400?source=Site +Signals+My Live Signal - Ultima Markets: https://www.mql5.com/en/signals/2376242?source=Site +Signals+My Smart Gold Hunter 不是网格 EA，也不是马丁格尔 EA。它不依赖无限加仓、恢复单或亏损后加倍手数。EA 的主要思路是用受控逻辑、保护设置和真实交易管理来交易黄金，而不是使用高风险的平均加仓方式。 该 EA 主要为 XAUUSD / Gold 设计。您可以将其用于 XAUUSD 或经纪商提供的黄金品种，例如 XAUU
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (103)
专家
道具公司已准备就绪！（ 下载道具文件 ） 警告： 目前仅剩少量存货！ 最终价格：990美元 免费获得 1 个 EA（适用于 3 个交易账户）-> 购买后请联系我 超值组合优惠   ->   点击这里 加入公开群组： 点击此处   实时信号 客户端信号 YouTube 评论 最新手册 欢迎来到黄金收割者！ 这款EA是在非常成功的Goldtrade Pro的基础上开发的，设计用于同时在多个时间框架上运行，并且可以选择将交易频率设置为从非常保守到极度波动。 该EA使用多种确认算法来寻找最佳入场价格，并在内部运行多种策略来分散交易风险。 所有交易都有止损和止盈，但同时也使用追踪止损和追踪止盈来最大限度地降低风险，并最大限度地提高每笔交易的潜力。 该系统基于非常流行且行之有效的策略：交易突破重要支撑位和阻力位的交易机会。   黄金非常适合这种策略，因为它是一种波动性很高的货币对。 系统会根据您的账户规模和最大允许回撤设置自动调整交易频率和手数！ 回测结果显示增长曲线非常稳定，回撤幅度控制得非常好，恢复速度也很快。  这款EA已经针对黄金进行了最长时间的压力测试，使用了多个经纪商的多个价格
Scalping Robot Pro MT5
MQL TOOLS SL
4.46 (140)
专家
Scalping Robot Pro is a professional trading system designed specifically for fast and precise scalping on XAUUSD using the M1 timeframe. The system is built to capture short term market movements with accurate execution and controlled risk management. It focuses on real time price behavior, momentum shifts, short term volatility, and selective grid based trade management techniques to identify high probability trading opportunities in the gold market. Scalping Robot Pro is optimized for traders
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (46)
专家
重要的 ： 此套装仅以当前价格限量发售。    价格很快就会涨到1999美元！   已包含 100 多种策略 ，更多策略即将推出！ 额外福利 ：  从我的其他 EA 中免费 选择 5 款！   所有设置文件 + 完整设置和优化指南 视频指南 实时信号 第三方评论 新增 - 44 种策略实时信号 欢迎来到终极突破系统！ 我很高兴地向大家介绍终极突破系统，这是一款经过八年精心开发的复杂且专有的智能交易系统 (EA)。 该系统已成为MQL5市场上多款表现优异的EA的基础，其中包括备受赞誉的Gold Reaper EA。 它曾连续七个多月位居榜首，此外还有 Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement 和 Daytrade Pro。 终极突破系统并非仅仅是另一款EA（电子交易系统）。 它是一款专业级工具，旨在帮助交易者在任何市场和时间框架内创建无限数量的突破策略。 无论您是专注于波段交易、超短线交易还是构建多元化投资组合，该系统都能提供无与伦比的灵活性和定制化功能。 可能性无穷无尽！ 对于自营交易公司的交易员来说：   有了这个系统，您终于可以创建自己独
Lizard
Marco Scherer
4.15 (41)
专家
LIZARD 是什么？ Lizard 是一款全自动智能交易系统（EA），专为 MetaTrader 5 上的 XAUUSD（黄金）开发。它采用多策略摆动突破系统，识别图表上的关键结构位，并在精确计算的入场点放置挂单止损单。无马丁格尔。无网格。不加仓摊平。 每笔交易都设有明确的 Stop Loss 和 Take Profit，并由多层退出系统全天候自动管理。 实盘信号 - 购买前追踪真实表现： https://www.mql5.com/en/signals/2372821 工作原理 Lizard 在 H1 时间框架上持续扫描 XAUUSD 图表，寻找重要的摆动高点和摆动低点。当识别到有效结构时，它会在距离该价位经校准的位置放置 Buy Stop 或 Sell Stop 挂单。需要真正的突破才能触发，而非价格的简单触碰。 这种方法可过滤掉弱势行情，仅在动能确认时入场。 6 个独立策略在 H1 时间框架上同时运行，每个都拥有各自的 Stop Loss 和 Take Profit、追踪系统、magic number 和风险权重。 主要功能 多策略架构： 六个单独优化的策略覆盖不同的市场状况，从
ThunderGold Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
5 (7)
专家
ThunderGold Scalper ThunderGold Scalper 是一款专为 MetaTrader 5 黄金自动交易开发的智能交易系统。 该 EA 适用于 M15 周期的 XAUUSD 和 GOLD。系统通过专有的多因素决策引擎识别符合条件的交易机会，并自动管理交易仓位。 系统综合分析市场结构、趋势方向、K线质量、成交量、动量以及交易执行条件。它会耐心等待合适的市场环境，而不是持续频繁开仓。 Live Signal — TMGM 主要功能 专为 XAUUSD 和 GOLD 开发 推荐周期：M15 全自动交易 不使用网格策略 自动 Stop Loss 和 Take Profit 动态移动止损 按风险比例或固定手数计算仓位 趋势和动量过滤器 K线质量和成交量过滤器 高影响力新闻过滤器 节假日和市场关闭保护 滑点调整系统 每日交易次数限制和冷却机制 信息交易面板 针对 Exness 的自动点数调整 推荐交易条件 ThunderGold Scalper 对点差、滑点、流动性和执行速度较为敏感，因此经纪商的交易条件可能会显著影响结果。 该 EA 已在以下经纪商环境中进行测试： TM
Adaptive Gold Scalper MT5
