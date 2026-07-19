VolumaxProfile

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  • Alexandre Vincent Traber
    Alexandre Vincent Traber

    Alexandre Vincent Traber

    5 (1)
    专注于MetaTrader 5智能交易系统(EA)开发的量化交易开发者。拥有大宗商品交易研究背景,应用于外汇、黄金/白银及指数的系统化策略。专注于经过优化测试、具有平滑资金曲线的稳健交易机器人,而非单纯追求回测利润。自主研发的反过度优化评分系统(资金曲线稳定性、回撤控制、时间一致性)正逐步整合到整个EA产品线中,以在实盘使用前过滤掉过度优化的结果。欢迎反馈和提问——乐于为买家提供设置与参数指导支持。
    25 产品
  • 版本: 1.0

概述
VolumaxProfile 直接在图表上构建真实的成交量分布图，显示所选周期内各价格水平的成交量集中位置。自动标出成交量控制点(POC)和价值区域(VAH/VAL)。

工作原理

  1. 扫描最近N根K线(Lookback_Bars)，将价格区间划分为若干
  2. 将每根K线的成交量分配到其触及的价格行
  3. 为每行绘制与成交量成比例的水平直方图
  4. 识别POC(成交量最高的行)并计算覆盖设定百分比的价值区域
  5. 每根新K线自动重建

输入参数

  • Lookback_Bars: 用于构建分布图的K线数量
  • Row_Count: 价格行数量
  • Value_Area_Pct: 价值区域覆盖的成交量百分比
  • Max_Bar_Width_Px: 直方图最大宽度
  • Show_POC: 显示POC线
  • Show_Value_Area: 显示VAH/VAL线
  • Use_Tick_Volume: 使用tick成交量或真实成交量
  • Color_Profile: 直方图颜色
  • Color_ValueArea: 价值区域颜色
  • Color_POC: POC线颜色
  • Color_VAH_VAL: VAH/VAL线颜色

推荐设置
适用于任何品种和周期，流动性好的品种效果最佳。日内交易：M15-H1，100-300根K线回看。无需VPS。

截图
截图展示了默认设置下的实盘图表以及推荐参数的输入面板。

免责声明
仅供参考和教育用途。过往表现不代表未来结果。实盘使用前请务必在模拟账户上测试。


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5 (15)
指标
GoldenX Entry 是一款用于 MT5 的指标，包含自适应 Smart Entry Trend 算法、信号评分系统、市场状态识别器以及波动率过滤器。每个信号都包含计算得出的入场位、三个止盈位（TP1、TP2、TP3）以及止损位。它基于多个分析层构建，旨在适应不同市场条件，将多层分析系统与内置优化器及统计跟踪系统相结合。该指标基于风险收益比（RR）指标和历史交易行为提供量化分析。 开始使用非常简单——在所选时间周期上运行优化器，然后在图表上开始使用该指标。 核心功能 GoldenX Entry 将信号引擎与内置交易管理及历史统计跟踪整合在同一图表中： - 内置优化器： 优化器可在图表上单击运行。它通过两阶段搜索流程测试200种参数组合——先进行探索，再进行优化——并在完成后自动应用选定配置。结果会按时间周期缓存，因此当返回已优化的周期时，会立即恢复相同设置。 - 黄金品种自动周期识别： 将指标加载到任何 XAUUSD 图表（M1 到月线）。系统会自动识别当前周期并加载对应预设。共包含9个时间周期配置文件，专为黄金在标准周期上优化设计。切换周期时，参数会自动调整。 - 资金参考面
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (18)
指标
Gold Entry Sniper – 专业多周期ATR黄金交易仪表盘，适合黄金剥头皮与波段交易 Gold Entry Sniper 是一款先进的 MetaTrader 5 指标，旨在为 XAUUSD 及其他品种提供精准的 买/卖信号 。基于 ATR 移动止损逻辑 和 多周期分析仪表盘 ，适合剥头皮交易者与波段交易者，帮助识别 高概率黄金入场点 。 主要功能与优势 多周期信号分析 – 同时显示 M1、M5、M15 趋势方向。 基于ATR的动态止损 – 根据波动性自动调整。 专业图表仪表盘 – 展示信号状态、ATR水平、线性回归中线和交易方向。 清晰买卖标记 – 自动箭头与文字标签提示。 离场提示与交易管理 – 自动检测离场信号锁定利润。 全面自定义 – 调整仪表盘位置、颜色、字体及参数。 专为黄金优化 – 适用于 M1至M15 黄金剥头皮 ，也适合外汇、指数与加密货币。 为什么选择 Gold Entry Sniper？ 为追求 快速、精准、可视化交易决策 的交易者打造，ATR 与多周期确认结合，帮助你抓住 最佳黄金入场点
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
指标
UZFX {SSS} 超短线智能信号 v4.0 MT5 是一款无重绘的高性能交易指标，专为在快速波动的市场中需要精准、实时信号的超短线交易者、日内交易者和波段交易者设计。该指标由 (UZFX-LABS) 开发，融合了价格行为分析、趋势确认和智能过滤技术，可在所有货币对和时间周期内生成高概率的买卖信号、预警信号以及趋势延续机会。 别再对交易犹豫不决了，开始遵循这一专为追求清晰、精准和纪律性市场执行的交易者设计的结构化信号系统吧。 我的建议* 最佳时间周期：15分钟及以上。 {H1} 是我的最爱。而且效果令人惊叹……！！ 更新后的主要功能 • 自动买入和卖出信号检测 • 先进的反转识别逻辑 • 潜在市场反转前的早期预警信号 • 趋势延续确认信号 • 内置风险管理功能，包含入场点、止损点、TP1、TP2和TP3水平 • 完全可自定义的风险回报比 • 实时警报、声音提醒和移动端推送通知 • 带交易建议的专业信息面板 • 适用于所有MT5交易品种和时间周期 • 界面简洁、轻量且用户友好 为什么交易者选择 UZFX SSS？ 大多数交易者亏损的原因在于入场过晚、平仓过早，或者缺乏明确的交
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.42 (50)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Atomic Analyst 目前价格为 $99 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $199 。 特别优惠： 购买 Atomic Analyst 后，请发送私信给我，即可免费领取 Smart Universal EA ，并将您的 Atomic Analyst 信号转换为自动交易。 Atomic Analyst 是一款不重绘、不回绘、不延迟的 Price Action 交易指标，专为手动交易、清晰信号和 EA 自动化而设计。 User manual: settings, inputs and strategy.   &   User Manual PDF . 它分析价格行为、强度、动能、多周期方向和高级过滤器，帮助交易者减少噪音，避免弱势交易机会，并做出更有结构的交易决策。 该指标将复杂的市场计算转换为简单的视觉信号、彩色K线、趋势读数、止损水平和多个止盈区域，使交易者能够快速理解并应用于真实市场环境。 主要交易用途： 剥头皮和日内交易： 专为快速决策、清晰箭头、提醒、K线颜色和
Gann Made Easy MT5
Oleg Rodin
5 (9)
指标
