Asterion EA — 黄金多指标共振系统

专为黄金设计的7指标加权共振引擎。每笔交易都需要动量、趋势和波动性信号一致确认后才能入场,过滤噪音和低把握度的交易设置。为追求纪律化、规则化交易XAUUSD的交易者而打造。

概述

Asterion EA 对七个独立指标(RSI、MACD、ADX、ROC、布林带%B、威廉指标%R、MFI)的多空条件进行评分,只有当加权得分明显偏向某一方向时才会开仓。止损和止盈根据ATR自适应调整,自动适配黄金的波动性,而非使用固定点数。内置最大回撤熔断机制和点差过滤器,避免在低流动性或跳空行情中入场。

运行原理

每根新K线形成时,读取已收盘K线上的全部七个指标数值。 每个指标根据其阈值给出加权投票(看多或看空)。 只有当综合多头或空头得分超过共振阈值、且相反方向得分保持较低时才会触发交易——单一指标的噪音信号会被过滤掉。 止损设为入场价的ATR倍数;止盈按照设定的盈亏比确定。 最大回撤熔断机制会在账户回撤超过设定限值时停止新的入场,点差过滤器则在点差异常扩大时阻止入场。 仓位大小基于风险比例计算(占余额的百分比),并受最大手数硬性上限约束。

输入参数

通用

Magic Number

Slippage

Show Panel

Trading Timeframe

风险管理

Risk %

Reward:Risk Ratio

Max Drawdown %

Max Lot Size

信号

RSI Period

RSI Bull Threshold

MACD Fast Period

MACD Slow Period

MACD Signal Period

ROC Period

ROC Bull Threshold

Stochastic %K Period

Stochastic %D Period

Stochastic Slowing

Stochastic Pivot

ADX Period

Bollinger Bands Period

Bollinger Bands Deviation

Bollinger %B Bull Threshold

Williams %R Threshold

MFI Period

MFI Bull Threshold

波动性过滤器

Max Spread Filter(开/关)

Max Spread(点数)

优化器评分

Min Profit Factor

Max Drawdown %

Min Trades

R2 Weight

Slope Weight

Split-Half Penalty

Skew Penalty

Ulcer Index Penalty

MAR Weight

Trade Count Bonus Weight

优化器评分系统

Asterion EA 内置自定义的 OnTester() 评分函数,专为对抗过度拟合(曲线拟合)而设计。它不是按原始净利润对优化结果排序,而是综合评估权益曲线平滑度(R2)、盈利速度(斜率)、测试前后半段的稳定性(时间分歧度)、单笔交易利润集中度(偏度)、回撤深度与持续时间(溃疡指数)以及资金使用效率(MAR比率),并对交易数量的可靠性给予递减奖励。未达到最低盈利因子、最大回撤或最少交易次数标准的优化结果将被直接淘汰。请在优化时将 Optimizer Criterion 设为 Custom max 以启用此评分系统。

推荐设置

品种:XAUUSD

周期:H1

建模方式:1分钟OHLC(如截图所示)

经纪商:建议使用低点差ECN/RAW账户

VPS:建议使用以实现24/5不间断运行

截图说明

XAUUSD H1的实时图表与回测结果,采用1分钟OHLC建模模式测试:显示实时多空共振得分的信号面板、指标读数以及推荐的参数配置。

免责声明

过往表现不代表未来收益。外汇及差价合约交易存在重大亏损风险。在实盘使用前请务必在模拟账户上充分测试。不保证任何利润。