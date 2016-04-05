Asterion EA
- 专家
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Alexandre Vincent Traber专注于MetaTrader 5智能交易系统(EA)开发的量化交易开发者。拥有大宗商品交易研究背景,应用于外汇、黄金/白银及指数的系统化策略。专注于经过优化测试、具有平滑资金曲线的稳健交易机器人,而非单纯追求回测利润。自主研发的反过度优化评分系统(资金曲线稳定性、回撤控制、时间一致性)正逐步整合到整个EA产品线中,以在实盘使用前过滤掉过度优化的结果。欢迎反馈和提问——乐于为买家提供设置与参数指导支持。
- 版本: 1.20
- 更新: 30 七月 2026
Asterion EA — 黄金多指标共振系统
专为黄金设计的7指标加权共振引擎。每笔交易都需要动量、趋势和波动性信号一致确认后才能入场,过滤噪音和低把握度的交易设置。为追求纪律化、规则化交易XAUUSD的交易者而打造。
概述
Asterion EA 对七个独立指标(RSI、MACD、ADX、ROC、布林带%B、威廉指标%R、MFI)的多空条件进行评分,只有当加权得分明显偏向某一方向时才会开仓。止损和止盈根据ATR自适应调整,自动适配黄金的波动性,而非使用固定点数。内置最大回撤熔断机制和点差过滤器,避免在低流动性或跳空行情中入场。
运行原理
- 每根新K线形成时,读取已收盘K线上的全部七个指标数值。
- 每个指标根据其阈值给出加权投票(看多或看空)。
- 只有当综合多头或空头得分超过共振阈值、且相反方向得分保持较低时才会触发交易——单一指标的噪音信号会被过滤掉。
- 止损设为入场价的ATR倍数;止盈按照设定的盈亏比确定。
- 最大回撤熔断机制会在账户回撤超过设定限值时停止新的入场,点差过滤器则在点差异常扩大时阻止入场。
- 仓位大小基于风险比例计算(占余额的百分比),并受最大手数硬性上限约束。
输入参数
通用
- Magic Number
- Slippage
- Show Panel
- Trading Timeframe
风险管理
- Risk %
- Reward:Risk Ratio
- Max Drawdown %
- Max Lot Size
信号
- RSI Period
- RSI Bull Threshold
- MACD Fast Period
- MACD Slow Period
- MACD Signal Period
- ROC Period
- ROC Bull Threshold
- Stochastic %K Period
- Stochastic %D Period
- Stochastic Slowing
- Stochastic Pivot
- ADX Period
- Bollinger Bands Period
- Bollinger Bands Deviation
- Bollinger %B Bull Threshold
- Williams %R Threshold
- MFI Period
- MFI Bull Threshold
波动性过滤器
- Max Spread Filter(开/关)
- Max Spread(点数)
优化器评分
- Min Profit Factor
- Max Drawdown %
- Min Trades
- R2 Weight
- Slope Weight
- Split-Half Penalty
- Skew Penalty
- Ulcer Index Penalty
- MAR Weight
- Trade Count Bonus Weight
优化器评分系统
Asterion EA 内置自定义的 OnTester() 评分函数,专为对抗过度拟合(曲线拟合)而设计。它不是按原始净利润对优化结果排序,而是综合评估权益曲线平滑度(R2)、盈利速度(斜率)、测试前后半段的稳定性(时间分歧度)、单笔交易利润集中度(偏度)、回撤深度与持续时间(溃疡指数)以及资金使用效率(MAR比率),并对交易数量的可靠性给予递减奖励。未达到最低盈利因子、最大回撤或最少交易次数标准的优化结果将被直接淘汰。请在优化时将 Optimizer Criterion 设为 Custom max 以启用此评分系统。
推荐设置
品种:XAUUSD
周期:H1
建模方式:1分钟OHLC(如截图所示)
经纪商:建议使用低点差ECN/RAW账户
VPS:建议使用以实现24/5不间断运行
截图说明
XAUUSD H1的实时图表与回测结果,采用1分钟OHLC建模模式测试:显示实时多空共振得分的信号面板、指标读数以及推荐的参数配置。
免责声明
过往表现不代表未来收益。外汇及差价合约交易存在重大亏损风险。在实盘使用前请务必在模拟账户上充分测试。不保证任何利润。