Gann Made Easy   是一个专业且易于使用的外汇交易系统，它基于使用先生理论的最佳交易原则。 W.D.江恩。该指标提供准确的买入和卖出信号，包括止损和获利水平。您甚至可以使用推送通知在旅途中进行交易。 购买后请联系我，即可免费获得交易指导和超棒的额外指标！ 您可能已经多次听说过江恩交易方法。通常 Gann 的理论不仅对于新手交易者而且对于那些已经有一定交易经验的人来说都是非常复杂的东西。这是因为江恩的交易方法在理论上并不那么容易应用。我花了几年时间来完善这些知识，并将最好的原则应用到我的外汇指标中。 该指标非常易于应用。您所需要的只是将其附加到您的图表并遵循简单的交易建议。该指标不断进行市场分析工作并寻找交易机会。当它检测到一个好的入口点时，它会为您提供一个箭头信号。该指标还显示止损和获利水平。 换句话说，当您像先生一样进行交易时，该指标会为您提供最佳江恩建议。江恩亲自告诉你此时此刻该做什么。但最好的部分是您不需要了解任何有关江恩交易原则的知识，因为该指标会为您完成整个市场分析工作。
Zoryk Gold
Reda El Koutbane
5 (6)
指标
折扣将在 24 小时后结束——下一价格为 69 美元 ZORYK — MetaTrader 5 专用高级 XAUUSD 黄金信号系统 你一定熟悉这种感觉。 你花了很多时间分析黄金，等待合适的入场机会。终于开仓后，价格却立刻朝相反方向移动。你过早平仓、移动止损，或者只犹豫了几秒钟。随后，市场却在没有你的情况下到达了你原本预期的目标。 问题并不总是方向判断错误。 真正的问题是缺乏确定性。 你不知道准确的入场位置在哪里。 你不知道什么时候交易逻辑已经失效。 你不知道应该先锁定较近的利润，还是继续等待更大的行情。 你也不知道当前信号是否足够强，还是自己只是在强行寻找交易机会。 黄金市场变化非常快。一个没有明确计划的好想法，可能在几秒钟内变成错误的交易决定。 ZORYK 正是为了解决这个问题而开发。 什么是 ZORYK ZORYK 是一套完整的 XAUUSD 黄金信号与交易计划系统，专门为 MetaTrader 5  和 M5 时间周期 开发。 它不是一个只显示 BUY 或 SELL 箭头，然后让你独自决定其余所有内容的简单指标。 每个确认后的信号都可以在图表上显示完整的可视化交易计划，包
Trend Catcher ind mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (18)
指标
趨勢捕捉指標 趨勢捕捉指標結合了作者獨有的客製化自適應趨勢分析指標，用於分析市場價格趨勢。它透過過濾掉短期噪音，並專注於潛在的動能強度、波動性擴張和價格結構行為，來識別真實的市場方向。此外，它還結合了平滑和趨勢過濾等客製化指標，例如移動平均線、相對強弱指標 (RSI) 和波動率過濾器。 您可以在這裡查看實際運行情況以及我的其他產品： https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。 重要提示！購買後請立即聯繫我，以獲取使用說明和額外獎勵！ 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
指标
Power Candles V3 - 自我优化的强度指标 Power Candles V3 把货币与品种的强度直接转化为图表上可执行的交易方案。指标不再仅根据强度给K线着色,而是在后台持续运行实时自动优化,为您正面对的品种给出最佳 Stop Loss、Take Profit 与信号阈值。一键采用,Entry、Stop Loss、Take Profit 线就以精确价格绘制在图表上,提醒消息中直接包含方向。 本工具是 Stein Investments 生态系统的一部分 - 18+ 款工具,加上 Max,您的一对一 AI 交易导师。  随时在线,深入了解每一款指标,在您需要梳理思路的那一刻就在那里。  立即认识他: https://stein.investments 每根收盘K线运行 3,000+ 次交易模拟。9 种强度状态。2 种策略并行测试。一键采用最优配置。 为什么需要这个 大多数强度指标只给您一个数值,然后留下三个问题:相信哪个阈值、用哪个 Stop Loss、走哪个交易方向。Power Candles V3 在每根收盘K线上自动回答这些问题。结果就是一个完整的交易方案 -
Crystal Heikin Ashi Signals
Muhammad Jawad Shabir
5 (3)
指标
Crystal Heikin Ashi Signals - Professional Trend & Signal Detection Indicator Advanced Heikin Ashi Visualization with Intelligent Signal System for Manual & Automated Trading Final Price: $149 ---------> Price goes up $10 after every 10 sales . Limited slots available — act fast . Overview Crystal Heikin Ashi Signals is a professional-grade MetaTrader 5 indicator that combines pure Heikin Ashi candle visualization with an advanced momentum-shift detection system. Designed for both manual traders
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.26 (19)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Smart Price Action Concepts 目前价格为 $200 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $299 。 特别优惠： 购买后，请发送私信给我，即可领取 免费赠品 + 礼物 。 首先需要强调的是，这款交易工具是不重绘、不回绘、不延迟的指标，因此非常适合专业交易使用。 Online course , and manual Smart Price Action Concepts 指标是一款非常强大的工具，适合新手和有经验的交易者使用。它将 20 多个实用指标整合到一个系统中，结合了 Inner Circle Trader Analysis 和 Smart Money Concepts Trading Strategies 等高级交易理念。该指标专注于 Smart Money Concepts，帮助交易者理解大型机构如何交易，并辅助预测其市场行为。 它特别擅长流动性分析，使交易者更容易理解机构交易逻辑。它也非常适合预测市场趋势并仔细分析价格走势。通过让交易与机构策略保
Atbot
Zaha Feiz
4.69 (55)
指标
AtBot： 它是如何工作的以及如何使用它 ### 它是如何工作的 “AtBot”指标用于MT5平台，通过结合技术分析工具生成买入和卖出信号。它集成了简单移动平均线（SMA）、指数移动平均线（EMA）和平均真实波幅（ATR）指标，以识别交易机会。此外，它还可以利用Heikin Ashi蜡烛来增强信号的准确性。 购买后留下评论，您将获得特别的奖励礼物。 ### 主要特点： - 不重绘： 信号在绘制后不会改变。 - 不变动： 信号保持一致，不会被更改。 - 无延迟： 提供及时的信号，没有延迟。 - 多种时间框架： 可在任何时间框架上使用，以适应您的交易策略。 ### 操作步骤： #### 输入和设置： - firstkey (TrendValue)： 调整趋势检测的灵敏度。 - Secondkey (SignalValue)： 定义买入/卖出信号生成的灵敏度。 - masterkey (ExitValue)： 控制信号的退出策略。 - h： 切换是否根据Heikin Ashi蜡烛生成信号（真/假）。 - notifications： 启用或禁用信号提醒。 #### ATR计算： ATR测
M1 Quantum MT5
Hamed Dehgani
4.27 (11)
指标
