RiskCalc Panel
- 指标
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Alexandre Vincent Traber专注于MetaTrader 5智能交易系统(EA)开发的量化交易开发者。拥有大宗商品交易研究背景,应用于外汇、黄金/白银及指数的系统化策略。专注于经过优化测试、具有平滑资金曲线的稳健交易机器人,而非单纯追求回测利润。自主研发的反过度优化评分系统(资金曲线稳定性、回撤控制、时间一致性)正逐步整合到整个EA产品线中,以在实盘使用前过滤掉过度优化的结果。欢迎反馈和提问——乐于为买家提供设置与参数指导支持。
- 版本: 5.0
RiskCalc Panel — 仓位与风险计算器
概述
RiskCalc Panel 是一款轻量级的图表面板计算器，让仓位规模的计算不再依赖猜测。您可以根据实时市场价格或手动选择的价格设置入场、止损和止盈，面板会立即显示出为承担账户权益固定百分比风险或账户货币固定金额风险所需的精确手数。该工具不执行任何交易操作：不会开仓、平仓或管理任何持仓。它是一款决策辅助面板，用于规范您的资金管理并在手动下单前消除仓位计算错误。
工作原理
- 选择入场模式：Current Price 会自动跟随实时买卖价，Manual 则允许您输入任意想要规划的价格。
- 通过精确价格或距入场点的距离设置止损和止盈，可在点数和百分比之间切换。
- 直接调整风险回报比，止盈会自动重新计算以匹配该比例。
- 面板会读取您的账户权益以及当前品种的点值和最小变动价位，同时计算出两种风险目标（账户权益百分比和固定金额）所需的精确手数。
- 根据止损相对入场点的位置，LONG 或 SHORT 标签会一目了然地确认您的交易方向。
- 可选的 Show Lines on Chart 按钮会直接在价格图表上绘制可拖动的入场、止损和止盈线，与面板双向完全同步。
- 面板可一键收起为仅显示标题栏，在不需要时保持图表整洁。
主要特点
- 适用于任何品种和周期，自动根据该品种的点值、最小变动价位和交易量限制进行重新计算
- 两个风险目标并列显示，无需切换模式即可对比
- 距离输入支持点数或价格百分比，可随时切换
- 图表上的可拖动线条为可选功能而非强制显示，默认保持图表整洁
- 面板可收起，不用时不会占用空间
- 对账户零影响：纯计算功能，不发送任何订单
参数
面板
- Panel_Corner — 面板锚定的图表角落
- Panel_X — 面板相对锚点角落的水平偏移量
- Panel_Y — 面板相对锚点角落的垂直偏移量
- Panel_BgColor — 面板背景颜色
- Panel_TextColor — 标签使用的文字颜色
默认值
- Risk_DefaultPercent — 加载时显示的默认账户权益风险百分比目标
- Risk_DefaultMoney — 加载时显示的默认固定金额风险目标（账户货币）
- Default_SL_Points — 面板首次加载时止损距入场点的初始距离
- Default_TP_Points — 面板首次加载时止盈距入场点的初始距离
推荐设置
适用于任何品种和任何周期，因为所有计算均直接从当前图表的品种规格中实时获取。每个图表只需附加一次；面板的位置和大小均可通过上述参数完全调整，以适配您现有的指标和EA布局。
免责声明
该工具仅执行计算功能，不会执行、修改或平仓任何交易。下单前请务必根据您经纪商的品种规格核实计算出的手数。交易涉及亏损风险。