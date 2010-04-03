SMC AllInOne
- 指标
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Alexandre Vincent Traber专注于MetaTrader 5智能交易系统(EA)开发的量化交易开发者。拥有大宗商品交易研究背景,应用于外汇、黄金/白银及指数的系统化策略。专注于经过优化测试、具有平滑资金曲线的稳健交易机器人,而非单纯追求回测利润。自主研发的反过度优化评分系统(资金曲线稳定性、回撤控制、时间一致性)正逐步整合到整个EA产品线中,以在实盘使用前过滤掉过度优化的结果。欢迎反馈和提问——乐于为买家提供设置与参数指导支持。
- 版本: 1.0
Overview
SMC AllInOne 直接在图表上绘制 Smart Money Concepts 结构：摆动高低点（HH/HL/LH/LL）、结构突破（BOS）与趋势转变（CHOCH）、订单块（Order Blocks）、公允价值缺口（FVG）以及流动性区域。不重绘，仅基于已确认的K线计算。
How it works
该指标检测摆动点，分类市场结构，在结构突破时标记 BOS/CHOCH，将突破前最后一根反向K线标记为订单块，将价格缺口标记为 FVG，并在等高/等低点绘制流动性线。
Disclaimer
如果您不熟悉 Smart Money Concepts（订单块、流动性、BOS/CHOCH、FVG），请在使用本指标前先学习相关概念。这是一个可视化工具，而非信号生成器——正确解读需要具备 SMC 知识。