使用 M1 Quantum 的实盘交易信号 ： 信号 （交易由 Quantum Trade Assistant 自动 执行，并作为本产品 免费 提供。） 最新消息： 版本 1.64 已发布。现在所有交易的止损都会设置在相应的支撑位/阻力位之后。Smart Close 功能也进行了改进，以提升此版本 EA 的性能。 自 8 月 9 日起，实盘信号一直运行在版本 1.64 上。 价格计划： 当前价格： $169 （早期用户优惠） 下一阶段计划价格： $189 计划零售价： $299 开发者提示： 购买后请联系我，以获取 最新推荐的参数设置文件（Set File） 、交易建议，以及加入 VIP 支持群组 ，与其他 M1 Quantum 用户交流经验。 常见问题 - 设置文件 - 安装指南 M1 Quantum 是一款专业的 M1 交易系统，提供快速且精准的交易信号，并内置止损（Stop Loss）、止盈（Take Profit）以及智能资金管理功能。 M1 Quantum 包含专业的资金管理系统，通过专注于 连续盈利交易 ，帮助交易者更快地增长账户资金。 M1 Quantum 指标 的主
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
指标
Azimuth Pro V2：MT5合成分形结构分析与确认入场 概述 Azimuth Pro 是 Merkava Labs 推出的多层级波段结构指标。四层嵌套波段层级、锚定波段的VWAP、ABC形态识别、三时间框架结构过滤以及收盘确认入场——一个图表，一个从微观波段到宏观周期的完整工作流程。 这不是盲目的信号产品。它是一个以结构为先的工作流程，专为重视位置、背景和时机的交易者打造。 ️ 夏季促销 — 庆祝夏至与 The Oracle Pro 上市：Azimuth Pro 七折优惠，现价 279 美元（原价 399 美元）。限时夏季优惠。 1. V2的变化 合成多时间框架引擎 高时间框架分析从零开始重建，采用与Meridian Pro相同的专有合成架构。更清晰的HTF背景、稳定的实时行为、无经典MTF同步问题。合成引擎还解锁了 固定比率时间框架级联 （x2、x3、x4、x6）——不再在经纪商的固定时间框架之间任意跳转，您可以按图表时间框架的固定倍数分析结构，在每个尺度上保持相同的分形关系。 确认入场箭头 作为稳定且可恢复的执行层而设计的收盘确认箭头。当ABC设置形成且自适应确认逻辑
SR Liquidity MT5
Oleg Rodin
5 (1)
指标
SR Liquidity   是一款旨在揭示市场流动性高度集中且价格反应最剧烈的隐蔽区域的交易指标。这些特殊的流动性区域充当着强有力的支撑位与阻力位，为您清晰呈现市场最可能发生反转的位置。 SR Liquidity 指标并非简单地绘制常规的支撑/阻力线，而是通过分析实际的价格行为，识别买卖压力积聚的区域。这些区域实际上是推动市场真实波动的流动性池。通过在图表上直观呈现这些区域，该指标能助您在价格反应发生前预判走势——这意味着它实际上能够预测价格方向可能发生的变化。它将原始的价格行为转化为清晰且具实操价值的市场蓝图，标示出那些可能成为市场转折点的关键价位。 该指标适用于任何交易品种和时间周期——包括外汇、指数、金属、加密货币等。支持任意时间周期。 购买后请联系我，以获取交易指南及免费赠送的优质附加指标！
Smc Pro ToolKit
Talal N Z Aljarusha
5 (5)
指标
SMC PRO TOOLKIT — SMART MONEY ANALYSIS & STRUCTURED TRADE PLANNING SMC Pro ToolKit is a professional Smart Money Concepts analysis workspace for MetaTrader 5. It combines market structure, multi-timeframe analysis, institutional price zones, setup evaluation, confirmation tools, volume context, alerts, and risk planning inside one organized chart environment. One workspace. Multiple layers of confirmation. One structured trading plan. OPEN COMPLETE USER GUIDE MULTI-CONDITION SETUP ENGINE At
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
指标
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
指标
SkyHammer Signal Pro Professional No-Repaint Trend Signal Indicator with Locked Entry, SL and TP Levels SkyHammer Signal Pro is a structured trend and momentum signal indicator designed for traders who want clear, fixed, and verifiable trading signals. It works best on lower timeframes such as M1 and M5 . The indicator does not try to predict tops or bottoms. Instead, it waits for confirmed market structure, trend direction, momentum strength, volatility quality, and target space before generati
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
指标
The Oracle Pro：用于 MT5 的合成多周期偏向引擎 ️ 夏季上市优惠 — 早期买家可以 199 USD 获得 The Oracle Pro。价格将随关注度上升；最终价格 399 USD。 The Oracle Pro 是一款面向高要求与专业交易者的 MetaTrader 5 高级多周期 偏向引擎 。它以纪律回答一个问题：当前每个周期的方向偏向是什么、强度如何、各周期之间的一致程度如何？一切仅在已收盘的 K 线上计算——绝不重绘。 The Oracle Pro 是一套多因子共识系统。它将专有指标与优化算法整合为单一而精密的共识向量，并在单个指标实例内，跨当前周期与更高周期的堆栈进行读取——而不是在多个图表上堆叠互不相关的工具。 它是 Oracle 共识方法的专业进化版：完整重建为高级操作控制台，面向希望在一个纪律化工作流中获得深度、多周期背景与背离洞察的交易者。 是偏向引擎，而非信号生成器 The Oracle Pro 明确自身定位。它是一款提供纪律化方向背景的 多周期多因子偏向指标 。它 不是 信号生成器：不承诺入场、出场或盈利。偏向是背景——你在其方向上交易自己的设置
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
指标
可以说，这是您可以为MetaTrader平台找到的最完整的谐波价格形成自动识别指标。它检测19种不同的模式，像您一样认真对待斐波那契投影，显示潜在的反转区域（PRZ），并找到合适的止损和获利水平。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 它检测19种不同的谐波价格形态 它绘制了主要，衍生和互补的斐波那契投影（PRZ） 它评估过去的价格走势并显示每个过去的形态 该指标分析其自身的质量和性能 它显示合适的止损和获利水平 它使用突破来表明合适的交易 它在图表上绘制所有样式比率 它实现了电子邮件/声音/视觉警报 受斯科特·M·卡尼（Scott M. Carney）的书的启发，该指标旨在满足最纯粹和最熟练的交易者的需求。但是，它采取了一种使交易更容易的方式：在向交易发出信号之前，它会等待Donchian朝正确方向突破，从而使交易信号非常可靠。 斐波那契投影与向量无关 它实现了电子邮件/声音/推送警报 它绘制了ABCD投影 重要提示： 为了符合 Scott M. Carney先生 的商标申诉，某些图案名称已重命名为不言自明的替代方式， Scott M.