Fan Yang
4.52 (25)
专家
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience. With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalpi
Logan MT5
Thierry Ouellet
4.95 (22)
专家
LIMITED TIME OFFER AT 289$ Price will go up at  499$ on August 12th! Logan MT5 isn't your typical Gold Grid EA that blindly opens trade after trade, consuming your margin and putting your capital at unnecessary risk. Instead, it patiently waits for high-probability entry opportunities and uses an intelligent recovery system that combines ATR-based grid spacing with dynamic lot progression . This allows it to withstand adverse market movements that would wipe out most conventional grid EAs—incl
Zoomini
Gennady Sergienko
2.55 (11)
专家
重要信息: 支持和问题解答仅在这里提供:  https://www.mql5.com/en/users/zolia  ( Zolia - UTC/GMT: 台湾 ); Zoomini 是 GoGoPips 项目 2026 年 7 月最新研究中的一小组机器学习模型。 这些模型仅适用于 XAUUSD H1 / Gold 。 信号: www.mql5.com/en/signals/2381994 需要了解的重要事项: 这些模型只使用 一个订单 进行交易，并采用相同的 SL/TP。 支持: Netting 账户 和任何杠杆。 支持大额入金，因为交易类型为中期交易。  100% 交易活跃度 。 这意味着模型不会回避入场，并且始终处于交易状态。 这些模型经过专门训练，不是寻找方便的入场点，而是每分钟预测价格方向。 购买前完全透明 。   目前，暂时，或如果该 EA 的所有者不反对则永久，该 EA 的模型正在我们公开的 Live 排行榜上交易: 所有统计数据、所有交易，无延迟、无过滤。 购买此 EA 时，您将有机会获得新研究中的模型，该研究计划在今年 8 月完成。 这些模型背后的研究是
TwisterPro Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
4.44 (133)
专家
更少交易。更好交易。稳定性高于一切。 • 实时信号 模式 1 实时信号 模式 2 Twister Pro EA 是一款专为 XAUUSD（黄金）M15 时间框架开发的高精度剥头皮智能交易系统。交易次数少——但每次交易都有目的。 每笔入场在开仓前须通过 5 个独立验证层，默认配置下胜率极高。 两种模式： • 模式 1（推荐）— 极高胜率，每周交易次数少。专为资金保护和纪律性交易而设计。 • 模式 2（短止损）— 止损幅度显著缩短，交易次数多于模式1。每笔亏损极小。适合希望在受控风险下增加市场曝光的交易者。 规格参数： 交易品种：XAUUSD | 时间框架：M15 最低入金：$100 | 推荐：$250 RAW SPREAD 账户必须使用 强烈推荐 VPS 无网格！每笔交易均设有止盈和止损！ 推荐券商： Exness Raw | Vantage | Fusion Markets 购买后发送消息即可获得： 完整用户指南 专属奖励 过往业绩不代表未来结果。请理性交易。
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (3)
专家
更智能的控制，更精准的操控。 欢迎来到 Quantum Athena X——新一代专注于黄金交易的系统，它在 Quantum Athena 的精准性、效率和纪律性执行的基础上更进一步。 Quantum Athena X 基于与 Quantum Athena 相同的精简核心引擎和精心挑选的 6 种策略构建而成。每项策略都针对当前的黄金市场状况进行了单独优化和改进，而全新的强大自定义模式则允许交易者精确选择启用或禁用哪些策略。 对于喜欢即插即用体验的交易者，原有的优化配置仍然可用；而对于想要创建自己个性化策略组合的交易者，自定义模式则提供了更大的灵活性。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣价   价格 。     每购买 10 件，价格将上涨 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号 IC Markets：       点击这里 Quantum A
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (214)
专家
Quantum King EA — 智能力量，为每一位交易者精炼 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 特别推出价格 直播信号：       点击这里 MT4版本：   点击此处 量子王者频道：       点击这里 ***购买 Quantum King MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私讯询问！ 用精确和纪律来管理您的交易。 Quantum King EA 将结构化网格的优势和自适应 Martingale 的智能融入一个无缝系统 - 专为 M5 上的 AUDCAD 设计，专为希望实现稳定、可控增长的初学者和专业人士打造。 Quantum King EA 是针对 M5 时间范围内的 AUDCAD 对开发的全自动交易系统。 它将网格策略的结构与马丁格尔的自适应恢复逻辑相结合，形成了一个在所有市场阶段智能管理交易的系
Cortex IDX
Vladimir Mametov
专家
这是一款专为 MetaTrader 5 平台打造的全自动智能交易系统（Expert Advisor，EA），专门针对 US30（道琼斯工业平均指数） 交易进行了深度优化。交易逻辑结合了美国股指的典型市场特征，包括趋势行情、盘中回调以及高波动阶段，能够自动完成信号识别、开仓、持仓管理和离场操作。 EA 的核心理念是让盈利单尽可能持续运行，同时严格控制亏损风险。盈利仓位可通过智能移动止损（Trailing Stop）持续跟随趋势；当持仓出现亏损且 M1（1 分钟）周期检测到反向信号时，系统可自动提前离场，以减少不必要的回撤。 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2376781 首发优惠： 当前价格仅限前 20 位购买者。售出 20 份后，产品价格将上调 100 美元 ，调整为 599 美元 。 产品理念 本 EA 专为希望实现 US30 全自动交易的投资者设计，采用趋势跟随结合回调入场的交易策略，在市场已有明确方向时寻找更优的进场位置，而不是盲目追涨杀跌。 盈利订单可采用 移动止损 持续跟随行情，在锁定利润的同时尽可能捕捉更大的趋势；如果交易者更喜欢
