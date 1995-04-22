Pivot Monster EA
- 专家
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Alexandre Vincent Traber专注于MetaTrader 5智能交易系统(EA)开发的量化交易开发者。拥有大宗商品交易研究背景,应用于外汇、黄金/白银及指数的系统化策略。专注于经过优化测试、具有平滑资金曲线的稳健交易机器人,而非单纯追求回测利润。自主研发的反过度优化评分系统(资金曲线稳定性、回撤控制、时间一致性)正逐步整合到整个EA产品线中,以在实盘使用前过滤掉过度优化的结果。欢迎反馈和提问——乐于为买家提供设置与参数指导支持。
- 版本: 2.20
- 更新: 30 七月 2026
PIVOT MONSTER EA
概述
PIVOT MONSTER 基于每日枢轴点位（Classic、Camarilla 或 Woodie）结合前一日高低点突破进行交易。该EA提供三种可互换的策略——反弹（Bounce）、突破（Breakout）或组合共振（Combo）——每天挂一次单，并采用统一的ATR倍数或价格百分比方式计算止损止盈。专为希望使用完全可优化的规则化枢轴系统、而非固定指标叠加层的交易者设计。
工作原理
- 每个交易日开始时，EA根据前一日的最高价/最低价/收盘价计算枢轴点位（PP、R1-R3、S1-S3），并记录前一日的最高价和最低价。
- 根据所选策略，EA在S1/R1附近挂限价单（反弹模式），或在前一日高低点之外挂止损单（突破模式），或两者结合并要求枢轴点位与前日高低点相互靠近的共振过滤条件（组合模式）。
- 可选的趋势过滤器（EMA或价格相对枢轴点）将挂单限制在主导市场方向上。
- 可选的交易时段窗口将挂单限制在选定的时间范围内。
- 止损和止盈可选择以ATR倍数或价格百分比计算，通过单一参数切换。
- 未成交的挂单会在可配置的小时数后自动过期，未成交订单也会在下一交易日开始时被清除。
- 仓位大小基于风险计算，依据账户余额、止损距离和点值确定，并针对经纪商的最小、最大、步进及总量限制进行完整校验。
参数
Strategy（策略）
- Strategy：选择反弹、突破或组合共振模式
- Pivot Method：选择Classic、Camarilla或Woodie枢轴公式
- Use Pivot R2/S2：使用第二枢轴点位而非第一枢轴点位作为入场点
SL / TP（止损/止盈）
- SL/TP Mode：选择基于ATR或基于百分比的距离计算方式
- ATR Period：用于点位和距离计算的ATR回溯周期
- SL ATR Multiple：止损距离为ATR的倍数（ATR模式下使用）
- TP ATR Multiple：止盈距离为ATR的倍数（ATR模式下使用）
- SL Percent：止损距离为价格的百分比（百分比模式下使用）
- TP Percent：止盈距离为价格的百分比（百分比模式下使用）
Order Placement（订单设置）
- Entry Buffer (ATR)：在枢轴/高低点位之外增加的入场缓冲距离
- Order Expiry (hours)：挂单自动取消前的存续时间（小时）
Confluence (Combo)（共振-组合模式）
- Confluence Range：枢轴点位与前日高低点之间触发组合模式所需的最大点差距离
Trend Filter（趋势过滤器）
- Trend Filter：关闭过滤器，或按EMA方向或价格相对枢轴点限制入场
- EMA Period：趋势过滤EMA的周期
- EMA Timeframe：趋势过滤EMA使用的时间框架
Session（交易时段）
- Use Session：启用限制挂单于特定时段窗口内
- Session Start Hour：允许交易时段的起始小时
- Session End Hour：允许交易时段的结束小时
Money Management（资金管理）
- Risk Percent：每笔交易冒险的账户余额百分比，用于计算仓位大小
- Max Spread (pips)：暂停挂单前允许的最大点差
- Magic Number：此EA所挂订单的唯一标识符
Debug（调试）
- Debug：启用诊断日志消息（每根K线最多一条，限流处理）
Optimizer Score（优化评分）
- Min Profit Factor：低于此盈利因子的优化结果将被淘汰
- Max Drawdown Percent：高于此相对回撤的优化结果将被淘汰
- Min Trades：交易次数低于此值的优化结果将被淘汰
- R2 Weight：资金曲线平滑度在最终评分中的权重
- Slope Weight：标准化资金增长速度在最终评分中的权重
- Split Penalty：测试前半段与后半段R²差异的惩罚（时间稳定性）
- Skew Penalty：利润集中于单笔交易的惩罚
- Ulcer Penalty：回撤深度与持续时间的惩罚
- MAR Weight：MAR比率的权重（净利润百分比除以最大回撤百分比）
- Trade Bonus Weight：交易次数越多、边际收益递减的加分权重
优化评分系统
该EA内置自定义评分函数，可通过MT5策略测试器访问。它不仅按原始利润排序优化结果，还综合考量资金曲线平滑度、整个测试周期内的一致性、回撤深度与持续时间，以及抵御单笔幸运交易扭曲结果的能力。旨在筛选出泛化能力强、而非过度拟合狭窄历史模式的参数组合。
使用方法：运行优化前，将优化标准设置为 Custom max。未达到最低盈利因子、最大回撤或最低交易次数阈值的结果将自动被淘汰并评为零分。
推荐设置
交易品种：XAUUSD
时间框架：H1
建模模式：1分钟OHLC
实盘使用建议采用VPS或低延迟执行的经纪商，因为该EA依赖于在枢轴点位附近挂单。
截图
XAUUSD H1（1分钟OHLC建模）回测结果，展示资金曲线与绩效摘要，以及推荐的优化器设置面板（Custom max标准，1分钟OHLC建模）。
免责声明
回测或截图中显示的过往表现不保证未来结果。在实盘部署前请在模拟账户上充分测试。交易涉及亏损风险，任何策略或评分系统都无法消除该风险。