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (33)
指标
FX Power：分析货币强度，助您做出更明智的交易决策 概述 FX Power 是一款专业工具，帮助您全面了解主要货币和黄金在任何市场条件下的真实强度。通过识别强势货币用于买入，弱势货币用于卖出， FX Power 简化了交易决策，并帮助您发现高概率的交易机会。不论您是想跟随趋势还是通过极端的 Delta 值预测反转，这款工具都能完美适应您的交易风格。别再盲目交易——用 FX Power 让您的交易更加智慧。 1. 为什么 FX Power 对交易者极具价值 实时货币和黄金强度分析 • FX Power 实时计算并显示主要货币和黄金的相对强度，助您全面了解市场动态。 • 监控领先或落后资产，轻松识别值得交易的货币对。 全面的多时间框架视图 • 跟踪短期、中期和长期时间框架的货币和黄金强度，以便将您的交易策略与市场趋势保持一致。 • 无论是快进快出的短线交易还是更长期的投资策略， FX Power 都能为您提供所需的信息。 Delta 动态分析用于趋势和反转 • 极端 Delta 值常常预示反转机会，而平缓的 Delta 变化则确认趋势延续。 • 使用 Delta 分析，轻
作者的更多信息
ZigZag MA Retracement
Alexandre Vincent Traber
专家
以统计精度交易回撤——只在趋势延续概率对您有利的位置入场。 概述 ZigZag MA Retracement 是一款为 EURUSD H1 时间框架设计的趋势延续型智能交易系统。它识别最后一次确认的 ZigZag 摆动，等待价格回撤至该摆动的 60%，并在入场前通过均线过滤器确认方向。出场由事件驱动：一旦价格收盘价穿越至均线的错误一侧，仓位会立即自动平仓，而非依赖固定目标位。 工作原理 EA 使用 Depth 和 Deviation 参数原生计算 ZigZag 摆动点（无需外部指标依赖）。 当最后一次摆动回撤至其区间的 60%（在可配置的容差范围内）时，信号区域被激活。 均线过滤器在允许任何入场之前确认当前趋势方向。 确认后，EA 以基于 ATR 的止损和止盈入场，仓位大小按固定风险百分比计算。 持仓期间，每根K线收盘时监控仓位：如果价格收盘价穿越至均线另一侧，交易将作为趋势反转信号立即平仓。 每笔订单在发送前都会通过经纪商合规检查（保证金、交易量限制、冻结/止损水平、点差缓冲）。 输入参数 Magic_Number — 该EA交易的唯一识别码 Risk_Percent — 每笔交易风
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Momentum Confluence
Alexandre Vincent Traber
专家
概述 Momentum Confluence EA 是一款多指标交易机器人，仅当多个独立指标同时朝同一方向排列时才开仓，并在这些指标显示动能衰竭时平仓——没有固定止盈目标。适用于任何品种和周期：外汇、黄金、白银、指数。 工作原理 每根新K线，分别检查RSI、MACD柱状图、ADX/DI、随机指标和CCI的上升或下降斜率。 分别为买入和卖出方向计算共振评分（0-5分）。 只有当评分达到最低共振阈值时才开仓。 持仓期间，同样的五个指标被用来检测衰竭迹象。 当衰竭评分达到其阈值时平仓，与任何价格目标无关。 基于ATR的宽止损始终附加，仅作为灾难性保护。 输入参数 Magic_Number：该EA交易的唯一识别码 Risk_PercentPerTrade：每笔交易承担的账户余额百分比风险 ATR_SL_Mult：灾难性止损的ATR倍数 ATR_Period：用于止损计算的ATR周期 RSI_Period：RSI指标周期 Stoch_K：随机指标%K周期 Stoch_D：随机指标%D周期 Stoch_Slow：随机指标减速周期 CCI_Period：CCI指标周期 ADX_Period：ADX/
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Yperion EA
Alexandre Vincent Traber
专家
YPERION EA — 一目均衡表趋势共振与自适应风险 基于一目均衡表(Ichimoku Kinko Hyo)趋势信号进行交易,并通过RSI共振过滤,配合ATR自适应止损止盈、内置金字塔加仓、保本止损和基于连胜连败的动态风险引擎。为追求规则化、以表现调整风险而非凭感觉交易的趋势跟随者而打造。 概述 YPERION EA 将完整的一目均衡表云图(转换线、基准线、先行线A/B、延迟线)与RSI共振结合,过滤掉弱信号,只交易已确认的趋势延续设置。止损止盈根据ATR自适应,系统会自动适配每个品种的波动性,而非使用固定点数。适用于任何品种和周期;最适合有趋势的外汇主要货币对(EURUSD、USDJPY、GBPUSD)以及黄金的H1-H4周期。 运行原理 每根新K线形成时检查一目均衡表排列:转换线/基准线交叉,加上价格相对云图的位置以及延迟线确认。 RSI共振过滤信号:只有高于牛市阈值的看多一目均衡表设置、低于熊市阈值的看空设置才会被交易。 ATR波动性过滤器会在波动性低于其均值某一比例时阻止入场,点差过滤器则在跳空或低流动性点差飙升期间跳过入场。 止损止盈设为入场价的ATR倍数。 已开仓位可按
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Sar Scaler EA
Alexandre Vincent Traber
专家
概述 SAR Scaler EA 基于抛物线转向指标（Parabolic SAR）交易：价格高于 SAR 点时触发卖出，低于时触发买入。它不会在每次反转时都入场，而是根据 SAR 点与信号K线最高价或最低价之间的距离（以ATR标准化）来过滤信号，然后通过金字塔式加仓和分批平仓逐步建仓与平仓。 工作原理 每根新K线，EA读取抛物线SAR值并与价格比较以确定方向。 计算SAR点与K线最低价（买入信号）或最高价（卖出信号）之间的差距，并除以ATR。 只有当该差距达到最小ATR阈值时才允许入场，从而过滤掉较弱/临界的反转信号。 若启用，随着价格在同一方向上相对上次入场移动最小ATR距离，会加仓（金字塔式），直至达到最大入场次数。 若启用，随着价格达到连续的基于ATR的止盈目标，仓位最多分三次部分平仓。 可选的基于SAR的移动止损会逐K线收紧止损。 反转信号会在考虑新入场前，平掉当前方向的所有仓位。 输入参数 常规 Magic Number：本EA所开交易的唯一识别码 Order Comment：附加在每笔交易上的注释标签 Trading Timeframe：用于SAR/ATR信号计算的时间周期
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Delphi Regression EA