Smart Gold Impulse
Barbaros Bulent Kortarla
4.11 (19)
专家
Smart Gold Impulse 现巴进入特别早鸟发布阶段。 这是我目前正在使用的 EA，并在我的 Ultima Markets 实盘信号账户上取得了令人瞩目的成绩。您可以通过 Ultima 的实盘信号结果来查看当前表现，Smart Gold Impulse 在真实的市场环境下已经展现出了非常强劲的潜力。我的 Ultima 实盘信号账户所使用的同款设置文件（set file），将仅分享给 Smart Gold Impulse 的购买者。 同时，这仍然是一个发布初始版本，而不是完全进入大众推广阶段的最终产品。之所以给出特别的发布优惠价，原因很简单：我希望早期用户能够对其进行测试、跟进结果、分享反馈，并帮助我了解 Smart Gold Impulse 在不同经纪商和账户条件下的表现。 任何人都可以在这次早鸟发布期间购买 Smart Gold Impulse 并获得我的直接支持。但是，只有 Smart Gold Hunter 的持有者才会被邀请加入特别改进小组，我们将在那里共同讨论经纪商表现、设置、更新、设置文件以及未来的优化方案。 到目前为止，我自己团在 Ultima 上的结果非常强
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
专家
Gold Snap — 黄金快速利润捕捉系统 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2362714 实盘信号2： https://www.mql5.com/en/signals/2372603 实盘信号 v2.0： https://www.mql5.com/en/signals/2379945 当前价格仅剩 3 份。价格很快将上涨至 $999。 重要： 购买后请通过私信联系我们，以获取用户指南、推荐设置、使用说明以及更新支持。 https://www.mql5.com/en/users/walter2008 欢迎加入我们的 MQL5 频道，获取产品更新与交易见解。 https://www.mql5.com/en/channels/tendmaster 在 Gold House 的长期研发与实战验证中，我们进一步确认了突破策略在黄金市场中的有效性，也验证了我们自适应参数系统在真实市场环境中的实际价值。 但对于突破系统来说，始终存在一个现实问题： 止盈太早，容易错过后续真正的大行情； 止盈太晚，又往往会经历一定程度的利润回吐。 这不是某一种策略独有
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
专家
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
专家
实时交易信号 交易活动的公开实时监控： https://www.mql5.com/zh/signals/2372719 官方信息 卖家资料 官方频道 用户手册 安装说明和使用指南： 查看用户手册 Zerqon EA 是专为 XAUUSD 交易开发的自适应专家顾问。 该策略基于通过 ONNX 集成的 Deep LSTM 神经网络模型，使系统能够处理连续性的市场行为并以结构化方式分析价格动态。 该模型专注于识别黄金价格走势、波动性以及时间条件中的特定模式。 与传统固定信号不同，EA 通过训练后的神经网络框架分析市场，仅在内部模型识别到合适条件时才执行交易。 Zerqon EA 不会持续不断地进行交易。 某些时期可能完全没有任何交易，而在适合的 XAUUSD 市场阶段，系统可能会在较短时间内执行多笔交易。 每笔交易均带有预定义的 Stop Loss 和 Take Profit 参数。 同时还使用追踪止损机制来动态管理持仓。 该 EA 适用于偏好基于神经网络的黄金交易方式、重视执行控制以及接受可变交易频率的用户。 主要特点 不使用高风险交易技术，如马丁格尔 (M
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (506)
专家
介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan  !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT4版本：   点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4.06 (36)
专家
最新消息——目前仅剩少量存货，欲购从速！ 该系统的主要目标是在不使用任何有风险的鞅或网格的情况下实现长期的实时性能。  数量极其有限，现价优惠 最终价格 1499 美元 【实时信号】    |    【回测结果】    |    【设置指南】    |    【FTMO 结果】 一种不同的交易方法 Pulse Engine 不使用任何指标或特定时间框架。它采用了一种非常独特的方法，这是 MQL5 上任何其他交易系统都不采用的方法。 它交易的是日内方向性模式。这些模式是我利用自己多年来不断开发和完善的特定模式识别软件发现的。 该软件使我能够识别出市场历史上在一天中哪些时段会出现强劲的单向波动。 每个市场和每周的每一天都有其独特的走势。 这种方法之所以如此强大，是因为它不依赖于市场是处于趋势行情、反转行情还是任何特定的市场状态。其模式与这些因素完全无关。 脉冲引擎包含涵盖 六大市场的 70 多种不同模式 ，并结合超过 5万笔 交易的历史回测数据。 每个市场的回测时间均尽可能追溯至数据允许的最长时期， 外汇货币对约 20年，指数约 15 年， 加密货币 约10 年。这确保了极高的统计显
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.23 (26)
专家
NEXORION: Initium Novum — 确定性逻辑与算法综合体系 NEXORION 是一款基于严密流动性处理数学算法的机构级分析系统。该项目的核心理念是“计算透明化”：交易型 EA 将混沌的价格流转化为结构化的几何区域，并将决策过程直接在交易图表上进行可视化呈现。 实时信号监控 https://www.mql5.com/en/signals/2378408 https://www.mql5.com/es/signals/2372338 系统技术规格 交易资产 ：XAUUSD (黄金) 运行周期 ：H1 (1小时图) 核心方法论 ：机构流动性分析与确定性逻辑 (Institutional Liquidity Analysis & Deterministic Logic) 决策依据 ：流动性池与平衡水平的数学计算 数学架构与可视化 本系统的关键创新在于 动态计算映射 (Dynamic Computation Mapping) 。算法不仅是分析价格，更是通过以下模块构建市场的数学模型： 流动性追踪 (Liquidity Tracking) ：基于市场阶段的深度分析，精确识别买
