将波动性扩张转化为结构化的分级获利了结 —— Vantage Breakout 交易自适应 ATR/SMA 突破,并通过严谨的三阶段离场系统管理每一笔持仓,已在外汇主要货币对和黄金上验证。

概览

Vantage Breakout 是一款自适应波动率突破型EA。当价格收盘价突破由简单移动平均线(SMA)加上真实波幅(ATR)倍数构建的动态通道时开仓,从而捕捉真正的动量扩张,同时过滤市场噪音。持仓开启后会被主动管理:利润会在三个基于账户余额百分比的阶段逐步锁定,并且在K线收盘时的保护机制会在浮动亏损达到设定阈值时平仓。内置的抗过度拟合评分系统确保优化结果在样本外依然稳健。

工作原理

在所选周期上计算SMA和ATR。 在SMA上下方按ATR的倍数构建突破通道。 当上一根K线收盘价高于上轨时开多单;当收盘价低于下轨时开空单。 持仓期间,浮动利润每达到三个账户余额百分比阶梯之一时,EA平掉约三分之一的仓位,让剩余仓位继续朝最终目标运行。 若在K线收盘时浮动亏损达到账户余额的设定百分比,则作为保护措施直接平仓。 开仓时始终附带硬性止损作为最后防线。 可选的移动止损功能可随行情发展收紧止损位。

输入参数

Strategy(策略)

ATR Period(ATR周期)

SMA Period(SMA周期)

ATR Multiplier(ATR倍数)

Money Management(资金管理)

Risk Percent(风险百分比)

Compounding(复利)

Risk Placement(风险设置)

Stop Loss Percent(止损百分比)

Use Trailing Stop(使用移动止损)

Active Position Management(主动持仓管理)

Tier 1 Take-Profit (% of balance)(第一阶段止盈,占余额百分比)

Tier 2 Take-Profit (% of balance)(第二阶段止盈,占余额百分比)

Tier 3 Take-Profit (% of balance)(第三阶段止盈,占余额百分比)

Soft Close Trigger (% of balance)(软平仓触发,占余额百分比)

Identification(识别信息)

Magic Number(魔术数字)

Order Comment(订单注释)

优化器评分系统

Vantage Breakout 内置自定义 OnTester() 评分函数,旨在奖励稳健、可实盘交易的资金曲线,而非单纯的净利润。该函数根据资金曲线平滑度(R²)、盈利速度(斜率)、时间稳定性(测试前后两半的差异)、单笔交易利润集中度(偏度)、回撤深度与持续时间(溃疡指数)、资本效率(MAR比率)以及交易笔数可靠性对优化结果进行排序。净利润为负、盈利因子不足、回撤过大或交易笔数过少的结果将被自动淘汰。运行优化前请将优化条件设置为 Custom max。

推荐设置

USDCAD — M30 USDJPY — M30 XAUUSD — M30

回测周期:2025.07.01 – 2026.07.01。使用1分钟OHLC建模进行优化,并通过Every Tick(历史质量100%)进行确认。

截图

USDCAD、USDJPY和XAUUSD在M30周期的策略测试报告,包含参数设置、完整的表现统计数据以及一年测试期内的资金增长曲线。

免责声明

上述截图和统计数据中显示的过往表现不保证未来结果。在实盘交易前,请始终在您经纪商的实际条件下(点差、佣金、执行速度)使用模拟账户进行测试。外汇和差价合约交易具有高风险,可能并不适合所有投资者。