Alexandre Vincent Traber
5 (1)
专家
Delphi Regression EA — 多策略自适应线性回归系统 概述 Delphi Regression EA 基于已收盘的K线构建滚动线性回归通道，并使用三种可独立启用的策略来交易价格偏离该通道的行为：均值回归、趋势延续和斜率反转。仓位大小基于账户权益的风险百分比计算，止损基于ATR，每次优化都根据自定义的资金曲线质量评分而非净利润进行排名，从而让优化器倾向于稳健、可重复的表现，而非侥幸拟合出的高收益结果。 工作原理 每根新K线，系统会基于最近N根已收盘K线计算线性回归，得出中心线、斜率、R平方值和残差标准差。 在中心线两侧，按残差标准差的固定倍数设置多个入场层级。 均值回归在价格触及某一层级时逆势入场，回归中心；趋势延续在R平方确认存在真实趋势时顺着斜率方向交易；斜率反转在回归斜率符号翻转时开仓。 每个层级在价格向中心方向部分回撤后可独立重新激活，从而在一次波动中产生多次入场，而非每次波动只交易一次。 出场方式为K线收盘回到中心线，或经纪商侧止盈止损，两者可独立选择。 入场和出场执行模式均可在"Open Price安全模式"（仅基于已收盘K线数据决策）和"经纪商成交模式"（
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Asterion EA
Alexandre Vincent Traber
专家
Asterion EA — 黄金多指标共振系统 专为黄金设计的7指标加权共振引擎。每笔交易都需要动量、趋势和波动性信号一致确认后才能入场,过滤噪音和低把握度的交易设置。为追求纪律化、规则化交易XAUUSD的交易者而打造。 概述 Asterion EA 对七个独立指标(RSI、MACD、ADX、ROC、布林带%B、威廉指标%R、MFI)的多空条件进行评分,只有当加权得分明显偏向某一方向时才会开仓。止损和止盈根据ATR自适应调整,自动适配黄金的波动性,而非使用固定点数。内置最大回撤熔断机制和点差过滤器,避免在低流动性或跳空行情中入场。 运行原理 每根新K线形成时,读取已收盘K线上的全部七个指标数值。 每个指标根据其阈值给出加权投票(看多或看空)。 只有当综合多头或空头得分超过共振阈值、且相反方向得分保持较低时才会触发交易——单一指标的噪音信号会被过滤掉。 止损设为入场价的ATR倍数;止盈按照设定的盈亏比确定。 最大回撤熔断机制会在账户回撤超过设定限值时停止新的入场,点差过滤器则在点差异常扩大时阻止入场。 仓位大小基于风险比例计算(占余额的百分比),并受最大手数硬性上限约束。 输入参数 通用
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Breakout Adaptive
Alexandre Vincent Traber
专家
概述 Breakout Adaptive 是一款基于唐奇安通道突破的智能交易系统，采用基于ATR的风险管理、分层止盈、保本及移动止损管理、盈利回吐保护，以及连续亏损后的自适应仓位调整，旨在使资金曲线更平滑。 工作原理 检测可配置回溯周期内最高价/最低价的突破。 收盘价确认突破后入场，止损基于ATR设置。 达到Tier 1（R倍数）时部分平仓，止损移至保本位。 达到Tier 2（R倍数）时部分平仓。 Tier 2后对剩余仓位使用基于ATR的移动止损。 当盈利从峰值R回撤超过设定百分比时平仓（回吐保护）。 连续亏损后降低风险乘数，连续盈利后逐步恢复。 输入参数 Trading（交易） Magic Number — 魔术号 Order Comment — 订单注释 Max Spread Points — 最大点差（点数） Signal (Donchian)（信号-唐奇安） Donchian Period — 唐奇安周期 Risk & Sizing（风险与仓位） Risk Percent — 每笔交易风险百分比 Use Compounding — 使用复利 ATR Period — ATR周期
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Alligator Joe
Alexandre Vincent Traber
专家
Overview Alligator Joe 是一款基于经典 Alligator 指标（Jaw、Teeth、Lips）构建的趋势对齐型智能交易系统。它会等待三条线出现全新的对齐——而不是已经持续了一段时间的对齐——然后顺着该趋势方向入场。持仓不是一次性固定平仓，而是随着价格逐步跌回每条线时分三个阶段逐步平仓。 How it works EA 检查最近一根收盘K线：Lips、Teeth、Jaw 是否完全对齐（多头或空头）？ 确认该对齐是全新的——几根K线之前并未出现——从而避免在行情已经延伸很远时入场。 当价格收盘价突破 Lips 且方向与趋势一致时，确认入场。 在 Jaw 之外设置一个较宽的保护性止损，作为最后的安全网。 随着趋势减弱分三个阶段离场：价格收盘价跌回 Lips 时平掉三分之一仓位，跌回 Teeth 时再平掉三分之一，跌回 Jaw 时平掉剩余仓位。 内置面板实时显示三条线的对齐状态，以及当前回撤和净利润。 Inputs General Magic Number Trade Comment Alligator Jaw Period Jaw Shift Teeth Perio
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Pivot Monster EA
Alexandre Vincent Traber
专家
PIVOT MONSTER EA 概述 PIVOT MONSTER 基于每日枢轴点位（Classic、Camarilla 或 Woodie）结合前一日高低点突破进行交易。该EA提供三种可互换的策略——反弹（Bounce）、突破（Breakout）或组合共振（Combo）——每天挂一次单，并采用统一的ATR倍数或价格百分比方式计算止损止盈。专为希望使用完全可优化的规则化枢轴系统、而非固定指标叠加层的交易者设计。 工作原理 每个交易日开始时，EA根据前一日的最高价/最低价/收盘价计算枢轴点位（PP、R1-R3、S1-S3），并记录前一日的最高价和最低价。 根据所选策略，EA在S1/R1附近挂限价单（反弹模式），或在前一日高低点之外挂止损单（突破模式），或两者结合并要求枢轴点位与前日高低点相互靠近的共振过滤条件（组合模式）。 可选的趋势过滤器（EMA或价格相对枢轴点）将挂单限制在主导市场方向上。 可选的交易时段窗口将挂单限制在选定的时间范围内。 止损和止盈可选择以ATR倍数或价格百分比计算，通过单一参数切换。 未成交的挂单会在可配置的小时数后自动过期，未成交订单也会在下一交易日开始时被清除
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Vantage Breakout