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.83 (46)
专家
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
专家
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.33 (112)
专家
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
专家
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
专家
SomaOil 是 MetaTrader 5 的多策略突破 EA 交易，专为 WTI 原油 (XTIUSD) 打造。一张图表、一张 EA、20 个独立策略一起作为一个多元化投资组合运行。 实时信号。 为了使其在发布时就可以使用，我使用了透明的、逐步调整的定价模型： 发布价：100 USD（48 小时） 从周一起，每售出 10 份价格上调 100 USD 即使同一天售出超过 10 份，价格每天最多上调一次 早期买家锁定产品生命周期内最优惠的价格。 概念 SomaOil 没有运行往往会过度适应狭窄市场体系的单一设置，而是附带了一组精心策划的 20 个预先调整的策略，这些策略全部在单个 WTI 图表上的单个 EA 下并行运行。 每个策略都有自己的神奇数字、评论、时间范围、波动检测参数、退出、新闻距离和批次步骤。它们共享相同的执行引擎，但独立交易，因此您无需管理数十个图表即可跨时间范围和突破广度获得真正的多元化。 作品集创建 我对两个互补的样本内范围进行了优化，每个范围都具有相同的参数网格： 5组时间范围：D1、H12、H8、H4、H1 三种突破宽度变体： V1 广泛：更宽的波动，更少但更强的
The Gold Space
Ayush V Jain
5 (3)
专家
Live Signal on Vantage https://www.mql5.com/en/signals/2378090 https: // www.mql5.com/en/signals/2378091 live signal is running mode/option 1 with autolot 2 % risk. Overview:  The Gold Space is a fully automated, professional-grade Expert Advisor specifically engineered for the XAUUSD (Gold) market. Designed natively for MetaTrader 5, this EA capitalizes on high-probability volatility expansions using a precise, dynamically calculated breakout algorithm. It eliminates emotional trading by stric
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.52 (21)
专家
更新：下一价格：599 美元，最终价格：999 美元 如果您重视诚实和为真实交易而构建的真正交易系统，而不是一个看起来完美无瑕但最终可能导致账户爆仓的直线回测，那么这可能适合您。 无马丁格尔/无网格 22个月实时信号 +250% 实时增长 【实时信号】    |  【FTMO 结果】    |  【主投资组合】  |  【回测指南】 为什么 Range Breakout EA 如此稳定？ Range Breakout EA 基于一种众所周知的市场行为：交易时段之间的波动性变化。 亚洲交易时段的波动性通常较低，形成一个狭窄的价格区间。伦敦交易时段开盘后，波动性增加，价格往往会突破该区间 并继续朝突破方向移动。 该系统会交易这种突破，并在当天晚些时候波动性开始减弱时平仓。 它不使用指标或固定时间框架，这有助于减少过拟合。系统内部使用突破过滤器来避免低质量的突破交易。 该策略在 XAUUSD、USDJPY、BTCUSD、US30 和 DE40 等货币对上表现尤为出色。 同时交易多个市场可以实现强大的分散风险能力。 加入社区！ 公众社区：  点击这里！ 请私信我并附上购
Fantastic 4 MT5
Fan Yang
3 (2)
专家
Fantastic 4 Four-in-One Trading System Introduction Fantastic 4 is an automated trading EA integrating 5 mutually independent quantitative trading logics targeting XAUUSD. After long-term research, iterative optimization, historical backtesting and live market verification, each built-in strategy has exclusive entry rules, independent order management and customized risk control modules. All strategies run separately without mutual interference. The combination of four strategies with low correl
作者的更多信息
ZigZag MA Retracement
Alexandre Vincent Traber
专家
以统计精度交易回撤——只在趋势延续概率对您有利的位置入场。 概述 ZigZag MA Retracement 是一款为 EURUSD H1 时间框架设计的趋势延续型智能交易系统。它识别最后一次确认的 ZigZag 摆动，等待价格回撤至该摆动的 60%，并在入场前通过均线过滤器确认方向。出场由事件驱动：一旦价格收盘价穿越至均线的错误一侧，仓位会立即自动平仓，而非依赖固定目标位。 工作原理 EA 使用 Depth 和 Deviation 参数原生计算 ZigZag 摆动点（无需外部指标依赖）。 当最后一次摆动回撤至其区间的 60%（在可配置的容差范围内）时，信号区域被激活。 均线过滤器在允许任何入场之前确认当前趋势方向。 确认后，EA 以基于 ATR 的止损和止盈入场，仓位大小按固定风险百分比计算。 持仓期间，每根K线收盘时监控仓位：如果价格收盘价穿越至均线另一侧，交易将作为趋势反转信号立即平仓。 每笔订单在发送前都会通过经纪商合规检查（保证金、交易量限制、冻结/止损水平、点差缓冲）。 输入参数 Magic_Number — 该EA交易的唯一识别码 Risk_Percent — 每笔交易风
