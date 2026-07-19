VolumaxProfile
- 指标
-
Alexandre Vincent Traber专注于MetaTrader 5智能交易系统(EA)开发的量化交易开发者。拥有大宗商品交易研究背景,应用于外汇、黄金/白银及指数的系统化策略。专注于经过优化测试、具有平滑资金曲线的稳健交易机器人,而非单纯追求回测利润。自主研发的反过度优化评分系统(资金曲线稳定性、回撤控制、时间一致性)正逐步整合到整个EA产品线中,以在实盘使用前过滤掉过度优化的结果。欢迎反馈和提问——乐于为买家提供设置与参数指导支持。
- 版本: 1.0
概述
VolumaxProfile 直接在图表上构建真实的成交量分布图，显示所选周期内各价格水平的成交量集中位置。自动标出成交量控制点(POC)和价值区域(VAH/VAL)。
工作原理
- 扫描最近N根K线(Lookback_Bars)，将价格区间划分为若干行
- 将每根K线的成交量分配到其触及的价格行
- 为每行绘制与成交量成比例的水平直方图
- 识别POC(成交量最高的行)并计算覆盖设定百分比的价值区域
- 每根新K线自动重建
输入参数
- Lookback_Bars: 用于构建分布图的K线数量
- Row_Count: 价格行数量
- Value_Area_Pct: 价值区域覆盖的成交量百分比
- Max_Bar_Width_Px: 直方图最大宽度
- Show_POC: 显示POC线
- Show_Value_Area: 显示VAH/VAL线
- Use_Tick_Volume: 使用tick成交量或真实成交量
- Color_Profile: 直方图颜色
- Color_ValueArea: 价值区域颜色
- Color_POC: POC线颜色
- Color_VAH_VAL: VAH/VAL线颜色
推荐设置
适用于任何品种和周期，流动性好的品种效果最佳。日内交易：M15-H1，100-300根K线回看。无需VPS。
截图
截图展示了默认设置下的实盘图表以及推荐参数的输入面板。
免责声明
仅供参考和教育用途。过往表现不代表未来结果。实盘使用前请务必在模拟账户上测试。