Alexandre Vincent Traber
专家
将波动性扩张转化为结构化的分级获利了结 —— Vantage Breakout 交易自适应 ATR/SMA 突破,并通过严谨的三阶段离场系统管理每一笔持仓,已在外汇主要货币对和黄金上验证。 概览 Vantage Breakout 是一款自适应波动率突破型EA。当价格收盘价突破由简单移动平均线(SMA)加上真实波幅(ATR)倍数构建的动态通道时开仓,从而捕捉真正的动量扩张,同时过滤市场噪音。持仓开启后会被主动管理:利润会在三个基于账户余额百分比的阶段逐步锁定,并且在K线收盘时的保护机制会在浮动亏损达到设定阈值时平仓。内置的抗过度拟合评分系统确保优化结果在样本外依然稳健。 工作原理 在所选周期上计算SMA和ATR。 在SMA上下方按ATR的倍数构建突破通道。 当上一根K线收盘价高于上轨时开多单;当收盘价低于下轨时开空单。 持仓期间,浮动利润每达到三个账户余额百分比阶梯之一时,EA平掉约三分之一的仓位,让剩余仓位继续朝最终目标运行。 若在K线收盘时浮动亏损达到账户余额的设定百分比,则作为保护措施直接平仓。 开仓时始终附带硬性止损作为最后防线。 可选的移动止损功能可随行情发展收紧止损位。 输入
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Kairos Session
Alexandre Vincent Traber
专家
KAIROS Session EA 概述 大多数EA试图在每根K线上捕捉每一次波动——结果在点差和虚假信号上不断消耗资金。KAIROS Session EA反其道而行之:每个交易时段只选择一次干净的方向性交易,耐心等待市场亮出底牌,然后果断出手。噪音更少,过度交易更少,信号更纯粹。 主要优化目标: USDJPY,M30周期 。基于交易时段的逻辑可以清晰地适配任何外汇货币对——针对每个品种重新优化以获得最佳效果。 运行原理 定义交易时段窗口(开始时间+持续时长,服务器时间)。 在时段开盘后等待一个可配置的延迟(Decision Offset)再读取市场方向性偏好——避开时段开盘最初几分钟的噪音。 可选的基于ATR的确认过滤器要求价格相对时段开盘价有最小幅度的移动才验证信号,从而过滤掉横盘/犹豫不决的时段。 每个时段仅在确认方向上开仓一次。 基于ATR的紧急安全止损可防范跳空风险或时段意外拖延过长。 点差过滤器在点差超过设定阈值时阻止入场。 无马丁格尔,无网格,无套利,无过度拟合的高频剥头皮。一个决策,一笔交易,每个时段一个清晰的风险敞口。 输入参数 通用 Magic_Number:EA唯
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Rci Ribbon EA
Alexandre Vincent Traber
专家
Overview RCI Ribbon EA is a trend-alignment Expert Advisor built around three Rank Correlation Index (RCI) lines of different lengths (fast, mid, slow). It enters a trade only when all three RCI lines align beyond a configurable threshold, confirming trend agreement across multiple timeframes of momentum before taking a position. How it works On each new closed bar, the EA calculates RCI for three separate periods (fast, mid, slow). A bullish signal requires all three RCI values above the alignm
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Volume Spike Reversal EA
Alexandre Vincent Traber
专家
Volume Spike Reversal EA 概述 Vo lume Spike Reversal EA 是一款纯粹基于价格行为和成交量的反转系统。它检测异常的成交量激增(高潮K线),随 后寻找方向相反且成交量匹配的确认K线,在统计上验证的反转点入场,而非依赖滞后指标 。 主要优化目标: 黄金(XAUUSD),H2周期 。完全支持多品种、多周 期——在外汇主要货币对、指数和金属上均可运行,只需进行相应的重新优化。 运行原理 检测成交量激增(成交量 > 均值 x 倍数,且为最近N根K线中最高)。 设置待触发的反转方向(阴线激增后做多,阳线激增后做空)。 等待方向相反且成交量匹配范围的确认K线出现。 以基于ATR的止损/止盈入场。 可选的ATR跟踪止损。 内置的净值回撤熔断机制。 无马丁格尔,无网 格,无套利。同一时间仅持有一个仓位。通过基于百分比 的仓位计算实现完整的风险控制。 输入参数 信号 AvgLen:成交量均值回溯周期 SpikeMult:激增阈值倍数 HighestLen:激增须为最近N根K线中的最高成交量 DivLow / DivHigh:确认K线成交量匹配范围 MaxW
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LiquidX Hunter
Alexandre Vincent Traber
专家
Overview LiquidX Hunter 是一款基于唐奇安通道流动性水平构建的突破型智能交易系统，结合基于ATR的波动率过滤、百分比止盈以及亏损后恢复过滤器。该EA专为 XAUUSD H1 设计和测试，旨在捕捉清晰的方向性突破，同时避免在价格尚未脱离近期亏损入场点时重新入场。 How it works EA在可配置的唐奇安回溯周期内追踪最高价和最低价。 当价格突破通道超过设定的点数偏移时开仓——高于上轨做多，低于下轨做空。 止损使用ATR倍数设置，根据当前波动率自适应，而非固定距离。 止盈设置为入场价格的百分比。 可选的ATR移动止损可随交易发展锁定利润，仅在达到最低ATR利润门槛后激活，且当移动止损会过于接近市场价或现有止盈时不会发送。 亏损交易后，EA会等待价格从亏损入场点移动最小百分比后才允许新信号，过滤掉立即的报复性入场。 点差过滤器在当前点差超过设定最大值时阻止入场，避免跳空开盘和异常流动性状况。 仓位规模基于风险（占账户余额百分比）计算，每笔订单发送前均进行保证金和经纪商成交量限制检查。 Inputs Donchian Lookback Period：用于计算突破通
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PivotForge