FREE
Momentum Confluence
Alexandre Vincent Traber
专家
概述 Momentum Confluence EA 是一款多指标交易机器人，仅当多个独立指标同时朝同一方向排列时才开仓，并在这些指标显示动能衰竭时平仓——没有固定止盈目标。适用于任何品种和周期：外汇、黄金、白银、指数。 工作原理 每根新K线，分别检查RSI、MACD柱状图、ADX/DI、随机指标和CCI的上升或下降斜率。 分别为买入和卖出方向计算共振评分（0-5分）。 只有当评分达到最低共振阈值时才开仓。 持仓期间，同样的五个指标被用来检测衰竭迹象。 当衰竭评分达到其阈值时平仓，与任何价格目标无关。 基于ATR的宽止损始终附加，仅作为灾难性保护。 输入参数 Magic_Number：该EA交易的唯一识别码 Risk_PercentPerTrade：每笔交易承担的账户余额百分比风险 ATR_SL_Mult：灾难性止损的ATR倍数 ATR_Period：用于止损计算的ATR周期 RSI_Period：RSI指标周期 Stoch_K：随机指标%K周期 Stoch_D：随机指标%D周期 Stoch_Slow：随机指标减速周期 CCI_Period：CCI指标周期 ADX_Period：ADX/
FREE
Yperion EA
Alexandre Vincent Traber
专家
YPERION EA — 一目均衡表趋势共振与自适应风险 基于一目均衡表(Ichimoku Kinko Hyo)趋势信号进行交易,并通过RSI共振过滤,配合ATR自适应止损止盈、内置金字塔加仓、保本止损和基于连胜连败的动态风险引擎。为追求规则化、以表现调整风险而非凭感觉交易的趋势跟随者而打造。 概述 YPERION EA 将完整的一目均衡表云图(转换线、基准线、先行线A/B、延迟线)与RSI共振结合,过滤掉弱信号,只交易已确认的趋势延续设置。止损止盈根据ATR自适应,系统会自动适配每个品种的波动性,而非使用固定点数。适用于任何品种和周期;最适合有趋势的外汇主要货币对(EURUSD、USDJPY、GBPUSD)以及黄金的H1-H4周期。 运行原理 每根新K线形成时检查一目均衡表排列:转换线/基准线交叉,加上价格相对云图的位置以及延迟线确认。 RSI共振过滤信号:只有高于牛市阈值的看多一目均衡表设置、低于熊市阈值的看空设置才会被交易。 ATR波动性过滤器会在波动性低于其均值某一比例时阻止入场,点差过滤器则在跳空或低流动性点差飙升期间跳过入场。 止损止盈设为入场价的ATR倍数。 已开仓位可按
FREE
Sar Scaler EA
Alexandre Vincent Traber
专家
概述 SAR Scaler EA 基于抛物线转向指标（Parabolic SAR）交易：价格高于 SAR 点时触发卖出，低于时触发买入。它不会在每次反转时都入场，而是根据 SAR 点与信号K线最高价或最低价之间的距离（以ATR标准化）来过滤信号，然后通过金字塔式加仓和分批平仓逐步建仓与平仓。 工作原理 每根新K线，EA读取抛物线SAR值并与价格比较以确定方向。 计算SAR点与K线最低价（买入信号）或最高价（卖出信号）之间的差距，并除以ATR。 只有当该差距达到最小ATR阈值时才允许入场，从而过滤掉较弱/临界的反转信号。 若启用，随着价格在同一方向上相对上次入场移动最小ATR距离，会加仓（金字塔式），直至达到最大入场次数。 若启用，随着价格达到连续的基于ATR的止盈目标，仓位最多分三次部分平仓。 可选的基于SAR的移动止损会逐K线收紧止损。 反转信号会在考虑新入场前，平掉当前方向的所有仓位。 输入参数 常规 Magic Number：本EA所开交易的唯一识别码 Order Comment：附加在每笔交易上的注释标签 Trading Timeframe：用于SAR/ATR信号计算的时间周期
FREE
Delphi Regression EA
Alexandre Vincent Traber
5 (1)
专家
Delphi Regression EA — 多策略自适应线性回归系统 概述 Delphi Regression EA 基于已收盘的K线构建滚动线性回归通道，并使用三种可独立启用的策略来交易价格偏离该通道的行为：均值回归、趋势延续和斜率反转。仓位大小基于账户权益的风险百分比计算，止损基于ATR，每次优化都根据自定义的资金曲线质量评分而非净利润进行排名，从而让优化器倾向于稳健、可重复的表现，而非侥幸拟合出的高收益结果。 工作原理 每根新K线，系统会基于最近N根已收盘K线计算线性回归，得出中心线、斜率、R平方值和残差标准差。 在中心线两侧，按残差标准差的固定倍数设置多个入场层级。 均值回归在价格触及某一层级时逆势入场，回归中心；趋势延续在R平方确认存在真实趋势时顺着斜率方向交易；斜率反转在回归斜率符号翻转时开仓。 每个层级在价格向中心方向部分回撤后可独立重新激活，从而在一次波动中产生多次入场，而非每次波动只交易一次。 出场方式为K线收盘回到中心线，或经纪商侧止盈止损，两者可独立选择。 入场和出场执行模式均可在"Open Price安全模式"（仅基于已收盘K线数据决策）和"经纪商成交模式"（
FREE
Asterion EA
Alexandre Vincent Traber
专家
Asterion EA — 黄金多指标共振系统 专为黄金设计的7指标加权共振引擎。每笔交易都需要动量、趋势和波动性信号一致确认后才能入场,过滤噪音和低把握度的交易设置。为追求纪律化、规则化交易XAUUSD的交易者而打造。 概述 Asterion EA 对七个独立指标(RSI、MACD、ADX、ROC、布林带%B、威廉指标%R、MFI)的多空条件进行评分,只有当加权得分明显偏向某一方向时才会开仓。止损和止盈根据ATR自适应调整,自动适配黄金的波动性,而非使用固定点数。内置最大回撤熔断机制和点差过滤器,避免在低流动性或跳空行情中入场。 运行原理 每根新K线形成时,读取已收盘K线上的全部七个指标数值。 每个指标根据其阈值给出加权投票(看多或看空)。 只有当综合多头或空头得分超过共振阈值、且相反方向得分保持较低时才会触发交易——单一指标的噪音信号会被过滤掉。 止损设为入场价的ATR倍数;止盈按照设定的盈亏比确定。 最大回撤熔断机制会在账户回撤超过设定限值时停止新的入场,点差过滤器则在点差异常扩大时阻止入场。 仓位大小基于风险比例计算(占余额的百分比),并受最大手数硬性上限约束。 输入参数 通用
FREE
Breakout Adaptive
Alexandre Vincent Traber
专家
概述 Breakout Adaptive 是一款基于唐奇安通道突破的智能交易系统，采用基于ATR的风险管理、分层止盈、保本及移动止损管理、盈利回吐保护，以及连续亏损后的自适应仓位调整，旨在使资金曲线更平滑。 工作原理 检测可配置回溯周期内最高价/最低价的突破。 收盘价确认突破后入场，止损基于ATR设置。 达到Tier 1（R倍数）时部分平仓，止损移至保本位。 达到Tier 2（R倍数）时部分平仓。 Tier 2后对剩余仓位使用基于ATR的移动止损。 当盈利从峰值R回撤超过设定百分比时平仓（回吐保护）。 连续亏损后降低风险乘数，连续盈利后逐步恢复。 输入参数 Trading（交易） Magic Number — 魔术号 Order Comment — 订单注释 Max Spread Points — 最大点差（点数） Signal (Donchian)（信号-唐奇安） Donchian Period — 唐奇安周期 Risk & Sizing（风险与仓位） Risk Percent — 每笔交易风险百分比 Use Compounding — 使用复利 ATR Period — ATR周期
