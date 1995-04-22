PIVOT MONSTER EA

概述

PIVOT MONSTER 基于每日枢轴点位（Classic、Camarilla 或 Woodie）结合前一日高低点突破进行交易。该EA提供三种可互换的策略——反弹（Bounce）、突破（Breakout）或组合共振（Combo）——每天挂一次单，并采用统一的ATR倍数或价格百分比方式计算止损止盈。专为希望使用完全可优化的规则化枢轴系统、而非固定指标叠加层的交易者设计。

工作原理

每个交易日开始时，EA根据前一日的最高价/最低价/收盘价计算枢轴点位（PP、R1-R3、S1-S3），并记录前一日的最高价和最低价。 根据所选策略，EA在S1/R1附近挂限价单（反弹模式），或在前一日高低点之外挂止损单（突破模式），或两者结合并要求枢轴点位与前日高低点相互靠近的共振过滤条件（组合模式）。 可选的趋势过滤器（EMA或价格相对枢轴点）将挂单限制在主导市场方向上。 可选的交易时段窗口将挂单限制在选定的时间范围内。 止损和止盈可选择以ATR倍数或价格百分比计算，通过单一参数切换。 未成交的挂单会在可配置的小时数后自动过期，未成交订单也会在下一交易日开始时被清除。 仓位大小基于风险计算，依据账户余额、止损距离和点值确定，并针对经纪商的最小、最大、步进及总量限制进行完整校验。

参数

Strategy（策略）

Strategy：选择反弹、突破或组合共振模式

Pivot Method：选择Classic、Camarilla或Woodie枢轴公式

Use Pivot R2/S2：使用第二枢轴点位而非第一枢轴点位作为入场点

SL / TP（止损/止盈）

SL/TP Mode：选择基于ATR或基于百分比的距离计算方式

ATR Period：用于点位和距离计算的ATR回溯周期

SL ATR Multiple：止损距离为ATR的倍数（ATR模式下使用）

TP ATR Multiple：止盈距离为ATR的倍数（ATR模式下使用）

SL Percent：止损距离为价格的百分比（百分比模式下使用）

TP Percent：止盈距离为价格的百分比（百分比模式下使用）

Order Placement（订单设置）

Entry Buffer (ATR)：在枢轴/高低点位之外增加的入场缓冲距离

Order Expiry (hours)：挂单自动取消前的存续时间（小时）

Confluence (Combo)（共振-组合模式）

Confluence Range：枢轴点位与前日高低点之间触发组合模式所需的最大点差距离

Trend Filter（趋势过滤器）

Trend Filter：关闭过滤器，或按EMA方向或价格相对枢轴点限制入场

EMA Period：趋势过滤EMA的周期

EMA Timeframe：趋势过滤EMA使用的时间框架

Session（交易时段）

Use Session：启用限制挂单于特定时段窗口内

Session Start Hour：允许交易时段的起始小时

Session End Hour：允许交易时段的结束小时

Money Management（资金管理）

Risk Percent：每笔交易冒险的账户余额百分比，用于计算仓位大小

Max Spread (pips)：暂停挂单前允许的最大点差

Magic Number：此EA所挂订单的唯一标识符

Debug（调试）

Debug：启用诊断日志消息（每根K线最多一条，限流处理）

Optimizer Score（优化评分）

Min Profit Factor：低于此盈利因子的优化结果将被淘汰

Max Drawdown Percent：高于此相对回撤的优化结果将被淘汰

Min Trades：交易次数低于此值的优化结果将被淘汰

R2 Weight：资金曲线平滑度在最终评分中的权重

Slope Weight：标准化资金增长速度在最终评分中的权重

Split Penalty：测试前半段与后半段R²差异的惩罚（时间稳定性）

Skew Penalty：利润集中于单笔交易的惩罚

Ulcer Penalty：回撤深度与持续时间的惩罚

MAR Weight：MAR比率的权重（净利润百分比除以最大回撤百分比）

Trade Bonus Weight：交易次数越多、边际收益递减的加分权重

优化评分系统

该EA内置自定义评分函数，可通过MT5策略测试器访问。它不仅按原始利润排序优化结果，还综合考量资金曲线平滑度、整个测试周期内的一致性、回撤深度与持续时间，以及抵御单笔幸运交易扭曲结果的能力。旨在筛选出泛化能力强、而非过度拟合狭窄历史模式的参数组合。

使用方法：运行优化前，将优化标准设置为 Custom max。未达到最低盈利因子、最大回撤或最低交易次数阈值的结果将自动被淘汰并评为零分。

推荐设置

交易品种：XAUUSD

时间框架：H1

建模模式：1分钟OHLC

实盘使用建议采用VPS或低延迟执行的经纪商，因为该EA依赖于在枢轴点位附近挂单。

截图

XAUUSD H1（1分钟OHLC建模）回测结果，展示资金曲线与绩效摘要，以及推荐的优化器设置面板（Custom max标准，1分钟OHLC建模）。

免责声明

回测或截图中显示的过往表现不保证未来结果。在实盘部署前请在模拟账户上充分测试。交易涉及亏损风险，任何策略或评分系统都无法消除该风险。