Alexandre Vincent Traber
指标
概述 PivotForge 直接在图表上计算并绘制日线或周线枢轴点，支持经典或斐波那契方法。每个新周期开始时自动更新水平线。 工作原理 选取上一个完整的日线或周线蜡烛作为参考周期 使用经典或斐波那契公式计算枢轴点(PP)、阻力位(R1-R3)和支撑位(S1-S3) 绘制贯穿当前周期的水平线，并标注价格 每个新周期(日或周)自动重绘 输入参数 Pivot_Timeframe: 日线或周线计算周期 Pivot_Method: 经典或斐波那契 Show_S3_R3: 显示外部水平线 Line_Style: 线型 Line_Width: 线宽 Show_Price_Labels: 在标签旁显示价格 Color_PP: 枢轴线颜色 Color_R1 / Color_R2 / Color_R3: 阻力线颜色 Color_S1 / Color_S2 / Color_S3: 支撑线颜色 推荐设置 适用于任何品种和周期。日线枢轴适合日内交易(M15-H1)，周线枢轴适合波段交易(H4-D1)。该指标无需VPS。 截图 截图展示了使用默认经典设置的实盘图表，以及推荐参数的输入面板。 免责声明 仅供
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RiskCalc Panel
Alexandre Vincent Traber
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RiskCalc Panel — 仓位与风险计算器 概述 RiskCalc Panel 是一款轻量级的图表面板计算器，让仓位规模的计算不再依赖猜测。您可以根据实时市场价格或手动选择的价格设置入场、止损和止盈，面板会立即显示出为承担账户权益固定百分比风险或账户货币固定金额风险所需的精确手数。该工具不执行任何交易操作：不会开仓、平仓或管理任何持仓。它是一款决策辅助面板，用于规范您的资金管理并在手动下单前消除仓位计算错误。 工作原理 选择入场模式：Current Price 会自动跟随实时买卖价，Manual 则允许您输入任意想要规划的价格。 通过精确价格或距入场点的距离设置止损和止盈，可在点数和百分比之间切换。 直接调整风险回报比，止盈会自动重新计算以匹配该比例。 面板会读取您的账户权益以及当前品种的点值和最小变动价位，同时计算出两种风险目标（账户权益百分比和固定金额）所需的精确手数。 根据止损相对入场点的位置，LONG 或 SHORT 标签会一目了然地确认您的交易方向。 可选的 Show Lines on Chart 按钮会直接在价格图表上绘制可拖动的入场、止损和止盈线，与面板双向完全
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SMC AllInOne
Alexandre Vincent Traber
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Overview SMC AllInOne 直接在图表上绘制 Smart Money Concepts 结构：摆动高低点（HH/HL/LH/LL）、结构突破（BOS）与趋势转变（CHO CH）、订单块（Order Blocks）、公允价值缺口（FVG）以及流动性区域 。不重绘，仅基于已确认的K线计算。 How it works 该指标检测摆动点，分类市场结构，在结构突破时 标记 BOS/CHOCH，将突破前最后一根反向K线标记为订单块，将价格缺口标记为 FVG，并在等高/等低点绘制流动性线。 Disclaimer 如果您不熟悉 Smart Money Concepts（订单块、流动性、BOS/CHOCH、FVG），请在使用本指 标前先学习相关概念。这是一个可视化工具，而非信号生成器——正 确解读需要具备 SMC 知识。
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SessionRangeBox
Alexandre Vincent Traber
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Session Range Box — Session High/Low Visualizer Overview Session Range Box draws live, color-coded rectangles on your chart marking the high and low reached during the Asia, London, and New York trading sessions. As each session unfolds, its box grows in real time to reflect the range built so far, then locks in place once the session closes. A simple on-chart control panel lets you show or hide any session instantly, so you can study one session's range in isolation or view all three overlaid a
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Heiken Ashi Smoothwave
Alexandre Vincent Traber
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概述 Heiken Ashi Smoothwave 将您的图表直接转换为平滑的平均K线（Heiken Ashi），并在主图表窗口中替代标准K线，呈现更清晰的趋势视图。无需单独窗口，界面简洁。 工作原理 每根K线根据真实价格数据计算 Heiken Ashi 的开高低收值。 直接在主图表上绘制彩色 Heiken Ashi K线。 自动隐藏原生图表K线，仅显示 Heiken Ashi K线。 移除指标时自动恢复标准K线。 输入参数 无可配置参数，添加即可使用。 推荐设置 适用于任何交易品种、任何时间周期。可在外汇、黄金、指数及MetaTrader 5支持的任何品种上使用。 截图 应用 Heiken Ashi Smoothwave 后的图表，原生K线已自动隐藏。 免责声明 本指标为趋势分析的可视化工具，并非交易信号生成器。过往表现及视觉平滑效果不保证未来结果。使用真实账户前请务必先在模拟账户上测试。
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Renko subwindow