FREE
Alligator Joe
Alexandre Vincent Traber
专家
Overview Alligator Joe 是一款基于经典 Alligator 指标（Jaw、Teeth、Lips）构建的趋势对齐型智能交易系统。它会等待三条线出现全新的对齐——而不是已经持续了一段时间的对齐——然后顺着该趋势方向入场。持仓不是一次性固定平仓，而是随着价格逐步跌回每条线时分三个阶段逐步平仓。 How it works EA 检查最近一根收盘K线：Lips、Teeth、Jaw 是否完全对齐（多头或空头）？ 确认该对齐是全新的——几根K线之前并未出现——从而避免在行情已经延伸很远时入场。 当价格收盘价突破 Lips 且方向与趋势一致时，确认入场。 在 Jaw 之外设置一个较宽的保护性止损，作为最后的安全网。 随着趋势减弱分三个阶段离场：价格收盘价跌回 Lips 时平掉三分之一仓位，跌回 Teeth 时再平掉三分之一，跌回 Jaw 时平掉剩余仓位。 内置面板实时显示三条线的对齐状态，以及当前回撤和净利润。 Inputs General Magic Number Trade Comment Alligator Jaw Period Jaw Shift Teeth Perio
FREE
Pivot Monster EA
Alexandre Vincent Traber
专家
PIVOT MONSTER EA 概述 PIVOT MONSTER 基于每日枢轴点位（Classic、Camarilla 或 Woodie）结合前一日高低点突破进行交易。该EA提供三种可互换的策略——反弹（Bounce）、突破（Breakout）或组合共振（Combo）——每天挂一次单，并采用统一的ATR倍数或价格百分比方式计算止损止盈。专为希望使用完全可优化的规则化枢轴系统、而非固定指标叠加层的交易者设计。 工作原理 每个交易日开始时，EA根据前一日的最高价/最低价/收盘价计算枢轴点位（PP、R1-R3、S1-S3），并记录前一日的最高价和最低价。 根据所选策略，EA在S1/R1附近挂限价单（反弹模式），或在前一日高低点之外挂止损单（突破模式），或两者结合并要求枢轴点位与前日高低点相互靠近的共振过滤条件（组合模式）。 可选的趋势过滤器（EMA或价格相对枢轴点）将挂单限制在主导市场方向上。 可选的交易时段窗口将挂单限制在选定的时间范围内。 止损和止盈可选择以ATR倍数或价格百分比计算，通过单一参数切换。 未成交的挂单会在可配置的小时数后自动过期，未成交订单也会在下一交易日开始时被清除
FREE
Kairos Session
Alexandre Vincent Traber
专家
KAIROS Session EA 概述 大多数EA试图在每根K线上捕捉每一次波动——结果在点差和虚假信号上不断消耗资金。KAIROS Session EA反其道而行之:每个交易时段只选择一次干净的方向性交易,耐心等待市场亮出底牌,然后果断出手。噪音更少,过度交易更少,信号更纯粹。 主要优化目标: USDJPY,M30周期 。基于交易时段的逻辑可以清晰地适配任何外汇货币对——针对每个品种重新优化以获得最佳效果。 运行原理 定义交易时段窗口(开始时间+持续时长,服务器时间)。 在时段开盘后等待一个可配置的延迟(Decision Offset)再读取市场方向性偏好——避开时段开盘最初几分钟的噪音。 可选的基于ATR的确认过滤器要求价格相对时段开盘价有最小幅度的移动才验证信号,从而过滤掉横盘/犹豫不决的时段。 每个时段仅在确认方向上开仓一次。 基于ATR的紧急安全止损可防范跳空风险或时段意外拖延过长。 点差过滤器在点差超过设定阈值时阻止入场。 无马丁格尔,无网格,无套利,无过度拟合的高频剥头皮。一个决策,一笔交易,每个时段一个清晰的风险敞口。 输入参数 通用 Magic_Number:EA唯
FREE
Rci Ribbon EA
Alexandre Vincent Traber
专家
Overview RCI Ribbon EA is a trend-alignment Expert Advisor built around three Rank Correlation Index (RCI) lines of different lengths (fast, mid, slow). It enters a trade only when all three RCI lines align beyond a configurable threshold, confirming trend agreement across multiple timeframes of momentum before taking a position. How it works On each new closed bar, the EA calculates RCI for three separate periods (fast, mid, slow). A bullish signal requires all three RCI values above the alignm
FREE
Volume Spike Reversal EA
Alexandre Vincent Traber
专家
Volume Spike Reversal EA 概述 Vo lume Spike Reversal EA 是一款纯粹基于价格行为和成交量的反转系统。它检测异常的成交量激增(高潮K线),随 后寻找方向相反且成交量匹配的确认K线,在统计上验证的反转点入场,而非依赖滞后指标 。 主要优化目标: 黄金(XAUUSD),H2周期 。完全支持多品种、多周 期——在外汇主要货币对、指数和金属上均可运行,只需进行相应的重新优化。 运行原理 检测成交量激增(成交量 > 均值 x 倍数,且为最近N根K线中最高)。 设置待触发的反转方向(阴线激增后做多,阳线激增后做空)。 等待方向相反且成交量匹配范围的确认K线出现。 以基于ATR的止损/止盈入场。 可选的ATR跟踪止损。 内置的净值回撤熔断机制。 无马丁格尔,无网 格,无套利。同一时间仅持有一个仓位。通过基于百分比 的仓位计算实现完整的风险控制。 输入参数 信号 AvgLen:成交量均值回溯周期 SpikeMult:激增阈值倍数 HighestLen:激增须为最近N根K线中的最高成交量 DivLow / DivHigh:确认K线成交量匹配范围 MaxW
FREE
LiquidX Hunter
Alexandre Vincent Traber
专家