Alexandre Vincent Traber
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Overview Renko SubWindow 在独立的指标窗口中以彩色蜡烛显示Renko砖块图,不影响主图 表。砖块大小可设置为固定点数,也可根据ATR动态计算,实现基于波动性的 自适应砖块。 How it works 根据当前品种/周期的收盘价重建Renko砖块。 当价格相对上一砖块收盘价超过设定的砖块大小时,形成新砖块。 砖块以彩色蜡烛显示:上涨与下跌颜色区分明显。 仅在新K线形成或周期/历史数据变化时重新计算,保持指标轻量稳定。 Inputs Renko_BrickPoints: 固定砖块大小(点数);设为0则使用ATR Renko_ATR_Period: BrickPoints为0时使用的ATR周期 Renko_MaxBricks: 窗口中显示的最大砖块数量 Recommended setup 适用于任何品种和周期。对于外汇主要 货币对,50-150点的砖块大小是不错 的起点;对于黄金/白银或指数,建议使用ATR模式以适应波 动性。 Screenshots 默认设置下 的实盘图表示例,以及输入参数面板截图。 Disclaimer 本指标仅为可视化/分析工具,不进 行任何交
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MarketX Dashboard
Alexandre Vincent Traber
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MarketX Dashboard 停止猜测。开始读懂市场。 MarketX Dashboard 是一款功能强大的 MetaTrader 5 一体化市场分析指标。专为希望在下单前了解任何品种的结构、状态和统计行为的交易者而设计——所有内容都集中在图表上一个简洁的分页界面中。 没有杂乱,没有噪音,只有市场本身。 这是什么? 大多数交易者使用指标来寻找入场点。MarketX Dashboard 做的是不同的事——它在你交易之前回答真正重要的问题: 当前市场是在趋势中、区间震荡还是突破中? 该品种统计上最可能的回撤水平是多少? 市场结构是看多还是看空? 哪个交易时段在该品种上产生的波动最大? 四个模块。四个标签页。一个窗口。适用于任何品种和任何周期。 四个模块 REGIME(市场状态) 对四种交易策略——趋势跟随、均值回归、突破和剥头皮——进行评分,每种策略在三个时间维度(短期、中期、长期)上给出0到100分。基于赫斯特指数、ADX、方向性K线比率、峰度和ATR分析。 了解哪种策略适合当前市场——不是你的偏好,而是市场的真实状态。 你将看到:三个时间窗口下策略评分/100及可视化条形图,当前
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TrendCatcher MA Pro
Alexandre Vincent Traber
专家
TrendCatcher MA Pro 是一款基于均线交叉的趋势跟踪智能交易系统，具有完全自适应的止损、止盈和获利了结逻辑，旨在顺势而为并逐步锁定利润。 概述 TrendCatcher MA Pro 在快慢均线交叉时开仓，并提供三种可选的离场模式：固定百分比、MA+ATR 自适应距离，或基于两个均线节点分批平仓的两级止盈系统。所有信号和离场逻辑均在K线收盘时执行，以确保在 Every Tick 和 OHLC 优化模式下行为一致。内置的 v2 防过拟合优化评分系统根据曲线平滑度、稳定性和回撤质量对参数组合进行排序，而不仅仅依据利润。 工作原理 快线上穿/下穿慢线时触发买入/卖出信号。 止损可设置为入场价的固定百分比，或距慢线的 ATR 距离。 止盈可选三种模式：固定百分比、距慢线的 ATR 距离，或两级分批平仓（价格达到快线+ATR 时平掉可设定比例的仓位，达到慢线+ATR 时平掉剩余仓位）。 可选的 ATR 移动止损会随盈利增加收紧止损。 仓位大小按风险百分比计算，自动按经纪商的最小手数、最大手数及总量限制进行规范化。 点差超过设定上限时跳过入场。 实时面板显示交易状态、净利润、当前回
Kinetix Momentum Adapt
Alexandre Vincent Traber
专家
Kinetix Momentum Adapt 是一款用于黄金的自适应趋势型EA。它在每根收盘K线上测量市场动能，并实时重塑自身的移动平均线，在强趋势中保持快速反应，在盘整中保持平稳。 概述 Kinetix Momentum Adapt 交易 XAUUSD M30 。所有进出场均严格基于K线收盘决定，无K线内触发，无挂单。系统将近期动能与更长期的参考动能进行比较，持续调整自适应移动平均线的周期，然后基于价格与均线的交叉进行交易。 工作原理 每根新K线上，动能计算为N根K线的价格变化，分别在短期和长期参考周期上取平均。 短期动能与参考动能的比率围绕基础值缩放移动平均线周期（动能高时更快，动能低时更慢）。 价格上穿自适应均线且动能为正时开多单；价格下穿均线且动能为负时开空单。 止损和止盈根据开仓时的ATR设置。 若K线收盘时出现价格与均线的反向交叉，持仓也会提前平仓。 每笔交易的风险按账户权益百分比计算，并根据ATR止损距离换算为手数。 参数 Magic Number（魔术号） 每笔交易风险百分比 ATR止损倍数 ATR止盈倍数 ATR周期 动能周期 动能平均回溯期 动能参考回溯期 均线基础
Phoenix Recovery
Alexandre Vincent Traber
专家
概述 Phoenix Recovery 是一款专为 XAUUSD，M30 设计的趋势回调型智能交易系统。它在每根K线收盘时评估一次,结合EMA趋势方向、RSI回调区间以及最后一根K线的颜色来把握入场时机。它不使用网格或马丁格尔,而是采用单一持仓、K线确认的恢复机制：亏损后,下一笔交易的手数在硬性风险上限内提升,盈利后重置。 运作方式 每根新K线收盘时,检查EMA(8)与EMA(21)判断趋势方向。 确认RSI(14)处于回调区间(中性,非极端)。 要求最后一根收盘K线的颜色与交易方向一致。 以基于ATR的止损和止盈入场。 亏损交易后,下一笔手数按固定倍数提升,受最大步数和绝对风险百分比上限双重限制。 回撤熔断机制在实时回撤超过设定阈值时阻止新开仓,并可选择平掉现有仓位。 输入参数 Magic_Number — EA唯一识别码 RiskPercent — 每笔交易占余额的风险百分比 MinBarsBetweenTrades — 两笔交易间最少K线数 EmaFastPeriod — 快速EMA周期 EmaSlowPeriod — 慢速EMA周期 RsiPeriod — RSI周期 RsiL
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