Overview LiquidX Hunter 是一款基于唐奇安通道流动性水平构建的突破型智能交易系统，结合基于ATR的波动率过滤、百分比止盈以及亏损后恢复过滤器。该EA专为 XAUUSD H1 设计和测试，旨在捕捉清晰的方向性突破，同时避免在价格尚未脱离近期亏损入场点时重新入场。 How it works EA在可配置的唐奇安回溯周期内追踪最高价和最低价。 当价格突破通道超过设定的点数偏移时开仓——高于上轨做多，低于下轨做空。 止损使用ATR倍数设置，根据当前波动率自适应，而非固定距离。 止盈设置为入场价格的百分比。 可选的ATR移动止损可随交易发展锁定利润，仅在达到最低ATR利润门槛后激活，且当移动止损会过于接近市场价或现有止盈时不会发送。 亏损交易后，EA会等待价格从亏损入场点移动最小百分比后才允许新信号，过滤掉立即的报复性入场。 点差过滤器在当前点差超过设定最大值时阻止入场，避免跳空开盘和异常流动性状况。 仓位规模基于风险（占账户余额百分比）计算，每笔订单发送前均进行保证金和经纪商成交量限制检查。 Inputs Donchian Lookback Period：用于计算突破通
FREE
VolumaxProfile
Alexandre Vincent Traber
指标
概述 VolumaxProfile 直接在图表上构建真实的成交量分布图，显示所选周期内各价格水平的成交量集中位置。自 动标出成交量控制点(POC)和价值区域(VAH/VAL)。 工作原理 扫描最近N根K线(Lookback_Bars)，将价格区间划分为若干 行 将每根K线的成交量分配到其触及的价格行 为每行绘制与成交量成比例的水平直方图 识别POC(成交量最高的行)并计算覆盖设定百分比的价值区域 每根新K线自动重建 输入参数 Lookback_Bars: 用于构建分布图的K线数量 Row_Count: 价格行数量 Value_Area_Pct: 价值区域覆盖的成交量百分比 Max_Bar_Width_Px: 直方图最大宽度 Show_POC: 显示POC线 Show_Value _Area: 显示VAH/VAL线 Use_Tick_Volume: 使用tick成交量或真实成交量 Color_Profile: 直方图颜色 Color_ValueArea: 价值区域颜色 Color_POC: POC线颜色 Color_VAH_VAL: VAH/VAL线颜色 推荐设置 适用于任何品种和
FREE
PivotForge
Alexandre Vincent Traber
指标
概述 PivotForge 直接在图表上计算并绘制日线或周线枢轴点，支持经典或斐波那契方法。每个新周期开始时自动更新水平线。 工作原理 选取上一个完整的日线或周线蜡烛作为参考周期 使用经典或斐波那契公式计算枢轴点(PP)、阻力位(R1-R3)和支撑位(S1-S3) 绘制贯穿当前周期的水平线，并标注价格 每个新周期(日或周)自动重绘 输入参数 Pivot_Timeframe: 日线或周线计算周期 Pivot_Method: 经典或斐波那契 Show_S3_R3: 显示外部水平线 Line_Style: 线型 Line_Width: 线宽 Show_Price_Labels: 在标签旁显示价格 Color_PP: 枢轴线颜色 Color_R1 / Color_R2 / Color_R3: 阻力线颜色 Color_S1 / Color_S2 / Color_S3: 支撑线颜色 推荐设置 适用于任何品种和周期。日线枢轴适合日内交易(M15-H1)，周线枢轴适合波段交易(H4-D1)。该指标无需VPS。 截图 截图展示了使用默认经典设置的实盘图表，以及推荐参数的输入面板。 免责声明 仅供
FREE
RiskCalc Panel
Alexandre Vincent Traber
指标
RiskCalc Panel — 仓位与风险计算器 概述 RiskCalc Panel 是一款轻量级的图表面板计算器，让仓位规模的计算不再依赖猜测。您可以根据实时市场价格或手动选择的价格设置入场、止损和止盈，面板会立即显示出为承担账户权益固定百分比风险或账户货币固定金额风险所需的精确手数。该工具不执行任何交易操作：不会开仓、平仓或管理任何持仓。它是一款决策辅助面板，用于规范您的资金管理并在手动下单前消除仓位计算错误。 工作原理 选择入场模式：Current Price 会自动跟随实时买卖价，Manual 则允许您输入任意想要规划的价格。 通过精确价格或距入场点的距离设置止损和止盈，可在点数和百分比之间切换。 直接调整风险回报比，止盈会自动重新计算以匹配该比例。 面板会读取您的账户权益以及当前品种的点值和最小变动价位，同时计算出两种风险目标（账户权益百分比和固定金额）所需的精确手数。 根据止损相对入场点的位置，LONG 或 SHORT 标签会一目了然地确认您的交易方向。 可选的 Show Lines on Chart 按钮会直接在价格图表上绘制可拖动的入场、止损和止盈线，与面板双向完全
FREE
SMC AllInOne
Alexandre Vincent Traber
指标
Overview SMC AllInOne 直接在图表上绘制 Smart Money Concepts 结构：摆动高低点（HH/HL/LH/LL）、结构突破（BOS）与趋势转变（CHO CH）、订单块（Order Blocks）、公允价值缺口（FVG）以及流动性区域 。不重绘，仅基于已确认的K线计算。 How it works 该指标检测摆动点，分类市场结构，在结构突破时 标记 BOS/CHOCH，将突破前最后一根反向K线标记为订单块，将价格缺口标记为 FVG，并在等高/等低点绘制流动性线。 Disclaimer 如果您不熟悉 Smart Money Concepts（订单块、流动性、BOS/CHOCH、FVG），请在使用本指 标前先学习相关概念。这是一个可视化工具，而非信号生成器——正 确解读需要具备 SMC 知识。
FREE
SessionRangeBox
Alexandre Vincent Traber
指标
Session Range Box — Session High/Low Visualizer Overview Session Range Box draws live, color-coded rectangles on your chart marking the high and low reached during the Asia, London, and New York trading sessions. As each session unfolds, its box grows in real time to reflect the range built so far, then locks in place once the session closes. A simple on-chart control panel lets you show or hide any session instantly, so you can study one session's range in isolation or view all three overlaid a
FREE
Heiken Ashi Smoothwave
Alexandre Vincent Traber
指标
概述 Heiken Ashi Smoothwave 将您的图表直接转换为平滑的平均K线（Heiken Ashi），并在主图表窗口中替代标准K线，呈现更清晰的趋势视图。无需单独窗口，界面简洁。 工作原理 每根K线根据真实价格数据计算 Heiken Ashi 的开高低收值。 直接在主图表上绘制彩色 Heiken Ashi K线。 自动隐藏原生图表K线，仅显示 Heiken Ashi K线。 移除指标时自动恢复标准K线。 输入参数 无可配置参数，添加即可使用。 推荐设置 适用于任何交易品种、任何时间周期。可在外汇、黄金、指数及MetaTrader 5支持的任何品种上使用。 截图 应用 Heiken Ashi Smoothwave 后的图表，原生K线已自动隐藏。 免责声明 本指标为趋势分析的可视化工具，并非交易信号生成器。过往表现及视觉平滑效果不保证未来结果。使用真实账户前请务必先在模拟账户上测试。
FREE
Renko subwindow
Alexandre Vincent Traber
指标
Overview Renko SubWindow 在独立的指标窗口中以彩色蜡烛显示Renko砖块图,不影响主图 表。砖块大小可设置为固定点数,也可根据ATR动态计算,实现基于波动性的 自适应砖块。 How it works 根据当前品种/周期的收盘价重建Renko砖块。 当价格相对上一砖块收盘价超过设定的砖块大小时,形成新砖块。 砖块以彩色蜡烛显示:上涨与下跌颜色区分明显。 仅在新K线形成或周期/历史数据变化时重新计算,保持指标轻量稳定。 Inputs Renko_BrickPoints: 固定砖块大小(点数);设为0则使用ATR Renko_ATR_Period: BrickPoints为0时使用的ATR周期 Renko_MaxBricks: 窗口中显示的最大砖块数量 Recommended setup 适用于任何品种和周期。对于外汇主要 货币对,50-150点的砖块大小是不错 的起点;对于黄金/白银或指数,建议使用ATR模式以适应波 动性。 Screenshots 默认设置下 的实盘图表示例,以及输入参数面板截图。 Disclaimer 本指标仅为可视化/分析工具,不进 行任何交
FREE
MarketX Dashboard
Alexandre Vincent Traber
指标
MarketX Dashboard 停止猜测。开始读懂市场。 MarketX Dashboard 是一款功能强大的 MetaTrader 5 一体化市场分析指标。专为希望在下单前了解任何品种的结构、状态和统计行为的交易者而设计——所有内容都集中在图表上一个简洁的分页界面中。 没有杂乱,没有噪音,只有市场本身。 这是什么? 大多数交易者使用指标来寻找入场点。MarketX Dashboard 做的是不同的事——它在你交易之前回答真正重要的问题: 当前市场是在趋势中、区间震荡还是突破中? 该品种统计上最可能的回撤水平是多少? 市场结构是看多还是看空? 哪个交易时段在该品种上产生的波动最大? 四个模块。四个标签页。一个窗口。适用于任何品种和任何周期。 四个模块 REGIME(市场状态) 对四种交易策略——趋势跟随、均值回归、突破和剥头皮——进行评分,每种策略在三个时间维度(短期、中期、长期)上给出0到100分。基于赫斯特指数、ADX、方向性K线比率、峰度和ATR分析。 了解哪种策略适合当前市场——不是你的偏好,而是市场的真实状态。 你将看到:三个时间窗口下策略评分/100及可视化条形图,当前
FREE
TrendCatcher MA Pro
Alexandre Vincent Traber
专家
TrendCatcher MA Pro 是一款基于均线交叉的趋势跟踪智能交易系统，具有完全自适应的止损、止盈和获利了结逻辑，旨在顺势而为并逐步锁定利润。 概述 TrendCatcher MA Pro 在快慢均线交叉时开仓，并提供三种可选的离场模式：固定百分比、MA+ATR 自适应距离，或基于两个均线节点分批平仓的两级止盈系统。所有信号和离场逻辑均在K线收盘时执行，以确保在 Every Tick 和 OHLC 优化模式下行为一致。内置的 v2 防过拟合优化评分系统根据曲线平滑度、稳定性和回撤质量对参数组合进行排序，而不仅仅依据利润。 工作原理 快线上穿/下穿慢线时触发买入/卖出信号。 止损可设置为入场价的固定百分比，或距慢线的 ATR 距离。 止盈可选三种模式：固定百分比、距慢线的 ATR 距离，或两级分批平仓（价格达到快线+ATR 时平掉可设定比例的仓位，达到慢线+ATR 时平掉剩余仓位）。 可选的 ATR 移动止损会随盈利增加收紧止损。 仓位大小按风险百分比计算，自动按经纪商的最小手数、最大手数及总量限制进行规范化。 点差超过设定上限时跳过入场。 实时面板显示交易状态、净利润、当前回
Kinetix Momentum Adapt
Alexandre Vincent Traber
专家
Kinetix Momentum Adapt 是一款用于黄金的自适应趋势型EA。它在每根收盘K线上测量市场动能，并实时重塑自身的移动平均线，在强趋势中保持快速反应，在盘整中保持平稳。 概述 Kinetix Momentum Adapt 交易 XAUUSD M30 。所有进出场均严格基于K线收盘决定，无K线内触发，无挂单。系统将近期动能与更长期的参考动能进行比较，持续调整自适应移动平均线的周期，然后基于价格与均线的交叉进行交易。 工作原理 每根新K线上，动能计算为N根K线的价格变化，分别在短期和长期参考周期上取平均。 短期动能与参考动能的比率围绕基础值缩放移动平均线周期（动能高时更快，动能低时更慢）。 价格上穿自适应均线且动能为正时开多单；价格下穿均线且动能为负时开空单。 止损和止盈根据开仓时的ATR设置。 若K线收盘时出现价格与均线的反向交叉，持仓也会提前平仓。 每笔交易的风险按账户权益百分比计算，并根据ATR止损距离换算为手数。 参数 Magic Number（魔术号） 每笔交易风险百分比 ATR止损倍数 ATR止盈倍数 ATR周期 动能周期 动能平均回溯期 动能参考回溯期 均线基础
Phoenix Recovery
Alexandre Vincent Traber
专家
概述 Phoenix Recovery 是一款专为 XAUUSD，M30 设计的趋势回调型智能交易系统。它在每根K线收盘时评估一次,结合EMA趋势方向、RSI回调区间以及最后一根K线的颜色来把握入场时机。它不使用网格或马丁格尔,而是采用单一持仓、K线确认的恢复机制：亏损后,下一笔交易的手数在硬性风险上限内提升,盈利后重置。 运作方式 每根新K线收盘时,检查EMA(8)与EMA(21)判断趋势方向。 确认RSI(14)处于回调区间(中性,非极端)。 要求最后一根收盘K线的颜色与交易方向一致。 以基于ATR的止损和止盈入场。 亏损交易后,下一笔手数按固定倍数提升,受最大步数和绝对风险百分比上限双重限制。 回撤熔断机制在实时回撤超过设定阈值时阻止新开仓,并可选择平掉现有仓位。 输入参数 Magic_Number — EA唯一识别码 RiskPercent — 每笔交易占余额的风险百分比 MinBarsBetweenTrades — 两笔交易间最少K线数 EmaFastPeriod — 快速EMA周期 EmaSlowPeriod — 慢速EMA周期 RsiPeriod — RSI周期 RsiL
筛选:
无评论
回复评论